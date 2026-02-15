Tânără înregistrată de radar în timp ce conducea o mașină cu 135 km/h pe o stradă din Baia Mare
Jurnalul.ro, 15 februarie 2026 14:10
O tânără a fost înregistrată de aparatul radar în timp ce conducea o mașină cu 135 km/h pe o stradă din Baia Mare. Ea a fost amendată și a rămas fără permisul de conducere.
Acum o oră
13:50
Un român a vrut să răpească un copil într-un magazin din Italia. Copilul, smuls din brațele mamei # Jurnalul.ro
Un român a încercat să răpească un copil. Incidentul s-a produs într-un supermarket din Italia. Românul a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul, dar ulterior a fost arestat.
13:30
Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit duminică dimineața la un accident rutier produs pe raza localității Sânmărghita, comuna Mica, în urma coliziunii între două autoturisme.
Acum 2 ore
13:10
În timp ce ne pregătim pentru Anul Nou Chinezesc, pe 17 februarie 2026, în mijlocul sărbătorii, există anumite lucruri pe care ar trebui să le evităm pentru a avea un An al Calului de Foc prosper. Acesta ar trebui tratat ca o resetare energetică, iar ceea ce faceți în acea zi stabilește tonul pentru anul ce vine.
12:50
TikTok face angajări în România. Se caută vorbitori de limbi străine pentru moderarea conţinutului # Jurnalul.ro
TikTok recrutează în această perioadă români pentru poziții de analiză și verificare a conținutului din platformă, posturile fiind disponibile în București și vizând candidați cu competențe solide în cel puțin două limbi străine, dintre care una este engleza. Potrivit anunțurilor publicate de companie pe pagina sa de LinkedIn, este vorba despre poziții de Search Operations Quality Assurance Analyst. Decizia vine după ani în care platformei i s-a reproșat că este un „rai” al abuzurilor și al conținutului nemoderat, inclusiv în contextul alegerilor prezidențiale din 2024.
12:30
Un nou sondaj Eurobarometru arată că percepția riscurilor de securitate este în creștere în Europa, iar cetățenii se așteaptă ca Uniunea Europeană să joace un rol mai important în consolidarea apărării.
Acum 4 ore
12:10
Există un oraș în Europa unde viața de zi cu zi a devenit un teren de testare pentru viitorul plăților digitale. Aici, o cafea, o noapte de cazare sau o amendă pot fi plătite cu Bitcoin, arată Il Post.
11:50
Primul anuar al Capitalei după ce recensământul din 1894 a găsit „o sumă respectabilă de imposabili” # Jurnalul.ro
Autorii primului anuar statistic al Bucureștiului raportau, acum peste 130 de ani, rezultatul foarte satisfăcător din punct de vederea fiscal al recensământului, care a scos la iveală un număr semnificativ de locuitori care se încadrau în categoriile de persoane impozabile.
11:30
Un fost președinte american a criticat dur Administrația Trump
11:10
Horoscop zilnic, 16 februarie 2026: Taurii primesc vești bune, iar Leii închid un capitol din trecut # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 16 februarie 2026: Ziua marilor conștientizări, înaintea Eclipsei de Soare.
10:50
Identitatea unei judecătoare CCR, folosită de mafioții ucraineni pentru a frauda o firmă din România # Jurnalul.ro
Numele judecătoarei CCR Laura Iuliana Scântei a fost folosit într-o fraudă de proporţii, după ce aceasta apare, în documente depuse la Registrul Comerţului, drept notarul care ar fi autentificat acte prin care o firmă a fost cesionată şi ulterior golită de conţinut. Deşi nu mai exercită profesia de notar din 2022, semnătura şi parafa sa apar pe înscrisuri pe care judecătoarea le califică drept „falsuri grosolane”.
10:30
Alimentație câini 2026. Mult timp, hrana pentru câini a fost asociată aproape exclusiv cu proteina animală – carne, pește sau hrană uscată bogată în ingrediente de origine animală. Însă tot mai mulți medici veterinari specializați în nutriție atrag atenția că o dietă echilibrată nu se bazează pe un singur element.
Acum 6 ore
10:10
Scemtovici & Benowitz Gallery prezintă expoziția de grup Holomer, deschisă până pe 5 martie # Jurnalul.ro
Scemtovici & Benowitz Gallery invită publicul la expoziția Holomer, curatoriată de Gilda Ghinoiu. Radu Băieș, Laura Covaci, Ioan De Moisa, Misha Diaconu, Oana Fărcaș, Robert Fekete și Andreea Medar expun pictură, desen în mediu mixt, piese din metal și proiecție filmică. Vernisajul a avut loc în data de 6 februarie 2026, în spațiul galeriei din strada Jean-Louis Calderon 34, București.
10:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen, că țara este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale dacă se va declara un armistițiu de două luni.
10:00
Un accident grav s-a produs duminică dimineața în Teleorman.
09:50
Ora de vară 2026 marchează momentul în care zilele devin vizibil mai lungi, iar serile capătă mai multă lumină naturală.
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, pentru Deutsche Welle România, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, că ar trebui să existe o coaliție de apărare împotriva atacurilor hibride ale Moscovei. „Ele vor deveni tot mai complexe și mai dificil de abordat”, a spus Sandu.
09:30
De câte ori ne îndrăgostim în viață? Datele care schimbă tot ce credeam despre marile iubiri # Jurnalul.ro
Experții au încercat să răspundă la o întrebare care ne preocupă pe toți, mai ales în preajma Zilei Îndrăgostiților: de câte ori ne îndrăgostim, în medie, într-o viață?
09:10
Semnele cardinale sunt Berbec, Rac, Balanță și Capricorn. Aceste zodii întruchipează motivația și leadershipul.
09:00
Viktor Orban atacă Bruxelles-ul: Adevărata amenințare pentru Ungaria nu este Rusia, ci UE # Jurnalul.ro
Premierul ungar Viktor Orban a afirmat, sâmbătă, că adevărata amenințare pentru Ungaria nu este Rusia, ci Uniunea Europeană.
08:50
Care sunt cele mai sănătoase nuci, de la migdale la nuci braziliene, și cum susțin sănătatea inimii și metabolismul.
08:50
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
08:30
Răceala și virozele de sezon sunt mult mai frecvente iarna, când temperaturile scăzute slăbesc organismul și favorizează apariția simptomelor neplăcute: febră, dureri de cap, tuse persistentă și nas înfundat.
08:30
Australia investește într-un nou șantier naval de submarine nucleare.
Acum 8 ore
08:10
Un cuvânt puternic te ajută să te concentrezi din nou, să te reconectezi și să rămâi ancorat în intențiile tale cu un singur cuvânt. Poate fi dificil să rămânem aliniați cu adevăratul nostru sine, deoarece ne confruntăm adesea cu presiuni externe, distrageri și dorințele altora în viața noastră de zi cu zi.
07:50
Prosoapele de baie sunt foarte rezistente însă nu durează la nesfârșit. Deși un prosop de calitate medie poate rezista aproximativ 5 ani, uzura inevitabilă afectează atât aspectul, cât și funcționalitatea acestuia.
07:30
S-ar putea să ai deja acest produs în casă, iar dacă nu, este o achiziție accesibilă ce ar putea face o diferență uriașă.
07:10
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026 # Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal 16–22 februarie 2026. Prima perioadă de eclipse din acest an debutează cu o Eclipsă de Soare în Vărsător pe 17 februarie, aducând idei noi, schimbări bruște și conexiuni neașteptate.
06:50
În casele în care trăiesc mai multe pisici, conviețuirea este adesea percepută ca fiind armonioasă: dorm împreună, se joacă din când în când și nu se atacă. Totuși, această liniște aparentă poate fi înșelătoare.
06:30
Elwira Petre, soția coregrafului Mihai Petre, a împărtășit fanilor o rețetă simplă și rapidă de brioșe, perfecte pentru un mic dejun sănătos sau un desert fără vinovăție.
Acum 12 ore
06:10
Horoscopul chinezesc pentru perioada 16 – 22 februarie 2026 aduce o schimbare majoră de energie: pe 17 februarie începe oficial Anul Calului de Foc, un an al libertății, curajului și deciziilor rapide.
Acum 24 ore
00:40
Doar 3 din 10 firme mai angajează în 2026. Ce meserii sunt la mare căutare, fără facultate # Jurnalul.ro
Piața muncii din România traversează o perioadă de încetinire vizibilă în 2026.
00:20
Ai primit rezultatele analizelor și ai descoperit că HDL-ul (colesterolul „bun”) este prea mic, iar LDL-ul (colesterolul „rău”) este peste limitele recomandate? Nu ești singurul.
00:10
Pe 15 februarie 2026, patru zodii primesc un semn clar de la Univers.
14 februarie 2026
23:50
Nutriționiștii recomandă 9 gustări de seară care susțin un somn mai bun, echilibrul glicemiei și relaxarea fără senzația de greutate.
23:30
Un scandal uriaș a izbucnit la un Drive-Thru din Piatra-Neamț după ce un șofer moldovean a lovit o mașină. Scandalul a continuat în parcarea unui supermarket. Mai multe persoane au fost audiate de polițiști, iar moldoveanul și fratele său au fost reținuți.
23:10
Adolescentă accidentată grav pe pârtia din Cârlibaba, transportată cu elicopterul la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi # Jurnalul.ro
O adolescentă în vârstă de 17 ani, din Gura Humorului, a fost preluată în stare gravă de un elicopter al SMURD Iaşi, după ce a suferit un accident pe pârtia de schi din Cârlibaba.
22:50
Circulație mai rapidă pe podul Giurgiu–Ruse în vacanța de schi, după ajustarea semafoarelor # Jurnalul.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță măsuri pentru fluidizarea traficului pe podul peste Dunăre de la Giurgiu, în contextul creșterii numărului de călătorii odată cu vacanța de schi a elevilor.
22:30
Opozantul Aleksei Navalnîi a fost ” otrăvit” în închisoare de statul rus, acuză cinci țări europene # Jurnalul.ro
Opozantul Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 în circumstanțe tulburi într-o închisoare din Rusia, a fost ” otrăvit” cu o ” toxină rară” de Moscova, acuză sâmbătă cinci țări europene, într-un anunț făcut pe marginea Conferinței de Securitate de la Munchen, relatează AFP.
22:30
Ministrul Economiei: Austeritatea e inevitabilă, România plătește deciziile proaste din ultimii ani # Jurnalul.ro
Într-un interviu acordat Antena3CNN, Irineu Darău, Ministrul Economiei, a comentat asupra situației economice actuale, comparând-o cu criza financiară din 2008 și explicând care sunt măsurile pe care le consideră necesare pentru a evita agravarea deficitului bugetar.
22:10
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că a efectuat o evaluare rapidă în Centrul Capitalei, profitând de vremea favorabilă, și că urmează să iasă pe teren împreună cu conducerea Primăria Municipiului București pentru a analiza direct proiectele.
21:50
Pe 15 februarie 2026, șase semne din zodiacul chinezesc atrag noroc și succes financiar.
21:40
Cel mai dificil tronson: Lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești intră într-o nouă etapă pe Secțiunea Boița-Cornetu # Jurnalul.ro
Cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești a intrat într-o nouă etapă de execuție, odată cu începerea lucrărilor la un nou tunel pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu.
21:30
Daniel Băluță: Am discutat cu domnul președinte Nicușor Dan despre bugetul Bucureștiului # Jurnalul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, spune că a avut mai multe întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, înainte, dar și după alegerile pentru Primăria Capitalei. Cele mai recente discuții au avut ca subiect, bugetul Bucureștiului.
21:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă speranţa că discuţiile de pace mediate de americani săptămâna viitoare la Geneva vor fi serioase şi substanţiale, dar şi-a exprimat preocuparea că Ucrainei i se cere "prea des" să facă concesii în negocieri, relatează Reuters.
21:10
U Cluj a învins echipa Csikszereda M. Ciuc și a urcat pe locul 4 în clasamentul Superligii de fotbal. Partida s-a disputat sâmbătă seara la Cluj-Napoca și a făcut parte din etapa a 27-a.
20:50
Ministrul Finanţelor: Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare şi relansarea economiei pe baze sustenabile # Jurnalul.ro
Reconfirmarea calificativului de investiţii de către Fitch Ratings arată că partenerii externi au încredere în capacitatea Guvernului de a lua deciziile pentru stabilitatea României, iar prioritatea rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară şi de ajustare fiscală, susţine Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.
20:30
România produce obuziere autopropulsate K9, la Petrești, în parteneriat cu Coreea de Sud # Jurnalul.ro
România face un pas major în consolidarea capacităților sale de apărare: la Petrești, în județul Dâmbovița, a început construcția unei fabrici de obuziere autopropulsate, în urma unui contract strategic încheiat cu un partener din Coreea de Sud.
20:30
Avocatul Poporului semnalează lipsa consilierilor școlari cu pregătire de specialitate, capabili să intervină în cazul copiilor care sunt victime ale violenței # Jurnalul.ro
Avocatul Poporului atrage atenția asupra lipsei consilierilor școlari și a psihologilor în cadrul unităților de învățământ, precum și asupra accesului greoi sau inexistent al minorilor la servicii de specialitate, precum consiliere psihologică.
20:10
Proiect de țară pentru apa minerală: Brandul „Dacia” promite preț accesibil pentru toți românii # Jurnalul.ro
Ministerul Economiei, prin Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM), pregătește lansarea unui brand de apă minerală „Dacia”, proiect strategic ce vizează atât competitivitatea pe piață, cât și impactul social.
