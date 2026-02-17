Creștere „înfricoșătoare” a incidenței cancerului colorectal la persoanele sub 50 de ani. Cei născuții în anii '90 au un risc de patru ori mai mare decât generația '60

13:30

Șeful UDMR, Kelemen Hunor, anunță că norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată, în urma discuțiilor din coaliție. Liderul a explicat că, potrivit estimărilor făcute de specialiștii de la finanțe, măsura ar aduce o economie de aproximativ 2,5 miliarde de lei.