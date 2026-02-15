„Nici Dumnezeu n-ar fi scos mingea aia!” Ce scria presa lumii după golul magnific al lui Adrian Ilie, cu Columbia
După ce, în 1994, Gică Hagi marca o bijuterie de gol în poarta Columbiei, patru ani mai târziu a venit rândul lui Adrian Ilie să reușească o execuție minunată. Calificați la Mondialul din Franța, „tricolorii" au dat din nou peste Columbia și, la fel ca în Statele Unite, i-au întâlnit pe sud-americani chiar în meciul […]
Acum 15 minute
12:10
Cristi Chivu, luat la ţintă şi de rivalii de la AC Milan! Un alt nume mare l-a criticat pe român: “Este evident” # Antena Sport
Cristi Chivu a deranjat cu declaraţiile sale după victoria obţinută de Inter în faţa lui Juventus, scor 3-2. Succesul liderului din Serie A a fost umbrit de un moment controversat care a avut loc la finalul primei reprize. În minutul 42, Kalulu a văzut al doilea cartonaş galben, după ce l-a atins pe Bastoni. Eliminarea […]
12:10
Alvaro Arbeloa, detalii despre Kylian Mbappe, după ce a fost rezervă la Real Madrid. Ce se va întâmpla la meciul cu Benfica # Antena Sport
Kylian Mbappe (27 de ani) a fost rezervă neutilizată în ultimul meci disputat de Real Madrid. Starul francez a privit de pe bancă meciul câştigat categoric de "galactici", scor 4-1, cu Real Sociedad, în etapa a 24-a din La Liga. Kylian Mbappe a resimţit dureri după partida cu Valencia, din etapa trecută, în care a […]
Acum o oră
11:50
11:50
Dan Nistor a recunoscut totul, la mai bine de o săptămână după scandalul cu Andrei Cordea: “De aia l-am înjurat” # Antena Sport
Dan Nistor (37 de ani) a oferit noi detalii despre scandalul cu Andrei Cordea (26 de ani), la mai bine de o săptămână după derby-ul CFR Cluj – U Cluj 3-2. Veteranul "Şepcilor roşii" a recunoscut de ce l-a înjurat pe adversar, pe finalul partidei. După meci, Cristiano Bergodi a fost în centrul atenţiei, el […]
11:40
Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu ( locul 13 mondial) au cucerit medaliile de aur în proba de dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026. Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au cucerit medaliile de aur în proba pe care au dominat-o la masa de joc de-a lungul zilelor de concurs din India, alături de antrenorul […]
Acum 2 ore
11:20
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă # Antena Sport
A fost petrecere mare în familia Dinamo. Florentin Petre (50 de ani) s-a căsătorit pentru a treia oară, chiar de Valentine's Day, unindu-şi destinele cu Alina Andra Petre. Florentin Petre şi Alina erau căsătoriţi civili, însă au decis să se căsătorească şi religios. Data de 14 aleasă pentru nuntă este una cu însemnătate pentru cei […]
11:00
Lindsey Vonn nu regretă participarea la Milano Cortina 2026: “Am ales să îmi asum acest risc” # Antena Sport
După a patra operaţie la piciorul stâng, efectuată sâmbătă, Lindsey Vonn a dat veşti despre starea sa pe reţelele sociale. Într-o postare pe Instagram, vedeta americană, grav accidentată în timpul probei de coborâre de la Jocurile Olimpice din 2026, acum o săptămână, a ţinut să „împărtăşească câteva gânduri", înainte de a-şi continua recuperarea în Statele […]
10:40
Eroul lui Inter, semnal de alarmă după victoria dramatică cu Juventus: “Asta trebuie să îmbunătăţim” # Antena Sport
Eroul lui Inter din meciul câştigat cu Juventus, scor 3-2, a tras un semnal de alarmă după victoria dramatică obţinută de nerazzurri. Piotr Zielinski a subliniat că echipa lui Cristi Chivu trebuie să se îmbunătăţească pe partea mentală. Piotr Zielniski a marcat golul victoriei lui Inter cu Juventus. Mijlocaşul polonez a punctat spectaculos, în minutul […]
Acum 4 ore
10:20
Universitatea Craiova – FCSB LIVE TEXT (20:00). Derby “de foc” în Bănie. Echipele probabile # Antena Sport
Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul etapei a 27-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 20:00, şi va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cele două rivale se întâlnesc din nou, la trei zile după confruntarea din Cupa României. Partida respectivă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, […]
10:10
Ce au arătat echipele mici în Bahrain. Analiza lui Adrian Georgescu după testele de la Sakhir # Antena Sport
Între 11 și 13 februarie au avut loc în Bahrain primele teste oficiale ale sezonului. (Cele anterioare, din Barcelona, au fost unele private). Toate echipele au participat și există rezultate oficiale. Următoarele teste se vor desfășura tot în Bahrain, între 18 și 20 februarie. Să trecem în revistă câteva observații legate de comportamentul mașinilor. Începem […]
10:10
Mihai Stoica a făcut calculele pentru FCSB, înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: “Ne-ar aduce şi în lupta pentru titlu” # Antena Sport
Mihai Stoica a făcut toate calculele înainte de Universitatea Craiova – FCSB. Cele două echipe se întorc pe Ion Oblemenco, la câteva zile după remiza din Cupa României, scor 2-2. Dacă joi seară, meciul s-a jucat pentru calificarea în sferturile de finală, pe care doar oltenii au obţinut-o, acum formaţia roş-albastră continuă lupta pentru play-off, […]
09:50
Cristi Chivu a surprins, după victoria dramatică cu Juventus. Ce a spus despre jocul lui Inter # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) a surprins, după ce Inter a învins-o dramatic pe Juventus, scor 3-2, în etapa a 25-a din Serie A. Antrenorul român a recunoscut că nu i-a plăcut jocul echipei sale, în ciuda victoriei obţinute. Inter a evoluat în superioritate numerică încă din minutul 42, după eliminarea contestată a lui Pierre […]
09:20
Două reveniri importante la FCSB, pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Anunţul lui Mihai Stoica # Antena Sport
Mihai Stoica a anunţat două reveniri importante la FCSB, pentru derby-ul cu Universitatea Craiova. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a transmis că Juri Cisotti şi Daniel Graovac vor fi apţi pentru duelul "de foc" din Bănie. Ambii jucători ai roş-albaştrilor s-au refăcut, după accidentările suferite în partida cu Botoşani, din urmă cu două etape. […]
09:20
Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” # Antena Sport
Alessandro Del Piero a fost dezamăgit de Cristi Chivu, după victoria obţinută de Inter în faţa lui Juventus, scor 3-2. Echipa antrenorului român a obţinut o victorie mare în Serie A, dar meciul a fost marcat de o controversă uriaşă. Pe finalul primei reprize, Kalulu a văzut al doilea cartonaş galben, după ce l-a atins […]
08:40
Italienii cer o schimbare radicală în fotbal, după controversa uriașă din Inter – Juventus 3-2 # Antena Sport
Italienii cer o schimbare radicală în fotbal, după controversa uriaşă din derby-ul Inter – Juventus 3-2. Aceştia vor ca regulile VAR-ului să se schimbe, în urma controversei legate de eliminarea lui Pierre Kalulu. Mijlocaşul francez al lui Juventus a văzut al doilea cartonaş galben în minutul 42, după un duel cu Alessandro Bastoni. Federico La […]
08:30
Cristi Chivu nu a stat pe gânduri după controversa din Inter – Juventus 3-2! Verdict categoric: “Ar trebui să ştie” # Antena Sport
Cristi Chivu a comentat cea mai controversată fază din meciul Inter – Juventus, scor 3-2. Liderul din Serie A s-a impus pe teren propriu, iar antrenorul român a obținut prima sa victorie în fața unei echipe mari de la preluarea nerazzurrilor în vară. Partida a fost marcată de un moment petrecut pe finalul primei reprize, […]
08:30
“Innaceptabil”. Giorgio Chiellini a răbufnit, după scandalul din meciul cu Inter. Decizia luată la miezul nopţii de Juventus # Antena Sport
Giorgio Chiellini a răbufnit, după controversa uriaşă din Inter – Juventus 3-2. Oficialul torinezilor a oferit declaraţii dure, după ce Pierre Kalulu a fost eliminat în minutul 42. Arbitrul Federico La Penna i-a arătat al doilea cartonaş galben mijlocaşului francez, după un duel cu Bastoni. Reluările au arătat însă faptul că Pierre Kalulu nu l-a […]
Acum 12 ore
00:30
Luciano Spalleti și Chiellini au explodat, după Inter – Juventus 3-2. Război pe tunelul spre vestiare cu arbitrul # Antena Sport
Au fost nervi întinși la maxim sâmbătă seară la partida dintre Inter Milano și Juventus Torino. Cristi Chivu a obținut un succes uriaș contra marii rivale, în timp ce oaspeții au protestat vehement la adresa arbitrajului. Centralul a destabilizat echilibrul numeric în prima repriză, după ce a luat decizia de a-l elimina într-un mod total […]
00:30
Cristi Chivu a obținut o victorie uriașă, după ce Inter a învins-o cu 3-2 pe Juventus, în etapa a 25-a din Serie A. Antrenorul român a reușit să câștige primul mare derby, de când i-a preluat pe nerazzurri. Inter și-a mărit din nou avansul la opt puncte în fruntea campionatului, față de rivala AC Milan, ocupanta […]
00:10
Imaginile bucuriei! Cristi Chivu nu s-a mai abținut, după golul care a decis „thriller-ul” cu Juventus # Antena Sport
Cristi Chivu a obținut un succes uriaș în lupta la titlu din Serie A, reușind să își ia revanșa în fața lui Juventus Torino. Disputa de pe "Meazza" a fost similară cu partida tur din multe puncte de vedere, dar au existat și momente controversate. După ce polonezul Piotr Zielinski a dat lovitura de grație […]
00:00
Fără Kylian Mbappe pe teren, Real Madrid a obținut sâmbătă seară o victorie clară contra celor de la Real Sociedad, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 24 din La Liga. Formația antrenată de Alvaro Arbeloa pune prin acest succes o presiune mare pe rivala Barcelona, asta după ce „los blancos" au urcat pe prima […]
Acum 24 ore
23:20
Unde și-a dus Radu Drăgușin soția, de Valentine’s Day. Imaginile „fierbinți” postate de Ioana # Antena Sport
Radu Drăgușin și-a dus soția într-o destinație de lux, cu ocazia Valentine's Day. Ioana, partenera fundașului român, a postat mai multe imagini din scurta lor vacanță. Radu Drăgușin și Ioana au avut cununia civilă la începutul acestui an. Cei doi formează un cuplu de cinci ani, fundașul român cerând-o în căsătorie pe partenera lui în toamna lui 2025. Unde și-a dus […]
23:10
Italienii au reacționat imediat după eliminarea eronată a lui Kalulu din Inter – Juventus: „O decizie șocantă” # Antena Sport
Inter Milano – Juventus Torino este capul de afiș al rundei din Serie A, iar partida care se dispută pe "Giuseppe Meazza" este una cât se poate de „încinsă". În prima repriză a jocului s-au marcat două goluri, iar oaspeții au rămas în inferioritate numerică, după ce francezul Pierre Kalulu a fost eliminat. Italienii au […]
23:00
Moment controversat în Inter – Juventus. „Bătrâna Doamnă”, în inferioritate numerică după o decizie contestată a arbitrului # Antena Sport
A fost un moment controversat în derby-ul dintre Inter și Juventus, din etapa a 25-a din Serie A. Torinezii au rămas în inferioritate numerică cu puțin înainte de pauză, în duelul cu echipa lui Cristi Chivu. Concret, în minutul 42, Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaș galben, după un fault comis asupra lui Alessandro […]
22:30
Mihai Stoica i-a răspuns lui Victor Angelescu, după ce acesta a spus că Radu Petrescu favorizează FCSB # Antena Sport
Radu Petrescu a primit un val de critici, după decizia eronată din partida Petrolul Ploiești – FC Argeș, iar după ce a fost făcut praf de Dani Coman, acesta a fost luat în vizor și de Victor Angelescu. Oficialul Rapidului a venit cu declarații dure la adresa acestuia și a transmis că ar favoriza FCSB. […]
22:30
Daniel Cacina și Mihnea Spulber au ratat calificarea în manșa a doua la sărituri cu schiurile, la JO de iarnă # Antena Sport
Sportivii Daniel Cacina şi Mihnea Spulber nu au reuşit, sâmbătă, să se califice în manşa a doua la sărituri cu schiurile de pe trambulina mare, la Jocurile Olimpice de iarnă. Daniel Cacina a efectuat o săritură de 117,0 metri, pentru care a primit 95,4 puncte, iar Mihnea Spulber a sărit 99,5 metri, acumulând 60,6 puncte. Daniel Cacina și Mihnea Spulber au ratat calificarea în manșa […]
21:50
„Trebuie să pui stop”. Mihai Stoica, surprins de ce a văzut la un meci din Liga 1: „Nu ai voie să faci așa ceva” # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a rămas surprins de ceea ce a văzut în duelul dintre U Cluj și Csikszereda, încheiat cu scorul de 4-1, în etapa a 27-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a taxat pe Marton Eppel, atacantul ciucanilor, autor al unei ratări incredibile pe Cluj Arena. La scorul de 0-0, […]
21:40
Imagini fabuloase înainte de Inter – Juventus! Cum au fost primiți Cristi Chivu și jucătorii săi # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu întâlnește Juventus Torino pe teren propriu, iar în cazul unui succes, echipa antrenată de tehnicianul român poate reface avansul de opt puncte față de rivala AC Milan. Suporterii gazdelor știu cât de importantă este această dispută în actualul sezon. La sosirea la stadion, Chivu și jucătorii săi au avut parte de […
21:30
Dan Nistor, declarația serii după meciul 500 în Liga 1: „Nici când m-am însurat nu am avut așa emoții” # Antena Sport
Dan Nistor (37 de ani) a oferit prima reacție, după ce a bifat meciul cu numărul 500 în Liga 1. Veteranul lui U Cluj e recunoscut că a avut mari emoții la duelul cu Csikszereda, câștigat de clujeni cu scorul de 4-1, în etapa a 27-a din Liga 1. Dan Nistor a marcat golul de 3-0 […] The post Dan Nistor, declarația serii după meciul 500 în Liga 1: „Nici când m-am însurat nu am avut așa emoții” appeared first on Antena Sport.
21:20
„A venit anul nostru”. Universitatea Craiova, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB: „Să le închidem gura” # Antena Sport
Universitatea Craiova a postat un mesaj de luptă, cu o zi înaintea derby-ului cu FCSB, din etapa a 27-a din Liga 1. Cele două rivale se vor întâlni din nou, la trei zile după confruntarea din Cupa României, încheiată cu scorul de 2-2. În mesajul postat, oltenii le-au dat replica celor care i-au criticat, subliniind […] The post „A venit anul nostru”. Universitatea Craiova, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB: „Să le închidem gura” appeared first on Antena Sport.
21:20
Farul Constanța va întâlni Rapid București în etapa cu numărul 27 din Liga 1, iar Ianis Zicu a vorbit la conferința de presă despre noul obiectiv al echipei din Ovidiu. Tehnicianul constănțenilor a vorbit despre șansa pe care i-o va acorda lui Jovan Markovic, dar și despre șansele de a fi demis de pe banca […] The post Ianis Zicu a anunțat care este noul obiectiv al Farului! Ce spune despre demitere appeared first on Antena Sport.
21:00
Universitatea Cluj a făcut spectacol în disputa de pe teren propriu contra nou promovatei Csikszereda. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a marcat de patru ori în poarta apărate de Eduard Papp. După derby-ul oraşului Cluj, pierdut cu 3-2 de echipa lui Bergodi, meci care s-a lăsat cu scandal, U Cluj nu a făcut niciun pas […] The post U Cluj – Csikszereda 4-1. „Șepcile roșii” defilează către accederea în play-off appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | O iubire alb-albastră appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Fierbe Oltenia appeared first on Antena Sport.
20:30
Cristiano Ronaldo (41 de ani) a revenit cu gol la Al Nassr. Starul lusitan a reușit să deschidă scorul în duelul cu Al Fateh, din deplasare, din etapa a 22-a a primei ligi saudite. Cristiano Ronaldo nu a făcut parte din lotul lui Al Nassr la ultimele trei meciuri, din toate competițiile. CR7 a protestat, acuzând faptul că echipa […] The post Cristiano Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr. Continuă cursa către reușita 1000 appeared first on Antena Sport.
20:00
Dani Coman e gata să se retragă din fotbal, după scandalul din Petrolul – FC Argeș 2-1: „Dacă se va întâmpla asta…” # Antena Sport
Dani Coman a avut un nou discurs dur, la o zi după meciul câștigat de Petrolul cu FC Argeș, scor 2-1, în etapa a 27-a din Liga 1. Partida a fost marcată de gafa avută de Radu Petrescu, care a anulat inexplicabil un gol al piteștenilor, la scorul de 1-1. Dani Coman a avut o […] The post Dani Coman e gata să se retragă din fotbal, după scandalul din Petrolul – FC Argeș 2-1: „Dacă se va întâmpla asta…” appeared first on Antena Sport.
19:40
Alex Mățan, gol fabulos în Grecia! Jucătorul lansat de Gică Hagi nu i-a dat nicio șansă portarului # Antena Sport
Alex Mățan a bifat a doua reușită de când a fost transferat de grecii de la Panetolikos. S-a întâmplat sâmbătă, în partida jucată de echipa sa pe teren propriu contra celor de la Asteras, în etapa cu numărul 21 a Superligii Greciei. Fotbalistul lansat de marele Gică Hagi a deschis scorul cu o execuție fantastică, […] The post Alex Mățan, gol fabulos în Grecia! Jucătorul lansat de Gică Hagi nu i-a dat nicio șansă portarului appeared first on Antena Sport.
19:20
Karolina Muchova și-a trecut în palmares abia al doilea titlu WTA din carieră, după ce a învins-o pe Victoria Mboko în ultimul act al turneului de la Doha. Sportiva care a jucat finală de Roland Garros în anul 2023 a obținut o victorie în două seturi contra uneia dintre cele mai interesante jucătoare din circuit. […] The post Karolina Muchova, campioană la Doha! A învins noua stea a tenisului feminin appeared first on Antena Sport.
19:20
Ungurii, uluiți după ce CSM București a învins-o clar pe Ferencvaros, la Budapesta: „Lovitură puternică” # Antena Sport
Ungurii au oferit o primă reacție, după ce CSM București a învins-o pe Ferencvaros, scor 35-30, în etapa a 13-a din grupele Ligii Campionilor. Aceștia au subliniat că echipa din Budapesta a primit o „lovitură grea” din partea „tigroaicelor”. CSM București e în „cărți” pentru calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor. Pentru asta, elevele Bojanei Popovic au nevoie de un […] The post Ungurii, uluiți după ce CSM București a învins-o clar pe Ferencvaros, la Budapesta: „Lovitură puternică” appeared first on Antena Sport.
19:10
Începe WTA Dubai 2026! Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, dueluri tari în runda inaugurală # Antena Sport
Duminică va începe turneul WTA din Dubai, iar România va avea trei reprezentante pe tabloul principal al competiției. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor avea parte de dueluri tari în runda inaugurală. Ediția de anul acesta este dotată cu premii totale de peste patru milioane de dolari, o creștere de 11 procente față […] The post Începe WTA Dubai 2026! Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, dueluri tari în runda inaugurală appeared first on Antena Sport.
19:00
Laurențiu Reghecampf, calificat în sferturile Ligii Campionilor Africii de pe primul loc în grupă # Antena Sport
Antrenorul român Laurenţiu Regehcampf s-a calificat cu echipa sudaneză Al Hilal Omdurman în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii la fotbal, sâmbătă, după ce a învins-o pe St Eloi Lupopo (RD Congo) cu scorul de 1-0 şi a câştigat Grupa C. Pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf, Steven Ebuela a marcat singurul gol al partidei, în minutul 26. Laurențiu Reghecampf, în sferturile Ligii Campionilor Africii […] The post Laurențiu Reghecampf, calificat în sferturile Ligii Campionilor Africii de pe primul loc în grupă appeared first on Antena Sport.
18:40
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească” # Antena Sport
Sorin Cârțu (70 de ani) a dezvăluit ce pensie poate să primească din partea statului român. Președintele celor de la Universitatea Craiova a mărturisit că renumerația sa lunară „trebuie să mai crească”. Concret, Sorin Cârțu a declarat că pensia sa este de 3444 lei. Pentru a se ajunge la această sumă, statul a luat în calcul cei 45 de […] The post Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească” appeared first on Antena Sport.
18:40
CSM București, victorie fabuloasă cu Ferencvaros! „Tigroaicele”, în „cărți” pentru calificarea directă în sferturi # Antena Sport
CSM București rămâne cu șanse reale la calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana din Liga Florilor a făcut un meci mare la Ferencvaros și a obținut două puncte importante în Grupa B. „Tigroaicele” au dominat partida de la un capăt la celălalt și joacă în ultima etapă a grupelor pentru un […] The post CSM București, victorie fabuloasă cu Ferencvaros! „Tigroaicele”, în „cărți” pentru calificarea directă în sferturi appeared first on Antena Sport.
18:10
Gigi Becali, reacție categorică despre arbitrul delegat la Universitatea Craiova – FCSB: „Ce emoții să am?” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o reacție fermă, după ce a aflat ce arbitru a fost delegat la derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din etapa a 27-a din Liga 1. Patronul roș-albaștrilor l-a lăudat pe Marian Barbu, cel care va conduce de la „centru” duelul de pe „Ion Oblemenco”. Universitatea Craiova și FCSB se vor […] The post Gigi Becali, reacție categorică despre arbitrul delegat la Universitatea Craiova – FCSB: „Ce emoții să am?” appeared first on Antena Sport.
18:00
Ianis Hagi, printre cei mai buni de pe teren în meciul cu Konyaspor! Nota primită pentru cele 66 minute jucate # Antena Sport
Ianis Hagi a revenit sâmbătă în echipa de start a celor de la Alanyaspor, în meciul contra celor de la Konyaspor, în etapa cu numărul 22 din Superliga Turciei. Internaționalul român a avut o evoluție excelentă în cele 66 de minute jucate și a primit una dintre cele mai mari note din echipa gazdelor, potrivit […] The post Ianis Hagi, printre cei mai buni de pe teren în meciul cu Konyaspor! Nota primită pentru cele 66 minute jucate appeared first on Antena Sport.
17:50
Dan Nistor, meciul 500 în Liga 1! Jucătorul de la U Cluj, tot mai aproape de recordul lui Ionel Dănciulescu # Antena Sport
Universitatea Cluj o înfruntă pe Csikszereda în cadrul etapei cu numărul 27 din Liga 1, iar partida are o însemnătate aparte pentru Dan Nistor, care bifează o performanță impresionantă pe prima scenă a fotbalului românesc. Mijlocașul „șepcilor roșii” joacă meciul cu numărul 500 în Liga 1, fiind pe locul al doilea în clasamentul All Time […] The post Dan Nistor, meciul 500 în Liga 1! Jucătorul de la U Cluj, tot mai aproape de recordul lui Ionel Dănciulescu appeared first on Antena Sport.
17:40
Ionuț Radu, remiză „nebună” cu Celta Vigo, într-un meci cu o controversă uriașă: „Gol valabil” # Antena Sport
Ionuț Radu a fost titular în remiza obținută dramatic de Celta Vigo, scor 2-2, pe terenul celor de la Espanyol, în etapa a 24-a din La Liga. Partida a fost marcată de un moment controversat, în urma căruia coechipierii portarului român au protestat vehement. Concret, în minutul 77, la scorul de 1-1, Borja Iglesias a marcat pentru […] The post Ionuț Radu, remiză „nebună” cu Celta Vigo, într-un meci cu o controversă uriașă: „Gol valabil” appeared first on Antena Sport.
17:40
Victor Angelescu nu a avut milă de Radu Petrescu, după eroarea din Petrolul – FC Argeș: „Toată lumea știe ce culori poartă” # Antena Sport
Radu Petrescu primește critici din toate părțile, după eroarea uriașă din partida Petrolul Ploiești – FC Argeș, încheiată cu scorul de 2-1 în favoarea „găzarilor”. Arbitrul FIFA a anulat total eronat un gol perfect valabil al oaspeților, iar Dani Coman a avut un derapaj necontrolat la adresa centralului delegat la acest joc. Radu Petrescu, desființat […] The post Victor Angelescu nu a avut milă de Radu Petrescu, după eroarea din Petrolul – FC Argeș: „Toată lumea știe ce culori poartă” appeared first on Antena Sport.
17:20
AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv # Antena Sport
Andrei Coubiș a fost una dintre surprizele celor de la Universitatea Cluj pe piața transferurilor, fundașul român fiind legitimat în Serie A, la cei de la AC Milan. Stoperul a spart gheața în tricoul „șepcilor roșii” și a marcat în partida cu Oțelul Galați, din Cupa României. AC Milan le-a comunicat ardelenilor cât trebuie să […] The post AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv appeared first on Antena Sport.
17:10
„Va fi un record”. Laszlo Balint anunță o luptă teribilă pentru calificarea în play-off, după victoria Oțelului # Antena Sport
Laszlo Balint a oferit prima reacție, după ce Oțelul a învins-o pe Metaloglobus, scor 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Antrenorul gălățenilor crede în continuare în șansele echipei sale să se califice în play-off, cu trei etape rămase de disputat din sezonul regular. Oțelul a acumulat 40 de puncte, după succesul cu Metaloglobus. Gălățenii ocupă locul […] The post „Va fi un record”. Laszlo Balint anunță o luptă teribilă pentru calificarea în play-off, după victoria Oțelului appeared first on Antena Sport.
