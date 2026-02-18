Se circulă în condiţii de iarnă pe toate drumurile naţionale din zona Moldovei

09:50

Un poliţist din Galaţi este cercetat disciplinar, după ce a sancţionat nejustificat un pompier, care conducea o autospecială de stingere către un incendiu, izbucnit într-un sat din comuna Drăguşani. Poliţistul l-a amendat pe pompier pentru că nu i-ar fi acordat prioritate în misiune, deşi ambele echipaje se îndreptau spre acelaşi incident. Din cauza drumului îngust […] Articolul Poliţistul, care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, este cercetat disciplinar apare prima dată în TeleM Regional.