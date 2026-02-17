Prințul Andrew îi trimitea imagini cu fiicele sale pedofilului Jeffrey Epstein. „Vă doresc multă bucurie și fericire”
Documentele recente din „Epstein Files” arată că prințul Andrew i-a trimis lui Jeffrey Epstein o felicitare de Crăciun semnată personal, conținând fotografii ale fiicelor sale, Beatrice și Eugenie, la un an după ce susținuse că a întrerupt orice legătură cu pedofilul.
Creștere „înfricoșătoare" a incidenței cancerului colorectal la persoanele sub 50 de ani. Cei născuții în anii '90 au un risc de patru ori mai mare decât generația '60
Moartea actorului american James Van Der Beek, cunoscut pentru rolul principal din serialul „Dawson’s Creek”, a readus în prim‑plan o tendință îngrijorătoare observată în ultimii ani: creșterea semnificativă a cazurilor de cancer colorectal la persoanele sub 50 de ani.
Germania va folosi experiența de luptă acumulată de armata ucraineană pentru instruirea și pregătirea trupelor NATO
La aproape patru ani de la începutul invaziei ruse, Germania va integra soldați ucraineni în programele sale de pregătire militară, pentru a învăța din experiența lor directă de luptă.
Imagini cu abuzuri sexuale asupra unor minori, create cu ajutorul AI. Spania pune sub anchetă Meta, X și TikTok
Imagini cu abuzuri sexuale asupra unor minori, create cu ajutorul AI. Spania pune sub anchetă Meta, X și TikTok.
Încep lucrările la mina de sare de la Ploscoș. Investiție de 4 milioane de euro și capital 100% românesc
Cunoscutul om de afaceri clujean Avram Gal, vicepreședintele Salt Min, a anunțat marți demararea lucrărilor la mina de sare de la Ploscoș.
De ce nu au fost interceptate rachetele balistice de sistemele Patriot și ce rol au avut avioanele F-16 și Mirage în ultimul atac combinat al Rusiei
Patru rachete balistice rusești de tip Iskander-M nu au fost interceptate în timpul atacului combinat lansat de Rusia în noaptea de 16 spre 17 februarie, a confirmat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iuri Ignat.
Încă un fost ministru PSD scapă de închisoare. Înalta Curte a anulat condamnarea lui Dan Șova în dosarul „CET Govora" prin prescrierea faptelor
Înalta Curte a anulat condamnarea lui Dan Șova în dosarul „CET Govora”, pe motiv că faptele s-au prescris, însă rămâne în vigoare decizia privind confiscarea a 100.000 de euro.
Pericolul invizibil din mochetă. Ce o transformă într-o bombă toxică. Particulele care provoacă astm, fibroză pulmonară, BPOC și chiar cancer
Mocheta, un element banal de confort, poate deveni un pericol tăcut, dar constant. Fibrele sintetice eliberează microplastice invizibile, care se ridică în aer la fiecare pas, aspirare sau frecare. Odată inhalate, aceste particule pătrund adânc în plămâni, unde pot declanșa boli respiratorii.
Franța a eliberat petrolierul Grinch suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei contra unei amenzi uriașe
Franța a eliberat marți petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, destinată evitării sancțiunilor, după ce proprietarul său a plătit o amendă de câteva milioane de euro, au confirmat oficialii francezi.
Un posibil fragment de dronă a fost descoperit din nou pe litoralul românesc, în stațiunea Mamaia.
Războiul viitorului, filmat în timp real: un robot ucrainean deschide focul asupra unui soldat rus pe linia frontului
Un nou episod al războiului din Ucraina arată cât de rapid se transformă câmpul de luptă într-un laborator al tehnologiei militare.
Mai multă mâncare, mai puține calorii: cum alimentele neprocesate stimulează sațietatea și împiedică consumul excesiv de calorii
Un nou studiu realizat de cercetători de la University of Bristol arată că poți mânca mai mult, fără să acumulezi calorii în plus, dacă renunți la alimentele ultra-procesate și alegi fructe și legume.
Femeia care i-a permis concubinului ei să-i violeze fiica timp de patru ani a fost condamnată la peste 13 ani de închisoare. Violatorul a primit 20 de ani după gratii
Un caz cutremurător a fost soluționat recent de Judecătoria Arad, unde un bărbat de 44 de ani și partenera sa au fost condamnați pentru abuzuri sexuale asupra fiicei minore a femeii.
Capacitățile nucleare ale Teheranului, punctul central al discuțiilor dintre SUA și Iran. Trump: „Vom fi implicați indirect. Nu cred că își doresc consecințele lipsei unui acord"
Statele Unite și Iranul au reluat marți, la Geneva, o nouă rundă de discuții indirecte privind programul nuclear iranian, într-un moment în care Washingtonul își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, iar Teheranul se confruntă cu proteste interne de amploare.
Copii de 14 ani recrutați prin Snapchat pentru a fura iPhone-uri în Londra. Minorii sunt atrași prin recompense în bani
Grupurile infracționale londoneze recrutează copii pentru a fura telefoane înainte de a merge la școală, folosind Snapchat pentru a oferi recompense de până la 380 de lire pentru cele mai recente modele de iPhone, au dezvăluit polițiștii.
Ce înseamnă pentru români că datoria publică a depășit 60% din PIB: Ne împrumutăm cel mai rapid din UE doar pentru a supraviețui
Analiștii avertizează că ritmul accelerat de împrumut al României, cel mai rapid din UE, concentrat pe consum și salarii în detrimentul investițiilor, transformă datoria publică într-o povară majoră pentru generațiile viitoare. Aceștia anticipează o creștere a datoriei publice la 70% din PIB.
CTP critică vizita președintelui Nicușor Dan la Clubul lui Trump: „Un cadou electoral pentru AUR"
Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat dur decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la Clubul Trump din Washington, considerând că gestul este mai degrabă un „cadou electoral pentru AUR”, decât o acțiune diplomatică eficientă.
Ce înseamnă o imunitate puternică și rolul farmaciei moderne în susținerea apărării naturale
Sistemul imunitar nu este un „buton” pe care îl activăm la nevoie, ci o rețea complexă de mecanisme prin care organismul recunoaște și gestionează zilnic factori potențial dăunători - de la virusuri și bacterii, până la stres oxidativ sau dezechilibre interne.
Nicușor Dan: „Referendumul în rândul magistraților vizează clarificarea unor acuzații grave privind independența justiției"
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că magistrații care au participat la consultările de la Palatul Cotroceni, la finalul anului trecut, au formulat „acuzații foarte grave”, care vizează inclusiv afectarea independenței magistratului în cadrul sistemului de justiție.
Trupul copilului de patru ani dispărut în Someșul Mic a fost recuperat după săptămâni de căutări
Trupul copilului de patru ani dispărut la sfârșitul lunii ianuarie în apele râului Someșul Mic, după un accident petrecut pe un derdeluș din apropierea malului, a fost găsit de echipele de intervenție, după mai multe săptămâni de căutări.
BNR anunță o nouă creștere a inflației în trimestrul II, după ce se va renunța la plafonarea adaosului comercial la alimente
Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, ediția februarie 2026, document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile.
Compania chineză Shein, anchetată de Comisia Europeană după ce a permis vânzarea de păpuși sexuale asemănătoare copiilor
Comisia Europeană a deschis o anchetă oficială împotriva platformei chineze de comerț online Shein, suspectată că a permis vânzarea unor produse ilegale, inclusiv păpuși sexuale cu aspect de copil, și că folosește mecanisme de design care pot da dependență.
Între Valentine's și Dragobete, Rockstadt Extreme Fest pune preț pe iubire: 10 zile, 10 minute, prețuri explozive
De la Valentine’s Day până la Dragobete, Rockstadt Extreme Fest lansează „Quick & Loud”, o campanie de ticketing care transformă luna iubirii într-un ritual zilnic de intensitate și reacție rapidă.
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR), întrunit marţi în şedinţă, a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, informează BNR.
Nicușor Dan, detalii despre viitoarea întâlnire cu Trump: „Vom fi pregătiți foarte repede". Mineralele rare și securitatea energetică, pe agenda discuțiilor
Președintele Nicușor Dan a oferit marți, detalii despre o posibilă vizită la Washington, subliniind că o astfel de deplasare va fi corelată cu evoluția discuțiilor economice dintre România și Statele Unite.
Cine va controla SRI și SIE? Nicușor Dan dezvăluie că sunt 5 candidați pe listele scurte: „Sunt oameni interesanți"
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți, că numirea conducerii Serviciului Român de Informații (SRI) şi Serviciului de Informații Externe (SIE) a fost amânată din „motive obiective”, însă o decizie urmează să fie luată „relativ curând”.
Comisia de Apărare a Camerei Deputaților a analizat oportunitățile oferite de Programul SAFE, împreună cu ministrul Apărării
Comisia pentru apărare a Camerei Deputaților a analizat, marți, alături de Radu Miruță, principalele direcții de acțiune ale Ministerul Apărării Naționale și modul în care România intenționează să valorifice oportunitățile oferite de Programul SAFE.
Incendiatorul și Pompierul: De ce zgomotul mediatic al lui Marcel Ciolacu nu poate acoperi falimentul pe care l-a semnat
În istoria recentă a politicii românești, puține momente au rivalizat în cinism cu spectacolul la care asistăm în aceste zile.
Posturi la stat vândute pe bani grei. Fostul manager al SAJ Dolj și alte trei persoane și-au recunoscut vina într-un dosar de fraudare a concursurilor
Fostul manager al SAJ Dolj și alte trei persoane au încheiat acorduri de recunoaștere cu DNA Craiova în dosarul fraudării concursurilor pentru posturi de șofer și asistent medical, a informat marți Direcția Națională Anticorupție.
Jaqueline Cristian și-a făcut rost de o mică avere la Dubai. O rusoaică o provoacă în drumul spre sferturile de finală
Turneul feminin de tenis din Emiratele Arabe Unite are premii totale de 4.088.211 dolari.
Toți elevii din județul Giurgiu vor sta acasă miercuri, 18 februarie 2026, din cauza fenomenelor meteo periculoase anunțate de meteorologi. Cursurile se vor desfășura exclusiv în sistem online.
Bulgaria, condamnată de CEDO pentru legea care permite spionajul în ONG-uri și companii
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marți că Bulgaria încalcă dreptul la viață privată printr-o lege care autorizează serviciile de informații să infiltreze companii, organizații neguvernamentale și agenții guvernamentale, informează AFP.
Reformă dură în diplomație. Nicușor Dan anunță că 40–50 de ambasadori vor fi schimbați: „Trebuie să existe creier care să identifice oportunitățile"
Președintele Nicușor Dan anunță o amplă remaniere în corpul diplomatic al României: între 40 și 50 de ambasadori vor fi rechemați în țară în următoarele luni, din cauza mandatelor depășite și a lipsei implicării în promovarea intereselor economice ale României.
Nicușor Dan explică de ce România merge ca observator la Consiliul pentru Pace: „Înseamnă să ai un cuvânt de spus acolo"
Președintele Nicușor Dan a explicat marți de ce România va participa în calitate de observator la Consiliul pentru Pace, inițiativă condusă de președintele american Donald Trump. Șeful statului va merge joi la Washington, unde are loc reuniunea inaugurală, dedicată exclusiv situației din Gaza.
Vladimir Putin, sfidat de la Milano. Modalitatea inedită prin care o rusoaică a arătat lumii că se opune războiului
O arhitectă stabilită în Italia a decis să-i facă o „aroganță” liderului de la Kremlin.
„E neplăcut". Nicușor Dan critică amânările CCR pe pensiile magistraților: „Nu fac bine nici Curții, nici imaginii statului"
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că amânările repetate ale Curtea Constituțională a României (CCR) în pronunțarea asupra sesizării privind legea pensiilor magistraților afectează atât imaginea instituției, cât și percepția publică asupra statului.
Paradisul insular unde epidemia de HIV are cea mai rapidă creștere din lume. „Locul unde bărbații merg să moară"
Criza sanitară care scapă de sub control în Fiji este legată de explozia consumului de metamfetamină, fenomen ce amenință să transforme Pacificul într-o „semi-regiune narco”.
În ianuarie 2026, când dezbaterea globală despre inteligența artificială oscila între entuziasm tehnologic și anxietate existențială, Dario Amodei a ales un registru diferit- luciditatea strategică.
Cartonașul Pokémon „Pikachu Illustrator" doboară recordurile. Pentru câte milioane de dolari s-a vândut la licitație
Un cartonaș Pokémon extrem de rar, denumit „Pikachu Illustrator”, a fost vândut luni la licitație pentru suma record de 16.492.000 de dolari, informează AFP. Achiziția îl transformă în cel mai scump cartonaș de colecție vândut vreodată la licitație
Romsilva, acuzată că postează imagini generate cu AI. Cum a apărut „vulpea cu cinci picioare" și care este versiunea regiei naționale
Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a fost acuzată că a postat pe rețelele de socializare imagini generate cu Inteligență Artificială, în care apare o vulpe cu trei picioare.
Ministrul Apărării, Radu Miruță, se opune eliminării normei de hrană pentru militari. Kelemen Hunor a anunțat că liderii coaliției discută eliminarea normei de hrană pentru bugetari, care ar putea aduce economii de peste 2,5 miliarde de lei.
Campioana olimpică Jutta Leerdam și-a arătat sutienul la finalul cursei: „Comportamentul ei este oribil"
După triumful de la Jocurile Olimpice, campioana olandeză a transformat victoria într-un succes comercial de șase cifre.
Datoria publică a României a depășit borna de 60% din PIB. Un nou record istoric de 1.121 miliarde de lei
Datoria publică a depășit 60%, atingând valoarea de 1.121,44 miliarde de lei în luna noiembrie, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, mai mult decât dublu față de anul 2020 când era de 498,57 miliarde de lei.
Bugetarii ar putea rămâne fără norma de hrană. Decizia care ar economisi miliarde de lei
Șeful UDMR, Kelemen Hunor, anunță că norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată, în urma discuțiilor din coaliție. Liderul a explicat că, potrivit estimărilor făcute de specialiștii de la finanțe, măsura ar aduce o economie de aproximativ 2,5 miliarde de lei.
Studiu INSCOP: aproape 55% dintre români consideră că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina. Cifra este în scădere față de 2022
Conform studiului „4 ani de război în Ucraina”, realizat de INSCOP Research la comanda New Strategy Center, aproape 55% dintre români cred că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina, o scădere semnificativă față de mai 2022, când procentul era de 71,2%.
Șantierul marelui baraj din Apuseni, oprit definitiv în instanță după patru decenii de la începerea lucrărilor
După patru decenii de la începerea lucrărilor la Acumularea Mihăileni, proiectul hidrotehnic a fost blocat printr-o decizie definitivă a instanței. Doar barajul de pe Crișul Alb a fost construit, în timp ce amenajarea lacului de acumulare și a drumurilor din jur au fost oprite.
Călin Georgescu, la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar: „Se joacă până când cade regele"
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la secția de Poliție Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură care urmează să fie menținută sau ridicată de instanță. Magistrații Tribunalului București au decis însă amânarea hotărârii, motivând că „unul dintre membri nu a putut participa la deliberări”
Jesse Jackson, una dintre cele mai puternice voci ale drepturilor civile și apropiat al lui Martin Luther King Jr, a murit la 84 de ani
Jesse Jackson, una dintre cele mai influente voci ale luptei pentru drepturile civile din SUA, apropiat al lui Martin Luther King Jr. şi fost candidat la nominalizarea democrată pentru preşedinţie, a murit la 84 de ani, a anunţat marți familia.
Racheta nucleară a Rusiei pe orbita Pământului. Americanii au deja un plan de neutralizare
Comandanții militari americani trebuie să dezvolte urgent un „scut” complex de apărare pentru a împiedica Rusia să lanseze pe orbită o rachetă antisatelit echipată cu focoasă nucleară, avertizează un influent expert în securitate spațială de la Washington, citat de Forbes.
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, decretul privind rechemarea ambasadorului extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Cipru, Sorin Dan Mihalache.
