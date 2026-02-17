EXCLUSIV Fără curse charter Tel Aviv-Brașov-Tel Aviv anul acesta. Anul trecut, aproximativ 2.000 de turiști israelieni au aterizat la și decolat de la Brașov
17 februarie 2026
• • •
Acum 10 minute
05:40
Cercetătorii dezvăluie cele două vârste la care corpul îmbătrânește brusc. Ce schimbări trebuie să faci ca să te păstrezi în formă # BizBrasov.ro
Cercetătorii dezvăluie cele două vârste la care corpul îmbătrânește brusc. Ce schimbări trebuie să faci ca să te păstrezi în formă. Cercetătorii au descoperit că îmbătrânirea nu evoluează uniform de-a lungul vieții. Conform acestora, există două vârste la care organismul suferă schimbări majore: 44 de ani și 60 de ani, conform Daily Mail. Un studiu [...]
05:40
Sediul Primăriei Ghimbav, modernizat, dar cu arhitectura din 1863. Imaginea „străină” propusă de edili, neacceptată de specialiștii în patrimoniu istoric # BizBrasov.ro
În vara anului trecut, edilii ghimbășeni au demarat un proiect de modernizare a sediului primăriei de pe strada Lungă. Valoarea totală a investițiilor a fost estimată la suma de 26,43 milioane de lei, durata de realizare a investițiilor fiind de 2 ani. Ținând cont că este o clădire de patrimoniu, aflată în Zona de protecție [...]
Acum o oră
05:00
Ce se întâmplă în creierul copiilor când folosesc ecrane în exces: „Ca să-l scoți din această captare totală, trebuie să-i dai copilului altceva care să-l facă fericit” # BizBrasov.ro
Tot mai mulți copii ajung să petreacă ore în șir în fața ecranelor, iar specialiștii avertizează că efectele asupra creierului pot fi serioase. Experți americani în pediatrie arată că aproximativ o treime dintre copiii sub 11 ani sunt dependenți de telefoane mobile, rețele sociale sau jocuri video. Invitat în cadrul rubricii „Sfat de sănătate”de la [...]
05:00
EXCLUSIV Fără curse charter Tel Aviv-Brașov-Tel Aviv anul acesta. Anul trecut, aproximativ 2.000 de turiști israelieni au aterizat la și decolat de la Brașov # BizBrasov.ro
05:00
Asigurarea obligatorie a locuinței: În 2026, tarifele rămân relativ mici, dar acoperirea este limitată # BizBrasov.ro
Asigurarea obligatorie a locuinței (PAD) reprezintă un pilon esențial al protecției proprietății în România, prin care se oferă un nivel minim de siguranță financiară în fața anumitor probleme. În 2026, tarifele rămân relativ mici, dar acoperirea este limitată. Ce este asigurarea obligatorie a locuinței Asigurarea obligatorie a locuinței, cunoscută sub acronimul PAD (Polița de Asigurare [...]
Acum 12 ore
17:50
Burse pentru studenții străini: MAE a lansat programul pentru cetăţenii străini din statele non-UE # BizBrasov.ro
Ministerul Afacerilor Externe a lansat, luni, programul anual de burse oferite de Guvernul României studenților străini din statele non-UE pentru anul universitar 2026-2027, potrivit Agerpres. Programul este derulat prin intermediul MAE şi finanţat din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, având ca obiectiv dezvoltarea şi aprofundarea pe termen lung a relaţiilor bilaterale cu statele de provenienţă [...]
17:20
Sâmbătă, 21 februarie 2026, de la ora 18.30, în Sala Operei, publicul este invitat să vizioneze spectacolul de balet „Dama cu camelii”, pe muzică de R. Schumann, C. Saint-Saëns, Fr. Chopin și Fr. Liszt. Premiera producției de la Opera Brașov a avut loc acum un an, fiind foarte bine receptată de către public. Baletul „Dama [...]
Acum 24 ore
16:20
Publicarea excesivă de informații personale în mediul online poate transforma conturile tale într-o țintă ușoară pentru atacatori. Recomandări DNSC # BizBrasov.ro
Publicarea excesivă de informații personale în mediul online poate transforma conturile tale într-o țintă ușoară pentru atacatori, anunță reprezentanții DNSC. „Fie că este vorba despre vacanțe, locații, date personale sau activități zilnice, fiecare detaliu poate fi exploatat. Recomandări: – Verifică înainte să postezi – întreabă-te dacă informația e necesară și cui îi este adresată. –Evită [...]
14:50
Trenul metropolitan al Brașovului accelerează: documentații gata în martie, 230 milioane de euro investiți până în 2030 # BizBrasov.ro
Documentațiile pentru proiectul trenului metropolitan de la Brașov vor fi gata în luna viitoare, iar până la jumătatea anului se așteaptă obținerea finanțării europene și lansarea achizițiilor publice, a declarat luni, pentru Agerpes, directorul Asociației de Transport Brașov, George Cornea. Potrivit acestuia, finalizarea Studiului de Fezabilitate mai depinde de trei avize esențiale: de la Comisia [...]
14:40
Un copil în vârstă de 15 ani, arestat pentru 30 de zile pentru incendierea unei mașini sub Tâmpa, vineri. A îndeplinit o provocare venită pe chinezăria TikTok # BizBrasov.ro
Un copil în vârstă de 15 ani, arestat pentru 30 de zile pentru incendierea unei mașini sub Tâmpa, vineri. A fost o provocare pe chinezăria TikTok. La data de 13 februarie în jurul orei 03:30 dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu [...]
14:30
Un oraș din România, vizitat des de urși, a reușit să scape aproape în totalitate de pericolul animalelor sălbatice # BizBrasov.ro
Autoritățile locale din Băile Tușnad, județul Harghita, au montat garduri electrice, containere anti-urs și au eliminat sursele de hrană din oraș. De asemenea, stațiunea are acum și o echipă de intervenție specială. „Indiferent unde mergeai, era plin de urși”, își amintește primarul. „Era timpul când era plin de urși… Suntem închiși cu gard electric și [...]
13:40
Școala 14 în criză de spațiu. Primăria Brașov pregătește săli în containere pe strada Agricultorilor # BizBrasov.ro
Elevii de la Școala Gimnazială nr. 14, care învață în trei schimburi la corpul de pe strada Agricultorilor, ar putea primi ajutor rapid prin amenajarea de săli în containere. Aceasta este soluția intermediară analizată de Primăria Brașov pentru a reduce presiunea pe clasele existente, afectate de mutarea elevilor din corpul A de pe strada Lungă, [...]
13:10
Licitație publică cu strigare pentru închirierea mai multor locuri de vânzare din piețele Brașovului # BizBrasov.ro
Serviciul Public Administrare Piete Brașov lansează o licitație publică cu strigare pentru închirierea unor locuri de vânzare din mai multe piețe dinb municipiu: I. PIAȚA ASTRA: TARABE PLATOU CONFORM DOCUMENTAȚIE. BOXE COMERCIALIZARE FLORI CONFORM DOCUMENTAȚIE. MODULE VÂNZARE CONFORM DOCUMENTAȚIE. II. PIAȚA DACIA: TARABE TRONSON I CONFORM DOCUMENTAȚIE. III. PIAȚA DACIA: TARABE TRONSON II CONFORM [...]
12:50
Topul scumpirilor la început de an, potrivit datelor oficiale ale Statisticii. Energia electrică rămâne cu cele mai mari creșteri de preț # BizBrasov.ro
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna ianuarie, cu 59,33% în ritm anual, însă s-a ieftinit uşor faţă de luna precedentă, cu 0,44%, în timp ce creşteri semnificative au mai fost înregistrate la cacao şi cafea, cu o majorare anuală de 25,27%, precum şi la transportul pe calea ferată, cu 24,40%, potrivit datelor [...]
12:50
Săptămâna aceasta, la Filarmonica Brașov muzica traversează epoci, stiluri și geografii. Concertul simfonic de joi seară, desfășurat la Sala Patria, este deja sold out. Sub bagheta dirijorului italian Lorenzo Biagi, orchestra propune un program sub semnul naturii și al luminii mediteraneene: Anotimpurile de Antonio Vivaldi și Simfonia nr. 4 „Italiana” de Felix Mendelssohn. Solistul serii, [...]
12:10
FOTO Pe unde mai parchează „șmecherii” cu BMW, Tesla sau Mercedes, în Brașov. Doar în acest weekend, polițiștii locali au „mutat”- pentru 1.000 de lei fiecare – 37 de mașini lăsate aiurea prin oraș # BizBrasov.ro
Pe unde mai parchează „șmecherii” cu BMW, Tesla sau Mercedes, în Brașov. Doar în acest weekend, polițiștii locali au „mutat”- pentru 1.000 de lei fiecare – 37 de mașini lăsate aiurea prin oraș. În intervalul 13–15 februarie, Poliția Locală Brașov a desfășurat acțiuni ample în teren, în mai multe zone ale orașului, într-un un efort [...]
12:10
Statistică îngrijorătoare! Salvați Copiii: România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Aproape jumătate dintre copii nu sunt vaccinați împotriva rujeolei # BizBrasov.ro
România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, afirmă reprezentanții Organizației „Salvați Copiii”. Tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată [...]
11:30
Padocul groazei din Suraia, unde câinii erau maltratați și uciși, a fost închis. Asociația Milioane de Prieteni a intervenit de urgență și a salvat 10 câini care trăiau în condiții de neimaginat # BizBrasov.ro
Noaptea trecută, Asociația Asociația Milioane de Prieteni a intervenit de urgență în localitatea Suraia, județul Vrancea, de unde a preluat 10 câini ținuți în condiții greu de imaginat. Odată cu această intervenție, locul care a devenit cunoscut drept „lagărul morții” a fost, în sfârșit, golit. A fost o mobilizare extraordinară a mai multor ONG-uri din [...]
11:30
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu de la Feldioara, tot mai aproape de pământurile rare din Groenlanda și rachetele lui Elon Musk # BizBrasov.ro
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu de la Feldioara, tot mai aproape de pământurile rare din Groenlanda și rachetele lui Elon Musk. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, la Digi24, că România a semnat un protocol de cooperare prin care pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România, sunt rafinate şi [...]
11:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare cod galben de intensificări ale vântului, viscol și zăpadă, valabilă în intervalul 17 februarie, ora 22:00 – 18 februarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, în Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă [...]
10:40
FOTO Realitatea dură din Brașov. Copii exploatați la cerșit, droguri și agresiuni lângă magazine/ Autoritățile au intervenit în forță # BizBrasov.ro
Acțiunile de control în zonele considerate sensibile din municipiul Brașov continuă, după semnalele repetate venite din partea locuitorilor privind prezența unor grupuri de persoane care provoacă scandal, cerșesc sau consumă substanțe interzise în apropierea supermarketurilor și a scărilor de bloc. După intervențiile din zona Gării și cartierul Avantgarden, autoritățile au descins din nou, la finele [...]
10:30
Creştinii ortodocşi intră de astăzi într-o săptămână, în Postul Paştelui, cel mai lung şi aspru. De pe 23 februarie şi până pe 11 aprilie, credincioşii postesc, se roagă şi aşteaptă cu sufletul curat Învierea Domnului. Până lunea viitoare, însă, de astăzi începe Săptămâna Albă sau Săptămâna Brânzei. Vorbim despre o perioadă premergătoare dedicată pregătirii spirituale și [...]
10:30
România va participa la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, la Washington. Președintele Nicușor Dan: „România va avea calitate de observator” # BizBrasov.ro
România va participa la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Președintele Nicușor Dan: „România va avea calitate de observator”. România, prin președintele Nicușor Dan, va participa în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii al preşedintelui american Donald Trump, care va avea loc la Washington în 19 februarie, a anunțat duminică șeful statului. [...]
10:00
Froo, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, vrea să se extindă în Brașov și caută parteneri # BizBrasov.ro
Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, proprietarul rețelei Froo, anunță că este în căutarea de parteneri pentru extindere în România, în Brașov, Galați, Ploiești, Craiova, Sibiu. „Suntem în căutarea unui Expansion Partner! Locație – Brașov, Galați, Ploiești, Craiova, Sibiu. Ce căutăm: Experiență anterioară în expansiunea rețelelor de retail/real estate Abilități puternice de [...]
09:50
Nominalizat la premiile Grammy, pianistul cubanez Alfredo Rodríguez va concerta la Brașov Jazz & Blues Festival # BizBrasov.ro
Brașov Jazz & Blues Festival anunță un nou headliner al ediției din acest an: pianistul cubanez Alfredo Rodríguez, nominalizat la premiile Grammy. El va urca pe scena festivalului din Piața Sf. Ioan duminică, 16 august, și va încheia ediția 2026 a festivalului în care publicul prezent îi va asculta în premieră în România pe JANIVA [...]
09:40
Instalațiile de producere a zăpezii artificiale, repornite și pe timpul zilei în Poiana Brașov, după ce temperaturile au scăzut # BizBrasov.ro
Datorită temperaturilor negative, se produce din nou zăpadă artificială și pe timpul zilei pe pârtiile din masivul Postăvarul. Sistemul de înzăpezire funcționează în zonele cu uzură mare, pe pârtiile Ruia, Lupului superior, Subteleferic, Doamnei, Drumul Roșu și Lupului Inferior. În aceste condiții, schiați cu precauție, reducând considerabil viteza, deoarece în zonele în care acționează instalațiile [...]
09:40
Trafic îngreunat pe DN1 spre și dinspre Predeal, în urma unui accident de circulație Traficul rutier este îngreunat în această dimineață pe DN1, între Timișul de Sus și Predeal, în urma unui accident de circulație care a avut loc în urmă cu puțin timp Un echipaj SMURD și altele de poliție sunt prezente la fața [...]
09:20
S-a stins din viață nea Gicu, stegarul Junilor Bătrâni din Șcheii Brașovului. „A purtat steagul nu doar cu mâna, ci cu sufletul” # BizBrasov.ro
S-a stins din viață stegarul Junilor Bătrâni din Șcheii Brașovului, nea Gicu. „A purtat steagul nu doar cu mâna, ci cu sufletul”. Stegarul Sociatății Junilor Bătrâni, Gheorghe Gârnet, s-a stins din viață, azi noapte. Era considerat „ultimul june pur-sânge”. În memoria stegarului, Societatea Junilor Bătrâni a transmis un omagiu emoționant: „Omagiul STEGARULUI Ne-a părăsit, plecând [...]
08:50
Planul pentru noul centru de îngrijiri paliative de la Brașov, supus dezbaterii publice. Investiția va depăși 35 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Fundaţia „Hospice Casa Speranţei” din Braşov vrea să construiască un nou corp de clădire, în care să amenajeze un nou centru pentru îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni oncologice. Planul fundaţiei este ca noul imobil să fie construit lângă sediul actual de pe strada Sitei, pe un teren ce aparţine Pavilionului Mârzescu al Spitalului Clinic Judeţean de [...]
06:30
Dilemele lui Spătaru: „Fost pușcăriaș” sau „individ condamnat la opt ani de pușcărie cu executare pentru fapte de corupție”? Cum se încearcă mistificarea istoriei prin „notificări” menite să intimideze presa # BizBrasov.ro
Nemulțumit de un articol care face trimitere la modul în care se comportă, la felul în care acuză diverse persoane din viața publică brașoveană, Ionel Spătaru, președintele ASUM, ne-a trimis o notificare în care solicită să înlocuim sintagma „fost pușcăriaș” cu o alta, care să nu îl lezeze atât de mult. Individul condamnat pentru corupție [...]
Ieri
05:40
Comuna Tărlungeni rămâne fără școală nouă: licitația pentru investiția de 9,4 milioane de lei a fost anulată # BizBrasov.ro
Planurile pentru construirea unei noi școli în comuna Tărlungeni au fost puse, cel puțin temporar, pe pauză. Investiția estimată la 9.455.250 de lei (fără TVA), finanțată din fonduri europene prin Programul Regiunea Centru 2021 – 2027, nu a atras niciun constructor eligibil, iar procedura de achiziție publică a fost anulată. Potrivit datelor publicate pe portalul [...]
05:40
Probleme cu apa într-un sat al Branului, atât din cauza perioadelor secetoase, cât și a afluxului de turiști. Primăria vrea să înceapă lucrările pentru noi captări de izvoare # BizBrasov.ro
Locuitorii satului Șimon, care aparține de comuna Bran, se confruntă de mai mulți ani cu probleme în alimentarea cu apă potabilă, într-o zonă cunoscută drept una dintre cele mai importante destinații turistice din județ. În sezonul de vară, când numărul vizitatorilor crește semnificativ, întreruperile de apă devin frecvente, iar sursa existentă nu mai face față [...]
05:10
FOTO Poșetele cu zale în stil Art Nouveau, accesorii rare care pot fi admirate la Brașov # BizBrasov.ro
Rafinate și spectaculoase prin finețea detaliilor, poșetele cu zale din perioada Art Nouveau sunt adevărate bijuterii purtabile, care transformă metalul într-o formă de artă delicată. Realizate din argint, alpaca sau oțel, acestea impresionează prin textura fluidă, alcătuită din mii de zale minuțios îmbinate, ce dau materialului o suplețe aproape textilă, moale și flexibilă. „Unele modele [...]
04:30
O brașoveancă a investit peste 100.000 de euro pentru renovarea și decorarea unui apartament nou din oraș # BizBrasov.ro
O brașoveancă a investit peste 100.000 de euro pentru renovarea și decorarea unui apartament nou din oraș. O tânără din Brașov a apelat la serviciile unui designer de interior pentru a-și mobila apartamentul personal de trei camere din oraș, într-un stil modern, cu accente mediteraneene. Mirela Enache, inginer constructor ca formare inițială, a preluat proiectul în iunie [...]
04:20
Intabularea unei construcții noi este pasul care transformă o casă ridicată pe un teren într-un bun imobil recunoscut oficial de stat. Deși presupune timp, documente și parcurgerea unor etape administrative, această procedură oferă proprietarului siguranța juridică necesară pentru a-și proteja investiția și pentru a se putea folosi de noua construcție. Ce să știi despre intabulare [...]
04:20
Şapte dintre cele zece firme din topul furnizorilor de materiale de construcții din România au în spate fondatori români. Brașovenii de la Temad fac o investiție de 12 milioane de euro într-un centru logistic la Ghimbav # BizBrasov.ro
Şapte dintre cele zece firme din topul furnizorilor de materiale de construcții din România au în spate fondatori români. Brașovenii de la Temad fac o investiție de 12 milioane de euro într-un centru logistic la Ghimbav. Distribuitorul de materiale de construcţii Temad din Braşov, controlat de familia Madar şi unul din cei mai mari jucători [...]
15 februarie 2026
16:20
De ce a demisionat șefa de la Oncologia din Brașov. Mariana Sporis, fostă șefă a Oncologiei Brașov, a precizat, pe pagina de facebook, că demisia sa nu a survenit în urma încetării parteneriatului cu Fundația Metropolis, care a strâns fonduri pentru renovarea secției. Motivele sunt altele, afirmă medicul, care a reacționat la explicațiile asumate într-un [...]
14:50
Un fost șofer… insistent: După ce a fost prins mort de beat la volan și polițiștii i-au luat permisul, a ieșit din nou în trafic, după câteva ore. A fost tras pe dreapta și condus în arest # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce a fost identificat, în trafic, încălcând prevederile legislației rutiere. Totul a început în 13 februarie, în jurul orei 23.00, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria au oprit, pentru control un autoturism care [...]
14:40
60 de persoane care apelau în mod repetat la mila publicului, inclusiv minori, au fost identificați, sâmbătă, de polițiștii brașoveni, în urma unor acțiuni „ce au avut drept scop creșterea gradului de protecție a cetățenilor aflați în spațiile publice cu o densitate ridicată”. Potrivit IPJ Brașov, persoanele găsite în zona lăcașurilor de cult și a [...]
14:20
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce acesta a sustras mai multe produse dintr-o unitate comercială. Totul s-a petrecut în 14 februarie, în jurul orei 19.30, când [...]
14:00
„Lectură la fereastră”. Concurs de fotografie pentru toate vârstele, cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii # BizBrasov.ro
Pentru al V-lea an consecutiv, Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov îi provoacă pe cititorii din oraș, din țară, dar și din afara țării în concursul „Lectură la fereastră”. Cum se poate participa: Fiecare participant poate trimite o singură fotografie care să ilustreze tema concursului: citind la [...]
12:40
Te distrezi cu caricaturile tale făcute de ChatGPT? Probabil tocmai le-ai oferit un dar fraudatorilor # BizBrasov.ro
Trendul caricaturilor create de inteligența artificială (IA), care prezintă tot ce știe un chatbot despre o persoană într-o imagine colorată, poate reprezenta un risc serios pentru securitate, potrivit experților în securitate cibernetică. Utilizatorii încarcă o fotografie cu ei înșiși, împreună cu logo-ul companiei sau detalii despre rolul lor, și solicită ChatGPT de la OpenAI să [...]
12:00
Rogobete vrea să „spargă” monopolul CNAS. Propune mai multe case de sănătate private și publice # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, propune introducerea unei concurențe pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu mai multe case de asigurări. Măsura este considerată necesară în cadrul reformării modului de finanțare a sistemului de sănătate din România, a declarat Alexandru Rogobete, potrivit G4Media. „Am spus încă de la preluarea mandatului că, indiferent câtă infrastructură [...]
11:30
Ministrul Energiei: Plafonarea prețului la energie și gaz a costat statul 6 miliarde de euro. În patru ani # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România a plătit, în ultimii patru ani, 6 miliarde de euro, adică circa 30 de miliarde de lei, pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale. „Aproximativ jumătate din deficitul anual în 2026”, spune ministrul, citat de News.ro. „Statul român a plătit acestui întreg lanţ (producător, furnizor, consumator [...]
11:20
Zi de foc pentru salvatorii montani: 125 de apeluri în 24 de ore, în toată țara. 21 au fost doar în Brașov # BizBrasov.ro
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 125 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. 21 dintre acestea au fost pentru Salvamont Municipiul Brașov (13) și Salvamont Județul Brașov (9). Au mai fost 20 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 17 apeluri pentru Salvamont Sinaia, 9 apeluri pentru Salvamont [...]
10:20
Mariana Sporis, fostă șefă a Oncologiei Brașov, a precizat, pe pagina de facebook, că demisia sa nu a survenit în urma încetării parteneriatului cu Fundația Metropolis, care a strâns fonduri pentru renovarea secției. Motivele sunt altele, afirmă medicul, care a reacționat la explicațiile asumate într-un comunicat de presă de conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
În arest, după ce a încercat să „se înțeleagă” cu polițistul, în schimbul a 200 de lei mită # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, Serviciile de Investigare a Criminalității Economice și Investigații Criminale efectuează cercetări, sub delegarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, după ce în 13 februarie, în jurul orelor 02.30, un agent de poliție rutieră, din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara, a sesizat faptul [...]
15:50
Dat în urmărire națională pentru a-și ispăși pedeapsa pentru furt, a fost găsit în Gara Brașov # BizBrasov.ro
Un bărbat de 69 de ani, urmărit național, ajuns, ieri, la Penitenciarul Codlea, fiind depistat în zona Gării Brașov. Pe numele bărbatului, Judecătoria Brașov a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, de 1 an și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Potrivit IPJ Brașov, bărbatul a fost identificat în urma [...]
14:40
Șase secții cu același specific ineficiente sau una eficientă? Ministrul Sănătăţii propune organizarea de consorţii între spitale: Orgoliile trebuie să înceteze # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a propus, la Timişoara, organizarea de consorţii între unităţile sanitare pentru a eficientiza costurile şi serviciile medicale. El a precizat că în municipiul Timişoara există, de exemplu, şase secţii de Chirurgie, al căror grad de ocupare nu este foarte mare, lucru care este complet ineficient. „Eu voi spune, cred că pentru [...]
14:40
„Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine” – mesaje de la instituțiile de forță de Valentine’s Day # BizBrasov.ro
„Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine”, au scris azi, pe pagina oficială de Facebook, reprezentanţii Ministerului de Interne. Aceştia au distribuit o fotografie în care apar doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, aşa-numiţii „mascaţi”. Cei doi sunt înarmaţi şi poartă echipamentul standard, scrie News. Şi oficialii Forţelor [...]
