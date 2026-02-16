Iran: Familia unui protestatar, obligată să plătească pentru glonţul care i-a ucis fiul. "Hooman a ieşit în stradă fără armă. Nu avea nici măcar o piatră mică în buzunare pentru a se apăra, dar a fost împuşcat cu un glonţ militar"

19:10

Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, fost premier, afirmă, duminică seară, că decizia Fitch arată că ”nu e rău, dar nu e bine”. Cel mai bine ar fi fost ca agenţia de rating să renunţe la perspectiva negativă, ceea ce ar fi dus la scăderea costurilor la care România se împrumută. Liderul Forţa Dreptei afirmă că, potrivit motivării Fitch, unul dintre motivele pentru care nu se îmbunătăţeşte ratingul României este neîncrederea în PSD, care urmează să ocupe poziţia de premier din iunie 2027.