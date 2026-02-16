Bitcoin explicat simplu: ce a stat la originea lui, cum îl poți folosi? cum funcționează minarea și ce se întâmplă după atingerea limitei maxime de 21 de milioane de BTC.
G4Media, 16 februarie 2026 07:50
Bitcoin reprezintă una dintre cele mai revoluționare invenții din lumea finanțelor moderne. Lansat în 2008, prin intermediul unui document numit whitepaper, Bitcoin a propus o modalitate nouă de a transfera valoare fără intermediari, precum băncile. Ce este whitepaper-ul Bitcoin și de ce este important? Whitepaper-ul Bitcoin este un document tehnic de doar 9 pagini, publicat […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
08:20
Ședință de coaliție pe reforma administrației, luni / Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri # G4Media
Luni, la ora 13, urmează să se desfășoare o nouă ședință de coaliție în care se așteaptă să se discute reforma administrativă propusă de premierul Ilie Bolojan, anunță surse G4Media. Social-democrații nu par să-și dorească să meargă mai departe cu reforma administrației publice în forma în care a propus-o premierul Ilie Bolojan. Unul dintre aceștia […] © G4Media.ro.
08:20
Un indicator stradal care poartă numele episcopului Hám János și panoul informativ ce marchează renovarea Catedrala Romano-Catolică „Înălțarea Domnului” au fost vandalizate cu vopsea neagră vinerea trecută, transmite publicația Satu Mare Online. Perioada în care Hám János a fost episcop în Satu Mare e considerată a fost una dintre cele mai importante etape din dezvoltarea […] © G4Media.ro.
08:20
Napoli nu a reușit decât o remiză, scor 2-2, pe teren propriu cu AS Roma, iar în urma acestui rezultat Interul lui Cristi Chivu s-a distanțat la 11 puncte de campioana en-titre din Serie A. Malen a deschis scorul pentru Roma în minutul 7, iar la pauză s-a intrat la egalitate, scor 1-1, după reușita […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
08:10
Cum încearcă SUA să devină furnizor principal de gaze pentru Europa. Rolul Greciei și al României # G4Media
Analiză a publicației KATHIMERINI (Grecia), via Rador: Rolul fundamental al energiei în noua strategie de securitate a Statelor Unite a fost evidențiat la un eveniment organizat de Fundația pentru Apărarea Democrațiilor (Foundation for Defense of Democracies -FDD) la Washington, cu ocazia împlinirii unui an de la înființarea Consiliului Național pentru Dominanță Energetică al Casei Albe. […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:00
Negociatorii lui Donald Trump discută cu Iranul, la Geneva, despre programul nuclear al Teheranului # G4Media
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor călători la Geneva săptămâna aceasta pentru a discuta cu negociatorii iranieni despre programul nuclear al Teheranului, a confirmat duminică Casa Albă, notează AFP preluată de Agerpres. Un oficial american, vorbind sub protecţia anonimatului, a confirmat pentru AFP că Witkoff şi Kushner, principalii […] © G4Media.ro.
07:50
Afacere românească în Italia: Minori de 8 ani puși la muncă în fabrica unui român / 23 de cetățeni din Republica Moldova lucrau ilegal într-un regim de lagăr # G4Media
Muncitori nedeclarați, inclusiv copii de numai 8 ani, obligați să lucreze în condiții sanitare îngrozitoare, în afacerea unui român, notează Curierul Italiei care citează prea locală. O adevărată fabrică-lagăr a fost descoperită în Palazzolo sull’Oglio, unde Carabinieri și poliția locală au intervenit în această dimineață, vineri, 13 februarie, sigilând sediul și aplicând amenzi mari în […] © G4Media.ro.
07:50
07:50
Marco Rubio i-a asigurat sâmbătă pe liderii europeni că SUA nu intenționează să abandoneze alianța transatlantică, spunând că destinul acesteia “va fi întotdeauna împletit” cu cel al continentului, dar le-a cerut să participe la eforturile Administrației Trump de a remodela ordinea globală, punând accent pe suveranitate, reindustrializare și putere militară. Discursul șefului diplomației americane la […] © G4Media.ro.
Acum o oră
07:40
Trei atacatori au intrat din greșeală în casa unui cuplu din Franța, căutându-l pe un important afacerist din domeniul criptomonedelor / Răpirile și jafurile legate de criptomonede, în creștere # G4Media
Trei bărbaţi au fost puşi sub acuzare duminică la Paris, suspectaţi că ar fi făcut parte dintr-un grup armat care a încercat să îl jefuiască pe şeful Binance France, un jucător important în sectorul criptomonedelor, a aflat AFP dintr-o sursă judiciară, citată de Agerpres. Răpirile, uneori spectaculoase, şi jafurile legate de criptomonede au crescut în […] © G4Media.ro.
07:30
Cazul Epstein văzut de la Institutul„Socola”/ ”Vorbim despre narcisism, manipulare și lipsa regretului” / ”Când nu mai ai nevoie de validarea sau reacțiile celor din jur, empatia devine opțională” # G4Media
Cazul Jeffrey Epstein este unul dintre exemplele care au șocat opinia publică la nivel global. Desigur, nimeni nu poate înțelege exact mecanismele intime sau realitatea completă a unor miliardari care trăiesc într-un univers profund diferit de cel al majorității oamenilor. Totuși, psihologia nu are rolul de a scuza asemenea comportamente, ci de a oferi un […] © G4Media.ro.
07:30
Opt morți în China, după o explozie într-un magazin de artificii / Accidente frecvente de sărbătoarea Anului Nou Lunar # G4Media
O explozie într-un magazin de artificii din estul Chinei a ucis opt persoane şi a rănit alte două, au anunţat autorităţile duminică seara, notează AFP. În afara oraşelor mari, unde utilizarea dispozitivelor pirotehnice este strict reglementată, oamenii din ţară folosesc regulat artificiile în timpul evenimentelor importante şi sărbătorilor cum ar fi Anul Nou Lunar, care […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:20
Spitalul Județean din Timișoara introduce un program de inteligență artificială pentru a ajuta pacienții și medicii / ”Se inspiră doar din literatură de specialitate” # G4Media
Un sistem care folosește inteligența artificială, dezvoltat de un specialist român stabilit în Statele Unite, va integra module de comunicare cu pacienții, suport pentru deciziile medicilor și monitorizare în timp real a activității spitalului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Spitalul Județean din Timișoara va implementa un program de Inteligență Artificială complex, […] © G4Media.ro.
07:10
Ciolacu despre participarea președintelui la Consiliul de Pace: E o decizie corectă. Aș fi decis din prima zi să mergem / Cel mai solid partener al României este SUA # G4Media
Marcel Ciolacu a spus că România trebuie să colaboreze strâns cu Statele Unite și susține decizia lui Nicușor Dan de a participa la Consiliul pentru Pace, anunță Mediafax. Fostul premier Marcel Ciolacu a comentat, duminică seara la Antena3, decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la Consiliul pentru Pace de la Washington, pe 19 februarie, […] © G4Media.ro.
07:10
FT: Grupul Wagner se regrupează în acțiuni de sabotaj în Europa / GRU și FSB au devenit foarte active în încercarea de a recruta agenți „de unică folosință” în Europa # G4Media
Oficialii serviciilor de informații din Occident afirmă că recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru grupul rus Wagner au devenit principalii responsabili pentru atacurile de sabotaj organizate de Rusia în Europa, potrivit Financial Times, notează Mediafax. Recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru grupul rus Wagner au devenit principalii responsabili pentru atacurile de […] © G4Media.ro.
06:40
ANALIZĂ Moltbook. Sau cum se viralizează de câteva săptămâni în social media conspirația agenților AI care pregătesc o revoluție împotriva umanității / Rețeaua ”interzisă oamenilor” # G4Media
De câteva săptămâni, social media vuiesc despre o rețea “pentru programele AI”, ”interzisă oamenilor”, unde se pregătește ”o revoluție împotriva umanității”: Moltbook. De fapt, un simplu site creat peste noapte de un antreprenor cvasi-anonim din Los Angeles, care a devenit viral prin titluri ”senzaționale” și prin intermediul unor personalități publice și influenceri, unii dintre ei […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Ofensiva de farmec a Americii la München maschează o linie mai dură față de Europa / Administrația Trump ar dori să vadă o Europă mai albă și mai de dreapta (Politico) # G4Media
Oficialii administrației Trump au adoptat o abordare extrem de caldă — chiar prietenoasă — față de aliații europeni în acest weekend, la Conferința de securitate de la München. Dar mesajul în sine este fără compromisuri: alăturați-vă campaniei lui Donald Trump de a remodela lumea în beneficiul Washingtonului sau dați-vă la o parte, scrie Politico. Statele […] © G4Media.ro.
22:50
Nawrocki: Polonia ar trebui să dezvolte apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările Rusiei # G4Media
Președintele Karol Nawrocki consideră că Polonia trebuie să înceapă să lucreze la apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările din partea Rusiei, scrie Politico, citat de Mediafax. Într-un interviu acordat duminică postului de televiziune Polsat, Nawrocki s-a descris ca fiind „un mare susținător al aderării Poloniei la proiectul nuclear” și a spus că țara ar trebui […] © G4Media.ro.
22:40
Cancerul, spune Helga Pirogova, a lovit-o ca un „meteorit”. Înainte, această opozantă a lui Vladimir Putin trebuia să fie „o valkirie care depășește orice”. Acum, ea afirmă că are „un motiv să nu fie puternică”, potrivit unui reportaj al agenției AFP, citată de boursorama.com. În fața violențelor puterii, mulți disidenți ruși se arată în continuare […] © G4Media.ro.
22:30
Rusia a reluat o idee avansată iniţial de preşedintele Vladimir Putin în martie anul trecut privind plasarea Ucrainei sub o administraţie internaţională condusă de ONU, mesaj transmis duminică înaintea reluării săptămâna viitoare a negocierilor ruso-ucrainene mediate de SUA, relatează agenţia DPA, citată de Agerpres. Rusia este pregătită să discute cu SUA, Europa şi alte ţări […] © G4Media.ro.
22:20
Marcel Ciolacu spune că păstrează o comunicare instituțională cu primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, și că proiectele pentru oraș vor fi realizate, deși acesta s-a apropiat de “linia roșie”. Întrebat la Antena 3 despre relația cu Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, Marcel Ciolacu a răspuns: „Comunicăm, avem niște proiecte împreună pentru buzoieni și o […] © G4Media.ro.
22:10
Ministrul Agriculturii vrea plafonarea prețului la produsele alimentare dacă inflația trece de 5% # G4Media
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vrea ca, dacă inflația trece de 5%, adaosul comercial la toate produsele agroalimentare să fie plafonat la 20%, transmite Mediafax. Barbu a explicat duminică, la Antena 3, cum va funcționa noul mecanism privind plafonarea adaosului comercial la produsele agroalimentare, măsură care ar urma să fie aplicată în funcție de nivelul inflației. […] © G4Media.ro.
22:10
Statele Unite au capturat în Oceanul Indian încă un petrolier care nu s-a conformat „sancţiunilor” impuse unilateral de preşedintele american Donald Trump împotriva navelor de acest fel folosite pentru exportul de petrol din Venezuela sau Iran, a anunţat duminică Pentagonul, potrivit agenției AFP, citată de Agerpres. Petrolierul „Veronica III”, sub pavilion panamez, „a încercat să […] © G4Media.ro.
22:00
Liderul campionatului învinge campioana en-titre, scor 1-0: Universitatea Craiova reduce șansele FCSB-ului la play-off # G4Media
Universitatea Craiova s-a impus duminică seară în fața FCSB-ului, scor 1-0, pe stadionul Ion Omblemenco, în etapa a 27-a din Superliga României. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
21:50
Preşedintele CNAS: Adevărata reformă din sănătate nu este „spargerea monopolului CNAS” / Transferul fondului social către administrare privată ar transmite un semnal periculos # G4Media
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan, a declarat, duminică seară, că adevărata reformă din sănătate nu este „spargerea monopolului CNAS”, ci „autonomia reală a asigurărilor de sănătate şi cheltuirea corectă a banilor pentru pacienţi”, transmite Agerpres. Reacția sa vine după ce ministrul Sănătății a declarat, sâmbătă, pentru G4Media că vrea să […] © G4Media.ro.
21:30
Ciolacu își continuă ofensiva de imagine, la Antena 3: Bolojan e de vină de cum stă România economic. Ăsta e adevărul / Nu îndemn pe nimeni să iasă de la Guvernare # G4Media
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a acuzat duminică seara, la Antena 3, pe liderul liberal Ilie Bolojan că este de vină pentru situația economică în care se află România în prezent, după anunțarea instalării recesiunii tehnice. Este vorba de a treia apariție publică a lui Ciolacu în acest week-end. “În acest moment se duce și țara […] © G4Media.ro.
21:20
Condiţiile puse de Netanyahu pentru un acord SUA-Iran:Neutralizarea programului nuclear iranian şi a rachetelor ce pot lovi Israelul # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a precizat duminică lista de condiţii puse de Israel pentru a accepta un acord între SUA şi Iran, în principal ca Teheranul să-şi elimine complet programul nuclear şi programul de rachete balistice care pot lovi Israelul, relatează agenţiile AFP şi EFE, preluate de Agerpres. Vorbind la un eveniment desfăşurat la Ierusalim, […] © G4Media.ro.
21:00
Directorul tehnic al Red Bull, Pierre Wache, a confirmat că echipa are „unele probleme legate de greutate” la modelul RB22 înaintea startului noului sezon de Formula 1, potrivit racingnews365.com Totuși, francezul a subliniat rapid că dificultățile în a aduce monopostul la greutatea minimă impusă de noile regulamente vor fi „valabile pentru toată lumea” din paddock. […] © G4Media.ro.
21:00
Marco Rubio: Statele Unite nu contestă raportul european privind moartea lui Alexei Navalnîi # G4Media
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat duminică că Washingtonul nu pune sub semnul întrebării concluziile raportului realizat de cinci state europene, care pun pe seama Rusiei moartea opozantului rus Alexei Navalnîi, potrivit Mediafax. Raportul susține că Navalnîi a fost ucis cu ajutorul unor toxine provenite din broaște otrăvitoare. Marco Rubio a descris […] © G4Media.ro.
20:50
Ţările din „Consiliul pentru Pace” vor aloca 5 miliarde de dolari Fâşiei Gaza, anunţă Trump # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că ţările membre ale aşa-numitului „Consiliu pentru Pace” creat de el care se vor reuni săptămâna viitoare la Washington vor aloca peste 5 miliarde de dolari „iniţiativelor umanitare şi de reconstrucţie” din Fâşia Gaza, relatează duminică agenţia EFE, citată de Agerpres. Potrivit lui Trump, anunţul oficial privind această contribuţie […] © G4Media.ro.
20:30
Conducta Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, ar fi fost reparată după recentele avarii, dar Ucraina ar putea întârzia reluarea aprovizionării pentru a exercita presiuni asupra Ungariei să renunțe la opoziția față de viitoarea aderare a Ucrainei la UE, a declarat duminică prim-ministrul slovac Robert Fico, citat de BBC. „Percep […] © G4Media.ro.
20:00
Aproape 12.000 de beneficiari de pensii speciale, în ianuarie 2026 / Pensia medie a magistraților – 25.447 lei # G4Media
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în ianuarie 2026, de 11.858 de persoane, cu 17 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.863 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), transmite Agerpres. Cei mai mulţi […] © G4Media.ro.
19:40
Clarinetistul Michel Portal , o figură importantă a jazzului contemporan, care a primit numeroase premii de-a lungul carierei sale, a murit la vârsta de 90 de ani, a declarat duminică pentru AFP unul dintre agenții săi, Marion Piras, potrivit Mediafax. Cunoscut pentru versatilitatea sa în diverse genuri și instrumente – a cântat și la saxofon […] © G4Media.ro.
19:40
Rapid București a făcut un pas greșit în lupta pentru titlu la Ovidiu în fața celor de la Farul Constanța, scor 1-3, și coboară pe locul trei în Superliga României la capătul etapei a 27-a. Pentru Farul Constanța au marcat Alexandru Ișfan (min. 19), Denis Alibec (penalti, min 45+4) și Ionuț Vînă (min. 53). În […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:20
Mai multe țări europene și-au declarat intenția de a participa la discuțiile privind stabilirea unui mecanism de descurajare nucleară comun în Europa, scrie Ukrinform, citat de Mediafax. Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, a declarat că Riga este pregătită să se implice în această inițiativă. „Descurajarea nucleară ne poate oferi noi oportunități. De ce nu?”, a declarat […] © G4Media.ro.
18:50
Tripla Alianţă Cibernetică, anunţată la întâlnirea miniştrilor de externe din „Triunghiul Odesa” România-Ucraina-Moldova # G4Media
Declaraţia privind consolidarea rezilienţei României, Republicii Moldova şi Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică şi cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei ţări a fost adoptată la reuniunea ministerială a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”, organizată în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al […] © G4Media.ro.
18:30
Marco Rubio: Statele Unite nu doresc ca Europa să le fie un vasal, ci un aliat cu o apărare proprie puternică / Destinul nostru este şi va fi întotdeauna împletit cu al vostru # G4Media
Secretarul american de stat, Marco Rubio, a declarat duminică în capitala slovacă Bratislava că Statele Unite nu se opun ca membrii europeni ai NATO să-şi dezvolte propriile capacităţi militare, întrucât Washingtonul nu doreşte în Europa ţări vasale şi dependente, ci aliaţi puternici, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. „Nu vrem ca Europa să depindă de […] © G4Media.ro.
18:20
Câștiga 65.000 de lire sterline înainte de apariția AI. Ce s-a întâmplat apoi este un avertisment pentru noi toți (The Telegraph) # G4Media
Leonie Tucker și-a dedicat două decenii din viață industriei cinematografice. În calitate de designer grafic, ea se ocupă de detaliile de pe platourile de filmare: afișele din fundalul scenelor, ambalajele, tot ceea ce este protejat de drepturi de autor – de la marca unei conserve de roșii până la ecranele telefoanelor, scrie The Telegraph. „Am […] © G4Media.ro.
17:50
După o carieră de 20 de ani în domeniul machiajului pentru cinema și televiziune, Noël Jacoboni se teme că nu va putea rămâne în New York, unde ea și colegii ei „nu mai au mijloacele necesare pentru a trăi”, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Costul exorbitant al vieții, pe care noul primar Zohran Mamdani […] © G4Media.ro.
17:30
Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), dar şi de la furnizorul de gaze naturale Delgaz Grid SA au intervenit, duminică, la un bloc din municipiul Piatra Neamţ, unde au fost anunţate scurgeri de gaze, transmite Agerpres. Potrivit unei informări transmisă de reprezentanţii ISU Neamţ, echipele de intervenţie au descoperit o […] © G4Media.ro.
17:20
Un nou punct de reper împodobește acum orașul Kalamata: un mural gigant care a fost numit cel mai bun din lume în 2025. Opera este atât un omagiu adus sopranei Maria Callas, al cărei tată era originar din Messinia, cât și o reprezentare alegorică a orașului, relatează Euronews. Artistul Cleomenis Kostopoulos explică faptul că a […] © G4Media.ro.
17:10
Creșterea francului elvețian „subminează competitivitatea” exportatorilor elvețieni, în contextul în care companii precum Roche și Swatch au semnalat deja efecte negative asupra vânzărilor. Francul elvețian a crescut cu 3% de la începutul anului, după un avans de 14% anul trecut, notează Financial Times, citat de Mediafax. Aprecierea monedei de refugiu, alimentată de tensiunile geopolitice și […] © G4Media.ro.
16:50
Un acrobat spaniol a căzut de la patru metri în timpul unui spectacol de circ din Craiova. Acesta a ajuns la spital conștient, potrivit Mediafax. Un incident grav a avut loc sâmbătă la un spectacol de circ organizat pe Calea Severinului, în Craiova, relatează Gazeta de Sud. Un acrobat a căzut de la aproximativ patru […] © G4Media.ro.
16:40
UTA Arad se apropie de play-off la capătul unei victorii controversate cu FC Botoșani (2-1) # G4Media
UTA Arad s-a apropiat de play-off-ul Superligii României după ce a învins-o pe Botoșani, scor 2-1, duminică, în etapa a 27-a, partidă cu un alt episod controversat de arbitraj. Scorul a fost deschis de o combinație între doi fundași: Mark Tutu l-a servit perfect în centrul careului pe Dmytro Pospelov care l-a executat pe portarul […] © G4Media.ro.
16:20
Fifor (PSD) salută decizia “înţeleaptă” a preşedintelui Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington # G4Media
Deputatul PSD Mihai Fifor consideră că decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington este corectă şi necesară pentru că România trebuie să să îşi apere interesele „cu demnitate şi profesionalism”, transmite Agerpres. „Decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, D.C., la […] © G4Media.ro.
16:20
Guvernul irlandez pune în aplicare un program inovator care va oferi unui număr de 2.000 de artiști un venit de bază timp de trei ani, permițându-le să se concentreze pe producția lor creativă, menținând în același timp un nivel de trai adecvat, transmite CNN. În cadrul acestui program, care urmează unei perioade pilot de trei […] © G4Media.ro.
15:50
China confirmă scutirea de vize pentru cetăţenii canadieni şi britanici începând cu 17 februarie # G4Media
Cetăţenii canadieni şi britanici vor putea călători în China fără viză începând de marţi, 17 februarie, au anunţat duminică autorităţile chineze, confirmând anunţurile liderilor celor două ţări în urma recentelor vizite oficiale la Beijing, relatează agenția AFP, citată de Agerpres. „Deţinătorii de paşapoarte obişnuite din aceste ţări pot intra în China fără viză pentru afaceri, […] © G4Media.ro.
15:40
Numărul cazurilor de cancer, în creștere în UE. Care sunt cele mai întâlnite tipuri de cancer la femei și la bărbați # G4Media
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în țările UE, iar trendul privind numărul diagnosticărilor cancerului este în creștere. Țările membre alocă sume tot mai mari pentru prevenţia, diagnosticarea cancerului și tratament. Un nou raport al OCDE citat de agenția Mediafax arată că în 2024 au existat 2,7 milioane de cazuri noi de cancer în […] © G4Media.ro.
15:30
Friedrich Merz dorește să facă din Bundeswehr cea mai puternică armată convențională din Europa: „Nu suntem la mila acestei lumi” # G4Media
„Noi, în Europa, am pus capăt acum câteva săptămâni unei lungi vacanțe departe de istoria lumii”, a declarat cancelarul Friedrich Merz, citându-l pe filosoful german Peter Sloterdijk, pe care îl apreciază și președintele francez Emmanuel Macron. Un filosof care, reluând conceptul de „transfer de imperiu” care datează din Sfântul Imperiu Roman Germanic, a scris mult […] © G4Media.ro.
15:30
Un satelit al Agenției Spațiale Europene a identificat un sistem planetar „pe dos” care pune la încercare teoriile privind formarea planetelor # G4Media
O planetă recent descoperită care orbitează în jurul unei stele îndepărtate ar putea schimba înțelegerea oamenilor de știință cu privire la modul în care se formează sistemele planetare, relatează Euronews. Astronomii spun că au descoperit un sistem planetar îndepărtat cu planete aranjate într-o ordine surprinzătoare, care pune la încercare ideile vechi despre modul în care […] © G4Media.ro.
15:20
Preşedinta Băncii Centrale Europene, (BCE), Christine Lagarde, s-a opus duminică unui impozit sau unei taxe pe capitalul care nu rămâne în Europa şi se investeşte în alte ţări, precum SUA, şi s-a pronunţat în favoarea „stimulentelor”, pentru ca investiţiile private să rămână pe Vechiul Continent, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. „Sunt mai degrabă pentru […] © G4Media.ro.
