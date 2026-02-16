Legendarul actor Robert Duvall a murit la 95 de ani
Timis Online, 16 februarie 2026 21:50
Laureatul premiului Oscar Robert Duvall, a murit la vârsta de 95 de ani, potrivit Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
21:50
Laureatul premiului Oscar Robert Duvall, a murit la vârsta de 95 de ani, potrivit Agerpres.
Acum 4 ore
18:10
Cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Sub jumătate dintre copii au primit prima doză ROR în 2025 # Timis Online
România traversează o criză alarmantă în ceea ce privește vaccinarea copiilor, cu implicații majore asupra sănătății publice. Potrivit datelor oficiale, în 2025 doar 47,4% dintre copii au fost vaccinați cu prima doză ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), mult sub ținta OMS de 95%. Situația este agravată în mediul rural, unde accesul la servicii medicale și educație privind vaccinarea este limitat.
Acum 6 ore
17:40
Sănătatea ochilor, de la copii la adulți și pacienți diabetici, explicată de medicii de la Spitalul Municipal Timișoara # Timis Online
Multe afecțiuni oculare evoluează „în tăcere”, fără durere sau simptome evidente. Tocmai de aceea, controalele regulate și câteva obiceiuri sănătoase sunt esențiale pentru protejarea vederii, atât la copii, cât și la adulți sau pacienții cu diabet. Medicii de la Spitalul Municipal Timișoara recomandă ca aceste controale să fie parte din rutina medicală preventivă, înainte ca problemele să devină ireversibile.
17:40
O ședință a coaliției de guvernare a avur loc luni la Palatul Victoria, în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică în care a intrat România. Mai multe măsuri vor fi luate printr-un OUG.
17:30
Fundația de Abilitare Speranța invită angajatorii din Timișoara și din regiune să participe, în 19 februarie, între orele 9:30 și 11:30, la un eveniment dedicat incluziunii persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Întâlnirea va avea loc la AMBASADA – sala FLEX (Splaiul Peneș Curcanul nr. 4-5).
17:20
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează o nouă serie a cursului gratuit „Expert egalitate de șanse”, în cadrul proiectului FlexCop – Flexibilitate în dobândirea de competențe și cunoștințe pentru acces la noi oportunități profesionale (COD SMIS 302244), cofinanțat de Uniunea Europeană prin FSE+, Programul Educație și Ocupare 2021–2027 – „Ține pasul”.
17:10
Copiii cu alergii alimentare care au și astm pot fi expuși unui risc mai mare de reacții severe, inclusiv anafilaxie. Explicația ține atât de biologia organismului, cât și de modul în care simptomele sunt interpretate de părinți sau cadre medicale, transmit specialiștii de la Asociația Română de Educație în Alergii (AREA).
16:50
În perioada 14–15 februarie, Sala de Atletism „Ioan Soter” din București a găzduit Cupa României la seniori, una dintre cele mai importante competiții indoor ale sezonului. Printre protagoniști s-au numărat și sportivii de la CSM Lugoj, care au demonstrat că viitorul atletismului lugojean este unul promițător.
16:20
Weekend de Oscar la cinematografele din Timișoara. Cele mai bune animații și filme internaționale, înainte de decernarea premiilor din acest an # Timis Online
Între 21 februarie și 15 martie, cinefilii din Timișoara au ocazia să descopere filmele cu cele mai mari șanse de a câștiga un Oscar, înainte ca statuetele să fie împărțite la Hollywood. Evenimentul „Oscar Weekends” aduce pe marile ecrane animații premiate și producții internaționale, timp de trei weekenduri, la Cinema Victoria, Cinema Studio și Cinema Timiș.
16:10
Dans fără limite. Un proiect inovator transformă scaunul rulant într-un simbol al expresiei # Timis Online
Pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, mișcarea poate deveni mai mult decât un exercițiu fizic – poate fi o formă de expresie, libertate și demnitate. Asociația Magia Viitorului își propune să deschidă această perspectivă prin lansarea unui proiect inovator de para dans sportiv, o disciplină recunoscută internațional.
16:10
Camioane și autobuze trase pe dreapta, documente verificate la sânge și aproape 200 de amenzi aplicate, așa a arătat săptămâna trecută pentru transportatorii din Timiș, în cadrul acțiunii „TRUCK & BUS”.
Acum 8 ore
15:50
Centrul Cultural German din Timișoara prezintă între 26 februarie și 21 martie expoziția „Sibylle Bergemann – Fotografii”. Este un amplu proiect internațional realizat de Institut für Auslandsbeziehungen e.V. (ifa) și curatoriat de Frieda von Wild, fiica artistei.
15:40
FOTO. „Spațiu verde complet funcțional” pe terenul recuperat de primărie în zona Gării Mici. Au început amenajările # Timis Online
Primăria Timișoara a început extinderea Parcul Zürich pe terenul de peste 1.000 mp recuperat de la hotelul Royal Plaza, care îl ocupase ilegal. Municipalitatea promite noi zone verzi, bănci, arbori și o canisită, în timp ce reprezentanții hotelului contestă măsura în instanță.
14:50
Devieri de noapte în Timișoara: ultimele curse ale liniilor 13 și M43 își schimbă traseul # Timis Online
Circulație închisă pe strada Gheorghe Lazăr, pe timpul nopții, pentru lucrări la pasajul CF. Deviere pentru ultimele curse ale liniilor 13 și M43.
Acum 12 ore
13:10
Explozie a prețurilor: energia electrică s-a scumpit cu peste 59%, cea mai mare creștere din ultimul an # Timis Online
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în ianuarie 2026, cu 59,33% față de anul trecut, potrivit INS, deși s-a ieftinit ușor față de luna precedentă. Creșteri importante au mai fost la cacao și cafea și transportul feroviar. Fructele proaspete s-au scumpit, în timp ce cartofii s-au ieftinit. De la o lună la alta, transportul aerian și combustibilii s-au scumpit, iar gazele și energia electrică au înregistrat ușoare scăderi.
12:50
Controale de amploare în Timiș: șofer de 20 de ani prins băut, fără permis și cu mașină neînmatriculată # Timis Online
În noaptea de 14 spre 15 februarie, polițiștii rutieri din Timiș au verificat sute de șoferi pentru alcool și droguri, ca să crească siguranța pe drumuri. În cadrul acțiunii, un tânăr de 20 de ani a fost prins conducând băut, fără permis și cu o mașină neînmatriculată, iar alți șoferi au fost depistați cu alcool în sânge.
12:00
FOTO. Stație de biogaz, în construcție la Pișchia. Deșeurile organice, transformate în energie și îngrășământ # Timis Online
După o investiție de aproximativ 15 milioane de euro, la Pișchia se testează o metodă de transformare a deșeurilor organice în biogaz, energie electrică, căldură și fertilizant pentru agricultură. Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru Iovescu, a vizitat stația în construcție, însoțit de primarul comunei, Andrei Obreja.
11:50
FOTO. Droguri, conducere ilegală și vânzări de parfumuri contrafăcute. Acțiuni recente ale polițiștilor locali din Timișoara # Timis Online
În ultimele trei zile, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Siguranța Transportului Urban au intervenit în mai multe situații descoperite în timpul patrulărilor zilnice și verificărilor în mijloacele de transport în comun.
11:50
Cum poți deveni parte dintr-o schimbare importantă. DGASPC Timiș caută asistenți maternali și familii pentru protecția copiilor # Timis Online
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș lansează un apel public pentru persoanele, familiile sau asistenții maternali care doresc să ofere copiilor aflați în situații speciale un mediu sigur, cald și educativ la domiciliul lor.
11:50
Surse politice indică faptul că Alexandru Rogobete ar putea fi pregătit de Partidul Social Democrat pentru o candidatură la Primăria Timișoara. Deși scenariul este vehiculat în interiorul partidului, reprezentanții PSD susțin că este prea devreme pentru discuții oficiale.
11:40
Polițiștii locali din Timișoara au găsit două persoane dispărute în timpul patrulărilor de weekend # Timis Online
În weekend, polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță și Ordine Publică au reușit să identifice două persoane care erau date în urmărire ca urmare a dispariției de la domiciliu.
11:00
VIDEO. Restaurantul cu terasă ilegală de pe Torontalului, „tras de mânecă” pentru a termina demolările # Timis Online
Terasa restaurantului L’Osterietta, de pe Calea Torontalului, construită fără autorizație pe peste 100 mp de domeniu public, este din nou în vizorul Primăriei. După ce demolarea începută în noiembrie nu a fost dusă la capăt, lucrările au fost reluate luni, în urma unei noi somații.
11:00
O femeie de 52 de ani a fost rănită în urma unui accident rutier produs astăzi, pe strada Măcin, după ce două autoturisme conduse de o femeie de 48 de ani și un bărbat de 54 de ani s-au ciocnit.
10:50
Vacanța de schi se încheie: elevii și preșcolarii din Timiș revin la cursuri, iar clasele terminale se pregătesc de simulări # Timis Online
Luni, 16 februarie, elevii și preșcolarii din Timiș s-au întors la cursuri și la grădiniță după o săptămână de vacanță. Următoarea vacanță va fi în aprilie, când va fi sărbătorit Paștele.
10:40
De la începutul anului, Poliția Locală Timișoara a înregistrat 32 de sesizări telefonice privind tulburarea liniștii publice, atât pe domeniul public, cât și în imobile de locuit sau în localuri de alimentație publică.
10:40
Tion realizează o serie în care analizează activitatea parlamentarilor de Timiș. După ce în primele trei episoade am prezentat activitatea parlamentarilor USR, a venit momentul să trecem la PNL, respectiv la deputatul Marilen Pirtea.
10:20
Nou! Consultații în specialitatea Chirurgie Toracică, susținute de Dr. Cozma Gabriel – medic primar chirurgie toracică la Clinica Neuromed! # Timis Online
ADVERTORIAL. Începând din această lună, în cadrul Policlinicii Neuromed, se alătură echipei noastre Dr. Cozma Gabriel medic primar cu experienta, specializat în chirurgie toracică, care se ocupă cu diagnosticul și tratamentul afecțiunilor toracelui – în special ale plămânilor, pleurei, mediastinului și peretelui toracic.
09:50
Cu cât vinzi un apartament în Timișoara la început de 2026? Prețurile sunt mai mici decât în restul orașelor mari din țară # Timis Online
ADVERTORIAL. Prețurile apartamentelor din Timișoara au înghețat în ianuarie. În ciuda majorărilor înregistrate pe plan local în ultimul an, acestea se mențin în continuare sub media națională.
09:30
FOTO. Constantin Nicolae, macaragiu și creator figurine 3D: „În orice domeniu există o meserie care nu poate fi înlocuită de un robot” # Timis Online
Constantin Alexandru Nicolae a plecat din România în urmă cu zece ani, după ce a absolvit Facultatea de Mecanică. Tânărul s-a stabilit în Germania, unde lucrează ca macaragiu, iar de curând și-a descoperit un hobby care s-a dovedit a fi de un real succes. Costi, cum îi spun apropiații, creează figurine 3D cu chipurile clienților, dar și cu mașinile lor sau animalele de companie.
09:30
Un autoturism a luat foc, luni dimineață, în jurul orei 08:45, pe strada Rapsodiei din Timișoara, mobilizând de urgență două autospeciale de stingere.
Acum 24 ore
08:30
Horoscopul în această săptămână:
08:20
Lui, 16 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
07:20
Reprezentanții Aquatim transmit că în perioada 16-20 februarie, se va întrerupe apa în câteva localități din județ pentru spălarea rețelei de distribuție.
00:10
Luni, 16 februarie, puteți merge la teatru sau la diverse expoziții în oraș.
15 februarie 2026
23:20
Sunt programate întreruperi ale energiei electrice atât în Timișoara, cât și în localitățile din Timiș, în săptămâna 16 - 22 februarie 2026.
Ieri
21:20
Chirurgia asistată video, în prim-planul procedurilor realizate zilnic la Spitalul CFR Timișoara # Timis Online
Chirurgia asistată video, utilizată curent la Spitalul CFR Timișoara, completează intervențiile clasice prin tehnici minim invazive care reduc trauma, grăbesc recuperarea și cresc confortul și siguranța pacienților.
16:00
Deșeuri adunate la Nodul Hidrotehnic Topolovăț. Apele Române Banat trag un semnal de alarmă # Timis Online
Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Banat avertizează că depozitarea deșeurilor pe malurile apelor este strict interzisă și are consecințe directe asupra mediului și siguranței lucrărilor hidrotehnice.
15:40
VIDEO. Jaf armat la o benzinărie din Timișoara. Suspectul, reținut după opt zile de căutări # Timis Online
Un bărbat de 33 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi comis un jaf la o stație de alimentare cu combustibil din Timișoara, amenințând angajatul cu un cuțit și fugind cu banii din casa de marcat.
14:50
Nicușor Dan merge la Washington, la invitația lui Donald Trump, pentru prima reuniune a Consiliului Păcii # Timis Online
România va participa ca observator la reuniunea Consiliului Păcii din Washington, pe 19 februarie, la invitația președintelui american Donald Trump, a anunțat Nicușor Dan.
13:10
Autoritățile au emis Cod Galben de inundații pentru râul Timiș, valabil în intervalul 15 februarie, ora 12 – 16 februarie, ora 12. Sunt vizate sectorul din bazinul amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval Sadova – amonte Lugoj.
11:50
FOTO. Rogobete, în vizită la Centrul „Cristian Șerban” din Buziaș: „Trebuie să reducem barierele pentru pacienții cu diabet” # Timis Online
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a revenit la Centrul Medical „Cristian Șerban” din Buziaș. Este o unitate cu profil unic în România, dedicată copiilor și tinerilor cu diabet zaharat, hemofilie și alte afecțiuni care necesită recuperare complexă.
11:40
Peste 500 de copii, diagnosticați anual cu cancer în România. La Timișoara, un RMN „ca o navă spațială” ajută la depistarea precoce # Timis Online
În România, peste 500 de copii sunt diagnosticați, în fiecare an, cu o formă de cancer. Vestea bună este că rata de vindecare depășește 80%, însă cheia rămâne diagnosticarea timpurie.
11:00
Erou și în vacanță. Un pompier de la ISU Timiș a salvat un tânăr inconștient pe pârtie, în Serbia # Timis Online
Un pompier din cadrul ISU Timiș a demonstrat că spiritul de salvator nu ia pauză nici în timpul liber. Plutonier adjutant Dan-Ioan Hodoroga a intervenit prompt, zilele trecute, pentru a salva un tânăr rănit grav pe o pârtie din stațiunea Kopaonik.
10:50
Alianță strategică la Timișoara: oncologii și diabetologii își unesc forțele pentru prevenția bolilor cronice # Timis Online
Peste 100 de specialiști în oncologie, diabet, nutriție și boli metabolice au participat la Timișoara la semnarea unui protocol de colaborare care vizează îmbunătățirea îngrijirii pacienților cu afecțiuni oncologice și metabolice, printr-o abordare interdisciplinară.
10:10
Primarul Călin Dobra anunță investiții majore și face apel la solidaritate: „Lugojul a rămas în urmă” # Timis Online
Primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra, afirmă că orașul traversează „o perioadă delicată”, recunoscând deschis că dezvoltarea a stagnat în mai multe domenii și că este nevoie de măsuri ferme pentru redresare.
10:10
Patru zile de festin la Kačarevo, în Banatul sârbesc. Timișenii, așteptați la Festivalul Slăninei # Timis Online
Timp de patru zile, între 19 și 22 februarie, localitatea Kačarevo din Serbia devine capitala slăninii. Acolo va avea loc una dintre cele mai savuroase sărbători gastronomice din regiune – Slaninijada. De aproape patru decenii, festivalul atrage mii de vizitatori dornici să guste tradiția autentică.
10:00
FOTO. Ministrul Sănătății, pe șantierul noului centru din Lovrin: „Recuperarea face diferența între dependență și autonomie" # Timis Online
Recuperarea medicală devine prioritate în vestul României. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat, sâmbătă, comuna Lovrin, unde este în plină construcție o secție externă a Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, dedicată recuperării medicale, ortopediei și traumatologiei, cu servicii de balneofiziokinetoterapie.
09:10
Rio de Janeiro explodează în muzică și culori: a început Carnavalul, cel mai mare spectacol din lume # Timis Online
Cel mai faimos carnaval din lume, Carnavalul de la Rio, transformă orașul într-un adevărat spectacol de opt zile, plin de care alegorice impresionante, muzică, dans și energie contagioasă.
02:40
Duminică, 15 februarie, puteți merge la un yard sale, la teatru sau la film.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
O primăvară de neuitat promite veteranul folkului românesc: Ștefan Hrușcă va reveni în România pentru un amplu turneu sub genericul „Un copac cu flori”. Succesul său la Timișoara nu se dezminte, indiferent de anotimp: dacă cele două concerte de colinde din această iarnă s-au vândut în timp record, în mai puțin de o zi, iar sala Operei a fost mai plină decât oricând, și pentru evenimentul primăverii locurile sunt, cu două luni înainte, aproape epuizate.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.