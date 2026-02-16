Cum temperează Marius Urzică conflictele cu Simona! Concurenții Power Couple se completează: ”Îi e destul de greu să se abțină”

10:20

Bogdan de la Ploiești nu mai suportă criticile! Manelistul a luat atitudine, atunci când relația lui cu Vanessa a fost aspru criticată de internauți. Se pare că nu puțini sunt cei care nu pot accepta despărțirea dintre cântăreț și Cristina Pucean, însă acesta le-a explicat că este clar ca lumina zilei cine este femeia din viața lui în prezent. Iată ce răspuns le-a oferit tuturor!