Ce facem astăzi, 17 februarie 2026, în Timișoara?

Constantin Alexandru Nicolae a plecat din România în urmă cu zece ani, după ce a absolvit Facultatea de Mecanică. Tânărul s-a stabilit în Germania, unde lucrează ca macaragiu, iar de curând și-a descoperit un hobby care s-a dovedit a fi de un real succes. Costi, cum îi spun apropiații, creează figurine 3D cu chipurile clienților, dar și cu mașinile lor sau animalele de companie.