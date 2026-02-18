09:30

Primăriile din București se întrec în a număra, pe Facebook, câte. gropi au plombat de când cu „Marea Operațiune de Plombare”, căci orașul nostru iese din iarnă ciuruit ca după război; acum, Primăria Sectorului 6 ne […] Articolul FOTO | Ce e „tehnologia cu infraroșu”, cu care PS6 anunță că astupă gropi, pe care le și numără: 300 până acum. Bucureștean: E OK; mai aveți doar vreo 30.000! apare prima dată în B365.