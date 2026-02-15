A fost prins criminalul lui Gheorghe Chindriș. Detalii șocante din anchetă: victima, lovită în cap cu un calorifer electric
Adevarul.ro, 15 februarie 2026 13:30
Un tânăr de 26 de ani este principalul suspect în cazul crimei din Floreşti. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.
Ediția a 76-a a Festivalului de la Berlin, unul dintre cele mai mari festivaluri de film din ale planetei, a început pe 12 februarie 2026 și se va încheia duminică, 22 februarie. În diferite secțiuni ale Berlinalei au avut premiera mondială și filme ale unor cineaști originari din România.
Un acrobat spaniol, rănit la un spectacol de circ din Craiova, după o cădere de la patru metri. Poliția a deschis o anchetă # Adevarul.ro
Poliția din Craiova a deschis o anchetă după ce un acrobat spaniol, în vârstă de 39 de ani, a căzut de la o înălțime de patru metri în timpul unui spectacol de circ.
Un bărbat și o femeie din Vrancea, găsiți morți în baia casei unde locuiau. Ce suspectează polițiștii # Adevarul.ro
Un bărbat de 38 de ani și o femeie de 24 de ani au fost găsiți fără viață, duminică dimineață, într-o gospodărie din satul vrâncean Voetin.
Cel mai cunoscut motan din lume, Larry, șeful vânătorilor de șoareci de la reședința premierilor britanici, marchează 15 ani de când a fost adoptat la Downing Street.
Primarul Daniel Băluță anunță că în curând va începe programul de reparație a străzilor din Sectorul 4. Intervențiile se vor realiza în ordinea stabilită de angajații Primăriei care au făcut verificări pe teren.
Grenadă neexplodată găsită în zona Gării din Galaţi. Intervenţie de urgenţă a pirotehniştilor # Adevarul.ro
O carcasă de grenadă rămasă neexplodată a fost descoperită în zona Gării din municipiul Galaţi, în noaptea de sâmbătă spre duminică.
Oana Țoiu s-a întâlnit cu comunitatea de români din Bavaria. Șefa MAE anunță lansarea cursurilor de limba română în şcoli din Germania # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii de români din Bavaria, în cadrul căreia a anunţat că a discutat cu oficiali ai landului despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania.
Nuntă în familia clubui de fotbal Dinamo: s-a însurat, pentru a treia oară, „secundul” Florentin Petre.
Raritate medicală. O femeie, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară: „Un sentiment minunat” # Adevarul.ro
O femeie de 36 de ani din Germania este însărcinată cu gemeni pentru a treia oară.
„Atlasul universului” e povestea unui puști adorabil, perseverent și curajos: Filip (Matei Donciu), care străbate mai multe sate, de dragul fotbalului și al încălțărilor.
Forma excepțională a lui Andrei Rațiu se reflectă în cifre. Fundașul român este în topurile din Spania # Adevarul.ro
Naționala României are cel puțin un om gata de barajul cu Turcia, de pe 26 martie.
Românii, fără rivali la tenis de masă. Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, medalie de aur la Chennai # Adevarul.ro
Berni fusese a doua săptămâna trecută, la TOP 16 Europe.
Cinci județe din țară se află duminică dimineață sub avertizare de vânt puternic, emisă de meteorologi și valabilă până la ora 12:00.
Georgia Meloni se răzgândește: Italia va participa la Consiliul pentru Pace al lui Trump, dar în calitate de observator # Adevarul.ro
Italia va participa probabil la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui Donald Trump în calitate de observator, a declarat premierul italian Giorgia Meloni, citată de Bloomberg.
România nu va fi independentă energetic în 2028, nici în 2030 și nici în 2040, a afirmat expertul în energie Dumitru Chisăliță, argumentând că o țară este independentă energetic atunci când produce intern suficientă energie pentru consumul său anual, zilnic și orar.
Forțele ucrainene au lovit o ambarcațiune de debarcare rusească în Crimeea. Atacuri și asupra unui radar și a unui depozit de muniții # Adevarul.ro
Forțele armate ale Ucrainei au anunțat că au lovit cu succes o ambarcațiune de desant rusă de tip BK-16 în Crimeea ocupată, precum și alte obiective militare din teritoriile controlate de Moscova.
Un tânăr care a furat parfumuri dintr-un magazin, reţinut după ce a agresat o poliţistă # Adevarul.ro
Un tânăr în vârstă de 25 de ani, care a furat mai multe parfumuri dintr-un magazin din Craiova, a agresat o poliţistă în vârstă de 48 de ani, aflată în timpul liber şi care a pornit în urmărirea acestuia.
Bruxelles-ul caută o soluție pentru a aduce Ucraina mai repede în UE. Actuala metodologie de extindere „a fost concepută pentru timp de pace” # Adevarul.ro
Procesul actual de aderare la Uniunea Europeană nu mai corespunde realităților geopolitice generate de războiul din Ucraina, a declarat comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, sugerând că este nevoie de o „soluție” care să accelereze parcursul Kievului spre UE.
Uber va livra mâncare în România și alte șase state europene. Uber Eats a fost închis în plină pandemie # Adevarul.ro
Uber va livra mâncare în România și alte șase state europene, în cadrul unei ample operațiuni de extindere a serviciilor sale, încercând să țină pasul cu grupurile tehnologice care îşi intensifică eforturile pe această piață, evaluată la miliarde de euro.
Droguri plasate în mai multe zone din Iași. Un tânăr de 21 de ani, prins în flagrant și arestat # Adevarul.ro
Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a distribuit droguri în municipiul Iași prin metoda „dead drop”.
Ucrainenii au atacat cu drone un port rusesc de la Marea Neagră. A fost vizat și un depozit de petrol # Adevarul.ro
Un atac de amploare a vizat un port rusesc de la Marea Neagră. În noaptea de sâmbătă spre duminică, ucrainenii au atacat portul Taman. Autoritățile locale vorbesc despre pagube însemnate.
Jaful spectaculos pe care nimeni nu l-a observat timp de trei zile. Hoții care au fugit cu peste 100 milioane de euro nu au fost prinși # Adevarul.ro
A fost descris ca fiind cel mai „spectaculos” jaf bancar din Germania din ultimii ani și a avut loc după Crăciunul anului 2025. După mai bine de o lună și jumătate poliția nu a dat de urma hoților.
Un șofer de 34 de ani din Brăila a fost reținut pentru 24 de ore.
Liderii europeni discută tot mai deschis despre viitorul descurajării nucleare pe continent, pe fondul amenințărilor venite din partea Rusiei și al incertitudinilor legate de angajamentele de securitate ale Statelor Unite, scrie AFP.
Turiști rămași și fără bani și fără vacanțele exotice pe care le-au plătit. Țepele date de o agenție care promitea concedii de vis # Adevarul.ro
Mai mulți români au rămas fără vacanțele exotice plătite integral și fără zeci de mii de euro, după ce o agenție de turism ar fi încasat banii fără să facă nicio rezervare reală.
Iată câteva dintre mesajele cele mai importante lăsate pentru contemporanii și urmașii lor de către unii dintre cei mai importanți oameni politici din SUA, foști președinți aflați, de regulă, pe lista celor care au modelat istoria.
Rusia promite „pauză de lovituri” în ziua alegerilor din Ucraina. Zelenski cere stabilirea unei date clare pentru aderarea la UE înaintea unui acord de pace # Adevarul.ro
Moscova transmite un nou mesaj cu dublu sens către Kiev. Adjunctul ministrului rus de Externe, Mihail Galuzin, a declarat, într-un interviu pentru agenția de stat rusă TASS, că Federația Rusă ar fi dispusă să „asigure absența loviturilor în ziua votului” dacă Ucraina va decide organizarea alegerilor
Duminica Înfricoșătoarei Judecăți și lăsatul secului de carne. Începe Săptămâna Albă, perioada de tranziție către Postul Paștelui. Ce se mănâncă și ce e interzis # Adevarul.ro
Duminică, 16 februarie, Biserica Ortodoxă marchează Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, moment care deschide Săptămâna Albă, perioada de tranziție către Postul Mare.
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Mesajul transmis de Washington este direct și lipsit de ambiguități: alăturați-vă proiectului lui Donald Trump de remodelare a ordinii globale în favoarea Statelor Unite sau faceți un pas înapoi.
Un renumit medic oftalmolog din Iași nu poate justifica o avere de jumătate de milion de euro # Adevarul.ro
Un cunoscut medic oftalmolog din Iași nu poate justifica o avere de peste 2,5 milioane de lei (aproximativ 554.000 de euro), a anunțat Agenția Națională de Integritate (ANI).
Copil de 3 ani, ucis în bătaie de mamă și de partenerul ei. Criminalii au încercat să ascundă fapta # Adevarul.ro
Caz halucinant în Tulcea. O tânără de 24 de ani şi partenerul ei de viaţă au fost reţinuţi, după ce copilul lor de numai trei ani a fost găsit mort în casă, cu vânătăi pe corp.
Mafioți ucraineni au folosit identitatea unei judecătoare a CCR pentru a fura o firmă din România. „Am formulat plângere penală” # Adevarul.ro
Numele Laurei Iuliana Scântei, judecătoare la Curtea Constituțională a româniei, a fost folosit în mod fraudulos într-o operațiune de preluare ilegală a unei firme din România, orchestrată de o rețea de criminalitate organizată cu ramificații ucrainene.
A fost reținut bărbatul care a ucis cu toporul un fost viceprimar din Dolj. Care a fost motivul crimei # Adevarul.ro
Suspectul audiat de poliţiştii din Dolj în cazul bărbatului din comuna Vela care a fost găsit mort în locuinţa sa a fost reţinut pentru omor calificat şi tâlhărie calificată.
Cum a ajuns „Micul Marco” unul dintre cei mai loiali locotenenţi ai preşedintelui Trump, deși i-a fost rival # Adevarul.ro
Înainte de a pleca, joi, la Conferinţa de securitate de la Munchen, Marco Rubio a fost întrebat ce vor să audă oficialii europeni de la el. „Sincer, vor să ştie încotro ne îndreptăm”, a spus secretarul de stat şi consilierul pentru securitate naţională al lui Donald Trump.
Zelenski presează Washingtonul înaintea negocierilor de la Geneva: „Vrem garanții pe 20 de ani”. Discuții cu Rubio, Witkoff şi Kushner # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut sâmbătă o serie de discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, înaintea noii runde de negocieri trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia, programate săptămâna viitoare la Geneva.
Barack Obama a comentat clipul rasist postat de Trump, în care este prezentat drept o maimuță: „Bunul simț și decenţa s-au pierdut” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte american Barack Obama a abordat indirect subiectul videoclipului rasist publicat pe reţeaua socială a preşedintelui Donald Trump.
Vremea se răceşte faţă de ziua precedentă. Maximele termice se vor situa între 1 grad în nordul Moldovei şi 17 grade în sudul Munteniei, iar minimele se vor încadra între -7 şi 6 grade.
Schimb dur de replici între Zelenski și Orban: „Numai Viktor se poate gândi cum să-şi mărească burta, nu armata” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei a reacționat după criticile dure formulate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Conferinţa de Securitate de la München. Viktor Orban a subliniat că Ucraina nu poate deveni membră a Uniunii Europene.
Sophia Kirkby, sportiva din SUA care își căuta iubit la Olimpiadă, s-a afișat cu partener # Adevarul.ro
Sportiva din SUA care și-a căutat partener, se pare că l-a găsit de Ziua Îndrăgostiților.
Duminică, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto câștigătoare vor fi afișate la ora 18.30.
Furia dezlănțuită a celor de la Juventus, la meciul cu Inter. Scandal la primul derby câștigat de Chivu # Adevarul.ro
Cristi Chivu (45 de ani) l-a învins sâmbătă seară pe antrenorul cu care a colaborat, ca jucător, la AS Roma (2005-2007), Luciano Spalletti (66 de ani).
Cine este Lucas Pinheiro Braathen, schiorul care a adus prima medalie din istorie pentru Brazilia la Jocurile Olimpice de iarnă. În copilărie a făcut o profeție # Adevarul.ro
Lucas Pinheiro Braathen are mamă braziliancă și tată norvegian.
Florin Prunea, bântuit de coșmarul din 1994. Telefonul primit de la cel care i-a pricinuit suferința # Adevarul.ro
Fără rol de oficial în fotbal, Florin Prunea (57 de ani) este în prezent invitat la emisiuni TV.
Pentru Andreia Martinescu, arta nu este doar o formă de exprimare, ci și traducere, pentru că nu își alege temele, spune ea, ci le primește.
Maria Zaharova respinge afirmaţiile diplomației britanice referitoare la otrăvirea lui Navalnîi # Adevarul.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins afirmaţiile potrivit cărora Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă derivată din broaşte, catalogându-le drept propagandă occidentală.
Dezbatere aprinsă despre „legarea de glie” a medicilor. „Oare nu era corect să vă faceți studiile în țara în care doreați să emigrați?” # Adevarul.ro
Mesajul public al medicului român Iuliu Torje, stabilit în Germania, către premierul Ilie Bolojan a reaprins una dintre cele mai sensibile teme publice: poate statul să își „lege” medicii de țară, dacă le-a plătit studiile?
Povestea româncei care a crezut până la sfârșitul vieții că poate aduce ploaia pe pământ. Ștefania Mărăcineanu, savanta aflată la un pas de Premiul Nobel # Adevarul.ro
Ștefania Mărăcineanu, cercetătoare în laboratoarele lui Marie Curie și fondatoare a primului laborator de radioactivitate din România, a crezut până la sfârșitul vieții în marea sa descoperire: aceea că poate aduce ploaia pe pământ.
În „A voix basse/ În șoaptă” așa era împărțită călătoria: pe zile. E vorba despre o înmormântare la Tunis la care apare o fiică și nepoata, care are o viață personală inavuabilă dincolo de Occident.
