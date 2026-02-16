„Suntem în urmă” – Declarația neașteptată a RedBull la adresa marilor rivale din F1
G4Media, 16 februarie 2026 10:00
Pierre Wache, directorul tehnic al RedBull, a uimit lumea Formulei 1 după ce a precizat că echipa pentru care muncește se află în urma rivalelor Ferrari, Mercedes și McLaren. Declarația vine după primul test de la Bahrain, unul în care echipa din Milton Keynes a impresionat. „Dacă vrea, poate să se retragă” – Lando Norris, […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
10:00
Pierre Wache, directorul tehnic al RedBull, a uimit lumea Formulei 1 după ce a precizat că echipa pentru care muncește se află în urma rivalelor Ferrari, Mercedes și McLaren. Declarația vine după primul test de la Bahrain, unul în care echipa din Milton Keynes a impresionat. „Dacă vrea, poate să se retragă” – Lando Norris, […] © G4Media.ro.
10:00
Grupul Wagner din Rusia s-a reorientat și declanșează sabotaje în Europa, avertizează serviciile de informații – FT # G4Media
Recrutorii și propagandiștii care au activat anterior în cadrul Grupului Wagner au devenit un canal principal pentru atacurile de sabotaj organizate de Kremlin în Europa, potrivit oficialilor de informații occidentali citați de Financial Times. După eșecul rebeliunii împotriva conducerii armatei ruse din iunie 2023 și moartea fondatorului Evgheni Prigojin, grupul rus de mercenari Wagner a […] © G4Media.ro.
09:50
Bătălie în justiție pentru ultimele rămășițe din Codrii Vlăsiei / Curtea de Apel Ploiești a restabilit statutul de rezervație protejată a Pădurii Crâng, după ce CJ Buzău a eliminat-o / Academia Română explică de ce pădurea e un refugiu de biodiversitate # G4Media
Pădurea Crâng din Buzău reprezintă un refugiu important de biodiversitate în sud-estul României, conservând atât structuri forestiere mature, cât şi elemente floristice rare şi cu valoare conservativă ridicată, este concluzia Institutului de Biologie Bucureşti (IBB) al Academiei Române, în urma unui studiu, anunță Agerpres. Studiul evidenţiază, totodată, prezenţa lalelei de crâng, o specie vulnerabilă, în […] © G4Media.ro.
09:50
Ce venituri adună marile orașe după majorarea impozitelor și cum se descurcă primarii cu gradul lor de colectare, în contextul în care mulți dintre ei reclamă că bugetele nu le acoperă cheltuielile de funcționare și investiții # G4Media
Subiectul majorării taxelor și impozitelor stârnește multiple controverse, inclusiv în rândul edililor care unii dintre ei apreciază noile reglementări din codul fiscal, considerându-le necesare pentru creșterea bugetelor locale, în timp ce alții – precum primărița din Craiova, Lia Olguța Vasilescu – semnalează că noile măsuri nu fac decât să nemulțumească populația, fără a aduce vreun […] © G4Media.ro.
Acum o oră
09:40
După 40 de ani digestia se schimbă/ Nutriționistul Tania Fântână explică de ce ne balonează combinațiile care mergeau „perfect” înainte și ce ajustări simple ne-ar ajuta # G4Media
Se fac multe glume cu vârsta de 40 de ani. Nu o să discut care sunt adevărate și care nu. Umorul ne ajută să depășim tot ce se întâmplă zi de zi în viețile noastre, deci este benefic. Citește sfaturile nutriționistului Tania Fântână în G4Food.ro. © G4Media.ro.
09:30
SUA au transportat pentru prima dată cu un avion de marfă un microreactor nuclear / Dispozitivele, menite să înlocuiască marile generatoare de energie electrică diesel # G4Media
Duminică, Departamentele Energiei și Apărării ale SUA au transportat pentru prima dată un mic reactor nuclear cu un avion de marfă din California în Utah, pentru a demonstra potențialul de a utiliza rapid energia nucleară în scopuri militare și civile, scrie Reuters. Agențiile au colaborat cu compania Valar Atomics din California pentru a transporta unul […] © G4Media.ro.
09:20
Bill Gates și șeful Google, printre participanții la summitul AI din India / Zeci de lideri din toată lumea și-au confirmat prezența # G4Media
India: Peste 20 de lideri mondiali la summitul privind inteligenţa artificială de la New Delhi Summitul privind Impactul Inteligenţei Artificiale (AI) începe luni la New Delhi, unde se aşteaptă sosirea a peste 20 de lideri mondiali, printre care preşedintele francez Emmanuel Macron şi preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, relatează EFE. „Începând de astăzi, […] © G4Media.ro.
09:20
Reacție dură în presa italiană la adresa lui Cristi Chivu: „Este un antrenor ipocrit la fel ca toți ceilalți” # G4Media
A ieșit scandal mare la derbiul dintre Inter și Juventus după eliminarea gratuită (două galbene) a lui Pierre Kalulu de la oaspeți. Nu a scăpat de critici nici Cristi Chivu, cea mai dură venind din partea Corriere della Sera: „E un antrenor ipocrit la fel ca toți ceilalți”. Arbitrul a greșit grav, iar Chivu nu […] © G4Media.ro.
09:20
Grupul ungar MOL vrea să își extindă portofoliul internațional prin intrarea în Libia, după ce a licitat cu succes pentru o zonă de explorare în Marea Mediterană împreună cu o companie spaniolă și una turcă, transmite presa maghiară citată de Rador. Expertul bursier Tamás G. Korányi a declarat pentru InfoRádio că zăcămintele de petrol din […] © G4Media.ro.
09:20
O bacterie periculoasă ar putea deveni o nouă armă împotriva cancerului / Primul studiu clinic ar putea include copii care au primit transplant de măduvă osoasă # G4Media
O bacterie modificată genetic ar putea reactiva imunitatea înnăscută împotriva cancerului și transforma strategiile moderne de tratament, anunță Mediafax. Oamenii de știință au creat o tulpină slăbită de Listeria monocytogenes care ar putea deveni un tratament inovator împotriva cancerului. Cercetătorii de la Universitatea California, Berkeley spun că bacteria modificată activează mecanisme puternice ale sistemului imunitar, […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:10
Analiză a publicației spaniole El Mundo, via Rador: Europa riscă o lacună periculoasă în descurajare dacă nu își reduce dependența de Statele Unite, potrivit unui raport prezentat la Conferința de Securitate de la München. Nu este o coincidență faptul că raportul a fost publicat chiar acum. Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a reaprins […] © G4Media.ro.
08:50
Lideri care controlează regimuri autoritare, majoritari la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington / România va fi observator, la fel și Comisia Europeană # G4Media
Pe 19 februarie, va avea loc, la Washington, prima reuniune a Consiliului Păcii, inițiativă a președintelui american Donald Trump, luată cu scopul de a „promova stabilitatea, de a restabili o guvernare fiabilă și legală și de a asigura o pace durabilă în regiunile afectate sau amenințate de conflict”. Aproximativ 60 de state, printre care și […] © G4Media.ro.
08:50
Doi tineri din Cluj-Napoca au rămas înzăpeziți cu mașina în Alba / GPS-ul le-a indicat o rută impracticabilă iarna / Au fost salvați de jandarmii montani # G4Media
Doi tineri din Cluj-Napoca au rămas împotmoliți cu mașina la Gârda de Sus, după ce GPS-ul le-a indicat o rută impracticabilă iarna. Aceștia au fost salvați de către jandarmii montani de la Arieșeni, anunță Alba24. Duminică, în jurul orei 14:37, printr-un apel la S.N.U.A.U. 112, numitul M. G. a sesizat faptul că, în timp ce […] © G4Media.ro.
08:30
Curtea Supremă anulează sechestrul pus pe bunurile magnatului Viorel Micula / Procesul cu Ioan Micula, fratele acestuia, continuă / Statului român încearcă să recupereze peste 300 de milioane de euro de la oamenii de afaceri # G4Media
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv recursul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor şi a confirmat decizia Curţii de Apel Oradea de anulare a sechestrului de peste un miliard de lei instituit pe bunurile omului de afaceri bihorean Viorel Micula, în dosarul privind recuperarea ajutorului de stat considerat ilegal de instanţele europene. […] © G4Media.ro.
08:30
Dramatism total în finala ATP Dallas: Shelton, campion după ce a salvat trei mingi de meci # G4Media
Ben Shelton a reuși o revenire spectaculoasă în finala ATP Dallas, al doilea favorit devenind campion după ce a salvat trei mingi de meci contra lui Taylor Fritz. Principal favorit al întrecerii americane, Fritz a început mai bine finala și a câștigat primul set, scor 6-3. Shelton a servit mai bine, a jucat mai „tăios” […] © G4Media.ro.
08:20
Ședință de coaliție pe reforma administrației, luni / Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri # G4Media
Luni, la ora 13, urmează să se desfășoare o nouă ședință de coaliție în care se așteaptă să se discute reforma administrativă propusă de premierul Ilie Bolojan, anunță surse G4Media. Social-democrații nu par să-și dorească să meargă mai departe cu reforma administrației publice în forma în care a propus-o premierul Ilie Bolojan. Unul dintre aceștia […] © G4Media.ro.
08:20
Un indicator stradal care poartă numele episcopului Hám János și panoul informativ ce marchează renovarea Catedrala Romano-Catolică „Înălțarea Domnului” au fost vandalizate cu vopsea neagră vinerea trecută, transmite publicația Satu Mare Online. Perioada în care Hám János a fost episcop în Satu Mare e considerată a fost una dintre cele mai importante etape din dezvoltarea […] © G4Media.ro.
08:20
Napoli nu a reușit decât o remiză, scor 2-2, pe teren propriu cu AS Roma, iar în urma acestui rezultat Interul lui Cristi Chivu s-a distanțat la 11 puncte de campioana en-titre din Serie A. Malen a deschis scorul pentru Roma în minutul 7, iar la pauză s-a intrat la egalitate, scor 1-1, după reușita […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:10
Cum încearcă SUA să devină furnizor principal de gaze pentru Europa. Rolul Greciei și al României # G4Media
Analiză a publicației KATHIMERINI (Grecia), via Rador: Rolul fundamental al energiei în noua strategie de securitate a Statelor Unite a fost evidențiat la un eveniment organizat de Fundația pentru Apărarea Democrațiilor (Foundation for Defense of Democracies -FDD) la Washington, cu ocazia împlinirii unui an de la înființarea Consiliului Național pentru Dominanță Energetică al Casei Albe. […] © G4Media.ro.
08:00
Negociatorii lui Donald Trump discută cu Iranul, la Geneva, despre programul nuclear al Teheranului # G4Media
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor călători la Geneva săptămâna aceasta pentru a discuta cu negociatorii iranieni despre programul nuclear al Teheranului, a confirmat duminică Casa Albă, notează AFP preluată de Agerpres. Un oficial american, vorbind sub protecţia anonimatului, a confirmat pentru AFP că Witkoff şi Kushner, principalii […] © G4Media.ro.
07:50
Afacere românească în Italia: Minori de 8 ani puși la muncă în fabrica unui român / 23 de cetățeni din Republica Moldova lucrau ilegal într-un regim de lagăr # G4Media
Muncitori nedeclarați, inclusiv copii de numai 8 ani, obligați să lucreze în condiții sanitare îngrozitoare, în afacerea unui român, notează Curierul Italiei care citează prea locală. O adevărată fabrică-lagăr a fost descoperită în Palazzolo sull’Oglio, unde Carabinieri și poliția locală au intervenit în această dimineață, vineri, 13 februarie, sigilând sediul și aplicând amenzi mari în […] © G4Media.ro.
07:50
Bitcoin explicat simplu: ce a stat la originea lui, cum îl poți folosi? cum funcționează minarea și ce se întâmplă după atingerea limitei maxime de 21 de milioane de BTC. # G4Media
Bitcoin reprezintă una dintre cele mai revoluționare invenții din lumea finanțelor moderne. Lansat în 2008, prin intermediul unui document numit whitepaper, Bitcoin a propus o modalitate nouă de a transfera valoare fără intermediari, precum băncile. Ce este whitepaper-ul Bitcoin și de ce este important? Whitepaper-ul Bitcoin este un document tehnic de doar 9 pagini, publicat […] © G4Media.ro.
07:50
Marco Rubio i-a asigurat sâmbătă pe liderii europeni că SUA nu intenționează să abandoneze alianța transatlantică, spunând că destinul acesteia “va fi întotdeauna împletit” cu cel al continentului, dar le-a cerut să participe la eforturile Administrației Trump de a remodela ordinea globală, punând accent pe suveranitate, reindustrializare și putere militară. Discursul șefului diplomației americane la […] © G4Media.ro.
07:40
Trei atacatori au intrat din greșeală în casa unui cuplu din Franța, căutându-l pe un important afacerist din domeniul criptomonedelor / Răpirile și jafurile legate de criptomonede, în creștere # G4Media
Trei bărbaţi au fost puşi sub acuzare duminică la Paris, suspectaţi că ar fi făcut parte dintr-un grup armat care a încercat să îl jefuiască pe şeful Binance France, un jucător important în sectorul criptomonedelor, a aflat AFP dintr-o sursă judiciară, citată de Agerpres. Răpirile, uneori spectaculoase, şi jafurile legate de criptomonede au crescut în […] © G4Media.ro.
07:30
Cazul Epstein văzut de la Institutul„Socola”/ ”Vorbim despre narcisism, manipulare și lipsa regretului” / ”Când nu mai ai nevoie de validarea sau reacțiile celor din jur, empatia devine opțională” # G4Media
Cazul Jeffrey Epstein este unul dintre exemplele care au șocat opinia publică la nivel global. Desigur, nimeni nu poate înțelege exact mecanismele intime sau realitatea completă a unor miliardari care trăiesc într-un univers profund diferit de cel al majorității oamenilor. Totuși, psihologia nu are rolul de a scuza asemenea comportamente, ci de a oferi un […] © G4Media.ro.
07:30
Opt morți în China, după o explozie într-un magazin de artificii / Accidente frecvente de sărbătoarea Anului Nou Lunar # G4Media
O explozie într-un magazin de artificii din estul Chinei a ucis opt persoane şi a rănit alte două, au anunţat autorităţile duminică seara, notează AFP. În afara oraşelor mari, unde utilizarea dispozitivelor pirotehnice este strict reglementată, oamenii din ţară folosesc regulat artificiile în timpul evenimentelor importante şi sărbătorilor cum ar fi Anul Nou Lunar, care […] © G4Media.ro.
07:20
Spitalul Județean din Timișoara introduce un program de inteligență artificială pentru a ajuta pacienții și medicii / ”Se inspiră doar din literatură de specialitate” # G4Media
Un sistem care folosește inteligența artificială, dezvoltat de un specialist român stabilit în Statele Unite, va integra module de comunicare cu pacienții, suport pentru deciziile medicilor și monitorizare în timp real a activității spitalului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Spitalul Județean din Timișoara va implementa un program de Inteligență Artificială complex, […] © G4Media.ro.
07:10
Ciolacu despre participarea președintelui la Consiliul de Pace: E o decizie corectă. Aș fi decis din prima zi să mergem / Cel mai solid partener al României este SUA # G4Media
Marcel Ciolacu a spus că România trebuie să colaboreze strâns cu Statele Unite și susține decizia lui Nicușor Dan de a participa la Consiliul pentru Pace, anunță Mediafax. Fostul premier Marcel Ciolacu a comentat, duminică seara la Antena3, decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la Consiliul pentru Pace de la Washington, pe 19 februarie, […] © G4Media.ro.
07:10
FT: Grupul Wagner se regrupează în acțiuni de sabotaj în Europa / GRU și FSB au devenit foarte active în încercarea de a recruta agenți „de unică folosință” în Europa # G4Media
Oficialii serviciilor de informații din Occident afirmă că recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru grupul rus Wagner au devenit principalii responsabili pentru atacurile de sabotaj organizate de Rusia în Europa, potrivit Financial Times, notează Mediafax. Recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru grupul rus Wagner au devenit principalii responsabili pentru atacurile de […] © G4Media.ro.
06:40
ANALIZĂ Moltbook. Sau cum se viralizează de câteva săptămâni în social media conspirația agenților AI care pregătesc o revoluție împotriva umanității / Rețeaua ”interzisă oamenilor” # G4Media
De câteva săptămâni, social media vuiesc despre o rețea “pentru programele AI”, ”interzisă oamenilor”, unde se pregătește ”o revoluție împotriva umanității”: Moltbook. De fapt, un simplu site creat peste noapte de un antreprenor cvasi-anonim din Los Angeles, care a devenit viral prin titluri ”senzaționale” și prin intermediul unor personalități publice și influenceri, unii dintre ei […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Ofensiva de farmec a Americii la München maschează o linie mai dură față de Europa / Administrația Trump ar dori să vadă o Europă mai albă și mai de dreapta (Politico) # G4Media
Oficialii administrației Trump au adoptat o abordare extrem de caldă — chiar prietenoasă — față de aliații europeni în acest weekend, la Conferința de securitate de la München. Dar mesajul în sine este fără compromisuri: alăturați-vă campaniei lui Donald Trump de a remodela lumea în beneficiul Washingtonului sau dați-vă la o parte, scrie Politico. Statele […] © G4Media.ro.
22:50
Nawrocki: Polonia ar trebui să dezvolte apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările Rusiei # G4Media
Președintele Karol Nawrocki consideră că Polonia trebuie să înceapă să lucreze la apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările din partea Rusiei, scrie Politico, citat de Mediafax. Într-un interviu acordat duminică postului de televiziune Polsat, Nawrocki s-a descris ca fiind „un mare susținător al aderării Poloniei la proiectul nuclear” și a spus că țara ar trebui […] © G4Media.ro.
22:40
Cancerul, spune Helga Pirogova, a lovit-o ca un „meteorit”. Înainte, această opozantă a lui Vladimir Putin trebuia să fie „o valkirie care depășește orice”. Acum, ea afirmă că are „un motiv să nu fie puternică”, potrivit unui reportaj al agenției AFP, citată de boursorama.com. În fața violențelor puterii, mulți disidenți ruși se arată în continuare […] © G4Media.ro.
22:30
Rusia a reluat o idee avansată iniţial de preşedintele Vladimir Putin în martie anul trecut privind plasarea Ucrainei sub o administraţie internaţională condusă de ONU, mesaj transmis duminică înaintea reluării săptămâna viitoare a negocierilor ruso-ucrainene mediate de SUA, relatează agenţia DPA, citată de Agerpres. Rusia este pregătită să discute cu SUA, Europa şi alte ţări […] © G4Media.ro.
22:20
Marcel Ciolacu spune că păstrează o comunicare instituțională cu primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, și că proiectele pentru oraș vor fi realizate, deși acesta s-a apropiat de “linia roșie”. Întrebat la Antena 3 despre relația cu Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, Marcel Ciolacu a răspuns: „Comunicăm, avem niște proiecte împreună pentru buzoieni și o […] © G4Media.ro.
22:10
Ministrul Agriculturii vrea plafonarea prețului la produsele alimentare dacă inflația trece de 5% # G4Media
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vrea ca, dacă inflația trece de 5%, adaosul comercial la toate produsele agroalimentare să fie plafonat la 20%, transmite Mediafax. Barbu a explicat duminică, la Antena 3, cum va funcționa noul mecanism privind plafonarea adaosului comercial la produsele agroalimentare, măsură care ar urma să fie aplicată în funcție de nivelul inflației. […] © G4Media.ro.
22:10
Statele Unite au capturat în Oceanul Indian încă un petrolier care nu s-a conformat „sancţiunilor” impuse unilateral de preşedintele american Donald Trump împotriva navelor de acest fel folosite pentru exportul de petrol din Venezuela sau Iran, a anunţat duminică Pentagonul, potrivit agenției AFP, citată de Agerpres. Petrolierul „Veronica III”, sub pavilion panamez, „a încercat să […] © G4Media.ro.
22:00
Liderul campionatului învinge campioana en-titre, scor 1-0: Universitatea Craiova reduce șansele FCSB-ului la play-off # G4Media
Universitatea Craiova s-a impus duminică seară în fața FCSB-ului, scor 1-0, pe stadionul Ion Omblemenco, în etapa a 27-a din Superliga României. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
21:50
Preşedintele CNAS: Adevărata reformă din sănătate nu este „spargerea monopolului CNAS” / Transferul fondului social către administrare privată ar transmite un semnal periculos # G4Media
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan, a declarat, duminică seară, că adevărata reformă din sănătate nu este „spargerea monopolului CNAS”, ci „autonomia reală a asigurărilor de sănătate şi cheltuirea corectă a banilor pentru pacienţi”, transmite Agerpres. Reacția sa vine după ce ministrul Sănătății a declarat, sâmbătă, pentru G4Media că vrea să […] © G4Media.ro.
21:30
Ciolacu își continuă ofensiva de imagine, la Antena 3: Bolojan e de vină de cum stă România economic. Ăsta e adevărul / Nu îndemn pe nimeni să iasă de la Guvernare # G4Media
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a acuzat duminică seara, la Antena 3, pe liderul liberal Ilie Bolojan că este de vină pentru situația economică în care se află România în prezent, după anunțarea instalării recesiunii tehnice. Este vorba de a treia apariție publică a lui Ciolacu în acest week-end. “În acest moment se duce și țara […] © G4Media.ro.
21:20
Condiţiile puse de Netanyahu pentru un acord SUA-Iran:Neutralizarea programului nuclear iranian şi a rachetelor ce pot lovi Israelul # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a precizat duminică lista de condiţii puse de Israel pentru a accepta un acord între SUA şi Iran, în principal ca Teheranul să-şi elimine complet programul nuclear şi programul de rachete balistice care pot lovi Israelul, relatează agenţiile AFP şi EFE, preluate de Agerpres. Vorbind la un eveniment desfăşurat la Ierusalim, […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:00
Directorul tehnic al Red Bull, Pierre Wache, a confirmat că echipa are „unele probleme legate de greutate” la modelul RB22 înaintea startului noului sezon de Formula 1, potrivit racingnews365.com Totuși, francezul a subliniat rapid că dificultățile în a aduce monopostul la greutatea minimă impusă de noile regulamente vor fi „valabile pentru toată lumea” din paddock. […] © G4Media.ro.
21:00
Marco Rubio: Statele Unite nu contestă raportul european privind moartea lui Alexei Navalnîi # G4Media
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat duminică că Washingtonul nu pune sub semnul întrebării concluziile raportului realizat de cinci state europene, care pun pe seama Rusiei moartea opozantului rus Alexei Navalnîi, potrivit Mediafax. Raportul susține că Navalnîi a fost ucis cu ajutorul unor toxine provenite din broaște otrăvitoare. Marco Rubio a descris […] © G4Media.ro.
20:50
Ţările din „Consiliul pentru Pace” vor aloca 5 miliarde de dolari Fâşiei Gaza, anunţă Trump # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că ţările membre ale aşa-numitului „Consiliu pentru Pace” creat de el care se vor reuni săptămâna viitoare la Washington vor aloca peste 5 miliarde de dolari „iniţiativelor umanitare şi de reconstrucţie” din Fâşia Gaza, relatează duminică agenţia EFE, citată de Agerpres. Potrivit lui Trump, anunţul oficial privind această contribuţie […] © G4Media.ro.
20:30
Conducta Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, ar fi fost reparată după recentele avarii, dar Ucraina ar putea întârzia reluarea aprovizionării pentru a exercita presiuni asupra Ungariei să renunțe la opoziția față de viitoarea aderare a Ucrainei la UE, a declarat duminică prim-ministrul slovac Robert Fico, citat de BBC. „Percep […] © G4Media.ro.
20:00
Aproape 12.000 de beneficiari de pensii speciale, în ianuarie 2026 / Pensia medie a magistraților – 25.447 lei # G4Media
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în ianuarie 2026, de 11.858 de persoane, cu 17 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.863 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), transmite Agerpres. Cei mai mulţi […] © G4Media.ro.
19:40
Clarinetistul Michel Portal , o figură importantă a jazzului contemporan, care a primit numeroase premii de-a lungul carierei sale, a murit la vârsta de 90 de ani, a declarat duminică pentru AFP unul dintre agenții săi, Marion Piras, potrivit Mediafax. Cunoscut pentru versatilitatea sa în diverse genuri și instrumente – a cântat și la saxofon […] © G4Media.ro.
19:40
Rapid București a făcut un pas greșit în lupta pentru titlu la Ovidiu în fața celor de la Farul Constanța, scor 1-3, și coboară pe locul trei în Superliga României la capătul etapei a 27-a. Pentru Farul Constanța au marcat Alexandru Ișfan (min. 19), Denis Alibec (penalti, min 45+4) și Ionuț Vînă (min. 53). În […] © G4Media.ro.
19:20
Mai multe țări europene și-au declarat intenția de a participa la discuțiile privind stabilirea unui mecanism de descurajare nucleară comun în Europa, scrie Ukrinform, citat de Mediafax. Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, a declarat că Riga este pregătită să se implice în această inițiativă. „Descurajarea nucleară ne poate oferi noi oportunități. De ce nu?”, a declarat […] © G4Media.ro.
18:50
Tripla Alianţă Cibernetică, anunţată la întâlnirea miniştrilor de externe din „Triunghiul Odesa” România-Ucraina-Moldova # G4Media
Declaraţia privind consolidarea rezilienţei României, Republicii Moldova şi Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică şi cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei ţări a fost adoptată la reuniunea ministerială a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”, organizată în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.