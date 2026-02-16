Ședință de coaliție pe reforma administrației, luni / Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

16:20

Guvernul irlandez pune în aplicare un program inovator care va oferi unui număr de 2.000 de artiști un venit de bază timp de trei ani, permițându-le să se concentreze pe producția lor creativă, menținând în același timp un nivel de trai adecvat, transmite CNN. În cadrul acestui program, care urmează unei perioade pilot de trei […] © G4Media.ro.