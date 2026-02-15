Cutremur de peste 3 grade în Vrancea

08:10

Un cuvânt puternic te ajută să te concentrezi din nou, să te reconectezi și să rămâi ancorat în intențiile tale cu un singur cuvânt. Poate fi dificil să rămânem aliniați cu adevăratul nostru sine, deoarece ne confruntăm adesea cu presiuni externe, distrageri și dorințele altora în viața noastră de zi cu zi.