Valentin Crețu, dezamăgit după înfrângerea de pe Ion Oblemenco: „Ei sunt principalii favoriți la titlu”

Charlotte Bankes (30 de ani) și Huw Nightingale (24) sunt noii campioni olimpic la snowboard cross mixt, ei aducând al doilea titlu la Jocurile de la Milano Cortina pentru Marea Britanie după cel cucerit de Matt Weston la skeleton.Charlotte Bankes și Huw Nightingale au câștigat prima medalie de aur pe zăpadă în istoria de 102 ani a Marii Britanii la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce au trecut linia de sosire în prima poziție duminică proba de snowboard cross mixt. ...