Majorarea salariului minim a crescut şomajul în rândul tinerilor, afirmă un oficial al Băncii Angliei

22:30

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reflectat un sentiment de schimbare profundă în rândul liderilor europeni la Conferinţa de securitate de la München din acest weekend când a spus: „Au fost depăşite unele linii peste care nu se mai poate trece înapoi”, scrie Reuters. Relaţiile transatlantice au fost tensionate în ultimul an de revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Dar presiunea preşedintelui american de a anexa Groenlanda a sporit dramatic îndoielile europenilor cu privire la angajamentul Washingtonului de a proteja continentul prin NATO.