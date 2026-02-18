CCR a decis: pensiile magistratilor pot fi taiate

09:50

Boberii Mihai Cristian Tentea şi George Iordache au reuşit cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă din ultimii 34 de ani, locul 5 în proba de bob-2 masculin, marţi seara, la Milano-Cortina. Tentea şi Iordache şi-au păstrat locul ocupat luni, după primele două manşe, dar ei ar fi putut spera la […]