Reforma administrației și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor fi adoptate prin ordonanțe de urgență

Spitalul Nasser din sudul Gazei, pe care Medici Fără Frontiere (MSF) l-a părăsit, nu este doar un depozit de arme pentru terorism, ci un adevărat sediu Hamas, a anunțat duminică Armata israeliană (IDF). „De peste doi ani, IDF și forțele de apărare au avertizat cu privire la utilizarea cinică de către organizațiile teroriste din Gaza […]