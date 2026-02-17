Accident la intersecția dintre Bulevardul Iuliu Maniu și Aleea Cetățuia. Traficul se aglomerează

14:10

Căței din Adăpostul Odăi vor beneficia de ore de dresaj pentru a avea o șansă la adopție. Întrucât unele persoane se tem că patrupedele din adăpost se vor acomoda mai greu în noile locuințe, PS1 […] Articolul VIDEO | Câini din Adăpostul Odăi vor fi dresați înainte să fie dați spre adopție. Programul durează 8 luni, astfel încât adaptarea să fie mai ușoară pentru toată lumea apare prima dată în B365.