Reforma din administrație, o soluție doar pe termen scurt pentru problema bugetară (Interviu)

Judecătorul Gheorghe Stan, a cărui prezenţă la şedinţa de miercuri a CCR era incertă, după ce în spaţiul public au apărut informaţii că ar fi intrat în concediu paternal, a ajuns la sediul instituţiei şi a intrat în sala unde la ora 10.00 a început şedinţa în care Curtea Constituţională ar urma să ia o decizie în cazul legii referitoare la reforma pensiilor magistraţilor, contestată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La şedinţă au participat toţi cei nouă judecători ai CCR. Potrivit ultimelor informaţii, CCR a amânat din nou deliberările, stabilind un nou termen pentru 18 februarie.