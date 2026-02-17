BREAKING. Guvernul continuă plafonarea preţurilor la gaze până pe 31 martie 2027, dar printr-o nouă formulă de calcul
Ziarul Financiar, 17 februarie 2026 21:00
Acum 10 minute
21:00
Acum o oră
20:30
Bucureştiul se pregăteşte de ninsori puternice. Oficialii din Capitală anunţă activarea Centrului de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, în contextul codului portocaliu # Ziarul Financiar
Marţi, a fost activat Centrul de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Bucureşti-Ilfov, în contextul avertizării meteo de cod portocaliu de ninsori.
20:30
Acum 2 ore
19:45
Acum 4 ore
19:00
19:00
19:00
18:30
18:30
18:15
18:15
18:00
17:45
17:45
17:30
17:30
17:30
17:15
Creditele ipotecare noi au urcat în anul 2025 la un record de peste 58 mld. lei, cu 17% peste 2024. Dar, o parte importantă din ipotecarele noi sunt refinanţări ale unor credite anterioare la dobânzi mai mici, uneori fixe, 3-5 ani, din ofertele băncilor # Ziarul Financiar
Piaţa finanţărilor ipotecare indică la prima vedere o accelerare anul trecut, volumul cumulat al creditelor ipotecare noi din perioada ianuarie-decembrie 2025 urcând la un record de peste 58 mld. lei, nivel mai mare cu circa 17% faţă de cel înregistrat pe parcursul anului 2024, potrivit datelor BNR.
Acum 6 ore
16:45
Hotelul Radisson Blu care va fi construit în Mamaia ar putea începe lucrările în toamna acestui an. „Sperăm ca luna aceasta să avem autorizaţia. Sunt bănci interesate să finanţeze proiectul“ # Ziarul Financiar
Proiectul Radisson Blu Mamaia, care va fi dezvoltat de Monarc Properties, dezvoltator imobiliar din zona rezidenţială, aşteaptă să primează autorizaţiile finale pentru a putea începe lucrările de construcţie.
16:30
16:30
16:15
ZF Live. Cristian Ionescu, CEO al Eazy Asigurări: Mă aştept ca piaţa RCA să rămână stabilă. Este o piaţă care a ajuns la o maturitate. În 2026 vrem să depăşim venituri de 100 mil. euro şi vom continua să dezvoltăm produse facultative # Ziarul Financiar
Eazy Asigurări, companie de asigurări care îl are în spate pe antreprenorul Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a ajuns anul trecut la venituri de circa 70 mil. euro, iar pentru anul 2026 ţinta este de a depăşi 100 mil. euro, a spus Cristian Ionescu, CEO, Eazy Asigurări, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
16:15
Puterea de cumpărare a crescut, la fel şi salariile, dar tinerii tot nu îşi permit să îşi cumpere o locuinţă proprie pentru că şi preţurile apartamentelor cresc. Cât costă acum un metru pătrat în Bucureşti şi de ce 4 din 10 tineri care au între 25 şi 34 de ani încă locuiesc cu părinţii? # Ziarul Financiar
15:45
Preţurile alimentelor au crescut în România peste media UE în ultimul deceniu. Restaurantele locale au avut cea mai mare creştere din UE, de 11,3% în 2024 # Ziarul Financiar
În România, preţurile alimentelor, băuturilor şi serviciilor de catering au crescut mult mai rapid decât media Uniunii Europene, atât pe termen lung, adică din 2014 până în 2024, cât şi pe termen scurt.
15:15
Mihai Constandiş, Cognizant România: România nu poate juca jocul preţului în IT, trebuie să joace jocul valorii - iar AI este „levierul“ prin care ne diferenţiem. Compania a reluat programele de angajare a juniorilor, iar pentru cele 25 de locuri s-au înscris 600 de candidaţi # Ziarul Financiar
Sectorul IT din România traversează o perioadă de maturizare după mai bine de un deceniu de creştere accelerată, în condiţiile în care presiunea globală pe costuri şi adoptarea inteligenţei artificiale redefinesc aşteptările clienţilor şi modelul de business al companiilor de servicii.
15:15
O nouă explicaţie-revelaţie legată de motivele care fac din România una dintre cele mai scumpe pieţe de energie din UE. De vină sunt acum băieţii deştepţi şi verzi cu ATR-uri, avizaţi toţi de autorităţi. De ce 9 din 10 proiecte verzi cu avize tehnice de racordare (ATR) pică şi este acesta motivul real pentru facturile mari? # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a mai identificat un motiv pentru care România are energia scumpă, dincolo de interconexiunile austriecilor, de exemplu. De data aceasta este vorba despre inflaţia de avize tehnice de racordare (ATR) din industria de energie verde, care blochează sistemul şi care nu permite realizarea unor investiţii reale.
15:15
Acum 8 ore
15:00
14:45
14:45
14:15
Reportajul săptămânii. După 25 de ani. Cum arată primul hipermarket din România, Carrefour din Militari. Atunci şi acum: „Parcarea cu 2.000 de locuri era plină ochi. Mii de oameni intrau în magazin în fiecare oră.“ „Pare muzeu. E linişte, parcarea goală, doar câţiva cumpărători răzleţi printre rafturi“ # Ziarul Financiar
Carrefour Militari, deschis în iunie 2001, a adus pentru prima dată „parfumul“ cumpărăturilor din Occident în Bucureşti: „un labirint hipercolorat de mărfuri, pe o suprafaţă de 8.500 de metri pătraţi, plin cu peste 50.000 de produse: de la şosete până la frigidere sau home-cinema, ecranele imense care îţi aduceau experienţa de cinematograf acasă“.
13:30
13:30
Acum 12 ore
13:00
12:45
Lidas din Tulcea, care a investit 100 mil. euro într-o fabrică de produse congelate de panificaţie şi patiserie în Cataloi, a intrat în concordat preventiv. „Are un caracter strategic şi preventiv, vizează ajustarea calendarului de rambursare la noua capacitate operaţională şi la dinamica actuală a fluxurilor de numerar.“ # Ziarul Financiar
Compania Lidas din Tulcea, care a investit 100 de milioane de euro într-o fabrică de produse congelate de panificaţie şi patiserie dezvoltată în Cataloi şi funcţională din 2024, una din cele mai mari investiţii din sectorul de panificaţie din ultimii ani şi printre cele mai mari făcute de un antreprenor român, a intrat în concordat preventiv.
12:30
11:45
11:45
11:45
11:45
11:45
11:15
ZF Live. Liviu Dobre, CEO, Agricover Holding: Anul 2025 a fost bun, de creştere pentru businessul nostru. Am închis cu un sold de 3,8 mld. lei al creditelor acordate agriculturii, o creştere de 14% faţă de anul precedent # Ziarul Financiar
Agricover Holding, lider în distribuţia de inputuri agricole care deţine un IFN dedicat finanţării fermierilor, a încheiat anul 2025 cu o creştere a volumului de împrumuturi acordate.
11:15
10:45
10:45
Cei mai puternici antreprenori din energie vin la ZF Power Summit. Cum se poate transforma energia în cel mai bun bilet pentru internaţionalizarea businessului made in Ro? # Ziarul Financiar
Cristian Pîrvulescu, CEO, ENEVO Group, Adrian Stan, fondator şi preşedintele CA, AJ BRAND, Ionuţ Tănăsoaica, CEO, Grup EM şi Gianina Pelea, CEO, E-INFRA Group participă în calitate de speakeri la ZF Power Summit. Alături de ei şi-au confirmat prezenţa Mihai Tudor, CEO, Simtel, Corneliu Bodea, CEO, Adrem, George Ciubotaru, vicepreşedinte CA, Electro-Alfa International, Florin Mircea Pop, general manager, EnergoBit şi Daniel Raşcu, country manager, Parapet Germania.
10:45
10:30
10:30
10:30
