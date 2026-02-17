Macron a început o vizită de trei zile în India, axată pe AI și cooperare militară
Rador, 17 februarie 2026 08:50
Președintele Franței, Emmanuel Macron, se află în India pentru o vizită de trei zile axată pe inteligență artificială și vânzări de armament. Odată cu perturbarea acordurilor comerciale globale de către Donald Trump, Franța și India caută să își diversifice partenerii comerciali. Luna trecută, India și Uniunea Europeană au semnat un acord de liber schimb considerat […]
• • •
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:40
Ministerul Justiţiei a validat lista cu cei 19 candidaţi înscrişi pentru conducerea marilor parchete # Rador
Realizator: Cristian Bâcâin – Ministerul Justiţiei a validat lista cu cei 19 candidaţi înscrişi pentru şefia marilor parchete. Este vorba despre Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – DIICOT. Interviurile vor începe peste aproximativ o săptămână cu cei care aspiră […]
08:40
Realizator: Cristian Bâcâin – Traficul rutier pe Drumul Naţional 7C – Transfăgărăşan va fi închis, în anumite intervale orare, de astăzi, pe tot parcursul săptămânii, în zona barajului Vidraru. Restricţiile sunt impuse pentru siguranţă, deoarece există riscul căderilor de pietre, iar staţionarea este permisă doar în zone special amenajate. Astăzi, mâine şi joi circulaţia este […]
08:30
Spunem NU jefuirii țării, imperiului de la Bruxelles, aderării Ucrainei, războiului (Viktor Orbán) # Rador
„De mâine nu vor mai exista scuze, pretexte, stagnare”, a declarat luni, liderul FIDESZ, Viktor Orbán, la prezentarea listei naționale a alianţei FIDESZ-KDNP (Partidul Popular Creştin Democrat), adăugând: „Vom câștiga într-o alianță largă. Vom continua ceea ce am început, ceea ce am asumat, am făcut și aşa va fi şi în următorii patru ani”. Premierul […]
08:30
Premierii britanic și canadian au emis o declarație comună în care afirmă că alianța militară NATO ar trebui să fie mai europeană. Keir Starmer și Mark Carney au reiterat necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare, un lucru susținut și de președintele Trump. Un purtător de cuvânt de la Downing Street a spus că cei doi lideri […]
08:20
Oraşul ucrainean Odesa a fost vizat de noi bombardamente ruseşti, în noaptea de 16 spre 17 februarie. Şeful Administraţiei Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, a raportat că ruşii au lovit oraşul cu drone de atac. Potrivit acestuia, dronele zburau la o altitudine foarte joasă, iar primele explozii s-au auzit înainte ca alarma aeriană să fie […]
Acum 2 ore
08:10
România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, avertizează Organizația „Salvați Copiii” România # Rador
România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, în special din cauza lipsei de informare, a dezinformării din social media, birocrației excesive, lipsei de resurselor materiale și transportului și desfințării vaccinării în școli, avertizează Organizația „Salvați Copiii” România. Potrivit unui studiu publicat ieri, rata de acoperire vaccinală pentru rujeolă, oreion, […]
08:00
În Spania, a fost descoperită prima posibilă dovadă a faptului că, în antichitate, generalul Hannibal a folosit elefanţi în luptă # Rador
O echipă de arheologi a declarat că un os de picior de elefant descoperit în sudul Spaniei ar putea fi prima dovadă concretă că generalul cartaginez antic Hannibal a folosit elefanți de război în Europa. Echipa susţine că osul a fost găsit într-un sit din Epoca Fierului, lângă Córdoba. Desenele războiului purtat de Hannibal împotriva […]
08:00
Până la data de 16 februarie 2026, procesul de retragere a bancnotelor şi monedelor în leva şi de punere în circulaţie a bancnotelor şi monedelor în euro se desfăşoară conform cadrului normativ în vigoare şi planurilor operaţionale aprobate, informează Biroul de presă al Băncii Naţionale a Bulgariei. La data raportului, în afara depozitelor Băncii Naţionale […]
07:50
Ministrul energiei, chemat la audieri în Camera Deputaților pentru explicații privind situația apei din reţeaua de la Curtea de Argeş # Rador
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a fost chemat ieri la Camera Deputaților de parlamentarii USR pentru explicații privind situația apei din reţeaua de la Curtea de Argeş. El a spus că nu Ministerul Energiei se ocupă de furnizarea de apă într-o localitate sau alta din România, că lucrările la […]
07:50
Preşedintele Macron a încercat să îşi liniştească vecinii după ce NBA a afişat o hartă veche a Franţei # Rador
Președintele Emmanuel Macron a încercat să-și liniștească vecinii europeni după ce NBA a afișat o hartă veche a Franței în timpul prezentării baschetbalistului francez Victor Wembanyama la un meci demonstrativ de duminică. Imaginea sugera că Franța ar fi anexat unele dintre țările vecine, inclusiv Belgia. Într-o postare pe rețelele sociale, domnul Macron a glumit că […]
07:40
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 14:30 – Şedinţa Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) – la sala 4044 – Senat * Dezbaterea cu tema „Portul Constanţa – de la blocaje la oportunităţi” organizată de senatorul USR […]
07:30
Apa din reţea de la Curtea de Argeş este în continuare nepotabilă – fără bacterii, dar cu concentraţii mari de fier şi clor şi turbiditate. Aşa că apa poate fi folosită în scop menajer şi pentru igiena corporală, dar nu poate fi băută. Municipiul se confruntă de ceva vreme cu aceste probleme din cauza unor […]
Acum 12 ore
00:10
„Trump este extrem de interesat de succesul dvs.” – declarația aparține secretarului de stat american, Marco Rubio, și îi este adresată lui Viktor Orbán, premierul Ungariei. Și, potrivit ziarului britanic The Guardian, laudele lui Rubio la adresa premierului ungar au continuat: “Nu ar trebui să fie vreun mister pentru nimeni din cei de aici sentimentele pe […]
Acum 24 ore
19:00
Contul curent al balanței de plăți a României a înregistrat anul trecut un deficit de peste 30 de miliarde de euro # Rador
Contul curent al balanței de plăți a României a înregistrat anul trecut un deficit de peste 30 de miliarde de euro, mai mare cu aproape 1,3 miliarde de euro față de 2024, a anunțat Banca Națională. Indicatorul reflectă valoarea tranzacțiilor economice internaționale, iar un deficit persistent în această privință crește dependența de împrumuturi externe, spun […]
19:00
Ploi torenţiale şi ninsori în munţii Alpi au provocat mai multe avalanşe. Doi snowboarderi au fost ucişi în provincia Tirol, din nordul Austriei, iar doi schiori au murit duminică în Italia. În Elveţia, o avalanşă a provocat deraierea unui tren. Cinci persoane au fost rănite, iar zăpada a blocat un tunel de pe o rută […]
18:50
Reforma administrației și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor fi adoptate prin ordonanțe de urgență # Rador
Reforma administrației și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor fi adoptate prin ordonanțe de urgență, imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite, dar cu câteva amendamente care privesc instituțiile din mai multe domenii. Este vorba despre ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură, care vor realiza economiile prin metode care […]
17:40
Inundații istorice în vestul Franței după precipitațiile abundente din ultima perioadă, numeroase localități au rămas izolate între ape, iar situația are puține șanse să revină prea repede la normal. Corespondenta RRA, Daniela Coman, are detalii. Reporter: Meteorologii vorbesc de o situație excepțională. În weekend au fost alerte meteo de ploi și inundații în aproape toată […]
17:20
La microfon, Angelica Dan
17:10
Medicii din Spania sunt de astăzi în grevă generală. Protestul ar urma să țină până vineri și va afecta toate serviciile medicale în afară de urgențe. Principalele revendicări vizează programul de lucru. Relatează corespondentul RRA Alin Petrică. Reporter: Sunt 176.000 de medici care participă la această grevă, însă acest număr este teoretic, pentru că fiecare […]
16:50
La Palatul Victoria continuă şedinţa coaliţiei de guvernare. Întâlnirea are loc în contextul tensiunilor care au marcat în ultimele săptămâni relaţiile dintre partenerii politici. Discuţiile se concentrează pe proiectul de buget pentru acest an, de calculele căruia depind însă şi alte decizii ce ar trebui luate în perioada imediat următoare. Avem detalii în direct de […]
16:30
În luna februarie, platforma eteatru.ro propune publicului colecția specială „Povești de dragoste”, dedicată celebrării lunii iubirii prin intermediul teatrului radiofonic. Colecția reunește spectacole clasice și moderne, în interpretări de referință și montări contemporane, oferind ascultătorilor o selecție diversă de titluri reprezentative pentru tema iubirii în dramaturgia românească și universală. Capul de afiș al colecției este […]
16:20
În India se desfăşoară unul dintre cele mai mari summituri privind Inteligenţa Artificială – IA – din lume, prima astfel de reuniune care are loc în Sudul Global. La aceasta participă reprezentanţi din peste 45 de ţări, între care lideri mondiali, moguli ai tehnologiei şi fondatori de IA, ca şi investitori din domeniu. India se […]
15:50
Euro digital: ce este, cum funcționează și cum ar putea reduce dependența UE de Visa și Mastercard # Rador
Introducere Euro digital este un proiect de monedă digitală emisă de Banca Centrală Europeană (BCE), o versiune electronică a monedei euro care ar putea fi folosită de cetățeni și companii pentru plăți cotidiene, atât online, cât și offline. Diferența față de banii tradiționali sau conturile bancare este că euro digital ar fi monedă de bancă […]
15:20
Sesizarea privind reforma pensiilor magistraţilor ajunge din nou în dezbaterea Curţii Constituţionale, la următoarea şedinţă de miercuri, după cinci amânări ale unei decizii. Săptămâna trecută, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a contestat noile prevederi, a solicitat CCR sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care să verifice dacă modificările propuse de Guvern respectă […]
15:00
Secretarul american de stat, Marco Rubio, s-a întâlnit la Budapesta cu premierul ungar, Viktor Orban. Vorbind ulterior într-o conferinţă de presă comună, dl Rubio a exprimat sprijinul SUA pentru oficialul ungar, a cărui formaţiune politică se situează pe locul al doilea în sondajele de opinie premergătoare alegerilor din aprilie: „Nu este exagerat să spunem că […]
14:40
Rata anuală a inflaţiei s-a menţinut, în luna ianuarie, la aproape 10 procente, aceasta fiind cea de-a şasea lună în care indicele preţurilor de consum se situează în jurul acestei valori. A fost, mai exact, de 9,62%. Cu mai multe informaţii, Iulian Olescu. Reporter: În ianuarie, inflația anuală s-a redus foarte puțin, cu 0,07 puncte […]
14:30
Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat luni că toate chatboturile AI trebuie trase la răspundere, invocând cazul Grok, sistemul lui Elon Musk, despre care s-a descoperit că genera imagini sexualizate fără consimțământ. „Am intervenit, am luat măsurile necesare, am amenințat cu acțiuni și am câștigat acea bătălie în cazul Grok”, a spus Starmer. „Însă trebuie […]
14:20
Comisara europeană Dubravka Suica va călători săptămâna aceasta la Washington pentru a participa, în calitate de observator, la o reuniune a Consiliului pentru Pace, organism creat de președintele american Donald Trump, a declarat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. ”Comisia Europeană nu devine membră a Consiliului pentru Pace, participăm la această reuniune în […]
13:40
Open Call pentru spectatori activi: Școala spectatorului-cetățean la Teatrul Masca (martie-aprilie 2026) # Rador
Teatrul Masca continuă programul Masca_Lab cu un nou program dedicat celor interesați să înțeleagă mai bine cum funcționează cultura publică, care este rolul instituțiilor culturale într-o societate democratică și ce putere reală au cetățenii în raport cu acestea: Școala spectatorului-cetățean. Acest program include șase ședințe gratuite coordonate de Catinca Drăgănescu (manager interimar Masca) și de […]
13:20
Alegerile parlamentare din Ungaria (12 aprilie 2026): un scrutin care ar putea schimba cursul politic intern și european # Rador
Introducere În Ungaria, campania pentru alegerile parlamentare programate pe 12 aprilie 2026 a intrat într-o fază finală. Pentru prima dată în peste un deceniu și jumătate, partidul aflat la guvernare, Fidesz (Viktor Orbán), se confruntă cu o amenințare serioasă din partea opoziției moderate partidul Tisza, condus de Péter Magyar. Rezultatul scrutinului nu va influența doar […]
13:20
Introducere În relațiile internaționale contemporane, statutul de observator într-un organism internațional reprezintă un instrument de echilibru diplomatic între participarea deplină și excluderea totală. În cazul Consiliului Păcii, o instituție apărută recent, statutul de observator permite statelor și organizațiilor internaționale să participe la discuții fără a avea drept de vot. Această poziție intermediară are o semnificație […]
13:00
În perioada 16 februarie – 1 aprilie 2026, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” organizează o nouă sesiune de înscrieri la audiții pentru pozițiile de artiști lirici și dirijor asistent. Corul Madrigal invită artiștii lirici să se înscrie pentru participarea la audiții pentru partidele: SOPRAN, ALTO, TENOR și BAS. Audițiile se adresează candidaților […]
13:00
Kremlinul a respins categoric acuzațiile europene privind otrăvirea lui Navalnîi cu o toxină derivată din broaște săgeată # Rador
Kremlinul a transmis luni că respinge ferm acuzațiile formulate de cinci țări europene potrivit cărora statul rus l-ar fi ucis pe regretatul critic al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, folosind o toxină provenită de la broaște săgeată. Cinci aliați europeni au acuzat sâmbătă Moscova că l-a ucis pe Navalnîi cu această otravă exotică în timp ce era […]
13:00
O producătoare israeliană a serialului „Tehran” a fost găsită moartă într-un hotel din Atena # Rador
Producătoarea israeliană Dana Eden, cunoscută pentru serialul de spionaj „Tehran”, a fost găsită moartă duminică într-un hotel din Atena, au spus oficiali ai poliției elene, care au deschis o anchetă. Rudele au alertat autoritățile după ce nu au reușit să ia legătura cu ea. Potrivit poliției, cazul este tratat ca sinucidere pe baza probelor și […]
11:50
Vineri, 20 februarie 2026 (de la 19.00), aveți ocazia de a asculta la Sala Radio lucrarea ce a deschis toamna trecută Festivalul Internațional „George Enescu”: Concertul în re minor pentru vioară și orchestră semnat de Aram Haciaturian – în interpretarea solistică a unei invitate extraordinare: violonista Alexandra Conunova. Câștigătoare a premiului I la Concursul de […]
11:40
Dragostea – marcată în luna februarie atât prin tradiționalul nostru Dragobete, cât și prin sărbătoarea internațională de Valentine’s Day, va fi celebrată de Big Band-ul Radio România prin concertul electrizant intitulat Love Around the World. Prezentat joi, 19 februarie (de la ora 19:00), evenimentul o va avea ca invitată specială pe Alice Francis (Germania). Solista […]
10:50
Germania va prelungi controalele la frontiere cu încă șase luni după 15 martie din cauza situației de securitate în curs, a declarat ministrul de interne Alexander Dobrindt pentru Bild, potrivit unor comentarii publicate luni. Notificarea corespunzătoare este în prezent trimisă Comisiei Europene, a relatat ziarul, citând surse guvernamentale. ”Extindem controalele la frontierele cu țările vecine […]
10:40
O şedinţă a coaliţiei de guvernare este aşteptată, la prânz, la Palatul Victoria, după aproape o lună de pauză, au precizat surse politice. Discuţiile au loc în contextul tensiunilor apărute între partide după anunţul că România a intrat în recesiune tehnică în ultimele două trimestre din 2025. Social-democraţii îl consideră vinovat pe premierul Ilie Bolojan […]
10:40
Armata Indoneziei a transmis că se pregătește să trimită 1.000 de militari în Gaza până în aprilie # Rador
Armata Indoneziei a transmis că se pregătește să trimită 1.000 de militari în Gaza până la începutul lunii aprilie. Un purtător de cuvânt a spus că o decizie finală privind desfășurarea va fi luată de guvern. Jakarta a oferit peste 8.000 de soldați pentru a participa la o forță multinațională de menținere a păcii planificată […]
10:40
Acum 150 de ani a fost depusă cererea de brevet pentru telefon, care a revoluționat comunicațiile # Rador
Pe 14 februarie 1876, tânărul inventator de origine scoțiană Alexander Graham Bell a depus o cerere oficială de brevet pentru telefon la Oficiul de Brevete din SUA, o tehnologie destinată să revoluționeze comunicarea umană. În aceeași zi, doar câteva ore mai târziu, inginerul american Elisha Gray a depus o declarație preliminară de invenție pentru un […]
10:40
Deşi până în prezent, nu există dovezi clare privind viaţa extraterestră, oamenii de ştiinţă caută activ astfel de indicii. Dacă într-o zi, vor fi descoperite semne clare despre viaţa extraterestră – fie urme biologice, fie artefacte tehnologice – comunicarea publică a acestei informaţii s-ar putea dovedi extrem de dificilă. „Căutarea vieţii în cosmos nu este […]
10:30
Rata anuală a inflației s-a menținut, în ianuarie, la aproape 10 %. A fost, mai exact, de 9,62 %, anunță Institutul Național de Statistică. Este cea de-a șasea lună în care indicele prețurilor de consum se situează în jurul acestei valori. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, cele mai mari creșteri de prețuri s-au […]
09:30
Numărul salariaţilor din Capitală era, la finele lunii noiembrie 2025, de 1.113.044 persoane, în scădere cu 880 persoane faţă de octombrie, dar în creştere cu peste 12.000 de persoane faţă de noiembrie 2024. Conform Institutului Naţional de Statistică, câştigul salarial mediu net a fost de 7.113 lei, în creştere cu 423 de lei faţă de […]
09:20
România va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc la Washington # Rador
România, prin preşedintele Nicuşor Dan, va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc joi la Washington. Şeful statului a acceptat invitaţia preşedintelui american, Donald Trump, ţara noastră urmând să fie prezentă cu statut de observator. Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat într-o postare pe internet că va reafirma sprijinul ferm al […]
Ieri
09:10
Marea Britanie caută modalităţi de a reglementa inteligenţa artificială, pentru a proteja copiii atunci când folosesc serviciile de internet. Demersurile au loc după ce Grok – chatbotul AI încorporat în platforma X a lui Elon Musk – a fost folosit la scară largă pentru a crea imagini nud fictive cu femei şi copii. Legea privind […]
09:00
Reprezentarea președintelui Lula ca temă de carnaval a stârnit controverse la Rio de Janeiro # Rador
La Rio de Janeiro, defilarea carnavalului a început în mijlocul unei controverse privind reprezentarea președintelui Luiz Inácio Lula da Silva. Una dintre școlile de samba a ales să îl aibă pe președintele Lula drept temă, fiind pentru prima dată când un președinte în funcție primește un astfel de omagiu. Defilarea școlii include o statuie de […]
08:20
Fermierii care deţin suprafeţe pomicole afectate de intemperii au termen până pe 9 martie să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de acordare a sprijinului de urgenţă pentru sector. Pot beneficia agricultorii care deţin documente doveditoare că au suferit pagube în primăvara anului trecut şi care au depus cerere de plată […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE -Președinție * ora 17:00 – Președintele Nicușor Dan primește o delegație americană, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen – la Palatul Cotroceni -Senat *ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare *ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Lucrări în plenul Senatului Dezbaterea inițiativelor legislative […]
