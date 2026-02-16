Ştiri Radio Ujgorod – 16 februarie (seara)

17:50

Războiul cognitiv este cel mai periculos pentru democrațiile noastre, iar statele din regiune trebuie să vină cu soluții comune pentru a contracara efectele acestuia. Mesajul a fost transmis de șefa statului Maia Sandu, în contextul Conferinței de Securitate de la München. Șefa statului a atenționat că Rusia nu va renunța la eforturile sale de a […]