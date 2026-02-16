România va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc la Washington

16:50

RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Premierul danez, Mette Frederiksen, a declarat la Conferința de securitate de la Munchen că Donald Trump este în continuare hotărât să preia controlul asupra insulei arctice Groenlanda. „Dorința președintelui SUA este exact aceeași. Noi, ca regat, nu suntem de acord, iar Europa, de altfel, nu este de acord”, a […]