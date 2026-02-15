McDonald’s, sub presiunea Ozempic. Meniuri noi pentru clienți cu apetit redus
Jurnalul.ro, 15 februarie 2026 17:10
McDonald’s, afectat de Ozempic, își regândește meniul pentru clienții care folosesc medicamente pentru slăbit, pe fondul unei schimbări vizibile a comportamentului de consum în Statele Unite.
Acum 15 minute
17:10
Acum o oră
16:50
„Independența energetică” a României: mit sau realitate? Explicațiile expertului Dumitru Chisăliță
16:30
PNL cere demisia prefectei județului Argeș. Filiala liberală o acuză pe reprezentanta Guvernului în teritoriu de „incompetență administrativă greu de egalat”. Liberalii se referă la deversările ilegale în comuna Corbeni și la riscul de contaminare a apei.
Acum 2 ore
16:10
Polițiștii din Târgu Lăpuș au emis, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, un ordin de protecție provizoriu și au întocmit dosar penal, după ce au fost sesizați cu privire la un caz de violență domestică.
15:50
Moarte suspectă în Cluj: Gheorghe Chindriș, fost director de la Cupru Min, găsit mort în casă # Jurnalul.ro
Gheorghe Chindiș, românul devenit cunoscut după ce a înfiinţat primul şi singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii a fost găsit fără suflare, sâmbătă, în casa în care locuia în judeţul Cluj.
15:30
Polițiștii gălățeni spun că au greșit atunci când au sancționat un pompier voluntar aflat în misiune # Jurnalul.ro
Polițiștii gălățeni recunosc faptul că au greșit atunci când au sancționat un pompier voluntar aflat în misiune. Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva zile atunci când pompierul voluntar a fost pedepsit deoarece nu a oprit la semnalele polițiștilor. Un polițist este cercetat disciplinar.
Acum 4 ore
15:10
Cinci zodii au parte de cele mai bune previziuni astrologice în perioada 16–22 februarie 2026, o săptămână marcată de începutul sezonului eclipselor și de intrarea Soarelui în Pești.
14:50
Record de intervenții ale salvamontiştilor în ultimele 24 de ore. Salvatorii montani solicitaţi să intervină la un număr foarte mare de evenimente # Jurnalul.ro
Salvamontiştii au intervenit de urgenţă sâmbătă în urma a 125 de apeluri de ajutor, fiind salvate în total 130 de persoane în urma acestor misiuni, a informat, duminică, Dispeceratul Naţional al Salvamont România.
14:40
Nicușor Dan va merge la Washington pentru a participa la Consiliul Pǎcii inițiat de Donald Trump # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, va merge la Washington pentru a participa la Consiliul Pǎcii inițiat de liderul SUA, Donald Trump. România va avea statut de observator.
14:30
Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 300.000 de lei pentru tragerile de duminică, după ce joi s-a câştigat premiul, în timp ce la Joker, la categoria I, este în joc un report de 52,18 milioane de lei (10,24 milioane de euro).
14:10
Tânără înregistrată de radar în timp ce conducea o mașină cu 135 km/h pe o stradă din Baia Mare # Jurnalul.ro
O tânără a fost înregistrată de aparatul radar în timp ce conducea o mașină cu 135 km/h pe o stradă din Baia Mare. Ea a fost amendată și a rămas fără permisul de conducere.
13:50
Un român a vrut să răpească un copil într-un magazin din Italia. Copilul, smuls din brațele mamei # Jurnalul.ro
Un român a încercat să răpească un copil. Incidentul s-a produs într-un supermarket din Italia. Românul a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul, dar ulterior a fost arestat.
13:30
Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit duminică dimineața la un accident rutier produs pe raza localității Sânmărghita, comuna Mica, în urma coliziunii între două autoturisme.
Acum 6 ore
13:10
În timp ce ne pregătim pentru Anul Nou Chinezesc, pe 17 februarie 2026, în mijlocul sărbătorii, există anumite lucruri pe care ar trebui să le evităm pentru a avea un An al Calului de Foc prosper. Acesta ar trebui tratat ca o resetare energetică, iar ceea ce faceți în acea zi stabilește tonul pentru anul ce vine.
12:50
TikTok face angajări în România. Se caută vorbitori de limbi străine pentru moderarea conţinutului # Jurnalul.ro
TikTok recrutează în această perioadă români pentru poziții de analiză și verificare a conținutului din platformă, posturile fiind disponibile în București și vizând candidați cu competențe solide în cel puțin două limbi străine, dintre care una este engleza. Potrivit anunțurilor publicate de companie pe pagina sa de LinkedIn, este vorba despre poziții de Search Operations Quality Assurance Analyst. Decizia vine după ani în care platformei i s-a reproșat că este un „rai” al abuzurilor și al conținutului nemoderat, inclusiv în contextul alegerilor prezidențiale din 2024.
12:30
Un nou sondaj Eurobarometru arată că percepția riscurilor de securitate este în creștere în Europa, iar cetățenii se așteaptă ca Uniunea Europeană să joace un rol mai important în consolidarea apărării.
12:10
Există un oraș în Europa unde viața de zi cu zi a devenit un teren de testare pentru viitorul plăților digitale. Aici, o cafea, o noapte de cazare sau o amendă pot fi plătite cu Bitcoin, arată Il Post.
11:50
Primul anuar al Capitalei după ce recensământul din 1894 a găsit „o sumă respectabilă de imposabili” # Jurnalul.ro
Autorii primului anuar statistic al Bucureștiului raportau, acum peste 130 de ani, rezultatul foarte satisfăcător din punct de vederea fiscal al recensământului, care a scos la iveală un număr semnificativ de locuitori care se încadrau în categoriile de persoane impozabile.
11:30
Un fost președinte american a criticat dur Administrația Trump
Acum 8 ore
11:10
Horoscop zilnic, 16 februarie 2026: Taurii primesc vești bune, iar Leii închid un capitol din trecut # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 16 februarie 2026: Ziua marilor conștientizări, înaintea Eclipsei de Soare.
10:50
Identitatea unei judecătoare CCR, folosită de mafioții ucraineni pentru a frauda o firmă din România # Jurnalul.ro
Numele judecătoarei CCR Laura Iuliana Scântei a fost folosit într-o fraudă de proporţii, după ce aceasta apare, în documente depuse la Registrul Comerţului, drept notarul care ar fi autentificat acte prin care o firmă a fost cesionată şi ulterior golită de conţinut. Deşi nu mai exercită profesia de notar din 2022, semnătura şi parafa sa apar pe înscrisuri pe care judecătoarea le califică drept „falsuri grosolane”.
10:30
Alimentație câini 2026. Mult timp, hrana pentru câini a fost asociată aproape exclusiv cu proteina animală – carne, pește sau hrană uscată bogată în ingrediente de origine animală. Însă tot mai mulți medici veterinari specializați în nutriție atrag atenția că o dietă echilibrată nu se bazează pe un singur element.
10:10
Scemtovici & Benowitz Gallery prezintă expoziția de grup Holomer, deschisă până pe 5 martie # Jurnalul.ro
Scemtovici & Benowitz Gallery invită publicul la expoziția Holomer, curatoriată de Gilda Ghinoiu. Radu Băieș, Laura Covaci, Ioan De Moisa, Misha Diaconu, Oana Fărcaș, Robert Fekete și Andreea Medar expun pictură, desen în mediu mixt, piese din metal și proiecție filmică. Vernisajul a avut loc în data de 6 februarie 2026, în spațiul galeriei din strada Jean-Louis Calderon 34, București.
10:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen, că țara este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale dacă se va declara un armistițiu de două luni.
10:00
Un accident grav s-a produs duminică dimineața în Teleorman.
09:50
Ora de vară 2026 marchează momentul în care zilele devin vizibil mai lungi, iar serile capătă mai multă lumină naturală.
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, pentru Deutsche Welle România, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, că ar trebui să existe o coaliție de apărare împotriva atacurilor hibride ale Moscovei. „Ele vor deveni tot mai complexe și mai dificil de abordat”, a spus Sandu.
09:30
De câte ori ne îndrăgostim în viață? Datele care schimbă tot ce credeam despre marile iubiri # Jurnalul.ro
Experții au încercat să răspundă la o întrebare care ne preocupă pe toți, mai ales în preajma Zilei Îndrăgostiților: de câte ori ne îndrăgostim, în medie, într-o viață?
Acum 12 ore
09:10
Semnele cardinale sunt Berbec, Rac, Balanță și Capricorn. Aceste zodii întruchipează motivația și leadershipul.
09:00
Viktor Orban atacă Bruxelles-ul: Adevărata amenințare pentru Ungaria nu este Rusia, ci UE # Jurnalul.ro
Premierul ungar Viktor Orban a afirmat, sâmbătă, că adevărata amenințare pentru Ungaria nu este Rusia, ci Uniunea Europeană.
08:50
Care sunt cele mai sănătoase nuci, de la migdale la nuci braziliene, și cum susțin sănătatea inimii și metabolismul.
08:50
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
08:30
Răceala și virozele de sezon sunt mult mai frecvente iarna, când temperaturile scăzute slăbesc organismul și favorizează apariția simptomelor neplăcute: febră, dureri de cap, tuse persistentă și nas înfundat.
08:30
Australia investește într-un nou șantier naval de submarine nucleare.
08:10
Un cuvânt puternic te ajută să te concentrezi din nou, să te reconectezi și să rămâi ancorat în intențiile tale cu un singur cuvânt. Poate fi dificil să rămânem aliniați cu adevăratul nostru sine, deoarece ne confruntăm adesea cu presiuni externe, distrageri și dorințele altora în viața noastră de zi cu zi.
07:50
Prosoapele de baie sunt foarte rezistente însă nu durează la nesfârșit. Deși un prosop de calitate medie poate rezista aproximativ 5 ani, uzura inevitabilă afectează atât aspectul, cât și funcționalitatea acestuia.
07:30
S-ar putea să ai deja acest produs în casă, iar dacă nu, este o achiziție accesibilă ce ar putea face o diferență uriașă.
07:10
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026 # Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal 16–22 februarie 2026. Prima perioadă de eclipse din acest an debutează cu o Eclipsă de Soare în Vărsător pe 17 februarie, aducând idei noi, schimbări bruște și conexiuni neașteptate.
06:50
În casele în care trăiesc mai multe pisici, conviețuirea este adesea percepută ca fiind armonioasă: dorm împreună, se joacă din când în când și nu se atacă. Totuși, această liniște aparentă poate fi înșelătoare.
06:30
Elwira Petre, soția coregrafului Mihai Petre, a împărtășit fanilor o rețetă simplă și rapidă de brioșe, perfecte pentru un mic dejun sănătos sau un desert fără vinovăție.
06:10
Horoscopul chinezesc pentru perioada 16 – 22 februarie 2026 aduce o schimbare majoră de energie: pe 17 februarie începe oficial Anul Calului de Foc, un an al libertății, curajului și deciziilor rapide.
Acum 24 ore
00:40
Doar 3 din 10 firme mai angajează în 2026. Ce meserii sunt la mare căutare, fără facultate # Jurnalul.ro
Piața muncii din România traversează o perioadă de încetinire vizibilă în 2026.
00:20
Ai primit rezultatele analizelor și ai descoperit că HDL-ul (colesterolul „bun”) este prea mic, iar LDL-ul (colesterolul „rău”) este peste limitele recomandate? Nu ești singurul.
00:10
Pe 15 februarie 2026, patru zodii primesc un semn clar de la Univers.
14 februarie 2026
23:50
Nutriționiștii recomandă 9 gustări de seară care susțin un somn mai bun, echilibrul glicemiei și relaxarea fără senzația de greutate.
23:30
Un scandal uriaș a izbucnit la un Drive-Thru din Piatra-Neamț după ce un șofer moldovean a lovit o mașină. Scandalul a continuat în parcarea unui supermarket. Mai multe persoane au fost audiate de polițiști, iar moldoveanul și fratele său au fost reținuți.
23:10
Adolescentă accidentată grav pe pârtia din Cârlibaba, transportată cu elicopterul la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi # Jurnalul.ro
O adolescentă în vârstă de 17 ani, din Gura Humorului, a fost preluată în stare gravă de un elicopter al SMURD Iaşi, după ce a suferit un accident pe pârtia de schi din Cârlibaba.
22:50
Circulație mai rapidă pe podul Giurgiu–Ruse în vacanța de schi, după ajustarea semafoarelor # Jurnalul.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță măsuri pentru fluidizarea traficului pe podul peste Dunăre de la Giurgiu, în contextul creșterii numărului de călătorii odată cu vacanța de schi a elevilor.
22:30
Opozantul Aleksei Navalnîi a fost ” otrăvit” în închisoare de statul rus, acuză cinci țări europene # Jurnalul.ro
Opozantul Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 în circumstanțe tulburi într-o închisoare din Rusia, a fost ” otrăvit” cu o ” toxină rară” de Moscova, acuză sâmbătă cinci țări europene, într-un anunț făcut pe marginea Conferinței de Securitate de la Munchen, relatează AFP.
22:30
Ministrul Economiei: Austeritatea e inevitabilă, România plătește deciziile proaste din ultimii ani # Jurnalul.ro
Într-un interviu acordat Antena3CNN, Irineu Darău, Ministrul Economiei, a comentat asupra situației economice actuale, comparând-o cu criza financiară din 2008 și explicând care sunt măsurile pe care le consideră necesare pentru a evita agravarea deficitului bugetar.
