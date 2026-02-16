Sprijin financiar pentru agricultorii afectați de condiții meteo extreme
Rador, 16 februarie 2026 08:20
Fermierii care deţin suprafeţe pomicole afectate de intemperii au termen până pe 9 martie să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de acordare a sprijinului de urgenţă pentru sector. Pot beneficia agricultorii care deţin documente doveditoare că au suferit pagube în primăvara anului trecut şi care au depus cerere de plată […]
• • •
Acum 30 minute
08:20
Fermierii care deţin suprafeţe pomicole afectate de intemperii au termen până pe 9 martie să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de acordare a sprijinului de urgenţă pentru sector. Pot beneficia agricultorii care deţin documente doveditoare că au suferit pagube în primăvara anului trecut şi care au depus cerere de plată […]
Acum o oră
08:10
EVENIMENTE INTERNE -Președinție * ora 17:00 – Președintele Nicușor Dan primește o delegație americană, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen – la Palatul Cotroceni -Senat *ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare *ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Lucrări în plenul Senatului Dezbaterea inițiativelor legislative […]
08:10
Vremea se menţine rece şi săptămâna aceasta, când, în mare parte din ţară, vor fi precipitaţii, iar în sud şi în est vor fi ninsori. Temperaturile diurne nu vor depăşi 8-10 grade la nivel naţional. Procesul de răcire va continua astăzi şi mâine. Astăzi se anunţă precipitaţii în sud şi sud-est, iar la munte, în […]
07:50
Secretarul de stat american Marco Rubio a sosit la Budapesta și va purta, luni, discuții cu Viktor Orbán # Rador
Duminică după-amiază, după ora 16:30, ora Ungariei, secretarul de stat american Marco Rubio a sosit la Budapesta. Acesta a participat sâmbătă la Forumul de Securitate de la München și a purtat discuții duminică la Bratislava cu premierul slovac Robert Fico, a relatat televiziunea publică ungară M1. Șeful diplomației americane va purta, de asemenea, discuții luni […]
Acum 4 ore
05:40
ANSA: România și Cipru vor participa în calitate de observatori la reuniunea Consiliului pentru Pace # Rador
România și Cipru vor participa la reuniunea „Consiliului pentru Pace” de la Washington în calitate de observatori. „Săptămâna viitoare, voi participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, răspunzând invitației adresate de președintele SUA, Donald Trump”, a scris președintele român, Nicușor Dan, pe X, după ce a declarat recent că țara sa […]
Acum 6 ore
03:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 februarie 2026) – Conferința pentru Securitate de la München, încheiată duminică, nu pare să fi salvat relația transatlantică, după cum constată Courrier International, analizând presa internațională. „Cuvintele frumoase” ale lui Marco Rubio ”i-au convins cu greu pe europeni”, întrucât, ”în ciuda tonului său conciliant, șeful diplomației americane a rostit sâmbătă, […]
Acum 12 ore
23:10
Armata rusă devine din ce în ce mai dependentă de luptătorii străini în războiul său împotriva Ucrainei, deoarece forțele ruse suferă mai multe pierderi decât pot fi compensate cu noi recruți, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, care a citat un articol apărut în „Bloomberg”. Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, le-a spus colegilor europeni […]
23:10
Preşedintele Nicuşor Dan va participa săptămâna viitoare, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace # Rador
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Preşedintele Nicuşor Dan va participa săptămâna viitoare, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, la care România va avea calitate de observator. Joi, Consiliul va anunţa alocarea a cinci miliarde de dolari pentru reconstrucţia teritoriului palestinian, a precizat, astăzi, liderul american Donald Trump. Reporter: Gabriela Mitrovici […]
21:20
Preşedintele american Donald Trump a îndemnat din nou gruparea palestiniană Hamas să predea armele, la câteva ore după ce atacuri aeriene israeliene au ucis 11 persoane în Fâşia Gaza. Israelul a declarat că a lansat atacul ca răspuns la încălcarea armistiţiului de către Hamas. Oficialii palestinieni au declarat că atacul a avut loc la o […]
21:20
Liderul principal al opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a organizat duminică un eveniment de campanie la Budapesta, în care a cerut guvernului să respecte viața privată a cetățenilor, după ceea ce el a descris ca fiind șantaj și o capcană pusă la cale de guvern pentru a-l discredita. Conform sondajelor de opinie, Partidul Tisza al […]
Acum 24 ore
19:40
Orice acord cu Iranul trebuie să includă și demantelarea infrastructurii nucleare, declară premierul israelian Netanyahu # Rador
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, duminică, că i-a spus președintelui american, Donald Trump, săptămâna trecută că orice acord cu Iranul trebuie să includă dezmembrarea infrastructurii nucleare iraniene, nu doar oprirea procesului de îmbogățire a uraniului. Vorbind la Conferința anuală a președinților principalelor organizații evreiești americane, Netanyahu a mai spus că Israelul mai trebuie să […]
19:30
Miniştri de Externe ai României, Ucrainei și Republicii Moldova au anunțat, la München, lansarea unei triple alianțe cibernetice # Rador
Miniştri de Externe ai României, Ucrainei și Republicii Moldova au anunțat, la München, lansarea unei triple alianțe cibernetice, care vizează o mai bună colaborare în domeniul combaterii amenințărilor din domeniu. Cei trei s-au reunit în formatul Triunghiul Odesa, organizat în marja Conferinței de Securitate de la München și au adoptat o declaraţie pentru consolidarea rezilienței […]
19:00
Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a fost înregistrat în largul coastei Insulelor Kurile. Informaţiile despre evenimentul seismic au fost publicate pe site-ul Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean. Potrivit datelor centrului, epicentrul a fost localizat la 599 km sud-vest de Petropavlovsk-Kamceatskii și la 285 km sud-vest de Severo-Kurilsk. Focarul a fost localizat la o adâncime de aproximativ 55 […]
18:30
Spitalul Nasser din Khan Yunis a fost folosit drept centru de comandă de către Hamas, anunță IDF (JerusalemPost) # Rador
Spitalul Nasser din sudul Gazei, pe care Medici Fără Frontiere (MSF) l-a părăsit, nu este doar un depozit de arme pentru terorism, ci un adevărat sediu Hamas, a anunțat duminică Armata israeliană (IDF). „De peste doi ani, IDF și forțele de apărare au avertizat cu privire la utilizarea cinică de către organizațiile teroriste din Gaza […]
18:10
Donald Trump va anunța joi că membrii Consiliului pentru Pace au promis peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucție în Gaza # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat că va anunța joi că statele membre ale Consiliului pentru Pace au promis peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucție și eforturi umanitare în Gaza. Într-o postare de duminică pe platforma Truth Social, Trump a scris că statele membre s-au angajat, de asemenea, în privința asigurării a mii de […]
17:50
Avertismentul președintei Maia Sandu, la Conferința de la München: „Războiul cognitiv este cel mai periculos pentru democrațiile noastre” # Rador
Războiul cognitiv este cel mai periculos pentru democrațiile noastre, iar statele din regiune trebuie să vină cu soluții comune pentru a contracara efectele acestuia. Mesajul a fost transmis de șefa statului Maia Sandu, în contextul Conferinței de Securitate de la München. Șefa statului a atenționat că Rusia nu va renunța la eforturile sale de a […]
17:40
Livrările prin oleoductul Drujba sunt subiectul unui șantaj politic, declară premierul slovac Robert Fico # Rador
Oleoductul Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, s-ar putea să fi fost reparată după recentele avarii, dar Ucraina ar amâna reluarea livrărilor pentru a face presiuni asupra Ungariei să renunțe la opoziția sa față de viitoarea aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, a declarat duminică premierul slovac Robert Fico. „Percep […]
17:40
Membrii blocului comunitar european nu sunt pregătiți să ofere Ucrainei o dată pentru aderare, declară Kaja Kallas # Rador
Şefa diplomaţiei europene a declarat că membrii blocului comunitar european nu sunt pregătiți să ofere Ucrainei o dată certă pentru aderare. Kaja Kallas a declarat, în cadrul unei dezbateri la Conferința de securitate de la München, că mai sunt multe lucruri de făcut pentru a arăta că Ucraina este parte a Europei. În plus, dna […]
17:10
Marco Rubio va discuta despre posibilitatea creării păcii, precum şi despre relațiile ungaro-americane, la Budapesta (Péter Szijjártó) # Rador
Secretarul de stat american Marco Rubio va discuta despre posibilitatea stabilirii păcii, precum şi despre relațiile ungaro-americane, la Budapesta, a declarat ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului în cadrul emisiunii „Jurnal de duminică” (Vasárnapi újság), difuzată de Radio Kossuth din Budapesta. Péter Szijjártó a precizat că negocierile se vor concentra aspura a două teme […]
16:00
Marco Rubio declară că SUA nu pun la îndoială raportul privind moartea prin otrăvire a lui Aleksei Navalnîi # Rador
Secretarul de stat american Marco Rubio a numit duminică „îngrijorător” un raport întocmit de cinci aliați europeni care învinovățește Rusia pentru uciderea regretatului critic al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, folosind o toxină otrăvitoare provenită de la broaște, adăugând că Washingtonul nu are niciun motiv să îl pună la îndoială. „Evident, suntem conștienți de raport. Este un […]
16:00
Antiaeriana rusă a doborât cinci drone în apropierea Moscovei, anunță primarul Serghei Sobianin # Rador
Apărarea aeriană rusească a doborât duminică cinci drone în apropierea Moscovei, a declarat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, în declarații publicate pe platforme de socializare. Orașul Moscova a fost o țintă constantă a dronelor ucrainene de când Rusia a ordonat trimiterea a zeci de mii de soldați în Ucraina în 2022. Cele două părți au […]
16:00
Președintele Emmanuel Macron a lansat un apel la calm în urma izbucnirii unei dispute politice pe fondul decesului unui activist # Rador
Președintele francez ,Emmanuel Macron, a lansat în weekend un apel la calm și reținere, după ce un activist a murit din cauza rănilor suferite în timpul unei bătăi, incident care a devenit un punct de dispută politică. Tânărul de 23 de ani a murit sâmbătă, intrând în comă după ce a fost bătut violent joi, […]
15:40
Slovacia speră să semneze acorduri cu firma Westinghouse pentru a construi o nouă centrală nucleară, declară premierul Fico # Rador
Slovacia speră să semneze în anul următor acorduri cu firma americană Westinghouse pentru a conduce consorțiul care va construi o nouă centrală nucleară, a declarat premierul Robert Fico reporterilor, după o întâlnire cu secretarul de stat american, Marco Rubio./cstoica/denisse (REUTERS – 15 februarie)
15:30
Preşedintele Nicuşor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, la Washington # Rador
Președintele Nicuşor Dan a anunțat, astăzi, că va participa, săptămâna viitoare, la prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington, la care România va avea calitate de observator. Șeful statului răspunde astfel invitației președintelui american, Donald Trump, și precizează că va reafirma sprijinul ferm al țării noastre pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea […]
14:50
Ofițerii anticorupție ucraineni au reținut un fost ministru al Energiei, în cadrul unei anchete ample care a declanșat o criză politică în noiembrie anul trecut, din cauza unor cazuri de corupție la nivel înalt, a anunțat duminică Biroul Național Anticorupție din Ucraina. Așa-numitul caz „Midas” se concentrează pe o presupusă schemă de comisioane de 100 […]
14:50
Nigeria avertizează că tot mai mulți cetățeni ai săi sunt recrutați în mod ilegal pentru a lupta peste hotare # Rador
Nigeria avertizează că tot mai mulți cetățeni ai săi sunt recrutați în mod ilegal pentru a lupta peste hotare. Avertismentul a fost lansat după ce oficiali ucraineni au anunțat că au descoperit trupurile neînsuflețite a doi nigerieni care au fost uciși în luptă în estul Ucrainei, anul trecut, relatează BBC./cstoica/denisse (BBC SERVICIUL MONDIAL – 15 […]
14:30
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a discutat cu oficiali din landul german Bavaria despre introducerea de cursuri în limba română în școli din regiune pentru copiii comunității românești, dar și despre posibilități de extindere a cursurilor gratuite, organizate de partea română începând cu acest an școlar. Potrivit unui comunicat difuzat astăzi de minister, Oana Țoiu, […]
13:30
Hidrologii au emis un cod galben de inundații pentru râuri din 16 județe valabil până mâine la prânz. Sunt vizate bazinele hidrografice Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Ialomiţa și Siret. Petrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, pe fondul precipitațiilor prognozate și a topirii stratului de zăpadă sunt așteptate scurgeri […]
12:00
Statele membre UE nu par pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă pentru aderare (Kaja Kallas) # Rador
Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru politică externă a declarat că nu simte că statele membre ale blocului comunitar sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă pentru aderare. „Percepţia mea este că statele membre nu sunt pregătite să ofere o dată concretă”, a spus Kaja Kallas duminică, în cadul unui panel al Conferinței de […]
11:50
Guvernul urmează să adopte săptămâna viitoare proiectul de reformă în administrația publică și pachetul de relansare a economiei. Executivul intenționează să le promoveze prin ordonanță de urgență, nu prin angajarea răspunderii în Parlament, în condițiile în care cele două acte legislative trebuie aplicate imediat, doarece sunt necesare la calculul bugetului pentru acest an. Și tot […]
10:30
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, urmează să înceapă duminică o vizită de două zile pentru a consolida relațiile cu Slovacia și Ungaria, ale căror lideri conservatori, adesea în dezacord cu alte țări din Uniunea Europeană, au relații apropiate cu președintele Donald Trump. Rubio va folosi această vizită pentru a discuta despre cooperarea în […]
10:30
Reforma sistemului de pensionare a magistraților ajunge din nou pe agenda Curții Constituționale săptămâna viitoare. Ședința a fost programată în 18 februarie, după cinci amânări în acest dosar, ultima dată după ce Instanța Supremă a cerut CCR să sesizeze și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care să verifice dacă modificările propuse de Guvern respectă […]
09:00
Iranul afirmă că „mingea e în terenul SUA” pentru a-şi demonstra disponibilitatea de a negocia un nou acord nuclear # Rador
Adjunctul ministrului iranian de externe a declarat pentru BBC că „mingea se află acum în terenul Americii”, pentru a demonstra că este gata de a negocia un nou acord nuclear. Majid Takht-Ravanchi a afirmat că Teheranul este pregătit să ia în considerare compromisuri, dacă Statele Unite sunt dispuse să discute despre ridicarea sancţiunilor. Corespondenta BBC, […]
Ieri
08:30
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „O Moldovă mai puternică în UE înseamnă o Europă mai sigură” # Rador
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile privind securitatea Republicii Moldova, reziliența țării și a societății la amenințările externe, precum și parcursul european al statului. Șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović. Totodată, Maia Sandu s-a întâlnit cu Reem Alabali Radovan, ministra federală pentru […]
08:30
Încep lucrările la un nou tunel pe secţiunea Boiţa-Cornetu, de pe autostrada A1 Sibiu-Piteşti # Rador
Încep lucrările la un nou tunel pe secţiunea Boiţa-Cornetu, de pe autostrada A1 Sibiu-Piteşti, scrie şeful CNAIR, Cristian Pistol, într-o postare pe internet, în care precizează că asocierea de constructori turci menţine un ritm susţinut, cu activitate 24 de ore din 24, acolo unde frontul de lucru permite. Sunt în curs operaţiunile premergătoare pentru Tunelul […]
08:20
Marina franceză a confiscat 2,5 tone cocaină de pe un vas, în Oceanul Pacific. Captura a avut loc în timpul unei operaţiuni comune cu Statele Unite, sub supravegherea unui avion al Forţelor Aeriene franceze. Vasul a primit permisiunea de a-şi continua călătoria către destinaţie, pe care oficialii nu au precizat-o. Organizaţia Naţiunilor Unite afirmă, că […]
07:20
Motto: „Cea dintâiu datorie a şcoalei, care trece înaintea orcărei alteia este de a forma buni cetăţeni şi cea dintâiu condiţie pentru a fi cineva bun cetăţean este de a-şi iubi ţara fără rezervă, de a avea o încredere nemărginită într-însa şi în viitorul ei. Toată activitatea şi toată îngrijirea celor însărcinaţi cu educaţia tinerimii […]
14 februarie 2026
23:50
Trump și Netanyahu au convenit ca SUA să preseze Iranul să reducă vânzările de petrol către China (Axios) # Rador
Președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, la o întâlnire la Casa Albă de miercuri, că Statele Unite vor acționa pentru a reduce exporturile de petrol ale Iranului către China, a relatat Axios, citând doi oficiali americani informați asupra subiectului. „Am convenit că vom acționa cu maximă presiune împotriva Iranului, de exemplu, […]
18:40
Reacţia politică de la Berlin la discursul secretarului de stat american Marco Rubio este rezervată # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – La Berlin, reacţiile la discursul secretarului de stat american Marco Rubio sunt rezervate şi reflectă incertitudinile persistente din relaţiile transatlantice. Deşi momentul culminant de la Conferinţa de securitate de la München a fost intervenţia sa conciliantă despre legăturile culturale şi spirituale cu […]
18:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (14 februarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Pachetul trei de măsuri fiscale ar urma să fie aprobat în ședința de guvern de săptămâna viitoare și adoptat prin ordonanță de urgență pentru fiecare dintre cele două proiecte incluse, deși multă vreme s-a vorbit despre o nouă angajare a răspunderii. Reforma din […]
17:10
CCR are programată săptămâna viitoare o nouă şedinţă în care pe agendă se află sesizarea privind pensiile magistraţilor # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Curtea Constituţională are programată săptămâna viitoare o nouă şedinţă în care pe agendă se află sesizarea privind pensiile magistraţilor. A cincea amânare a avut ca argument o solicitare formulată de instanţa supremă, care consideră necesar un punct de vedere al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene – dacă modificările […]
17:00
Cinci ţări europene au declarat că vor raporta Rusia la OPCW pentru otrăvirea lui Aleksei Navalnîi # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Liderul opoziției ruse Aleksei Navalnîi a fost otrăvit de Kremlin cu o toxină letală derivată din pielea broaștelor otrăvitoare, au declarat sâmbătă cinci țări europene. Ministerele de externe ale Marii Britanii, Franței, Germaniei, Suediei și Țărilor de Jos au declarat că analiza probelor prelevate de la Navalnîi, care a […]
16:50
Preşedintele SUA este în continuare hotărât să preia controlul asupra Groenlandei (Danemarca) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Premierul danez, Mette Frederiksen, a declarat la Conferința de securitate de la Munchen că Donald Trump este în continuare hotărât să preia controlul asupra insulei arctice Groenlanda. „Dorința președintelui SUA este exact aceeași. Noi, ca regat, nu suntem de acord, iar Europa, de altfel, nu este de acord”, a […]
16:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă, la Conferinţa de securitate de la Munchen, că absența Europei de la masa negocierilor de pace în Ucraina este „o mare greșeală”. „Noi, ucrainenii, încercăm să implicăm Europa pe deplin în acest proces, pentru a ne asigura că interesele și vocea Europei […]
15:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Atacurile rusești au avariat toate centralele electrice ale Ucrainei, însă sistemul energetic continuă să funcționeze datorită eforturilor energeticienilor, protecției fizice a obiectivelor și sprijinului partenerilor în domeniul apărării antiaeriene. Potrivit RBC-Ucraina, o declaraţie în acest sens a fost făcută, sâmbătă, de către preşedintele Volodimir Zelenski, în timpul discursului său […]
15:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este „foarte liniştită”, fiind întrebată ce părere are despre discursul rostit mai devreme de secretarul de stat american Marco Rubio. Ursula von der Leyen l-a descris pe Marco Rubio ca fiind „un bun prieten, un aliat puternic” și a […]
14:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (14 februarie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Statele Unite își doresc să consolideze parteneriatul transatlantic, a afirmat astăzi la Conferința de Securitate de la München, secretarul de stat american, Marco Rubio. Discursul lui Rubio, diametral opus față de cel de-acum un an al vicepreședintelui J.D. Vance, i-a făcut pe […]
14:50
Preşedintele Ucrainei a declarat că simte puţină presiune din partea preşedintelui SUA legat de negocierile de pace # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 februarie) – Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că simte „puțin” presiune după ce liderul american Donald Trump i-a cerut să accelereze negocierile de pace, dar a afirmat că este important să se vadă și compromisuri din partea Rusiei. „Acordați-ne două luni de încetare a focului și vom organiza alegeri”, […]
12:40
Un adăpost privat de câinii din localitatea vrânceană Suraia a fost închis de urgență, în urma unui control efectuat de polițiști și de inspectorii sanitar-veterinari. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani au anunțat că investighează fapte de ucidere cu intenţie, schingiuire, abuz în serviciu şi fals intelectual. În urma celor șase percheziții […]
10:40
Astăzi se anunță o vreme caldă pentru această perioadă, însă de mâine, meteorologii prognozează o scădere semnificativă a temperaturilor. Această tendință se va resimți cel mai mult în vestul, nordul și centrul țării, iar noaptea în toate regiunile. Maximele termice mâine se vor situa între un grad în nordul Moldovei și 17 grade în Dobrogea […]
