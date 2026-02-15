La ce sancțiune se așteaptă Dinamo după scandalul de la meciul cu Craiova

19:00

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a declarat că va ieși din fotbal dacă va fi suspendat ca urmare a acuzațiilor la adresa lui Radu Petrescu, arbitrul de la partida piteștenilor cu Petrolul, scor 1-2.În minutul 86 al partidei, „centralul” a anulat eronat un gol al Argeșului la Ploiești, la scorul de 1-1. A fluierat pentru un fault care nu a existat, înainte ca Sierra să trimită mingea în poartă, după centrarea lui Micovschi. ...