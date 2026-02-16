Neymar a revenit pe teren la Santos, după operaţia la genunchi din decembrie

08:40

Ministerul Justiţiei publică luni listele cu procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi programarea interviurilor pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). În urmă cu o săptămână au fost anunţaţi candidaţii înscrişi la concurs. Potrivit calendarului privind procedura de selecţie, între 23 şi 26 februarie, procurorii vor susţine un interviu în faţa ministrului Justiţiei şi a unei comisii, iar în 2 martie rezultatele selecţiei vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei. În aceeaşi zi, ministrul va înainta propunerile Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ. Decizia finală aparţine preşedintelui Nicuşor Dan. Actualul procuror-şef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru funcţia de procuror-şef adjunct al procurorului general al României, procurorul militar Bogdan Pîrlog pentru şefia DIICOT, dar şi pentru funcţia de procuror general, iar actualul procuror general Alex Florenţa candidează pentru funcţia de adjunct al DIICOT.