Univ. Craiova vs FCSB » ”Oltenia Eterna Terra-Nova” răsună pe Ion Oblemenco într-o atmosferă impresionantă
Gazeta Sporturilor, 16 februarie 2026 00:40
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!” # Gazeta Sporturilor
Actorul Mihai Bobonete, fan al Universității Craiova, a fost la meciul cu FCSB, scor 1-0, iar la final a oferit câteva declarații, la ieșirea din stadion.Cu fularul alb-albastru la gât, Bobonete s-a declarat impresionat de jocul echipei favorite, dar și de modul în care Filipe Coelho a pregătit partida. Apoi, a lansat câteva ironii la adresa arbitrajului.De asemenea, a transmis că va fi prezent și la meciul oltenilor cu Unirea Slobozia, din deplasare, pe 22 februarie.VIDEO. ...
00:10
Emil Săndoi (60 de ani), fostul antrenor și jucător de la Universitatea Craiova, a fost mulțumit de victoria obținută de formația alb-albastră cu scorul de 1-0, în fața celor de la FCSB. La finalul meciului, Emil Săndoi a vorbit despre partida disputată pe arena „Ion Oblemenco” și l-a lăudat pe Assad Al Hamlawi, omul care a adus victoria, grație unei execuții spectaculoase. ...
23:50
Valentin Crețu, reacție sinceră după meciul pierdut cu Craiova: „Ei sunt favoriți la titlu” # Gazeta Sporturilor
Valentin Crețu (37 de ani), fundașul dreapta al campioanei României, FCSB, a vorbit după partida pierdută pe „Ion Oblemenco” cu Universitatea Craiova, liderul Superligii, scor 0-1.Apărăorul a recunoscut dezamăgirea din vestiar, a analizat diferențele dintre cele două reprize și a admis că oltenii sunt, în opinia sa, principalii favoriți la câștigarea titlului. ...
23:20
Raul Rusescu (37 de ani), fost atacant al celor de la FCSB, a avut un discurs extrem de dur după înfrângerea suferită de roș-albaștri pe terenul celor de la Universitatea Craiova, scor 0-1.„Juveții” au urcat pe primul loc în Superliga, în timp ce campioana en-titre se află pe poziție de play-out, cu doar trei etape rămase din sezonul regulat. ...
23:20
Asasd Al Hamlawi (25 de ani), atacantul care a marcat singurul gol din Craiova - FCSB, scor 1-0, a spus ce au de făcut oltenii mai departe. Assad Al Hamlawi a reușit o fază foarte frumoasă în minutul 23, iar golul său avea să decidă meciul de pe „Oblemenco”. La final, atacantul a spus ce are de făcut Craiova, să se concentreze pe fiecare meci în parte, nu pe obiectivul final. ...
23:10
Mihai Stoica a anunțat 3 întăriri pentru etapa viitoare, după eșecul din Bănie: „A durat mai mult decât ne așteptam” # Gazeta Sporturilor
După Universitatea Craiova - FCSB 1-0, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al echipei roș-albastre, a analizat eșecul de pe „Ion Oblemenco”.Mihai Stoica a declarat că Universitatea Craiova e cea mai puternică echipă din Superliga. De asemenea, a anunțat că Florin Tănase și Mamadou Thiam vor reveni pe teren săptămâna viitoare, cu Metaloglobus. ...
23:10
Nicușor Bancu, fundașul stânga și căpitanul de la Craiova, a vorbit la finalul victoriei cu FCSB, scor 1-0, din runda 27 din Superliga. Nicușor Bancu se bucură de faptul că le-a pus celor de la FCSB o piedică în drumul spre play-off, considerând că echipa lui Charalambous s-ar bate la titlu în cazul în care ar fi acolo. ...
23:00
Gigi Becali i-a făcut praf după eșec: „El nu are nicio calitate. MM s-a înșelat. Îl regret pe Șut” # Gazeta Sporturilor
După Universitatea Craiova - FCSB 1-0, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, s-a arătat deranjat de prestația mijlocașilor centrali. Baba Alhassan, Mihai Lixandru și Joao Paulo au fost închizătorii roș-albaștrilor în Bănie. Primii doi câte o repriză, al treilea tot meciul.De asemenea, Becali s-a declarat deranjat de faptul că Ofri Arad nu poate încă să joace. Mijlocașul adus în ianuarie nu e pus la punct cu pregătirea fizică. ...
22:50
Vladimir Screciu, fundașul central de la Universitatea Craiova, a acuzat probleme medicale la finalul partidei cu FCSB, scor 1-0.Imediat după fluierul de final, acesta s-a întins pe gazon, la centrul terenului. Doctorii au ajuns imediat pentru a-i oferi îngrijiri medicale.GALERIE FOTO. Vladimir Screciu s-a dus la ambulanță, după Craiova - FCSB+1 FOTOUlterior, cu geaca de iarnă pe el, Screciu s-a dus la ambulanță pentru a primi îngrijiri suplimentare. ...
22:50
Misterul imaginii cu Ancelotti care a făcut înconjurul planetei: este sau nu generată cu AI? # Gazeta Sporturilor
Carlo Ancelotti (66 de ani) a fost prezent la celebrul Carnaval de la Rio, eveniment ce are loc în fiecare an, iar câțiva oameni rău-intenționați au decis „să-i facă felul” tehnicianului italian, prezent la fastuoasa petrecere alături de soția sa, Mariann Barrena McClay (56).Carnavalul din Rio de Janeiro (Brazilia) este unul dintre cele mai cunoscute și spectaculoase festivaluri din lume. ...
22:50
Filipe Coelho, după al doilea rezultat pozitiv cu FCSB: „Am aplicat corect strategia” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, tehnicianul Universității Craiova, a vorbit după victoria obținută în fața campioanei României, FCSB, scor 1-0. Este al doilea rezultat pozitiv al oltenilor împotriva roș-albaștrilor în doar trei zile, după ce în Cupa României „juveții” s-au calificat, iar formația lui Gigi Becali a fost eliminată. ...
22:40
Momentul din culise cu MM Stoica » Gestul făcut în timp ce Sorin Cârțu oferea interviuri # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu, președintele onorific al Craiovei, a oferit declarații la finalul victoriei cu FCSB, scor 1-0. În acele momente, Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a făcut un gest de prietenie către acesta.Imediat după meci, Sorin Cârțu a vorbit despre desfășurarea partidei, dar și despre șansele Craiovei la titlu. În acel moment, Mihai Stoica, care se afla la câțiva metri distanță de el, a făcut un semn în direcția lui. ...
22:40
Elias Charalambous, reacție interesantă după înfrângerea cu Craiova: „Am dominat. Echipa joacă fotbal” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, tehnicianul campioanei României, FCSB, a vorbit după înfrângerea de pe „Ion Oblemenco” cu Universitatea Craiova, meci câștigat de olteni cu scorul de 1-0. Echipa lui Coelho s-a distanțat la patru puncte de Dinamo în fruntea campionatului, în timp ce bucureștenii sunt obligați să câștige ultimele trei partide pentru a mai spera la play-off.Pentru a doua oară într-o săptămână, FCSB a jucat pe „Ion Oblemenco”. ...
22:30
Darius Olaru, mijlocașul și căpitanul celor de la FCSB, a oferit declarații la finalul meciului cu Craiova, scor 0-1, din runda 27 din Superliga. Olaru, integralist la Craiova, a spus la finalul partidei că echipa lui este condamnată să câștige ultimele 3 meciuri ale sezonului regular pentru a avea o șansă la play-off. Darius Olaru, după Craiova - FCSB: „Nu mai avem nimic de pierdut”„Jocul greșeală așteaptă. ...
22:20
Universitatea Craiova - FCSB 1-0. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a intrat în direct după meciul din Bănie și a declarat că echipa lui nu poate câștiga fără Florin Tănase.Resemnat după eșec și după lovitura primită în lupta pentru play-off, Becali i-a lăudat pe olteni. A declarat că Universitatea Craiova e cea mai puternică echipă din campionat și a recunoscut superioritatea alb-albaștrilor în meciul din Bănie. ...
22:10
Cum arată „careul de ași” al Cupei României » Deținătoarea trofeului a fost eliminată încă din „sferturi” # Gazeta Sporturilor
CSM CSU Oradea, U-BT Cluj-Napoca, CSM Târgu Mureș și CS Dinamo București sunt cele 4 formații calificate în semifinalele Cupei României. Duelurile din penultimul act al competiției se vor desfășura luni, 16 februarie, la Oradea.În perioada 14-18 februarie, Oradea Arena găzduiește Final 8-ul Cupei României pentru a doua oară la rând. În acest weekend au avut loc sferturile de finală ale competiției, urmând ca luni și miercuri să se joace semifinalele și finala. ...
22:10
Doar Craiova îl poate rata. Alexandru Barbu scrie în Gazetă 10 concluzii după Universitatea - FCSB 1-0 în etapa a 27-a din Superliga.1. Victoria gazdelor e argumentată de raportul ocaziilor, 7-6 în favoarea lor (5-2 în prima repriză). FCSB a câștigat, onorific, actul doi, cu acul posesiei arătând spre 60%. Meciul a arătat ca un derby, ritmul a fost unul european.2. Craiova știe să construiască și tocmai așa a înscris, folosindu-și atuul sistemului cu 5 fundași. ...
21:50
Gigi Becali l-a pedepsit chiar în timpul derby-ului Universitatea Craiova - FCSB # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali l-a scos pe fundașul Daniel Graovac la pauza meciului cu Universitatea Craiova, după ce stoperul de la FCSB a fost driblat de Al Hamlawi la golul marcat de atacantul oltenilor.În plus, fundașul bosniac avea și un cartonaș galben, primit în minutul 39. Pentru a nu risca o eliminare a acestuia, patronul echipei a transmis staff-ului să-l scoată din joc.Daniel Graovac, scos la pauză în Craiova - FCSBÎn locul lui Graovac a intrat Baba Alhassan. ...
21:40
Cum s-a pricopsit Dan Șucu la Genoa cu Ruben Amorim: gafă la televiziunea din Italia # Gazeta Sporturilor
În etapa a 25-a din Serie A, în timpul partidei dintre Cremonese și Genoa, echipa al cărei acționar este Dan Șucu, s-a produs o gafă spectaculoasă în cadrul transmisiunii TV. Meciul s-a încheiat 0-0.Când Alexsandro Amorim a intrat pe teren pentru „rossoblu”, pe ecran a apărut fotografia lui Ruben Amorim, fostul antrenor al lui Manchester United, demis în urmă cu câteva săptămâni. ...
21:10
21:10
Enigmatica fată din Rusia » Antrenoarea Eteri Tutberidze vrea să-și continue seria de triumfuri olimpice # Gazeta Sporturilor
Adeliia Petrosian (18 ani) este printre favoritele la medalii în proba feminină individuală a patinajului artistic, însă pentru că evoluează sub steag neutru ea este o necunoscută pentru rivalele sale. Rusoaica este antrenată de Eteri Tutberidze, controversata antrenoare a Kamilei Valieva, și va evolua pe gheața de la Milano începând cu 17 februarie.La ultimele trei ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, în proba individuală feminină, s-au impus patinatoare din Rusia. ...
21:10
„Toată lumea se teme de el!” » Verdictul colegului de națională despre Lamine Yamal # Gazeta Sporturilor
Aymeric Laporte (31 de ani), fundasul central al celor de la Athletic Bilbao, a recunoscut că adversarii sunt speriați de colegul său de la naționala Spaniei, Lamine Yamal, puștiul-minune al celor de la FC Barcelona. La doar 18 ani, Yamal continuă să fie comparat cu Lionel Messi, datorită abilităților sale în duelurile unu contra unu. ...
21:10
Britanicii, rezultat istoric la Jocurile Olimpice de iarnă » Prima ediție la care câștigă mai mult de o medalie de aur # Gazeta Sporturilor
Charlotte Bankes (30 de ani) și Huw Nightingale (24) sunt noii campioni olimpic la snowboard cross mixt, ei aducând al doilea titlu la Jocurile de la Milano Cortina pentru Marea Britanie după cel cucerit de Matt Weston la skeleton.Charlotte Bankes și Huw Nightingale au câștigat prima medalie de aur pe zăpadă în istoria de 102 ani a Marii Britanii la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce au trecut linia de sosire în prima poziție duminică proba de snowboard cross mixt. ...
20:50
L-a amețit! Al Hamlawi, execuție de mare clasă la golul de 1-0 din Universitatea Craiova - FCSB # Gazeta Sporturilor
Assad Al Hamlawi (25 de ani), atacantul celor de la Universitatea Craiova, a deschis scorul în derby-ul cu FCSB după o fază spectaculoasă, construită impecabil încă din apărare.Oltenii, liderii din Superliga României, au deblocat tabela în minutul 23, în fața campioanei României, aflată în lupta pentru evitarea play-out-ului.VIDEO. ...
20:40
Arsenal continuă lupta pe patru fronturi! „Tunarii” n-au avut milă de Wigan și s-au calificat în „optimile” Cupei Angliei # Gazeta Sporturilor
Arsenal a câștigat fără probleme pe teren propriu împotriva celor de la Wigan, o echipă din al treilea eșalon al fotbalului englez. Liderul din Premier League s-a impus cu 4-0, în șaisprezecimile de finală din FA Cup, și continuă lupta pe toate fronturile în acest sezon. ...
20:20
Revanșă olandeză pe gheață la Milano Cortina » Femke Kok a triumfat la 500 m cu record olimpic în fața Juttei Leerdam # Gazeta Sporturilor
Olandeza Femke Kok (25 de ani) s-a impus în proba de 500 m în cadrul concursului de patinaj viteză la Jocurile de iarnă de la Milano Cortina în 36,49 s, record olimpic, fiind urmată pe podium de compatrioata Jutta Leerdam și de Miho Takagi (Japonia).Acum patru ani, la Beijing, aflată la prima ei prezență olimpică, Femke Kok încheia pe locul 6 în proba ei cea mai puternică, 500 m. ...
20:00
Ianis Zicu anunță o nouă „stea” în Superliga: „Un câștig pentru întreg fotbalul românesc!” # Gazeta Sporturilor
Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul de la Farul, a tras concluziile, după ce echipa lui a învins-o pe Rapid, scor 3-1, în runda 27 din Superliga. După meci, Ianis Zicu l-a remarcat pe Alexandru Ișfan, cel care a deschis scorul la capătul unei faze frumoase. Fotbalistul a ajuns la 8 goluri marcate în actualul sezon de Superliga.De asemenea, a vorbit despre reintegrarea foarte rapidă a lui Denis Alibec, marcator și el în poarta bucureștenilor. ...
20:00
Presa din Ungaria a reacționat, după Gloria Bistrița - Debrecen 32-31, în penultima etapă a grupelor Champions League la handbal feminin.A fost a doua victorie românească în fața unei echipe din Ungaria, în 24 de ore, după ce sâmbătă CSM București a învins-o pe Ferencvaros cu 35-30, la Budapesta.După victoria cu Debrecen, Gloria Bistrița și-a asigurat locul 4 în grupa A de Champions League, cu 14 puncte, cu 4 peste echipa maghiară, care e pe poziția a 5-a. ...
20:00
Ce nu s-a văzut la TV in Farul - Rapid 3-1 » Înjurături cu duiumul, scandări rasiste și stop-joc! # Gazeta Sporturilor
Chiar dacă s-au întâlnit două formații cu obiective totale diferite, rivalitatea formată de-a lungul anilor a tensionat atmosfera la disputa dintre Farul Constanța și Rapid București (3-1), mai ales în tribune. În mai multe rânduri, s-au aruncat cuvinte grele din ambele galerii la adresa adversarilor, dar totul a culminat pe final de meci, când arbitrul Szabolcs Kovacs a oprit meciul pentru câteva meci de secunde. ...
19:50
Alexandru Ișfan, jucătorul din compartimentul ofensiv al Farului Constanța, a reușit un gol superb în victoria cu Rapid București, scor 3-1, ajungând la reușita cu numărul 8 în actualul sezon de Superliga României.Fotbalistul a deschis scorul după o acțiune individuală spectaculoasă, în care l-a ridiculizat pe Pașcanu, oferind una dintre cele mai frumoase faze ale etapei. ...
19:40
Andrei Borza, marcator în Farul - Rapid: „Asta ne lipsește. Ne trebuie mult mai mult” # Gazeta Sporturilor
Andrei Borza (20 de ani), fundașul stânga de la Rapid, a spus ce i-a lipsit echipei sale în eșecul cu Farul, scor 1-3, din runda 27 din Superliga. Andrei Borza a marcat singurul gol al giuleștenilor chiar în poarta fostei echipe. A ales să nu se bucure. La finalul meciului, apărătorul a spus care este lucrul de care are nevoie echipa lui Gâlcă: mai multă unitate. Andrei Borza, după Farul - Rapid: „Trebuie să fim mai uniți”„Nu am făcut un meci atât de bun. ...
19:40
Costel Gâlcă a explicat cauzele eșecului cu Farul, apoi a glumit: „Meciul cu Dinamo va fi ușor” # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a analizat eșecul cu Farul, scor 1-3, din etapa 27 a Superligii.Gâlcă a fost nemulțumit în primul rând de prestația din apărare a elevilor lui, care au primit 3 goluri la Ovidiu, și a declarat că jucătorii nu au făcut marcajul preventiv de la alte partide. ...
19:30
Galeria Rapidului a răbufnit la Ovidiu » Înjurături spre conducere, amenințări pentru jucători: „Vă rupem picioarele” # Gazeta Sporturilor
În finalul meciului de la Ovidiu, galeria Rapidului a început să înjure conducerea clubului, scorul pe tabelă fiind 3-1 pentru Farul.Ultrașii Rapidului care au făcut deplasarea i-au amenințat și pe jucătorii lui Constantin Gâlcă. „Jucători de Serie B, vă rupem picioarele!”, au scandat giuleștenii la adresa jucătorilor.Ulterior, galeria Rapidului și-a îndreptat atenția spre Dobre, căpitanul echipei giuleștene fiind și el înjurat. ...
19:30
Pierdere pentru FCSB! S-a accidentat la antrenament și ratează meciul cu Craiova # Gazeta Sporturilor
Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul celor de la FCSB, s-a accidentat și ratează meciul cu Universitatea Craiova, din runda cu numărul 27 din Superliga. Accidentarea lui Mamadou Thiam a venit într-un moment în care fotbalistul venit în vară de la U Cluj se lupta cu Daniel Bîrligea pentru postul de titular. Fusese introdus din primul minut în partida cu FC Botoșani, scor 2-1, în care a și marcat. ...
