Liga Campionilor: Real Madrid şi-a luat revanşa, 1-0 cu Benfica, la Lisabona / Meciul, întrerupt aproape 10 minute după ce Vinicius a acuzat insulte rasiste

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că nu va permite construirea unui buget pe premise nerealiste, explicând că, în trecut, România a pirdut încrederea pieţelor şi a partenerilor pentru că, între datele bugetului de la început de an şi cele de la jumătatea anului sau de la final de an erau nişte diferenţe foarte mari. El a precizat că problemele nu pot fi rezolvate prin postări pe Facebook sau TikTok, ci prin măsuri care să asigure echilibre şi care să pună economia pe baza reale. În plus, el a reiterat ideea că, deşi doar el este criticat în spaţiul public, deciziile s-au luat de către ăntreaga coaliţie. ”Pentru a progresa, pentru a scurta toată această perioadă, e nevoie de o minimă solidaritate şi de o minimă responsabilitate”, a transmis premierul.