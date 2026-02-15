Florentin Petre a făcut a treia nuntă la 50 de ani

04:45

„Ne plângem că trăim o criză a valorilor. Nici gând. Tinerii de astăzi au modele, iată pe Lele și pe Albert NBN, cel care a înjurat România la Beach, please”, scrie psihologul Mihai Copăceanu. El descrie un bal pentru liceeni la care a văzut băieți și fete care consumaseră prea mult alcool.