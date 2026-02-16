Ancoră în furtună
Jurnalul.ro, 16 februarie 2026 06:20
Pare poate copilăresc spus așa, dar tocmai principiile sunt cele care te țin pe loc atunci când vântul începe să bată din altă direcție.
• • •
Cronicar și cavaler, Geoffroi de Villehardouin a fost născut lângă Troyes, în Castelul Villehardouin, în jurul anului 1150, și a murit undeva în Orient, în jurul anului 1212. Să-l evocăm, dar, pe acest bărbat erudit și războinic!
Vești bune pentru mamele din București: voucherele Materna și stimulentele pentru copiii cu dizabilități au fost plătite # Jurnalul.ro
Primăria Capitalei anunță că voucherele Materna și stimulentul acordat copiilor cu handicap au fost achitate și sunt la zi, după o perioadă de întârzieri cauzate de lipsa fondurilor.
Pe 16 februarie 2026, Universul trimite un semnal clar pentru patru zodii.
Judecătorii de penal care cer ieșirea la pensie, verificați de Nicușor Dan pe criteriul „Recorder”: dacă au în lucru dosare cu risc de prescripție sau nu # Jurnalul.ro
Ca să semneze decrete de penionare a judecătorilor, președintele Nicușor Dan dispune verificări, pentru a vedea dacă aceștia au pe rol cauze penale în care ar urma să intervină prescripția - afirmă surse judiciare
Dacă 2026 nu a început tocmai cum ți-ai dorit, vestea bună este că îți poți „reseta” energia chiar înainte de Anul Nou Lunar, care începe pe 17 februarie 2026.
WhatsApp face un pas important pentru utilizatorii săi și introduce o funcție cerută de ani de zile. Apelurile vocale și video direct din versiunea web a platformei.
Record în domeniul feroviar. Cea mai lungă conexiune subterană va avea peste 60 de kilometri # Jurnalul.ro
Cea mai lungă conexiune subterană pentru trenuri va avea peste 60 de kilometri și va costa 8,5 miliarde de euro. Aceasta va lega Austria și Italia și va fi formată din două tuneluri. În paralel se va construi și cel mai lung tunel feroviar care va avea 57,5 kilometri și va conecta Franța și Italia.
Festivalul Untold, locul 3 global în Top 100 Festivaluri, anunță prezența, la ediția din acest an, a lui Sting, legenda britanică rock, cu influențe de punk, jazz, raggae, simfonic și pop, care domină clasamentele de cel puțin patru decenii.
Ciolacu, în conflict cu primarul Buzăului, Constantin Toma: S-a apropiat de linia roșie # Jurnalul.ro
Marcel Ciolacu spune că păstrează o comunicare instituțională cu primarul Buzăului, Constantin Toma, și că proiectele pentru oraș vor fi realizate.
Un tânăr de 23 de ani a fost reținut de polițiștii din județul Dâmbovița după o urmărire în trafic în timpul căreia s-au tras focuri de armă. Bărbatul care era băut și se afla la volanul unei mașini încercase să scape de un control al Poliției. În fuga sa, tânărul a lovit cu mașina doi polițiști.
Un acrobat spaniol a căzut de la patru metri în timpul unui spectacol de circ din Craiova. Acesta a ajuns la spital conștient.
Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a declarat într-un interviu publicat sâmbătă că extratereștrii sunt „reali”, însă a respins ferm teoriile conspirației potrivit cărora aceștia ar fi ținuți în baze secrete ale armatei americane, precum Area 51.
Karol Nawrocki a spus că Polonia ar trebui să înceapă să dezvolte apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările Rusiei.
Ultimă oră: Plafonarea adaosului comercial la toate alimentele dacă inflația sare de 5% # Jurnalul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus că, dacă inflația trece de 5%, va fi plafonat la 20% adaosul comercial la toate produsele agroalimentare
Ce au în comun cei care au copilărit în anii `80 și `90 și ce îi diferențiază de copiii de astăzi # Jurnalul.ro
Psihologii analizează ce trăsături au dezvoltat cei care au copilărit în anii `80 și `90 și cum le-a influențat experiența dezvoltarea.
Morminte profanate într-un cimitir din județul Constanța. Poliția a deschis dosar penal # Jurnalul.ro
Mai multe morminte din localitatea Cuza Vodă din județul Constanța au fost profanate. Indivizi, deocamdată neidentificați, au distrus mormintele și au furat mai multe lucruri. Poliția cercetează cazul și îi caută pe autori.
România ajunge să plătească aproape două miliarde de euro pentru importuri de fructe și legume, deși multe dintre aceste produse se cultivă și pe plan local.
Ministrul Apărării, discuții cu Secretarul General al NATO la München: România, pilon de stabilitate # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că a discutat cu Mark Rutte la Conferința de Securitate de la München despre România, care este un pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO.
Primarul Daniel Băluță anunță că în curând va începe programul de reparație a străzilor din Sectorul 4. Intervențiile se vor realiza în ordinea stabilită de angajații Primăriei care au făcut verificări pe teren.
Europa își întărește propria apărare și se bazează mai puțin pe SUA, după acțiunea lui Trump asupra Groenlandei # Jurnalul.ro
Europa vrea să-și consolideze propria apărare și să depindă mai puțin de SUA, creând un „pilon european” în cadrul NATO.
Un bărbat de 46 de ani a fost lovit de un tânăr de 28 de ani într-un scandal ce a avut loc duminică după-amiază într-un local din municipiul Constanța.
Eclipsa de Soare din 17 februarie 2026: ritualuri puternice pentru bani și noi începuturi # Jurnalul.ro
Data de 17 februarie 2026 marchează una dintre cele mai intense zile energetice ale anului: o eclipsă de Soare cu impact major asupra direcției personale, a deciziilor și a modului în care ne raportăm la viitor.
Marco Rubio: Statele Unite nu contestă raportul european privind moartea lui Alexei Navalnîi # Jurnalul.ro
Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a spus că Statele Unite nu contestă raportul european care atribuie Rusiei moartea lui Alexei Navalnîi și îl consideră îngrijorător.
Excelență medicală: Trei transplanturi de cord, în mai puțin de o lună, la Târgu Mureș # Jurnalul.ro
O echipă medicală de la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) din Târgu Mureş, coordonată de doctorul Horaţiu Suciu, a reuşit, sâmbătă seara, efectuarea celui de-al treilea transplant de cord din acest an, în mai puţin de o lună, acesta fiind al patrulea realizat la nivel naţional în 2026.
Șase semne din zodiacul chinezesc sunt favorizate de noroc și prosperitate pe 16 februarie 2026, o zi cu o energie intensă și tăioasă.
Fost ministru al Apărării: Participarea lui Nicușor Dan la reuniunea lui Trump e corectă și necesară # Jurnalul.ro
Fostul ministru al Apărării Mihai Fifor afirmă că decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, la invitația liderului american Donald Trump, reprezintă un pas important pentru poziționarea României într-un context internațional complicat.
Loteria Română a suplimentat fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 300.000 de lei pentru tragerile de duminică, după ce joi s-a câştigat premiul, în timp ce la Joker, la categoria I, este în joc un report de 52,18 milioane de lei (10,24 milioane de euro).
Filmul șocant din casa groazei din Turda, unde un copil de 3 ani a fost ucis în bătaie de mamă și partenerul acesteia # Jurnalul.ro
Caz cutremurător într-o comună din județul Tulcea. O tânără de 24 de ani şi partenerul ei de viaţă au fost reţinuţi, după ce copilul lor de numai trei ani a fost găsit mort în casă, cu vânătăi pe corp.Cei doi ar fi plănuit să nu anunţe autorităţile şi să îngroape trupul fără viaţă al copilului chiar în curtea casei.
Focar de rujeolă în Londra: Peste 60 de copii infectați. Este posibil ca epidemia să se extindă # Jurnalul.ro
Peste 60 de copii au fost infectați în urma unui focar de rujeolă izbucnit în nordul Londrei, potrivit unor rapoarte citate de The Guardian. Există riscul declanşării unui „focar mult mai amplu la nivelul întregii Londre”
Odihnă veșnică sub pământ alături de câinele tău: acest lucru este de acum posibil în statul brazilian Sao Paulo, grație unei legi care recunoaște 'legătura afectivă dintre stăpâni și animalele lor', inclusiv după moarte, informează AFP.
Niște greșeli mici ne pot face să plătim facturi duble la energie.Există unele electrocasnice pe care, dacă le lași mereu în priză, te pot aduce la costuri suplimentare. Este important să fii atentă la fiecare detaliu pentru a reduce cheltuielile fără să îți schimbi radical stilul de viață.
Diseară, la Consiliul Tribal, discuțiile se aprind în interiorul triburilor, iar Faimoșii vor avea parte de o nouă eliminare! Survivor, lider de audiență! # Jurnalul.ro
Liniștea apei care le înconjoară insulele este des umbrită de agitația din trib și de discuțiile care ascund, de fapt, dorința fiecăruia de a câștiga, de a obține hrana și de a simți o urmă de confort într-un loc lipsit de condiții.
McDonald’s, afectat de Ozempic, își regândește meniul pentru clienții care folosesc medicamente pentru slăbit, pe fondul unei schimbări vizibile a comportamentului de consum în Statele Unite.
„Independența energetică” a României: mit sau realitate? Explicațiile expertului Dumitru Chisăliță
PNL cere demisia prefectei județului Argeș. Filiala liberală o acuză pe reprezentanta Guvernului în teritoriu de „incompetență administrativă greu de egalat”. Liberalii se referă la deversările ilegale în comuna Corbeni și la riscul de contaminare a apei.
Polițiștii din Târgu Lăpuș au emis, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, un ordin de protecție provizoriu și au întocmit dosar penal, după ce au fost sesizați cu privire la un caz de violență domestică.
Moarte suspectă în Cluj: Gheorghe Chindriș, fost director de la Cupru Min, găsit mort în casă # Jurnalul.ro
Gheorghe Chindiș, românul devenit cunoscut după ce a înfiinţat primul şi singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii a fost găsit fără suflare, sâmbătă, în casa în care locuia în judeţul Cluj.
Polițiștii gălățeni spun că au greșit atunci când au sancționat un pompier voluntar aflat în misiune # Jurnalul.ro
Polițiștii gălățeni recunosc faptul că au greșit atunci când au sancționat un pompier voluntar aflat în misiune. Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva zile atunci când pompierul voluntar a fost pedepsit deoarece nu a oprit la semnalele polițiștilor. Un polițist este cercetat disciplinar.
Cinci zodii au parte de cele mai bune previziuni astrologice în perioada 16–22 februarie 2026, o săptămână marcată de începutul sezonului eclipselor și de intrarea Soarelui în Pești.
Record de intervenții ale salvamontiştilor în ultimele 24 de ore. Salvatorii montani solicitaţi să intervină la un număr foarte mare de evenimente # Jurnalul.ro
Salvamontiştii au intervenit de urgenţă sâmbătă în urma a 125 de apeluri de ajutor, fiind salvate în total 130 de persoane în urma acestor misiuni, a informat, duminică, Dispeceratul Naţional al Salvamont România.
Nicușor Dan va merge la Washington pentru a participa la Consiliul Pǎcii inițiat de Donald Trump # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, va merge la Washington pentru a participa la Consiliul Pǎcii inițiat de liderul SUA, Donald Trump. România va avea statut de observator.
Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 300.000 de lei pentru tragerile de duminică, după ce joi s-a câştigat premiul, în timp ce la Joker, la categoria I, este în joc un report de 52,18 milioane de lei (10,24 milioane de euro).
Tânără înregistrată de radar în timp ce conducea o mașină cu 135 km/h pe o stradă din Baia Mare # Jurnalul.ro
O tânără a fost înregistrată de aparatul radar în timp ce conducea o mașină cu 135 km/h pe o stradă din Baia Mare. Ea a fost amendată și a rămas fără permisul de conducere.
Un român a vrut să răpească un copil într-un magazin din Italia. Copilul, smuls din brațele mamei # Jurnalul.ro
Un român a încercat să răpească un copil. Incidentul s-a produs într-un supermarket din Italia. Românul a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul, dar ulterior a fost arestat.
Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit duminică dimineața la un accident rutier produs pe raza localității Sânmărghita, comuna Mica, în urma coliziunii între două autoturisme.
În timp ce ne pregătim pentru Anul Nou Chinezesc, pe 17 februarie 2026, în mijlocul sărbătorii, există anumite lucruri pe care ar trebui să le evităm pentru a avea un An al Calului de Foc prosper. Acesta ar trebui tratat ca o resetare energetică, iar ceea ce faceți în acea zi stabilește tonul pentru anul ce vine.
TikTok face angajări în România. Se caută vorbitori de limbi străine pentru moderarea conţinutului # Jurnalul.ro
TikTok recrutează în această perioadă români pentru poziții de analiză și verificare a conținutului din platformă, posturile fiind disponibile în București și vizând candidați cu competențe solide în cel puțin două limbi străine, dintre care una este engleza. Potrivit anunțurilor publicate de companie pe pagina sa de LinkedIn, este vorba despre poziții de Search Operations Quality Assurance Analyst. Decizia vine după ani în care platformei i s-a reproșat că este un „rai” al abuzurilor și al conținutului nemoderat, inclusiv în contextul alegerilor prezidențiale din 2024.
Un nou sondaj Eurobarometru arată că percepția riscurilor de securitate este în creștere în Europa, iar cetățenii se așteaptă ca Uniunea Europeană să joace un rol mai important în consolidarea apărării.
Există un oraș în Europa unde viața de zi cu zi a devenit un teren de testare pentru viitorul plăților digitale. Aici, o cafea, o noapte de cazare sau o amendă pot fi plătite cu Bitcoin, arată Il Post.
