Secretarul de stat american Marco Rubio a sosit la Budapesta și va purta, luni, discuții cu Viktor Orbán

10:40

Astăzi se anunță o vreme caldă pentru această perioadă, însă de mâine, meteorologii prognozează o scădere semnificativă a temperaturilor. Această tendință se va resimți cel mai mult în vestul, nordul și centrul țării, iar noaptea în toate regiunile. Maximele termice mâine se vor situa între un grad în nordul Moldovei și 17 grade în Dobrogea […]