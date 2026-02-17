Încă un fost ministru PSD scapă de închisoare. Înalta Curte a anulat condamnarea lui Dan Șova în dosarul „CET Govora” prin prescrierea faptelor

13:30

Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la secția de Poliție Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură care urmează să fie menținută sau ridicată de instanță. Magistrații Tribunalului București au decis însă amânarea hotărârii, motivând că „unul dintre membri nu a putut participa la deliberări”