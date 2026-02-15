Sting vine la Untold 2026

10:50

Numele judecătoarei CCR Laura Iuliana Scântei a fost folosit într-o fraudă de proporţii, după ce aceasta apare, în documente depuse la Registrul Comerţului, drept notarul care ar fi autentificat acte prin care o firmă a fost cesionată şi ulterior golită de conţinut. Deşi nu mai exercită profesia de notar din 2022, semnătura şi parafa sa apar pe înscrisuri pe care judecătoarea le califică drept „falsuri grosolane”.