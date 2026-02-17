Capacitățile nucleare ale Teheranului, punctul central al discuțiilor dintre SUA și Iran. Trump: „Vom fi implicați indirect. Nu cred că își doresc consecințele lipsei unui acord”
Adevarul.ro, 17 februarie 2026 16:45
Statele Unite și Iranul au reluat marți, la Geneva, o nouă rundă de discuții indirecte privind programul nuclear iranian, într-un moment în care Washingtonul își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, iar Teheranul se confruntă cu proteste interne de amploare.
Femeia care i-a permis concubinului ei să-i violeze fiica timp de patru ani a fost condamnată la peste 13 ani de închisoare. Violatorul a primit 20 de ani după gratii # Adevarul.ro
Un caz cutremurător a fost soluționat recent de Judecătoria Arad, unde un bărbat de 44 de ani și partenera sa au fost condamnați pentru abuzuri sexuale asupra fiicei minore a femeii.
Copii de 14 ani recrutați prin Snapchat pentru a fura iPhone-uri în Londra. Minorii sunt atrași prin recompense în bani # Adevarul.ro
Grupurile infracționale londoneze recrutează copii pentru a fura telefoane înainte de a merge la școală, folosind Snapchat pentru a oferi recompense de până la 380 de lire pentru cele mai recente modele de iPhone, au dezvăluit polițiștii.
Ce înseamnă pentru români că datoria publică a depășit 60% din PIB: Ne împrumutăm cel mai rapid din UE doar pentru a supraviețui # Adevarul.ro
Analiștii avertizează că ritmul accelerat de împrumut al României, cel mai rapid din UE, concentrat pe consum și salarii în detrimentul investițiilor, transformă datoria publică într-o povară majoră pentru generațiile viitoare. Aceștia anticipează o creștere a datoriei publice la 70% din PIB.
CTP critică vizita președintelui Nicușor Dan la Clubul lui Trump: „Un cadou electoral pentru AUR” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat dur decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la Clubul Trump din Washington, considerând că gestul este mai degrabă un „cadou electoral pentru AUR”, decât o acțiune diplomatică eficientă.
Ce înseamnă o imunitate puternică și rolul farmaciei moderne în susținerea apărării naturale # Adevarul.ro
Sistemul imunitar nu este un „buton” pe care îl activăm la nevoie, ci o rețea complexă de mecanisme prin care organismul recunoaște și gestionează zilnic factori potențial dăunători - de la virusuri și bacterii, până la stres oxidativ sau dezechilibre interne.
Nicușor Dan: „Referendumul în rândul magistraților vizează clarificarea unor acuzații grave privind independența justiției” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că magistrații care au participat la consultările de la Palatul Cotroceni, la finalul anului trecut, au formulat „acuzații foarte grave”, care vizează inclusiv afectarea independenței magistratului în cadrul sistemului de justiție.
Trupul copilului de patru ani dispărut în Someșul Mic a fost recuperat după săptămâni de căutări # Adevarul.ro
Trupul copilului de patru ani dispărut la sfârșitul lunii ianuarie în apele râului Someșul Mic, după un accident petrecut pe un derdeluș din apropierea malului, a fost găsit de echipele de intervenție, după mai multe săptămâni de căutări.
BNR anunță o nouă creștere a inflației în trimestrul II, după ce se va renunța la plafonarea adaosului comercial la alimente # Adevarul.ro
Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, ediția februarie 2026, document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile.
Compania chineză Shein, anchetată de Comisia Europeană după ce a permis vânzarea de păpuși sexuale asemănătoare copiilor # Adevarul.ro
Comisia Europeană a deschis o anchetă oficială împotriva platformei chineze de comerț online Shein, suspectată că a permis vânzarea unor produse ilegale, inclusiv păpuși sexuale cu aspect de copil, și că folosește mecanisme de design care pot da dependență.
Între Valentine’s și Dragobete, Rockstadt Extreme Fest pune preț pe iubire: 10 zile, 10 minute, prețuri explozive # Adevarul.ro
De la Valentine’s Day până la Dragobete, Rockstadt Extreme Fest lansează „Quick & Loud”, o campanie de ticketing care transformă luna iubirii într-un ritual zilnic de intensitate și reacție rapidă.
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR), întrunit marţi în şedinţă, a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, informează BNR.
Nicușor Dan, detalii despre viitoarea întâlnire cu Trump: „Vom fi pregătiți foarte repede”. Mineralele rare și securitatea energetică, pe agenda discuțiilor # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a oferit marți, detalii despre o posibilă vizită la Washington, subliniind că o astfel de deplasare va fi corelată cu evoluția discuțiilor economice dintre România și Statele Unite.
Cine va controla SRI și SIE? Nicușor Dan dezvăluie că sunt 5 candidați pe listele scurte: „Sunt oameni interesanți” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți, că numirea conducerii Serviciului Român de Informații (SRI) şi Serviciului de Informații Externe (SIE) a fost amânată din „motive obiective”, însă o decizie urmează să fie luată „relativ curând”.
Comisia de Apărare a Camerei Deputaților a analizat oportunitățile oferite de Programul SAFE, împreună cu ministrul Apărării # Adevarul.ro
Comisia pentru apărare a Camerei Deputaților a analizat, marți, alături de Radu Miruță, principalele direcții de acțiune ale Ministerul Apărării Naționale și modul în care România intenționează să valorifice oportunitățile oferite de Programul SAFE.
Incendiatorul și Pompierul: De ce zgomotul mediatic al lui Marcel Ciolacu nu poate acoperi falimentul pe care l-a semnat # Adevarul.ro
În istoria recentă a politicii românești, puține momente au rivalizat în cinism cu spectacolul la care asistăm în aceste zile.
Posturi la stat vândute pe bani grei. Fostul manager al SAJ Dolj și alte trei persoane și-au recunoscut vina într-un dosar de fraudare a concursurilor # Adevarul.ro
Fostul manager al SAJ Dolj și alte trei persoane au încheiat acorduri de recunoaștere cu DNA Craiova în dosarul fraudării concursurilor pentru posturi de șofer și asistent medical, a informat marți Direcția Națională Anticorupție.
Jaqueline Cristian și-a făcut rost de o mică avere la Dubai. O rusoaică o provoacă în drumul spre sferturile de finală # Adevarul.ro
Turneul feminin de tenis din Emiratele Arabe Unite are premii totale de 4.088.211 dolari.
Toți elevii din județul Giurgiu vor sta acasă miercuri, 18 februarie 2026, din cauza fenomenelor meteo periculoase anunțate de meteorologi. Cursurile se vor desfășura exclusiv în sistem online.
Bulgaria, condamnată de CEDO pentru legea care permite spionajul în ONG-uri și companii # Adevarul.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marți că Bulgaria încalcă dreptul la viață privată printr-o lege care autorizează serviciile de informații să infiltreze companii, organizații neguvernamentale și agenții guvernamentale, informează AFP.
Reformă dură în diplomație. Nicușor Dan anunță că 40–50 de ambasadori vor fi schimbați: „Trebuie să existe creier care să identifice oportunitățile” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan anunță o amplă remaniere în corpul diplomatic al României: între 40 și 50 de ambasadori vor fi rechemați în țară în următoarele luni, din cauza mandatelor depășite și a lipsei implicării în promovarea intereselor economice ale României.
Nicușor Dan explică de ce România merge ca observator la Consiliul pentru Pace: „Înseamnă să ai un cuvânt de spus acolo” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat marți de ce România va participa în calitate de observator la Consiliul pentru Pace, inițiativă condusă de președintele american Donald Trump. Șeful statului va merge joi la Washington, unde are loc reuniunea inaugurală, dedicată exclusiv situației din Gaza.
Vladimir Putin, sfidat de la Milano. Modalitatea inedită prin care o rusoaică a arătat lumii că se opune războiului # Adevarul.ro
O arhitectă stabilită în Italia a decis să-i facă o „aroganță” liderului de la Kremlin.
„E neplăcut”. Nicușor Dan critică amânările CCR pe pensiile magistraților: „Nu fac bine nici Curții, nici imaginii statului” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că amânările repetate ale Curtea Constituțională a României (CCR) în pronunțarea asupra sesizării privind legea pensiilor magistraților afectează atât imaginea instituției, cât și percepția publică asupra statului.
Paradisul insular unde epidemia de HIV are cea mai rapidă creștere din lume. „Locul unde bărbații merg să moară” # Adevarul.ro
Criza sanitară care scapă de sub control în Fiji este legată de explozia consumului de metamfetamină, fenomen ce amenință să transforme Pacificul într-o „semi-regiune narco”.
În ianuarie 2026, când dezbaterea globală despre inteligența artificială oscila între entuziasm tehnologic și anxietate existențială, Dario Amodei a ales un registru diferit- luciditatea strategică.
Cartonașul Pokémon „Pikachu Illustrator” doboară recordurile. Pentru câte milioane de dolari s-a vândut la licitație # Adevarul.ro
Un cartonaș Pokémon extrem de rar, denumit „Pikachu Illustrator”, a fost vândut luni la licitație pentru suma record de 16.492.000 de dolari, informează AFP. Achiziția îl transformă în cel mai scump cartonaș de colecție vândut vreodată la licitație
Romsilva, acuzată că postează imagini generate cu AI. Cum a apărut „vulpea cu cinci picioare” și care este versiunea regiei naționale # Adevarul.ro
Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a fost acuzată că a postat pe rețelele de socializare imagini generate cu Inteligență Artificială, în care apare o vulpe cu trei picioare.
Ministrul Apărării, Radu Miruță, se opune eliminării normei de hrană pentru militari. Kelemen Hunor a anunțat că liderii coaliției discută eliminarea normei de hrană pentru bugetari, care ar putea aduce economii de peste 2,5 miliarde de lei.
Campioana olimpică Jutta Leerdam și-a arătat sutienul la finalul cursei: „Comportamentul ei este oribil” # Adevarul.ro
După triumful de la Jocurile Olimpice, campioana olandeză a transformat victoria într-un succes comercial de șase cifre.
Datoria publică a României a depășit borna de 60% din PIB. Un nou record istoric de 1.121 miliarde de lei # Adevarul.ro
Datoria publică a depășit 60%, atingând valoarea de 1.121,44 miliarde de lei în luna noiembrie, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, mai mult decât dublu față de anul 2020 când era de 498,57 miliarde de lei.
Bugetarii ar putea rămâne fără norma de hrană. Decizia care ar economisi miliarde de lei # Adevarul.ro
Șeful UDMR, Kelemen Hunor, anunță că norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată, în urma discuțiilor din coaliție. Liderul a explicat că, potrivit estimărilor făcute de specialiștii de la finanțe, măsura ar aduce o economie de aproximativ 2,5 miliarde de lei.
Studiu INSCOP: aproape 55% dintre români consideră că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina. Cifra este în scădere față de 2022 # Adevarul.ro
Conform studiului „4 ani de război în Ucraina”, realizat de INSCOP Research la comanda New Strategy Center, aproape 55% dintre români cred că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina, o scădere semnificativă față de mai 2022, când procentul era de 71,2%.
Șantierul marelui baraj din Apuseni, oprit definitiv în instanță după patru decenii de la începerea lucrărilor # Adevarul.ro
După patru decenii de la începerea lucrărilor la Acumularea Mihăileni, proiectul hidrotehnic a fost blocat printr-o decizie definitivă a instanței. Doar barajul de pe Crișul Alb a fost construit, în timp ce amenajarea lacului de acumulare și a drumurilor din jur au fost oprite.
Călin Georgescu, la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar: „Se joacă până când cade regele” # Adevarul.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la secția de Poliție Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură care urmează să fie menținută sau ridicată de instanță. Magistrații Tribunalului București au decis însă amânarea hotărârii, motivând că „unul dintre membri nu a putut participa la deliberări”
Jesse Jackson, una dintre cele mai puternice voci ale drepturilor civile și apropiat al lui Martin Luther King Jr, a murit la 84 de ani # Adevarul.ro
Jesse Jackson, una dintre cele mai influente voci ale luptei pentru drepturile civile din SUA, apropiat al lui Martin Luther King Jr. şi fost candidat la nominalizarea democrată pentru preşedinţie, a murit la 84 de ani, a anunţat marți familia.
Racheta nucleară a Rusiei pe orbita Pământului. Americanii au deja un plan de neutralizare # Adevarul.ro
Comandanții militari americani trebuie să dezvolte urgent un „scut” complex de apărare pentru a împiedica Rusia să lanseze pe orbită o rachetă antisatelit echipată cu focoasă nucleară, avertizează un influent expert în securitate spațială de la Washington, citat de Forbes.
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, decretul privind rechemarea ambasadorului extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Cipru, Sorin Dan Mihalache.
Turneu piramidal K-1 World Max la București. Sportivii se vor bate pentru a ajunge în marea finală de la Tokyo # Adevarul.ro
K-1 World Max revine la București pe 3 aprilie, în cadrul galei aniversare Dynamite Fighting Show
Tânăr arestat pentru planificarea unui atac terorist la concertele Taylor Swift de la Viena # Adevarul.ro
Procurorii austrieci au formulat acuzaţii de terorism împotriva unui tânăr în vârstă de 21 de ani, suspectat că ar fi plănuit un atac asupra unuia dintre concertele susținute de Taylor Swift la Viena, în august 2024.
Arme letale și muniție descoperite la percheziții în Neamț. Dosar penal de braconaj cinegetic pentru un bărbat de 75 de ani # Adevarul.ro
Mai multe arme, cartușe și dispozitive pentru confecționarea muniției au fost descoperite de polițiștii din Neamț, în urma a două percheziții efectuate în Piatra-Neamț și comuna Sagna.
Daniel Băluță, atac la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu: „Faceți figurație și stați toată ziua pe Facebook” # Adevarul.ro
Șeful PSD București, Daniel Băluță, a lansat, marți, un nou atac la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe tema reformei STB și a auditului societății, acuzându-l de ipocrizie și cerându-i fie să-și depună mandatul, fie să „se apuce de treabă”.
Deputat PNL: „Nu văd de ce am mai rămâne în coaliție cu PSD, dacă nu vom reuși să implementăm reformele” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Robert Sighiartău declară că PSD „joacă doar la speculă”, context în care PNL ar trebui să tragă linie, să evalueze și să ia o decizie cu privire la menținerea coaliției, dacă PSD va continua să saboteze reformele.
Cinci persoane au murit într-un incendiu devastator izbucnit într-un bloc din Barcelona # Adevarul.ro
Cinci tineri au murit, iar alte patru persoane au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe cu cinci etaje din municipiul Manlleu, din provincia Barcelona.
România, pe primul loc în UE la mortalitatea rutieră. Obiectivele pentru 2030 sunt în pericol # Adevarul.ro
România înregistrează cea mai mare rată a mortalității rutiere din Uniunea Europeană, cu 78 de decese la un milion de locuitori în 2024, potrivit unui raport al Comisiei Europene.
Rusia lovește Ucraina cu aproape 400 de drone și 29 de rachete, cu câteva ore înaintea negocierilor de pace de la Geneva # Adevarul.ro
Rusia a lansat aproape 400 de drone și 29 de rachete asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, cu doar câteva ore înaintea unei noi runde de discuții de pace programate la Geneva, potrivit autorităților de la Kiev.
Cinci producători de lapte praf pentru sugari cercetați penal în Franța după retragerea produselor contaminate cu o toxină periculoasă # Adevarul.ro
Procurorii din Paris au deschis o anchetă penală care vizează cinci producători de formule de lapte praf pentru sugari, în urma retragerilor succesive de produse suspectate de contaminare cu cereulidă, o toxină periculoasă pentru sănătatea bebelușilor, care poate provoca greață, vărsături și diaree.
Cum va transforma AI-ul piața muncii. Liderii bancari văd noua tehnologie ca pe o oportunitate # Adevarul.ro
Aproape jumătate dintre angajați se tem că AI va reduce oportunitățile de muncă, dar liderii bancari văd tehnologia ca pe o oportunitate de creștere și recalificare, amintind că economia și locurile de muncă au supraviețuit altor transformări tehnologice majore.
Anchetă la Paris după ce aproximativ 50 de bărbaţi cu cagule au executat saluturi naziste pe un bulevard al capitalei # Adevarul.ro
Aproximativ 50 de bărbaţi cu cagule s-au adunat, duminică seara, într-un loc public de pe bulevardul Ménilmontant, din Paris, unde au scandat sloganuri identitare şi au făcut saluturi naziste, înainte de a fugi la sosirea poliţiei.
Moscova amenință cu un răspuns dur la sechestrarea vaselor rusești: „Vor încerca să blocheze accesul țării noastre la mări” # Adevarul.ro
Rusia ar putea desfășura forțele sale militar-maritime pentru a preveni ca puterile europene să sechestreze vase rusești și ar putea adopta măsuri de represalii împotriva navelor europene dacă astfel de confiscări vor avea loc, a avertizat un oficial de la Moscova.
