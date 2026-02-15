Verdict dur: 77% din petrolul României va veni tot de peste granițe și peste 15 ani
Adevarul.ro, 15 februarie 2026 12:00
România nu va fi independentă energetic în 2028, nici în 2030 și nici în 2040, a afirmat expertul în energie Dumitru Chisăliță, argumentând că o țară este independentă energetic atunci când produce intern suficientă energie pentru consumul său anual, zilnic și orar.
• • •
