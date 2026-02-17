Anul 2024, record de plecări definitive din România în ultimele trei decenii

16:40

Opt ONG-uri cer Comisiei Europene sancțiuni financiare împotriva României, acuzând autoritățile de la București de ignorarea deliberată a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, referitoare la libera circulație și recunoașterea dreptului la viață de familie pentru cuplurile de același sex. Soții persoanelor LGBT ar trebui să beneficieze de dreptul la coasigurare și alte drepturi civile, de care nu se pot bucura câtă vreme statul român le refuză cartea de rezidență. Din acest motiv, statul de drept din România funcționează în mod deficitar, a atras atenția la RFI directorul asociației ACCEPT, Victor Ciobotaru.