Coreea de Nord: Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidenţial pentru familiile soldaţilor care au murit în Ucraina
News.ro, 16 februarie 2026 06:40
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat luni la inaugurarea unui nou cartier rezidenţial din Phenian destinat familiilor soldaţilor care au murit în operaţiuni militare în străinătate, a anunţat agenţia de presă oficială KCNA, potrivit Reuters.
• • •
Acum 5 minute
07:10
Recep Tayyip Erdogan a amânat o vizită la Abu Dhabi, invocând o „problemă de sănătate” a liderului Emiratelor Arabe Unite / Mesajul postat în social media de echipa sa a fost şters rapid # News.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amânat o vizită programată pentru luni la Abu Dhabi, pe motiv că omologul său din Emirate, Mohamed ben Zayed Al-Nahyane se confruntă cu o „problemă de sănătate”, potrivit unui mesaj postat duminică pe X de către echipa sa şi şters rapid.
07:10
Ministrul Energiei Bogdan Ivan, aşteptat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului. Prezenţa sa în Parlament, solicitată de USR, în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş # News.ro
Ministrul Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, este aşteptat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, la solicitarea USR, în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş, pentru a prezenta măsurile pe care Ministerul Energiei şi Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru, le iau pentru soluţionarea situaţiei. Ministrul trebuia să fie prezent în Parlament în 9 februarie, dar a cerut reprogramarea şedinţei, invocând probleme personale
Acum 30 minute
06:50
Australia alocă 2,7 miliarde dolari pentru construirea şantierului naval destinat submarinelor nucleare AUKUS # News.ro
Australia va investi 3,9 miliarde de dolari australieni (aproximativ 2,7 miliarde dolari SUA) pentru a avansa construirea unui şantier naval care va contribui la livrarea submarinelor cu propulsie nucleară în cadrul pactului trilateral de apărare AUKUS cu Statele Unite şi Marea Britanie, transmite Reuters.
Acum o oră
06:40
06:30
Iran: Familia unui protestatar, obligată să plătească pentru glonţul care i-a ucis fiul. "Hooman a ieşit în stradă fără armă. Nu avea nici măcar o piatră mică în buzunare pentru a se apăra, dar a fost împuşcat cu un glonţ militar" # News.ro
Nasrin, al cărei nepot Hooman a fost ucis în timpul protestelor din Iran, spune că tânărul de 37 de ani i-a spus prietenului său că, dacă nu se va întoarce, înseamnă că a "murit pentru ca alţii să fie liberi”. „Au fost obligaţi să plătească pentru glonţul care le-a ucis fiul”, spune Nasrin, cu un amestec de furie şi neîncredere, potrivit Sky News.
06:20
Monopolul Visa la Jocurile Olimpice evidenţiază vulnerabilităţile Europei în sectorul plăţilor # News.ro
Oricine încearcă să cumpere suveniruri din magazinele oficiale ale Jocurilor Olimpice Milano-Cortina se confruntă cu o problemă care preocupă factorii de decizie europeni: dominaţia furnizorilor străini de plăţi şi diminuarea utilizării numerarului, relatează Reuters.
Acum 2 ore
06:10
Noi negocieri de pace Rusia - Ucraina, mediate de SUA, în această săptămână. Duminică, un atac cu drone ucrainene a declanşat incendii într-un port rusesc de la Marea Neagră # News.ro
Un atac cu drone ucrainene a declanşat incendii într-unul dintre porturile ruseşti de la Marea Neagră, au declarat duminică oficialii, înaintea noilor negocieri menite să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani, relatează AP.
05:40
Iranul afirmă că posibile acorduri în energie, minerit şi aviaţie sunt pe masa negocierilor cu SUA # News.ro
Iranul urmăreşte un acord nuclear cu Statele Unite care să aducă beneficii economice ambelor părţi, a declarat duminică un diplomat iranian, cu câteva zile înaintea unei noi runde de negocieri între Teheran şi Washington, transmite Reuters.
Acum 4 ore
05:10
Modelul Claude al Anthropic ar fi fost utilizat de SUA în raidul din Venezuela, potrivit WSJ # News.ro
Modelul de inteligenţă artificială Claude, dezvoltat de Anthropic, a fost folosit în operaţiunea militară a Statelor Unite pentru capturarea fostului preşedinte venezuelean Nicolás Maduro, a relatat The Wall Street Journal, citând surse apropiate situaţiei.
Acum 8 ore
00:40
Opt persoane, între care doi copii de 7 ani, rănite într-un accident rutier produs în judeţul Hunedoara # News.ro
Opt persoane au fost rănite, duminică seară, după ce două maşini s-au ciocnit în judeţul Hunedoara, Două dintre victime sunt copii, în vârstă de 7 ani.
00:40
Kievul a încheiat noi acorduri de asistenţă energetică şi militară cu aliaţii săi europeni, în apropierea datei care marchează patru ani de la începutul războiului declanşat de Rusia, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
00:10
SUA au interceptat un nou petrolier care încerca să se sustragă blocadei din Caraibe. Nava plecase din Venezuela şi era sub sancţiuni fiind suspectată că a transportat petrol iranian # News.ro
Statele Unite au interceptat în Oceanul Indian încă un petrolier care s-a sustras blocadei ordonate de preşedintele Donald Trump împotriva navelor sancţionate care pleacă sau se îndreaptă spre Venezuela, a anunţat duminică Pentagonul, relatează AFP.
15 februarie 2026
23:50
Echipa italiană AS Roma a terminat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu echipa campioană a Italiei, Napoli. Meciul a contat pentru etapa a 25-a din Serie A.
23:40
Reza Pahlavi, fiul şahului alungat de la putere în 1979 de revoluţia islamică, i-a cerut din nou lui Donald Trump o intervenţie militară „urgentă” în Iran şi şi-a repetat propunerea de a asigura o „tranziţie” politică în această ţară, relatează AFP, care citează un interviu acordat duminică canalului american Fox News.
23:30
Ninge abundent în judeţul Harghita – Se intervine pe mai multe drumuri naţionale / Aluviuni pe DN 2, traficul fiind îngreunat la Podgoria / Pietre căzute de pe versant, în Pasul Gutâi – FOTO / VIDEO # News.ro
Drumarii au anunţat, duminică seară, intervenţii în mai multe zone ale ţării, unde au apărut probleme pe carosabil, fie din cauza ploilor abundente, fie din cauza zăpezii.
23:20
Echipele U-BT Cluj-Napoca şi CS Dinamo Bucureşti s-au calificat, duminică, în semifinalele Cupei României la baschet masculin, unde vor evolua şi CSM Târgu Mureş şi CSM Oradea, calificate în urmă cu o zi.
23:20
Acum 12 ore
23:00
Scăpări de gaz la cinci apartamente dintr-un bloc din Târgu Mureş / A fost sistată furnizarea pentru 44 de apartamente / Nu s-a impus evacuarea locatarilor # News.ro
Pompierii au intervnit, duminică seară, la un bloc din Târgu Mureş, după ce a fost semnalat miroz de gaz pe casa scării. Verificările au arătat scăpări la cinci apartament, fiind închisă conducta. În aceste condiţii, 44 de apartamente nu au momentan gaz metan.
23:00
Meciul Univ Craiova-FCSB: Valentin Creţu – E o înfrângere şi e dureroasă. Era ca o finală pentru noi # News.ro
Valentin Creţu, jucătorul echipei FCSB, recunoaşte că Universitatea Craiova a fost mai bună duminică seară, dar îi pare rău că Bîrligea nu a concretizat niciuna din ocaziile avute.
23:00
Meciul Univ Craiova-FCSB: Filipe Coelho - Trebuia să suferim, am jucat împotriva campioanei, dar victoria e meritată # News.ro
Filipe Coelho, antrenorul echipei Universitatea Craiova, s-a declarat mândru de elevii săi, duminică seară, el precizând că victoria oltenilor în meciul cu FCSB, scor 1-0, este meritată.
22:50
Ciolacu, despre Constantin Toma: Nu este userist / Un om mai căpos / Cumva s-a apropiat de linia roşie şi vom încerca să rămânem doar la o comunicare instituţională # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu (PSD), a afirmat, duminică seară, că primarul municipiului Buzău, colegul său de partid Constantin Toma – care a criticat deseori în ultima perioadă conducerea formaţiunii – nu este userist, dar ”e mai căpos”. ”S-a apropiat de linia roşie”, crede Ciolacu, anunţând că va avea o relaţie instituţională cu acesta.
22:50
Jocurile Olimpice de iarnă: Daniela Toth şi Delia Folea nu au reuşit să se califice în manşa a doua la sărituri cu schiurile pe trambulina mare # News.ro
Sportivele tricolore Daniela Toth şi Delia Folea a concurat, duminică, în proba de sărituri cu schiurile pe trambulina mare la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
22:40
Superliga: Vladimir Screciu s-a aflat sub control medical după încheierea meciului dintre Universitatea Craiova şi FCSB # News.ro
Jucătorul Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) a acuzat probleme medicale după partida de duminică seara, împotriva FCSB, din Superligă.
22:30
Echipa Corona Braşov a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 30-26 (18-18), echipa JDA Dijon, în grupa D a European League la handbal.
22:30
Europa intenţionează să se bazeze mai puţin pe apărarea SUA după presiunea exercitată de Trump asupra Groenlandei. Merz şi Macron au în vedere un nou cadru de securitate european # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reflectat un sentiment de schimbare profundă în rândul liderilor europeni la Conferinţa de securitate de la München din acest weekend când a spus: „Au fost depăşite unele linii peste care nu se mai poate trece înapoi”, scrie Reuters. Relaţiile transatlantice au fost tensionate în ultimul an de revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Dar presiunea preşedintelui american de a anexa Groenlanda a sporit dramatic îndoielile europenilor cu privire la angajamentul Washingtonului de a proteja continentul prin NATO.
22:30
Ciolacu: Să vii după 2 ani de zile să spui că România a mai fost în recesiune două trimestre, în 2024, suntem normali la cap? / Dacă nu făceau acea şmecherie contabilicească, domnul Bolojan avea deficitul pe care l-am avut eu # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD) a declarat, duminică seară, că nu s-a întâmplat niciodată în istoria României să vină cineva să spună că, în urmă cu doi ani, ţara a fost în recesiune două trimestre. ”Suntem normali la cap?”, a întrebat Ciolacu.
22:20
Marcel Ciolacu, despre reforma administraţiei: Ce-o tot tărăgănăm atat?! De fapt, aruncăm în cârca PSD-ului «dom'le, uite cine se opune reformei» / E un joc de imagine / Să începem să livrăm ceva coerent populaţiei # News.ro
Fostul preşedinte al PSD Marcel Ciolacu este de părere că premirul Ilie Bolojan face doar un joc de imagine cu reforma administraţiei, pentru a acuza PSD că se opune acsteia. ”Spune, dom'le, cât trebuie să reducă”, a afirmat Ciolacu, adăugând: ”Ce-o tot tărăgănăm atat?!”
22:10
Marcel Ciolacu nu exclude ruperea Coaliţiei: S-a ajuns mult prea sus cu acest scandal / Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem către alegeri anticipate / # News.ro
Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Cuolacu a afirmat, duminică seară, că nu exclude ruperea coaliţiei şi, dacă se va ajunge la acest scenariu, consideră că cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate.
22:10
Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Superligă.
22:00
Reprezentativa de rugby a României a învins, duminică, la Iaşi, cu scorul e 23-6, selecţionata Belgiei, în al doilea meci din Rugby Europe Championship.
21:50
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem către alegeri anticipate # News.ro
Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Cuolacu a afirmat, duminică seară, că, dacă se va ajunge la ruperea coaliţiei, cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate.
21:40
Grecia: PAOK a ratat un penalti şi a terminat la egalitate derby-ul cu AEK Atena, scor 0-0 # News.ro
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia AEK Atena. Alb-negrii au ratat un penalti.
21:30
Echipa italiană Bologna a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Torino, în etapa a 25-a din Serie A.
21:10
Florin Barbu avertizează că a scăzut cu aproape 30% consumul de alimente / Unităţile de procesare merg pe pierdere / Va propune o plafonare a adausului comercial, în funcţie de inflaţie # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a atras atenţia că puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%, ceea ca face ca unităţile de procesare să ajungă la pierderi. Ministrul a anunţat că va prezenta, săptămâna viitoare, un proiect ca adausul comercial să fie plafonat la 20% la toate produsele alimentare, în cazul în care inflaţia este mai mare de 5%, cum este în prezent.
21:00
Ministrul Agriculturii susţine că nu se opune reformei administraţiei, dar i s-a promis că, dacă va face reorganizare la minister, nu va mai intra sub incidenţa altor măsuri: Trebuie să discutăm de a construi prin aceste reforme / Şedinţă a Coaliţiei # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a declarat, duminică seară, că, în decembrie 2025, a făcut reorganizarea la minister, iar premierul Ilie Bolojan i-a promis că instituţia nu va mai intra sub incidenţa următoarei reorganizări. În acest context, Barbu afirmă că nu va aviza OUG pentru reducerea cheltuielilor cu 10%, chiar dacă nu se opune şi nu doreşte să blocheze reforma. Nici miniştrii de la Sănătate şi Energie, ambii PSD, nu vor aviza ordonanţa, urmând o discuţie în Coaliţie pe acestă temă.
21:00
Arbitrii Andrei Florin Chivulete şi Sorin Vadana vor conduce la centru partidele care se vor disputa, luni, în etapa a 27-a a Superligii.
20:50
Preşedinte CNAS: Adevărata reformă din sănătate nu este “spargerea monopolului CNAS”, ci autonomia reală a asigurărilor de sănătate şi cheltuirea corectă a banilor pentru pacienţi / Nu contează ce doresc pacienţii, ci ce doreşte Ministerul Sănătăţii. # News.ro
Peşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, susţine că reforma sistemului de sănătate este o necesitate reală pentru România, dar adevărata reformă nu înseamnă “spargerea monopolului CNAS”, ci autonomia reală a asigurărilor de sănătate şi cheltuirea corectă a banilor pentru pacienţi.
20:40
Polonia ar trebui „să înceapă să lucreze” la apărarea sa nucleară, spune preşedintele Nawrocki # News.ro
Preşedintele polonez Karol Nawrocki consideră că ţara sa ar trebui să înceapă să dezvolte apărarea nucleară, având în vedere ameninţarea din partea Moscovei, scrie POLITICO.
20:20
Donald Trump cere „demilitarizarea completă şi imediată” a Hamasului, promiţând în acelaşi timp 5 miliarde pentru Gaza # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a cerut duminică o „demilitarizare completă şi imediată” a Hamas, în cadrul celei de-a doua faze a planului său de a pune capăt războiului din Gaza, relatează AFP.
20:10
A treia oară a fost cu noroc: De Minaur l-a învins pe Auger-Aliassime şi a câştigat titlul la Rotterdam # News.ro
Perseverenţa lui Alex de Minaur a dat roade în cele din urmă la ABN AMRO Open, duminică. Australianul, cap de serie numărul unu, a avut cea mai bună performanţă a săptămânii, învingându-l pe Felix Auger-Aliassime cu 6-3, 6-2 şi asigurându-şi primul titlu indoor la turneul ATP 500. De Minaur a pierdut ultimele două finale de la Rotterdam, dar a fost precis şi eficient în toate aspectele jocului împotriva lui Auger-Aliassime, care a avut nevoie de o pauză medicală în afara terenului la jumătatea setului al doilea.
19:50
Dâmboviţa: Tânăr de 23 de ani, reţinut după ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, a mărit viteza şi a acroşat doi agenţi / A fost urmărit, fiind trase focuri de armă # News.ro
Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut duminică, în judeţul Dâmboviţa, după ce ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, a mărit viteza şi a acroşat doi agenţi. A fost urmărit, fiind trase focuri de armă, fără ca cineva să fie rănit. Tânărul a abandonat maşina şi a fugit, dar a fost identificat şi prins.
19:50
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist şi pasator decisiv la un gol, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Atletico Madrid, în etapa a 24-a din La Liga.
19:50
Un român a fost arestat în Italia pentru tentativă de răpire a unui copil de un an şi jumătate şi ruperea femurului acestuia - VIDEO # News.ro
Poliţia din Bergamo a arestat sâmbătă după-amiază un cetăţean român în vârstă de 37 de ani, fără domiciliu stabil şi fără antecedente penale, după ce acesta a încercat să răpească o fetiţă de un an şi jumătate de lângă mama ei, iar în lupta care a urmat individul i-a provocat copilului o fractură de femur, relatează presa italiană.
19:50
Bătaie într-un bar din judeţul Dolj – Trei bărbaţi i-au agresat pe alţi trei, aceştia având nevoie de îngrijiri medicale / Anchetă a Poliţiei # News.ro
Poliţiştii au deschis o anchetă, după o bătaie care a avut loc într-un bar din judeţul Dolj. Trei bărbaţi i-au agresat pe alţi trei, aceştia având nevoie de îngrijiri medicale.
19:50
Sportivii români Dmitrii Shamaev şi Anastasia Tolmacheva au concurat, duminică, în probele de pursuit ale competiţiei de biatlon la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
19:30
JO de iarnă: Brignone a reuşit dubla de aur pe zăpada de acasă / Sofia Moldovan, locul 46 la slalom uriaş # News.ro
Italianca Federica Brignone a completat duminică dubla de aur pe zăpada de acasă la Jocurile Olimpice de iarnă, adăugând titlul la slalom uriaş la cel câştigat joi trecut la super-G. Marea schioare americană Mikaela Shiffrin a ratat din nou medalia.
19:10
Handbal feminin: Victorie pentru Gloria Bistriţa în Liga Campionilor, scor 32-31 cu DVSC Debrecen # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins, duminică, pe teren propriu, scor 32-31, formaţia DVSC Debrecen, în etapa a XIII-a din grupa A a Ligii Campionilor.
19:10
Echipa Farul Constanţa a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 27-a din Superligă.
19:10
Ludovic Orban: Unul dintre motivele pentru care nu se îmbunătăţeşte ratingul României este neîncrederea în PSD # News.ro
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, fost premier, afirmă, duminică seară, că decizia Fitch arată că ”nu e rău, dar nu e bine”. Cel mai bine ar fi fost ca agenţia de rating să renunţe la perspectiva negativă, ceea ce ar fi dus la scăderea costurilor la care România se împrumută. Liderul Forţa Dreptei afirmă că, potrivit motivării Fitch, unul dintre motivele pentru care nu se îmbunătăţeşte ratingul României este neîncrederea în PSD, care urmează să ocupe poziţia de premier din iunie 2027.
19:10
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, care a sosit duminică la Bratislava, a dat asigurări că Statele Unite nu doresc o Europă „dependentă” sau „vasală”, la o zi după discursul său de la München, în care a îndemnat europenii să se alăture viziunii lui Donald Trump, relatează AFP.
