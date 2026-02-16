VIDEO - Orădeanca Narcisa Badea, fostă finalistă la „Vocea României”, și-a lansat prima piesă originală. Cum sună „Spune-mi”

14:40

Studenții de la Facultatea de Medicină au ocazia să descopere dacă vechea zicală care spune că mersul pe jos face piciorul frumos este sau nu adevărată. Deși ar trebui ca Universitatea din Oradea să le deconteze 90% din costul abonamentului lunar de transport public la OTL, care are un preț de 110 lei, deocamdată, în acest an universitar, nu au primit niciun leu.