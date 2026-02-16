„Dama cu camelii”, pe scena Operei Brașov, la final de săptămână

14:40

„Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine”, au scris azi, pe pagina oficială de Facebook, reprezentanţii Ministerului de Interne. Aceştia au distribuit o fotografie în care apar doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, aşa-numiţii „mascaţi”. Cei doi sunt înarmaţi şi poartă echipamentul standard, scrie News. Şi oficialii Forţelor [...]