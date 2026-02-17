VIDEO Un urs însetat încearcă să se adape din „piscina” în care făcea baie de astă vară, în masivul Piatra Craiului. Surpriză: piscina este patinoar acum
BizBrasov.ro, 17 februarie 2026 11:50
VIDEO Un urs însetat încearcă să se adape din „piscina” în care făcea baie de astă vară, în masivul Piatra Craiului. Surpriză: piscina este patinoar acum. Camerele de supraveghere a faunei instalate de rangerii din Parcul Național Piatra Craiului, aflat la 30 de kilometri de Brașov, oferă imagini unice despre viața animalelor sălbatice care trăiesc [...]
Iubitorii sportului pe gheaţă mai au la dispoziţie doar această săptămână pentru a veni să patineze la Baza Sportivă Olimpia din Braşov. Săptămâna coincide cu vacanţa elevilor braşoveni, astfel că ultimele zile se anunţă printre cele mai aglomerate din sezon. Duminică, 22 februarie, va fi ultima zi de funcţionare a patinoarului administrat de Serviciul de [...]
VIDEO Un urs însetat încearcă să se adape din „piscina” în care făcea baie de astă vară, în masivul Piatra Craiului. Surpriză: piscina este patinoar acum. Camerele de supraveghere a faunei instalate de rangerii din Parcul Național Piatra Craiului, aflat la 30 de kilometri de Brașov, oferă imagini unice despre viața animalelor sălbatice care trăiesc [...]
Visuali Italiane, festivalul de cinema italian contemporan, ajunge în premieră la Cinema Modern din Brașov # BizBrasov.ro
Visuali Italiane, festivalul de cinema italian contemporan, revine în martie 2026 cu cea de-a cincea ediție și o selecție de filme recente din cinematografia italiană, prezentate în premieră în România. Ediția din acest an continuă traseul național al festivalului și ajunge, pe lângă București (2–8 martie, Cinema Muzeul Țăranului), în Cluj-Napoca (12–15 martie, Cinema Victoria), [...]
Un șofer de 83 de ani, amețit de aburii alcoolului, a provocat un accident rutier la Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, pe Calea București, din Brașov, un autovehicul ar fi fost implicat într-un accident rutier soldat cu avarii. „Conducătorul auto, un bărbat de 83 de ani, din municipiul Săcele, a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o valoare de [...]
VIDEO Lupta pompierilor brașoveni pentru a stinge mașina incendiată de un puști în vârstă de 15 ani, sub Tâmpa # BizBrasov.ro
VIDEO Lupta pompierilor brașoveni pentru a stinge mașina incendiată de un puști în vârstă de 15 ani, sub Tâmpa. Reamintim, după cum vă informa Biz Brașov, aici, un băiat în vârstă de 15 ani a incendiat, vineri dimineața, un autoturism parcat pe Aleea Tiberiu Brediceanu (sub Tâmpa) din Brașov. Individul nu îl cunoaște pe proprietar, [...]
Stenograme incredibile: cum negociau fotbaliștii Craiovei Maxima vânzarea de meciuri, „operațiune” care a băgat FCM Brașov în divizia B în 1983. Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” # BizBrasov.ro
Stenograme incredibile: cum negociau fotbaliștii Craiovei Maxima vânzarea de meciuri, „operațiune” care a băgat FCM Brașov în divizia B în 1983. Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” Un dosar din Fondul Documentar al arhivelor Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) conține un calup de stenograme spectaculoase, rezultate din interceptarea convorbirilor de pe telefonul de la [...]
Ștefan Hrușcă revine pe scenele din România în această primăvară pentru a susține turneul național intitulat „Un copac cu flori”. Artistul va concerta în marile orașe ale țării, oferind publicului ocazia de a reasculta piese celebre din repertoriul său de folk. Evenimentele vor avea loc în perioada 17 – 28 aprilie. Programul turneului lui Ștefan [...]
Ce schimbări se pregătesc la polițele RCA: mai multe clase de bonus, creşteri chiar şi de 300%, dar și polița „de familie” # BizBrasov.ro
Schimbări importante vor avea loc pe piața polițelor RCA, surse apropiate discuțiilor afirmând că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ar lucra deja la modificarea normei normei 20/2017. Deși ASF a transmis oficial că „nu comentează un subiect aflat în lucru”, au apărut deja informații privind modificarea normei, în special în privința sistemului bonus-malus. Cea mai importantă schimbare [...]
Strada Sforii intră în reparații: Primăria Brașov a semnat contractul pentru proiectarea lucrărilor de punere în siguranță # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a semnat un contract în valoare de 58.000 de lei, la care se adaugă TVA, cu firma brașoveană Proper Architecture SRL pentru realizarea proiectului tehnic necesar lucrărilor de punere în siguranță a Străzii Sforii. Conform documentului citat de Bzb.ro, consultantul va elabora proiectul tehnic complet, inclusiv documentația necesară obținerii avizului din partea Direcției [...]
FOTO Cum avansează lucrările la varianta DN 1 pe Valea Doftanei, la cinci luni de la deschiderea șantierului # BizBrasov.ro
Lucrările de modernizare a Drumului Județean 102I, pe tronsonul Valea Doftanei – Brădet, avansează, anunță autoritățile. În prezent, lucrările la structura rutieră se concentrează pe partea de consolidare cu ziduri de sprijin și piloți forați, dar și pe refacerea podețelor de pe traseul drumului interjudețean care pe teritoriul administrativ al județului Brașov are o lungime [...]
Din 103 apeluri de salvare primite ieri de salvamontiștii români, 30% au venit din județul Brașov. Vacanța la munte se poate termina la spital # BizBrasov.ro
Din 103 apeluri de salvare primite ieri de salvamontiștii români, 30% au venit din județul Brașov. Vacanța la munte se poate termina la spital. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 103 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel: 22 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 18 apeluri pentru [...]
Începe prima extindere majoră a Aeroportului Internațional Brașov. Lucrări de peste 49 de milioane de lei, scoase la licitație # BizBrasov.ro
Conducerea Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav a lansat licitația în vederea extinderii platformei de îmbarcare–debarcare și a zonei unde staționează aeronavele, astfel încât să aibă o capacitate de 8 aeronave simultan. Costul total estimat al lucrărilor este de 49.080.431,58 lei fără TVA, iar ofertele sunt așteptate până în data de 16 martie. Lucrările includ extinderea sistemului de [...]
Dezvoltatorul cartierelor Coresi și Avantgarden din Brașov investește peste 5 milioane de lei în amenajarea infrastructurii stradale din viitorul ansamblu de case pasive pe care îl va construi la Prejmer # BizBrasov.ro
Dezvoltatorul cartierelor Coresi și Avantgarden din Brașov a demarat anul trecut documentațiile de autorizare a primului cartier de case pasivse, „Plai de lac”, pe care îl va amenaja pe un teren din comuna Prejmer. În paralel, a început avizarea lucrărilor conexe, respectiv rețele edilitare de apă și canalizare și infrastructură stradală. Astfel, ăn prezent, este [...]
Cercetătorii dezvăluie cele două vârste la care corpul îmbătrânește brusc. Ce schimbări trebuie să faci ca să te păstrezi în formă # BizBrasov.ro
Cercetătorii dezvăluie cele două vârste la care corpul îmbătrânește brusc. Ce schimbări trebuie să faci ca să te păstrezi în formă. Cercetătorii au descoperit că îmbătrânirea nu evoluează uniform de-a lungul vieții. Conform acestora, există două vârste la care organismul suferă schimbări majore: 44 de ani și 60 de ani, conform Daily Mail. Un studiu [...]
Sediul Primăriei Ghimbav, modernizat, dar cu arhitectura din 1863. Imaginea „străină” propusă de edili, neacceptată de specialiștii în patrimoniu istoric # BizBrasov.ro
În vara anului trecut, edilii ghimbășeni au demarat un proiect de modernizare a sediului primăriei de pe strada Lungă. Valoarea totală a investițiilor a fost estimată la suma de 26,43 milioane de lei, durata de realizare a investițiilor fiind de 2 ani. Ținând cont că este o clădire de patrimoniu, aflată în Zona de protecție [...]
Ce se întâmplă în creierul copiilor când folosesc ecrane în exces: „Ca să-l scoți din această captare totală, trebuie să-i dai copilului altceva care să-l facă fericit” # BizBrasov.ro
Tot mai mulți copii ajung să petreacă ore în șir în fața ecranelor, iar specialiștii avertizează că efectele asupra creierului pot fi serioase. Experți americani în pediatrie arată că aproximativ o treime dintre copiii sub 11 ani sunt dependenți de telefoane mobile, rețele sociale sau jocuri video. Invitat în cadrul rubricii „Sfat de sănătate”de la [...]
EXCLUSIV Fără curse charter Tel Aviv-Brașov-Tel Aviv anul acesta. Anul trecut, aproximativ 2.000 de turiști israelieni au aterizat la și decolat de la Brașov # BizBrasov.ro
EXCLUSIV Fără curse charter Tel Aviv-Brașov-Tel Aviv anul acesta. Anul trecut, aproximativ 2.000 de turiști israelieni au aterizat și decolat de la Brașov. Anul trecut, Meidan Butnaru – un om de afaceri israelian de origine română – a pornit un proiect turistic în premieră pentru Brașov și Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav: zboruri charter spre România, nu [...]
Asigurarea obligatorie a locuinței: În 2026, tarifele rămân relativ mici, dar acoperirea este limitată # BizBrasov.ro
Asigurarea obligatorie a locuinței (PAD) reprezintă un pilon esențial al protecției proprietății în România, prin care se oferă un nivel minim de siguranță financiară în fața anumitor probleme. În 2026, tarifele rămân relativ mici, dar acoperirea este limitată. Ce este asigurarea obligatorie a locuinței Asigurarea obligatorie a locuinței, cunoscută sub acronimul PAD (Polița de Asigurare [...]
Burse pentru studenții străini: MAE a lansat programul pentru cetăţenii străini din statele non-UE # BizBrasov.ro
Ministerul Afacerilor Externe a lansat, luni, programul anual de burse oferite de Guvernul României studenților străini din statele non-UE pentru anul universitar 2026-2027, potrivit Agerpres. Programul este derulat prin intermediul MAE şi finanţat din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, având ca obiectiv dezvoltarea şi aprofundarea pe termen lung a relaţiilor bilaterale cu statele de provenienţă [...]
Sâmbătă, 21 februarie 2026, de la ora 18.30, în Sala Operei, publicul este invitat să vizioneze spectacolul de balet „Dama cu camelii”, pe muzică de R. Schumann, C. Saint-Saëns, Fr. Chopin și Fr. Liszt. Premiera producției de la Opera Brașov a avut loc acum un an, fiind foarte bine receptată de către public. Baletul „Dama [...]
Publicarea excesivă de informații personale în mediul online poate transforma conturile tale într-o țintă ușoară pentru atacatori. Recomandări DNSC # BizBrasov.ro
Publicarea excesivă de informații personale în mediul online poate transforma conturile tale într-o țintă ușoară pentru atacatori, anunță reprezentanții DNSC. „Fie că este vorba despre vacanțe, locații, date personale sau activități zilnice, fiecare detaliu poate fi exploatat. Recomandări: – Verifică înainte să postezi – întreabă-te dacă informația e necesară și cui îi este adresată. –Evită [...]
Trenul metropolitan al Brașovului accelerează: documentații gata în martie, 230 milioane de euro investiți până în 2030 # BizBrasov.ro
Documentațiile pentru proiectul trenului metropolitan de la Brașov vor fi gata în luna viitoare, iar până la jumătatea anului se așteaptă obținerea finanțării europene și lansarea achizițiilor publice, a declarat luni, pentru Agerpes, directorul Asociației de Transport Brașov, George Cornea. Potrivit acestuia, finalizarea Studiului de Fezabilitate mai depinde de trei avize esențiale: de la Comisia [...]
Un copil în vârstă de 15 ani, arestat pentru 30 de zile pentru incendierea unei mașini sub Tâmpa, vineri. A îndeplinit o provocare venită pe chinezăria TikTok # BizBrasov.ro
Un copil în vârstă de 15 ani, arestat pentru 30 de zile pentru incendierea unei mașini sub Tâmpa, vineri. A fost o provocare pe chinezăria TikTok. La data de 13 februarie în jurul orei 03:30 dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu [...]
Un oraș din România, vizitat des de urși, a reușit să scape aproape în totalitate de pericolul animalelor sălbatice # BizBrasov.ro
Autoritățile locale din Băile Tușnad, județul Harghita, au montat garduri electrice, containere anti-urs și au eliminat sursele de hrană din oraș. De asemenea, stațiunea are acum și o echipă de intervenție specială. „Indiferent unde mergeai, era plin de urși”, își amintește primarul. „Era timpul când era plin de urși… Suntem închiși cu gard electric și [...]
Școala 14 în criză de spațiu. Primăria Brașov pregătește săli în containere pe strada Agricultorilor # BizBrasov.ro
Elevii de la Școala Gimnazială nr. 14, care învață în trei schimburi la corpul de pe strada Agricultorilor, ar putea primi ajutor rapid prin amenajarea de săli în containere. Aceasta este soluția intermediară analizată de Primăria Brașov pentru a reduce presiunea pe clasele existente, afectate de mutarea elevilor din corpul A de pe strada Lungă, [...]
Licitație publică cu strigare pentru închirierea mai multor locuri de vânzare din piețele Brașovului # BizBrasov.ro
Serviciul Public Administrare Piete Brașov lansează o licitație publică cu strigare pentru închirierea unor locuri de vânzare din mai multe piețe dinb municipiu: I. PIAȚA ASTRA: TARABE PLATOU CONFORM DOCUMENTAȚIE. BOXE COMERCIALIZARE FLORI CONFORM DOCUMENTAȚIE. MODULE VÂNZARE CONFORM DOCUMENTAȚIE. II. PIAȚA DACIA: TARABE TRONSON I CONFORM DOCUMENTAȚIE. III. PIAȚA DACIA: TARABE TRONSON II CONFORM [...]
Topul scumpirilor la început de an, potrivit datelor oficiale ale Statisticii. Energia electrică rămâne cu cele mai mari creșteri de preț # BizBrasov.ro
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna ianuarie, cu 59,33% în ritm anual, însă s-a ieftinit uşor faţă de luna precedentă, cu 0,44%, în timp ce creşteri semnificative au mai fost înregistrate la cacao şi cafea, cu o majorare anuală de 25,27%, precum şi la transportul pe calea ferată, cu 24,40%, potrivit datelor [...]
Săptămâna aceasta, la Filarmonica Brașov muzica traversează epoci, stiluri și geografii. Concertul simfonic de joi seară, desfășurat la Sala Patria, este deja sold out. Sub bagheta dirijorului italian Lorenzo Biagi, orchestra propune un program sub semnul naturii și al luminii mediteraneene: Anotimpurile de Antonio Vivaldi și Simfonia nr. 4 „Italiana” de Felix Mendelssohn. Solistul serii, [...]
FOTO Pe unde mai parchează „șmecherii” cu BMW, Tesla sau Mercedes, în Brașov. Doar în acest weekend, polițiștii locali au „mutat”- pentru 1.000 de lei fiecare – 37 de mașini lăsate aiurea prin oraș # BizBrasov.ro
Pe unde mai parchează „șmecherii” cu BMW, Tesla sau Mercedes, în Brașov. Doar în acest weekend, polițiștii locali au „mutat”- pentru 1.000 de lei fiecare – 37 de mașini lăsate aiurea prin oraș. În intervalul 13–15 februarie, Poliția Locală Brașov a desfășurat acțiuni ample în teren, în mai multe zone ale orașului, într-un un efort [...]
Statistică îngrijorătoare! Salvați Copiii: România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Aproape jumătate dintre copii nu sunt vaccinați împotriva rujeolei # BizBrasov.ro
România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, afirmă reprezentanții Organizației „Salvați Copiii”. Tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată [...]
Padocul groazei din Suraia, unde câinii erau maltratați și uciși, a fost închis. Asociația Milioane de Prieteni a intervenit de urgență și a salvat 10 câini care trăiau în condiții de neimaginat # BizBrasov.ro
Noaptea trecută, Asociația Asociația Milioane de Prieteni a intervenit de urgență în localitatea Suraia, județul Vrancea, de unde a preluat 10 câini ținuți în condiții greu de imaginat. Odată cu această intervenție, locul care a devenit cunoscut drept „lagărul morții” a fost, în sfârșit, golit. A fost o mobilizare extraordinară a mai multor ONG-uri din [...]
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu de la Feldioara, tot mai aproape de pământurile rare din Groenlanda și rachetele lui Elon Musk # BizBrasov.ro
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu de la Feldioara, tot mai aproape de pământurile rare din Groenlanda și rachetele lui Elon Musk. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, la Digi24, că România a semnat un protocol de cooperare prin care pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România, sunt rafinate şi [...]
Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare cod galben de intensificări ale vântului, viscol și zăpadă, valabilă în intervalul 17 februarie, ora 22:00 – 18 februarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, în Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă [...]
FOTO Realitatea dură din Brașov. Copii exploatați la cerșit, droguri și agresiuni lângă magazine/ Autoritățile au intervenit în forță # BizBrasov.ro
Acțiunile de control în zonele considerate sensibile din municipiul Brașov continuă, după semnalele repetate venite din partea locuitorilor privind prezența unor grupuri de persoane care provoacă scandal, cerșesc sau consumă substanțe interzise în apropierea supermarketurilor și a scărilor de bloc. După intervențiile din zona Gării și cartierul Avantgarden, autoritățile au descins din nou, la finele [...]
Creştinii ortodocşi intră de astăzi într-o săptămână, în Postul Paştelui, cel mai lung şi aspru. De pe 23 februarie şi până pe 11 aprilie, credincioşii postesc, se roagă şi aşteaptă cu sufletul curat Învierea Domnului. Până lunea viitoare, însă, de astăzi începe Săptămâna Albă sau Săptămâna Brânzei. Vorbim despre o perioadă premergătoare dedicată pregătirii spirituale și [...]
România va participa la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, la Washington. Președintele Nicușor Dan: „România va avea calitate de observator” # BizBrasov.ro
România va participa la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Președintele Nicușor Dan: „România va avea calitate de observator”. România, prin președintele Nicușor Dan, va participa în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii al preşedintelui american Donald Trump, care va avea loc la Washington în 19 februarie, a anunțat duminică șeful statului. [...]
Froo, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, vrea să se extindă în Brașov și caută parteneri # BizBrasov.ro
Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, proprietarul rețelei Froo, anunță că este în căutarea de parteneri pentru extindere în România, în Brașov, Galați, Ploiești, Craiova, Sibiu. „Suntem în căutarea unui Expansion Partner! Locație – Brașov, Galați, Ploiești, Craiova, Sibiu. Ce căutăm: Experiență anterioară în expansiunea rețelelor de retail/real estate Abilități puternice de [...]
Nominalizat la premiile Grammy, pianistul cubanez Alfredo Rodríguez va concerta la Brașov Jazz & Blues Festival # BizBrasov.ro
Brașov Jazz & Blues Festival anunță un nou headliner al ediției din acest an: pianistul cubanez Alfredo Rodríguez, nominalizat la premiile Grammy. El va urca pe scena festivalului din Piața Sf. Ioan duminică, 16 august, și va încheia ediția 2026 a festivalului în care publicul prezent îi va asculta în premieră în România pe JANIVA [...]
Instalațiile de producere a zăpezii artificiale, repornite și pe timpul zilei în Poiana Brașov, după ce temperaturile au scăzut # BizBrasov.ro
Datorită temperaturilor negative, se produce din nou zăpadă artificială și pe timpul zilei pe pârtiile din masivul Postăvarul. Sistemul de înzăpezire funcționează în zonele cu uzură mare, pe pârtiile Ruia, Lupului superior, Subteleferic, Doamnei, Drumul Roșu și Lupului Inferior. În aceste condiții, schiați cu precauție, reducând considerabil viteza, deoarece în zonele în care acționează instalațiile [...]
Trafic îngreunat pe DN1 spre și dinspre Predeal, în urma unui accident de circulație Traficul rutier este îngreunat în această dimineață pe DN1, între Timișul de Sus și Predeal, în urma unui accident de circulație care a avut loc în urmă cu puțin timp Un echipaj SMURD și altele de poliție sunt prezente la fața [...]
S-a stins din viață nea Gicu, stegarul Junilor Bătrâni din Șcheii Brașovului. „A purtat steagul nu doar cu mâna, ci cu sufletul” # BizBrasov.ro
S-a stins din viață stegarul Junilor Bătrâni din Șcheii Brașovului, nea Gicu. „A purtat steagul nu doar cu mâna, ci cu sufletul”. Stegarul Sociatății Junilor Bătrâni, Gheorghe Gârnet, s-a stins din viață, azi noapte. Era considerat „ultimul june pur-sânge”. În memoria stegarului, Societatea Junilor Bătrâni a transmis un omagiu emoționant: „Omagiul STEGARULUI Ne-a părăsit, plecând [...]
Planul pentru noul centru de îngrijiri paliative de la Brașov, supus dezbaterii publice. Investiția va depăși 35 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Fundaţia „Hospice Casa Speranţei” din Braşov vrea să construiască un nou corp de clădire, în care să amenajeze un nou centru pentru îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni oncologice. Planul fundaţiei este ca noul imobil să fie construit lângă sediul actual de pe strada Sitei, pe un teren ce aparţine Pavilionului Mârzescu al Spitalului Clinic Judeţean de [...]
Dilemele lui Spătaru: „Fost pușcăriaș” sau „individ condamnat la opt ani de pușcărie cu executare pentru fapte de corupție”? Cum se încearcă mistificarea istoriei prin „notificări” menite să intimideze presa # BizBrasov.ro
Nemulțumit de un articol care face trimitere la modul în care se comportă, la felul în care acuză diverse persoane din viața publică brașoveană, Ionel Spătaru, președintele ASUM, ne-a trimis o notificare în care solicită să înlocuim sintagma „fost pușcăriaș” cu o alta, care să nu îl lezeze atât de mult. Individul condamnat pentru corupție [...]
Comuna Tărlungeni rămâne fără școală nouă: licitația pentru investiția de 9,4 milioane de lei a fost anulată # BizBrasov.ro
Planurile pentru construirea unei noi școli în comuna Tărlungeni au fost puse, cel puțin temporar, pe pauză. Investiția estimată la 9.455.250 de lei (fără TVA), finanțată din fonduri europene prin Programul Regiunea Centru 2021 – 2027, nu a atras niciun constructor eligibil, iar procedura de achiziție publică a fost anulată. Potrivit datelor publicate pe portalul [...]
Probleme cu apa într-un sat al Branului, atât din cauza perioadelor secetoase, cât și a afluxului de turiști. Primăria vrea să înceapă lucrările pentru noi captări de izvoare # BizBrasov.ro
Locuitorii satului Șimon, care aparține de comuna Bran, se confruntă de mai mulți ani cu probleme în alimentarea cu apă potabilă, într-o zonă cunoscută drept una dintre cele mai importante destinații turistice din județ. În sezonul de vară, când numărul vizitatorilor crește semnificativ, întreruperile de apă devin frecvente, iar sursa existentă nu mai face față [...]
FOTO Poșetele cu zale în stil Art Nouveau, accesorii rare care pot fi admirate la Brașov # BizBrasov.ro
Rafinate și spectaculoase prin finețea detaliilor, poșetele cu zale din perioada Art Nouveau sunt adevărate bijuterii purtabile, care transformă metalul într-o formă de artă delicată. Realizate din argint, alpaca sau oțel, acestea impresionează prin textura fluidă, alcătuită din mii de zale minuțios îmbinate, ce dau materialului o suplețe aproape textilă, moale și flexibilă. „Unele modele [...]
O brașoveancă a investit peste 100.000 de euro pentru renovarea și decorarea unui apartament nou din oraș # BizBrasov.ro
O brașoveancă a investit peste 100.000 de euro pentru renovarea și decorarea unui apartament nou din oraș. O tânără din Brașov a apelat la serviciile unui designer de interior pentru a-și mobila apartamentul personal de trei camere din oraș, într-un stil modern, cu accente mediteraneene. Mirela Enache, inginer constructor ca formare inițială, a preluat proiectul în iunie [...]
Intabularea unei construcții noi este pasul care transformă o casă ridicată pe un teren într-un bun imobil recunoscut oficial de stat. Deși presupune timp, documente și parcurgerea unor etape administrative, această procedură oferă proprietarului siguranța juridică necesară pentru a-și proteja investiția și pentru a se putea folosi de noua construcție. Ce să știi despre intabulare [...]
Şapte dintre cele zece firme din topul furnizorilor de materiale de construcții din România au în spate fondatori români. Brașovenii de la Temad fac o investiție de 12 milioane de euro într-un centru logistic la Ghimbav # BizBrasov.ro
Şapte dintre cele zece firme din topul furnizorilor de materiale de construcții din România au în spate fondatori români. Brașovenii de la Temad fac o investiție de 12 milioane de euro într-un centru logistic la Ghimbav. Distribuitorul de materiale de construcţii Temad din Braşov, controlat de familia Madar şi unul din cei mai mari jucători [...]
De ce a demisionat șefa de la Oncologia din Brașov. Mariana Sporis, fostă șefă a Oncologiei Brașov, a precizat, pe pagina de facebook, că demisia sa nu a survenit în urma încetării parteneriatului cu Fundația Metropolis, care a strâns fonduri pentru renovarea secției. Motivele sunt altele, afirmă medicul, care a reacționat la explicațiile asumate într-un [...]
