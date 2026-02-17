Sedentarismul, o problemă majoră în România: Țara noastră, sub media UE la activitatea fizică

04:20

Şapte dintre cele zece firme din topul furnizorilor de materiale de construcții din România au în spate fondatori români. Brașovenii de la Temad fac o investiție de 12 milioane de euro într-un centru logistic la Ghimbav. Distribuitorul de mate­riale de construcţii Temad din Braşov, controlat de familia Madar şi unul din cei mai mari jucători [...]