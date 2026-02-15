Vești bune pentru mamele din București: voucherele Materna și stimulentele pentru copiii cu dizabilități au fost plătite

12:50

TikTok recrutează în această perioadă români pentru poziții de analiză și verificare a conținutului din platformă, posturile fiind disponibile în București și vizând candidați cu competențe solide în cel puțin două limbi străine, dintre care una este engleza. Potrivit anunțurilor publicate de companie pe pagina sa de LinkedIn, este vorba despre poziții de Search Operations Quality Assurance Analyst. Decizia vine după ani în care platformei i s-a reproșat că este un „rai” al abuzurilor și al conținutului nemoderat, inclusiv în contextul alegerilor prezidențiale din 2024.