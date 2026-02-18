Mesaj RO-ALERT, cod roșu de ninsori abundente în această dimineață, în București și împrejurimi, de la 4.20 la 8.20. „Evitați deplasarea cu mașina!”
B365.ro, 18 februarie 2026 04:50
Un mesaj RO-ALERT a trezit, ăn această dimineață, locuitorii din București și îmrepsjurimi, care au aflat că meteorologii au transformat avertizarea de ninsoare abundentă în cod roșu, valabil vreme de 4 ore, de la ora
• • •
Acum 30 minute
04:50
Acum 12 ore
20:00
Cea mai grea noapte de iarnă începe în București: ninsoarea se întețește în orele ce vin, ANM anunță viscol și zăpadă de zeci de centimetri. Până când avem cod portocaliu # B365.ro
17 februarie, ora 20:00, momentul în care, în București, începe ceea ce se anunță a fi cea mai grea noapte de iarnă din acest sezon; codul portocaliu, în vigoare din acest moment, anunță un episod
19:40
Schema vacanțe „last minute” prin care mai multe victime au fost înșelate de o bucureșteancă. Suspecta a fost reținută # B365.ro
O femeie de 38 de ani, administrator al unei firme din București, a fost reținută de polițiști. Ea ar fi înșelat mai multe persoane cu pachete turistice „last minute" fictive în destinații exotice. Prejudiciul se
19:40
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice transmite lista străzilor afectate în perioada 18 – 20 februarie # B365.ro
Rețele Electrice România a anunțat că urmează zile cu întreruperi de curent, la mai multe adrese din București, Ilfov și Girugiu. Compania a precizat că vor avea loc lucrări de mentenanță. Întreruperi de curent în
19:20
Accident la intersecția dintre Bulevardul Iuliu Maniu și Aleea Cetățuia. Traficul se aglomerează # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident la intersecția dintre Iuliu Maniu și Aleea Cetățuia. Un martor a spus că la fața locului sunt prezente echipaje de poliție, SMURD și pompieri. Accident
18:30
Toată lumea fuge la metrou înainte să se pornească viscolul din seara asta. Stația Piața Victoriei este plină # B365.ro
Bucureștiul se află sub incidența unui cod portocaliu de viscol. Acesta intră în vigoare din această seară de la ora 20:00. Date fiind aceste condiții zeci de bucureșteni caută să ajungă la adăpost sau chiar
18:20
„Brigada deszăpezirii”, pregătită să intervină în București, în seara în care avem cod portocaliu de viscol. Câte utilaje vor fi pe teren în fiecare sector # B365.ro
Primăria Capitalei a anunțat că echipele și utilajele de deszăpezire sunt pe poziții pentru a interveni în această seară, în București. Un cod portocaliu de viscol și ninsori va intra în vigoare în Capitală și
18:00
Copac căzut pe Strada Jandarmeriei. STB: Linia 261 este blocată pe sensul spre Complex Băneasa # B365.ro
STB a anunțat că linia 261 este blocată la intrarea pe Strada Jandarmeriei, pe sensul spre Complex Băneasa. Călătorii și șoferii trebuie să știe că a căzut un copac pe carosabil. Linia 261 este blocată
17:30
SNSPA suspendă cursurile de miercuri din cauza vremii. Bucureștiul intră sub influența unui cod portocaliu de viscol diseară # B365.ro
Școala Națională de Studii Politice și Administrative a anunțat studenții suspendă cursurile de miercuri, 18 februarie 2026, din cauza codului portocaliu de ninsoare și viscol emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru București. SNSPA suspendă
16:40
FOTO | Trafic blocat pe Șoseaua Fundeni. Două mașini s-au ciocnit lângă institutul oncologic # B365.ro
În cursul acestei după-amiezi, a avut loc un accident pe Șoseaua Fundeni. Un martor a transmis că traficul de aici este blocată. Accident pe Șoseaua Fundeni Un membru al grupului de Facebook „Info Trafic București
Acum 24 ore
16:10
FOTO | Zboară tencuială de pe un bloc de pe Calea Dorobanți, și încă nici n-a început cu-adevărat vijelia. Martor: Cad bucăți și pe trotuar, și pe șosea # B365.ro
Astăzi, 17 februarie, Bucureștiul și alte oarșe din țară vor intra sub cod portocaliu de de viscol și ninsoare. Acesta va intra în vigoare de la ora 20:00. Zboară tencuială de pe un bloc de
16:00
Surpriza nr. 2 din organigrama STB, luată la puricat de dl. Ciucu: cei mai mulți directori sunt de la PNL, partidul în care dumnealui este nr. 2 # B365.ro
Primarul General Ciprian Ciucu a inspectat organigrama de la STB. Cu siguranță, edilul Capitalei a văzut că cei mai mulți directori ai instituției sunt afiliați PNL, partid din care face parte și dumnealui. Cu cine
15:50
Vom fi salvați de caniculă, doar să treacă vâjgălăul! USR propune construirea de 80 de „adăposturi climatice” în București. O să fie simplu, schimbăm două autobuze și ajungem la umbră # B365.ro
Bucureștiul pare orașul tuturor posibilităților. Ei bine, a fost lansat în dezbatere publică de Primăria Capitalei un proiect de hotărâre privind înființarea unei rețele de 80 de adăposturi climatice, într-o primă etapă, cu extindere treptată
15:50
Polițiștii de la rutieră, mesaj pentru șoferii din București pentru orele de viscol și ninsoare care se anunță în oraș și-n zona metropolitană. Ce să nu facem, sub niciun chip # B365.ro
Bucureștiul intră sub alertă de Cod Portocaliu de ninsori și viscol de azi, 17 februarie, ora 20:00, și până mâine, 18 februarie, ora 12:00. În această perioadă Brigada Rutieră face recomandări pentru șoferi și ia
15:40
FOTO | Două trenuri Coradia au fost recepționate preliminar la Depoul Alstom din București. Noile garnituri vor fi puse pe șine de un operator privat # B365.ro
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a făcut recepția preliminară la primele două trenuri RE-IR Alstom Coradia Stream atribuite operatorului privat InterRegional Călători. ARF a făcut recepția preliminară a celor două trenuri RE-IR Alstom Coradia ARF
15:20
VIDEO | Fenomen intens declanșat la Obor de vâjgălăul care s-a pornit în București. Plus super ofertă la pomelo din căruciorul șutit de la supermarket și care brusc dă să zboare # B365.ro
Mă mir că sunt atât de mulți oameni în piață acum, când s-a dat cod portocaliu de ninsoare. Da, tocmai am vorbit ca cei care sunt în trafic și se plâng că e aglomerat pe
15:10
VIDEO | Nepalez venit la muncă în București, jefuit și bătut în fața unei săli de jocuri de noroc din Sectorul 5. Polițiștii au reținut agresorul # B365.ro
Un nepalez a fost jefuit și bătut pe Șoseaua Alexandriei, din București. Polițiștii au reținut agresorul în cursul zilei de ieri, 16 februarie. Incidentul a avut loc în Sectorul 5 Un nepalez a fost jefuit
14:20
Evenimente de Ziua lui Brâncuși la Hub-ul de Galben, din Piața Amzei. Joi se deschide o expoziție și va fi difuzat un documentar în memoria marelui sculptor # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anunțat bucureștenii că joi, 19 februarie, va avea loc expoziția „Memoria formelor. Brâncuși și continuitatea" și proiecția unui film documentar dedicat vieții marelui sculptor. Ambele evenimente vor avea loc la Hub-ul
14:20
Sărbătorești în București Dragobetele, la Auchan Titan, cu declarații de iubire, momente de animație și alte experiențe. „Timp pentru Dragoste”, pe 22 februarie # B365.ro
Centrul Comercial Auchan Titan invită locuitorii Bucureștiului duminică, pe 22 februarie, să celebreze iubirea în stil românesc în cadrul evenimentului „Timp pentru Dragoste". Evenimentul promite o experiență memorabilă axată pe creativitate, familie și conexiuni autentice,
14:10
Cum funcționează sistemul de termoficare în București în prag de cod portocaliu de viscol. 1.000 de blocuri au calorifere reci și apă bocnă la robinet # B365.ro
În București și alte județe, va intra în seara asta un cod portocaliu de viscol. În aceste condiții, este nevoie ca sistemul de termoficare să nu aibă avarii și să cauzeze probleme. Până acum, aplicația
13:40
Ghenele îngropate din Sectorul 6 încă nu pot fi date în folosință. PS6 explică de ce: S-au depus contestații repetate la licitația pentru contractul de delegare # B365.ro
Primăria Sectorului 6 răspunde din nou curiozității bucureștenilor în privința noilor-vechi ghene îngropate. Reprezentanții spun că acestea vor fi funcționale după ce va fi încheiat contractul de delegare. Acum, licitația este blocată din cauza unor
13:20
Recomandările ISU pentru, să-i zicem, Ciclonul Bipolar, anunțat de ANM, în vigoare în București și alte județe. Ce nu trebuie să faci pe durata codului portocaliu de viscol # B365.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență România a trasmis cetățenilor câteva recomndări cu privire la codul portocaliu de viscol și ninsoare în București și în alte 11 județe din țară. Codul va intra în vigoare
13:00
Băluță, atac cu gogoașă la Ciucu, despre care zice că-i Baronul Münchhausen, regele minciunilor. “A condus STB până la implozie, împreună cu PNL și USR” # B365.ro
Daniel Băluță a făcut noi remarci la adresa lui Ciprian Ciucu și la felul cum administrează el orașul ca primar general. Primarul social democrat face un „apel la baronul fățarnic" privind reforma STB, despre care
12:30
Epopeea pavelelor puse, sparte și iar puse pe trotuare din Sectorul 3, de câteva ori într-un singur an. Și din diverse motive. Acum, sunt scoase pentru copăcei # B365.ro
O bucureșteancă spune că trotuare refăcute anul trecut sunt din nou distruse într-o zonă din Sectorul 3. Pavalele sunt din nou scoase pentru că administrația ar vrea să planteze copăcei. Pavajul e iar scos O
12:20
FOTO | Caldă Bunătate de Berceni, într-o zi de iarnă cu îngheț și alte neplăceri. Un bucureștean a lăsat la metrou o pungă cu mâncare pentru oricine trece și e flămând # B365.ro
Frigul de afară a făcut bucureștenii să se gândească și la cei mai puțin norocoși, la cei nevoiași care își duc viața de zi cu zi pe străzi. Bunătatea din Berceni O bucureșteancă din Berceni
12:00
Ciucu vrea ca Bucureștiului să găzduiască Forumul Orașelor 2027, un eveniment cu sute de oficiali. Primarul general depune candidatura Capitalei # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, depune azi candidatura Bucureștiului pentru a găzdui Forumul Orașelor în 2027. El a fost împuternicit de Consiliul General pentru a depune dosarul. Evenimentul este organizat de Comisia Europeană și
11:50
FOTO | Cum a ieșit testul antidrog făcut de Robert Negoiță la IML, după ce a ieșit pozitiv la cocaină la provocarea activistului Marian Ceaușescu. „Ca să fie clar!” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a publicat, cu puțin timp în urmă, rezultatul testului antidrog pe care l-a făcut la IML joi, pe 12 februarie, la câteva ore după ce a acceptat provocarea activistului Marian
11:10
VIDEO | Marele Zid de pe Burebista. Dl. Negoiță se ocupă azi de niște noi pădurici pe bulevard, un fel de grădini fortăreață, împrejmuite cu borduri de beton până la brâu # B365.ro
Dl. Negoiță ne anunță azi cărevoluționează iar urbanistic și vine cu o soluție de reamenajare a spațiilor din apropierea intersecției. O soluție verde, cu borduri. Schimbarea coordonată de însuși dl. Negoiță are, spune dânsul, dublu
11:00
De unde iei antiderapant gratuit pentru acest nou episod de iarnă severă, cu ninsoare și viscol, anunțat în București. PS1 anunță lista centrelor de distribuire # B365.ro
E cod portocaliu de ninsoare și viscol, emis de ANM pentru București, Ilfov și alte 11 județe din Muntenia și sudul Moldovei, iar bucureștenii pot lua material antiderapant gratuit de la mai multe centru de
10:40
BREAKING | Cod portocaliu de viscol și ninsoare în București. ANM anunță zăpadă și de jumătate de metru. Cât durează acest aparent cel mai sever episod de iarnă # B365.ro
ANM tocmai a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol puternic în această noapte în București și mai multe județe. Cod portocaliu de ninsori și viscol puternic, la noapte, în București Administrația Națională de
10:30
STB organizează tombole cu premii în bilete la spectacole și evenimente culturale din București. Până când te poți înscrie și care este regulamentul # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) organizează tombole lunare, care pot aduce participanților invitații duble la sepctacole și evenimente culturale. Oricine are un abonament poate participa, inclusiv luna aceasta, până la data de 24. Proiectul se
09:40
ALERTĂ | Chiriile pentru „locuințele convenabile” de la PMB cresc de 10 ori, anunță Ciucu. Acum, un apartament cu două camere costă nici 150 de lei pe lună. Lista noilor prețuri # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că vrea să crească chiriile pentru apartamentele pe care le administrează Administrația Fondului Imobiliar (AFI), întrucât ele nu au mai fost actualizate din anul 2007. Un apartament administrat
09:30
FOTO | Ce e „tehnologia cu infraroșu”, cu care PS6 anunță că astupă gropi, pe care le și numără: 300 până acum. Bucureștean: E OK; mai aveți doar vreo 30.000! # B365.ro
Primăriile din București se întrec în a număra, pe Facebook, câte. gropi au plombat de când cu „Marea Operațiune de Plombare", căci orașul nostru iese din iarnă ciuruit ca după război; acum, Primăria Sectorului 6 ne
09:00
Terapie la Cotroceni, unde Nicușor Dan îi așteaptă pe liderii Coaliției, să vedem dacă mai avem Coaliție. Acest aranjament politic e ca o relație toxică, plină de bălăcăreli # B365.ro
Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți după-amiază cu liderii coaliției de guvernare. Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială. Nicușor Dan îi cheamă pe liderii coaliției la Cotroceni Nicușor Dan i-a chemat, azi, pe liderii
08:20
Dl. Ciucu a tocit azi-noapte la SeTeBeză: „Studiez organigrama STB. Sute de directori și de șefi, sume astronomice. E ca și cum ar fi Sectorul 7 al Capitalei!” # B365.ro
Din toate declarațiile de până acum ale primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, situația de la STB e un monstru cu multe capete dotate cu guri înfometate, deci extrem de cheltuitoare. După ce propunerea sa
06:00
FOTO | O neașteptată criză în Piața Obor: nu mai găsești o tarabă de unde să cumperi o chinezărie cinstită pentru vreo doamnă cochetă (și s-o numești mărțișor) # B365.ro
Pare că și tradițiile românești au fost lovite de măsurile de austeritate, căci criza se simte și la tarabele cu mărțișoare de prin oraș. Dacă pe vremuri era belșug de chinezării, magazine burdușite cu broșe
Ieri
03:10
Ştiu, viaţa e complicată zilele acestea, iar vine iarna peste noi şi ne-am dezobişnuit de ea, nu prea e soare, dar să ştiţi că la mine în curte ies uşor uşor ghioceii, aşa că există
16 februarie 2026
19:40
Circulație închisă temporar pe o secțiune din Transfăgărășan. CNAIR: Restricțiile intră în vigoare de mâine # B365.ro
CNAIR a anunțat că circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan (DN7C), în zona Vidraru. Restricțiile intră în vigoare de mâine, 17 februarie. Circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan Compania Națională de
18:20
„Planșeul Unirii va fi gata la sfârșitul anului sau în primăvara lui 2027”, promite Băluță. Prima etapă de lucrări este terminată, cea de-a doua se apropie de final # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că Planșeul Unirii va fi terminat fie la finalul acestui an, fie în primăvara lui 2027. În oricare scenariu, lucrările ar putea fi gata înainte de termenul prestabilit
17:40
Extinderea M4 până la Gara Progresul nu este primul metrou construit de firme românești, cum spunea Băluță. Ce arată istoricul lucrărilor metroului bucureștean # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că pentru prima dată constructori români se vor ocupa de lucrările la o Magistrală de metrou din București. El se referea la extinderea M4. Însă, datele istorice par
16:50
Câte locuri de parcare albastre sunt azi în București și câte sunt pentru persoanele cu handicap. PMB: Amenda pentru cei care le ocupă ilegal ajunge la 10.000 de lei # B365.ro
Poliția Locală arată șoferilor cum se parchează corect pe locurile speciale pentru persoanele cu handicap din București. Cei care nu au permsiunea de a lăsa mașinile aici riscă să ia amenzi. Câte locuri albastre sunt
16:40
VIDEO | Țeavă de gaze spartă în București, la intersecția dintre Budila și Delea Veche. Trafic blocat, poliția interzice accesul # B365.ro
În urmă cu puțin timp, un martor a transmis că s-a spart o țeavă de gaze pe Strada Delea Veche. La fața locului, sunt prezenți agenți de poliție. Traficul este blocat. S-a spart o țeavă
16:10
ESENȚIAL | Control la RAR, în cazul omologării mașinilor electrice precum cea care a ars ca o torță în București. Ministrul Șerban: Verificăm procedurile de înmatriculare # B365.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerb, a trimis Corpul de Control la RAR (Registrul Auto Român), pentru verificarea omologîării mașinilor electrice precum cea care s-a făcut scrum, zilele trecute, pe Bulevardul Constructorilor din București. Mașina a ars
15:50
Instalarea unei centrale fotovoltaice marchează doar începutul. Valoarea reală apare pe parcursul exploatării, prin producție constantă, costuri controlate și riscuri bine gestionate. Fără un plan de mentenanță, chiar și un sistem proiectat corect ajunge să
15:40
Cum să vizitezi Madrid cu familia: 10 activități și obiective turistice pentru copii și părinți (P) # B365.ro
Madrid este una dintre cele mai prietenoase capitale europene pentru vacanțe în familie. Orașul combină perfect cultura, spațiile verzi, muzeele interactive și parcurile de distracție, oferind experiențe memorabile at
15:40
City break romantic la Paris de Valentine’s Day: Planifică-ți călătoria cu Vola.ro (P) # B365.ro
Dacă vrei să transformi Valentine’s Day într-o experiență memorabilă alături de persoana iubită, un city break romantic la Paris este alegerea perfectă. Orașul luminilor, al cafenelelor cochete și al străzilor pline de farmec, Parisul te […] Articolul City break romantic la Paris de Valentine’s Day: Planifică-ți călătoria cu Vola.ro (P) apare prima dată în B365.
15:40
Buruienile concurează direct cu plantele voastre pentru apă și nutrienți, iar în multe gospodării și ferme mici consumă cel mai mult timp la întreținere. Dacă vreți un control previzibil, merită să alegeți metoda în funcție […] Articolul Cum să alegi metoda potrivită de combatere a buruienilor (P) apare prima dată în B365.
15:40
Partea bună a ninsorii care vine: Dl. Negoiță a anulat sesiunea de curățenie din parcările de reședință. Ce sms au primit bucureștenii din S3 # B365.ro
Din cauza „condițiilor meteo nefavorabile”, Primăria Sectorului 3 a sistat, mâine, ziua de curățenie în parcările de reședință. ANM anunță că Bucureștiul se va afla sub cod galben de ninsori și viscol până pe 19 […] Articolul Partea bună a ninsorii care vine: Dl. Negoiță a anulat sesiunea de curățenie din parcările de reședință. Ce sms au primit bucureștenii din S3 apare prima dată în B365.
15:20
FOTO | Lista „vredniciei la plombat”. Lista străzilor pe care municipalitatea anunță că le-a scăpat de gropi. Bonus: unde s-au reparat, în sfârșit, semafoarele # B365.ro
Administrația Străzilor a transmis lista unde a acționat în ultimele săptămâni în București. Echipele de intervenție s-au ocupat de mai multe zone cu gropi pe străzi și probleme la trotuare. De câteva săptămâni, se intervine […] Articolul FOTO | Lista „vredniciei la plombat”. Lista străzilor pe care municipalitatea anunță că le-a scăpat de gropi. Bonus: unde s-au reparat, în sfârșit, semafoarele apare prima dată în B365.
14:40
„Echipați-vă mașinile, verificați starea drumurilor!” Recomandările MAI pentru acest nou cod galben de ninsoare (Da, ninge iar și-n București. Plus viscol!) # B365.ro
Meteorologii au emis un cod galben de vânt puternic, viscol, strat de zăpadă în urmăatoarele zile, în București și mai multe județe. În aceste condiții, Ministerul de Interne are mai multe sfaturi și recomandări pentru […] Articolul „Echipați-vă mașinile, verificați starea drumurilor!” Recomandările MAI pentru acest nou cod galben de ninsoare (Da, ninge iar și-n București. Plus viscol!) apare prima dată în B365.
