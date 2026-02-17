Bolojan: Nu voi permite să facem un buget care se bazează pe nişte premise nerealiste / Problemele nu pot fi rezolvate prin postări pe Facebook sau TikTok / Deciziile au fost luate împreună / E nevoie de o minimă solidaritate
News.ro
,
17 februarie 2026 22:50
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că nu va permite construirea unui buget pe premise nerealiste, explicând că, în trecut, România a pirdut încrederea pieţelor şi a partenerilor pentru că, între datele bugetului de la început de an şi cele de la jumătatea anului sau de la final de an erau nişte diferenţe foarte mari. El a precizat că problemele nu pot fi rezolvate prin postări pe Facebook sau TikTok, ci prin măsuri care să asigure echilibre şi care să pună economia pe baza reale. În plus, el a reiterat ideea că, deşi doar el este criticat în spaţiul public, deciziile s-au luat de către ăntreaga coaliţie. ”Pentru a progresa, pentru a scurta toată această perioadă, e nevoie de o minimă solidaritate şi de o minimă responsabilitate”, a transmis premierul.
Citeşte toată ştirea
• • •
Alte ştiri de News.ro
23:00
Mihai Tentea şi George Iordache au obţinut un rezultat extraordinar pentru România la Jocurile Olimpice de la Milano: locul 5 la bob două persoane.
23:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat că a evitat să răspundă partenerilor de coaliţie la şirul de ”acuze gratuite” care i-au fost aduse şi susţine că orice propunere adusă de partide pentru buget poate fi luată în calcul, atîta timp cât vine cu sursa de finanţare. [Nicio propunere care nu are o soluţie de finanţare nu va fi acceptată[m, a afirmat premierul.
22:50
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că nu va permite construirea unui buget pe premise nerealiste, explicând că, în trecut, România a pirdut încrederea pieţelor şi a partenerilor pentru că, între datele bugetului de la început de an şi cele de la jumătatea anului sau de la final de an erau nişte diferenţe foarte mari. El a precizat că problemele nu pot fi rezolvate prin postări pe Facebook sau TikTok, ci prin măsuri care să asigure echilibre şi care să pună economia pe baza reale. În plus, el a reiterat ideea că, deşi doar el este criticat în spaţiul public, deciziile s-au luat de către ăntreaga coaliţie. ”Pentru a progresa, pentru a scurta toată această perioadă, e nevoie de o minimă solidaritate şi de o minimă responsabilitate”, a transmis premierul.
22:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că speră ca, în al 12-lea ceas, Curtea Constituţională a României să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraţilor. Prim-ministrul a subliniat că, din punctul său de vedere, acest proiect este unul constituţional.
22:40
Liderul mişcării pentru drepturile civile din SUA Jesse Jackson, un pastor baptist din sudul segregat al ţării, care a devenit un colaborator apropiat al lui Martin Luther King Jr şi a candidat de două ori la nominalizarea democrată pentru preşedinţie, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat marţi familia sa. Jackson a dus o viaţă de luptă în Statele Unite şi în străinătate, pledând pentru cei săraci şi subreprezentaţi în probleme precum dreptul de vot, oportunităţile de angajare, educaţia şi îngrijirea medicală.
22:30
Stefan Renna, comentator al postului public de televiziune elveţian RTS, a fost criticat de superiorii săi după ce a făcut un comentariu „factual, dar inadecvat din cauza lungimii sale” cu privire la un sportiv israelian de la bob la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
22:30
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, aflat în vizită în SUA, a avut, marţi, o întâlnire cu conducerea FBI, în cadrul căreia s-a discutat despre dezvoltarea concretă a modalităţilor de cooperare operativă în cadrul unor echipe mixte MAI – IGPR – DGPI – FBI privind combaterea grupurilor de criminalitate internaţională organizată, a traficului de droguri, combaterea migraţiei ilegale, a traficului de persoane, a cybercriminalităţii şi a terorismului.
22:20
Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, dr. Guenadiy Vatachki, a declarat, marţi seară, că sunt aproximativ 600 de oameni care şi-au dat acordul încă din timpul vieţii să li se preleveze organele după deces. Au făcut acest lucru printr-o procură notarială. Medicul atrage atenţia că legea ar trebui schimbată, iar registrul donatorilor, actualizat.
22:20
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că inflaţia ar trebui să scadă treptat în acest an şi a menţionat că spre finalul lui 2026 ar trebui să ajungem la o inflaţie apropiată de 4% deoarece nu mai avem pusee inflaţioniste.
22:10
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că, în cadrul întâlnirii avute la Palatul Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan şi şefii partidelor din coaliţie, au fost discutate problemele care ţin de pregătirea bugetului, aspectele cuprinse în pachetul de reformă în administraţie, dar şi despre coordonarea poziţiilor în politica externă a României. Prim-ministrul a precizat că bugetul va fi pregătit până la finalul săptămânii viitoare, iar la începutul acelei săptămâni se va adopta pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică.
22:10
Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, dr. Guenadiy Vatachki, a declarat, marţi seară, că dezvoltarea unui centru de tranplant pulmonar în România a fost o adevărată provocare, mai ales că noi nu avem tradiţie în acest domeniu. Medicul a precizat că România are un protocol cu Grecia pentru pacienţii români care au nevoie de transplant pulmonar şi care se află pe listele de aşteptare.
22:00
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că elementele de bază ale pachetului pentru reforma administraţiei au fost convenite în coaliţie şi a explicat că au fost luate în calcul şi alte aspecte care ţin de realizarea unor economii la cheltuielile de bază, în aşa fel încât să existe spaţii fiscale pentru a susţine investiţiile în 2026, dar unele nu vor fi puse în aplicare, cum ar fi, de exemplu, reducerea normei de hrană.
21:50
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, anunţă, marţi seară, că a fost actualizat Masterplanul investiţiilor în turism, ”pentru că realitatea din teren s-a schimbat, iar regulile vechi nu mai răspund tuturor nevoilor”. Noutatea este că se finanţează ecoturismul, infrastructura de agrement care prelungeşte sezonul turistic, dar şi în bazale de tratament.
21:50
Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, dr. Guenadiy Vatachki, a declarat, marţi seară, că numai în acest an s-au făcut 14 prelevări de organe şi au fost salvaţi astfel peste 40 de oameni cu boli grave.
21:50
Formaţia Galatasaray a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 5-2, echipa Juventus Torino, în prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor.
21:40
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că, în cadrul întâlnirii avute la Palatul Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan şi şefii partidelor din coaliţie, au fost discutate problemele care ţin de pregătirea bugetului, aspectele cuprinse în pachetul de reformă în administraţie, dar şi despre coordonarea poziţiilor în politica externă a României. Prim-ministrul a precizat că bugetul va fi pregătit până la finalul săptămânii viitoare, iar la începutul acelei săptămâni se va adopta pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică.
21:30
Ministerul Energiei a publicat, marţi seară, proiectul Ordonanţei de urgenţă care prevede măsurile aplicabile în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.
21:30
Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, dr. Guenadiy Vatachki, a declarat, marţi seară, că, în weekendul trecut, au fost salvate cinci vieţi dintr-un singur donator, o femeie. El a atras atenţia asupra nevoii pe care România o are privind transportul aerian de urgenţă.
21:20
Surferii din California şi Costa Rica sunt în doliu, deoarece Kurt Van Dyke a fost găsit mort în casa sa, strangulat şi înjunghiat. Crima ar fi avut loc în apartamentul său din Cahuita, situat pe coasta de est a Costa Ricăi.
21:10
Ministerul Energiei a publicat, marţi seară, proiectul Ordonanţei de urgenţă care prevede măsurile aplicabile în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.
20:50
Armata SUA a lovit luni seara trei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în estul Pacificului şi în Caraibe, eliminând toate cele 11 persoane aflate la bord, a anunţat marţi Comandamentul Sudic al SUA, relatează CNN.
20:50
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a anunţat suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru ziua de miercuri, în şapte unităţi de învăţământ din judeţ, ca urmare a condiţiilor meteorologice severe.
20:50
Centrul Infotrafic anunţă, marţi seară restricţionarea circulaţiei pentru maşinile mai mari de 7,5 tone, pe DN1, sectorul Nistoreşti – Azuga, judeţul Pragova, din cauza vremii.
20:40
Un grav accident rutier s-a produs, marţi seară, pe DN2A, în localitatea Ion Roată, judeţul Ialomiţa. Un bărbat şi o femeie au murit, după ce maşina în care se aflau a intrat pe contrasens şi a lovit un TIR. Un copil de 10 ani a fost şi el în stop cardio-respirator, dar a fost resuscitat. El şi un bărbat, transportaţi la spital.
20:30
Iuliana Demetrescu a fost delegată de către UEFA la centru pentru duelul dintre Real Madrid (Spania) şi Paris FC (Franţa), returul play-off-ului UEFA Women’s Champions League.
20:10
Echipa României a ocupat locul 20, ultimul, în proba masculină de ştafetă 4 x 7,5 km la biatlon, marţi, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
20:00
Şaptezeci de cadavre de animale - bizoni, căprioare şi cerbi – au fost găsite pe câmp, la ferma de bizoni din Recea Cristur, judeţul Cluj, Prefectura dispunând deplasarea la faţa locului a reprezentanţilor mai multor instituţii.
19:30
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, anunţă marţi că viitorul pensiilor românilor şi investiţiile strategice în România au fost teme centrale azi la ECOFIN. Ministrul spune că a susţinut proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaţionale şi pentru cele paneuropene (PEPP), prin care se va introduce un tratament fiscal avantajos atât pentru pensile ocupaţionale, cât şi pentru cele paneuropen.
19:20
Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian-Constantin Şerban a avut, marţi, discuţii cu responsabilii fiecărui mod de transport – rutier, feroviar, aerian şi naval, în contextul codurilor de avertizare meteorologică emise pentru perioada următoare. CNAIR a transmis că în zonele afectate de codurile meteorologice sunt mobilizate 1.571 de utilaje şi aproximativ 3.000 de angajaţi, care vor acţiona pentru a menţine drumurile deschise circulaţiei, în condiţii de siguranţă.
19:20
Rusia ar putea să-şi desfăşoare marina militară pentru a împiedica puterile europene să-i confişte navele şi ar putea riposta împotriva transportului maritim european dacă navele ruseşti sunt confiscate, a declarat marţi Nikolai Patruşev, unul dintre principalii susţinători ai liniei dure de la Kremlin, relatează Reuters.
19:20
La trei zile după victoria Interului împotriva echipei Juventus (3-2) într-un derby italian marcat de critici vehemente la adresa arbitrajului după cartonaşul roşu nejustificat acordat lui Pierre Kalulu, clubul din Torino a fost sancţionat de Liga Italiană de Fotbal.
19:10
Directorul general al CNAIR, Cirstian Pistol, anunţă, marţi, un interes crescut pentru Drumul Expres Suceava – Siret, fiind depuse 8 oferte pentru Lotul 3, după ce, pentru loturile 1 şi 2, s-au depus 12 oferte. Drumul strategic de mare viteză, în valoare totală de 5,74 miliarde lei este finanţat prin SAFE.
19:10
Jandarmii montani prahoveni au intervenit, marţi după-amiază, în sprijinul a doi schiori care au cerut ajutor, după ce au constatat că, din cauza ceţii, nu ştiu dacă se mai află pe pârtia omologată pe care intraseră, în zona staţiunii Sinaia, sau au ieşit în afara acesteia. Cei doi au fost coborâţi în siguranţă de pe munte.
19:00
Perechea Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse s-a calificat, marţi, în sferturile probei de dublu, de la turneul de categorie WTA 1000, de la Dubai.
18:30
Şase sportivi ruşi şi patru sportivi din Belarus vor putea participa sub steagurile proprii la Jocurile Paralimpice de la Milano Cortina, din perioada 6-15 martie, a anunţat, marţi, pentru AFP Comitetul Paralimpic Internaţional, o decizie care marchează revenirea a două naţiuni excluse după invadarea Ucrainei.
18:30
Poliţia de Frontieră avertizează că ninsorile, poleiul sau viscolul prognozate de către meteorologi pot afecta traficul prin punctekle de trecere a frontierei şi ar putea să apară întârzieri, restricţii temporare de trafic sau dificultăţi de deplasare.
18:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă marţi că cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieşi de sub protecţia statului iar acolo unde fraudele sunt intenţionate şi clare vor sesiza inclusiv Parchetul.
18:20
Staţia de epurare din Braşov, ansamblu complex de instalaţii care contribuie la protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului, prin tratarea şi curăţarea apelor uzate, este blocată din cauza cantităţilor mari de şerveţele umede aruncate în canalizare.
18:00
Wiener Privatklinik (WPK), unul dintre cele mai mari spitale private din Austria, anunţă că a tratat peste 1.000 de pacienţi români în 2025, în timp ce valoarea totală a tratamentelor acordate pacienţilor români a crescut cu 10% comparativ cu anul precedent.
18:00
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, marţi, că ninge abundent pe DN 67 C Novaci – Rânca, iar turiştii sunt sfătuiţi să nu se aventureze ăn zonă fără anvelope de iarnă şi lanţuri antiderapante. Poliţiştii au instituit filtru la kilometrul 22.
18:00
Cu mai mult de un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului, care va avea loc la începutul anului 2027 şi va duce la realocarea funcţiilor de conducere din Parlamentul European, comploturile şi luptele au început deja pentru cele mai înalte funcţii din Parlamentul European. Remanierea va testa din nou aşa-numitul „cordon sanitar”, acordul informal între forţele centriste pentru a ţine extrema dreaptă departe de procesul decizional, scrie POLITICO.
18:00
Reprezentanţii Administraţiei ”Apele Române” au transmis, marţi, clarificări privind exploatarea acumulării Vidraru şi alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeş, arătând că nu are atribuţii în furnizarea apei menajere şi potabile către populaţie, acestea revenind operatorului serviciului public de alimentare cu apă de la nivel local. Totodată, ”Apele Române” nu are atribuţii privind tratarea sau potabilizarea apei şi nu gestionează infrastructura staţiilor de tratare. ”Faptul că astăzi locuitorii oraşului Curtea de Argeş nu au acces la apă este responsabilitatea companiei locale aflate în subordonarea consiliului local care nu a mai realizat investiţii în propriile echipamente de peste 50 de ani”, arată ANAR.
18:00
O fetiţă din judeţul Vaslui în vârstă de aproape două luni a murit la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iaşi, după ce fusese adusă în stare gravă de la spitalul din Vaslui, părinţii micuţei acuzându-i pe medicii vasluieni că au pus diagnosticul greşit şi au transferat copilul la Iaşi mult prea târziu. Conducerea spitalului din Vaslui a demarat o anchetă internă în acest caz.
18:00
Sorana Cîrstea, locul 32 mondial, s-a calificat, marţi, în optimi la turneul WTA 1000 de la Dubai, cu premii totale de peste 4 milioane de dolari.
17:50
Macedonia de Nord intenţionează să adauge 4,42 GW în capacităţi noi de producţie de energie verde în cadrul planului său anual de construcţie energetică pentru 2026, cu investiţii totale estimate la 3,7 miliarde de euro (4,4 miliarde de dolari), a anunţat Ministerul Energiei, Minelor şi Resurselor Minerale, potrivit SeeNews.
17:40
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, marţi, după incidentul petrecut În Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţena Târgu Jiu, unde un medic a fost bruscat de ruda unei paciente, că i se pare „de noaptea minţii” ca în anul 2026 să vină ministrul şi să le spună oamenilor «vă rog să nu mergeţi în spitale să bateţi doctorii», dar că, „din păcate”, aceasta este „realitatea” actuală. În acest context, Rogobete spune că sunt necesare măsuri legislative „clare, concrete, simple”, uşor aplicabile, şi care „să apere” personalul medical de „astfel de personaje” care, din punctul său de vedere, ar trebui „să răspundă în faţa legii”. „Astfel de manifestări ar putea fi incluse în zona ultrajului”, a adăugat Rogobete.
17:40
Un copil de 11 ani a fost rănit, marţi, într-un accident rutier produs în judeţul Neamţ, fiind transportat la spital împreună cu mama sa. În evenimentul rutier au fost implicate un autotren în care se afla doar conducătorul auto şi un autoturism în care se aflau trei persoane.
17:30
Un copil de 11 ani a fost rănit, marţi, într-un accident rutier produs în judeţul Neamţ, fiind transportat la spital împreună cu mama sa. În evenimentul rutier au fost implicate un autotren în care se afla doar conducătorul auto şi un autoturism în care se aflau trei persoane.
17:20
Donald Trump ar urma să vină la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina doar în cazul în care Statele Unite ar ajunge în finala turneului masculin de hochei pe gheaţă. Vizita sa, care ar fi una rapidă, a pus deja în alertă autorităţile italiene, informează rmcsport.fr.
17:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, marţi, după incidentul petrecut În Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţena Târgu Jiu, unde un medic a fost bruscat de ruda unei paciente, că i se pare „de noaptea minţii” ca în anul 2026 să vină ministrul şi să le spună oamenilor «vă rog să nu mergeţi în spitale să bateţi doctorii», dar că, „din păcate”, aceasta este „realitatea” actuală. În acest context, Rogobete spune că sunt necesare măsuri legislative „clare, concrete, simple”, uşor aplicabile, şi care „să apere” personalul medical de „astfel de personaje” care, din punctul său de vedere, ar trebui „să răspundă în faţa legii”. „Astfel de manifestări ar putea fi incluse în zona ultrajului”, a adăugat Rogobete.