Universitatea Craiova – FCSB LIVE TEXT (20:00). Derby “de foc” în Bănie. Echipele probabile

Sorin Cârțu (70 de ani) a dezvăluit ce pensie poate să primească din partea statului român. Președintele celor de la Universitatea Craiova a mărturisit că renumerația sa lunară „trebuie să mai crească". Concret, Sorin Cârțu a declarat că pensia sa este de 3444 lei. Pentru a se ajunge la această sumă, statul a luat în calcul cei 45 de […]