A7 rămâne închisă din cauza blocajului de pe A3
TeleM Iași , 18 februarie 2026 13:40
Autostrada A7 rămâne închisă, chiar dacă pe anumite sectoare circulația ar fi posibilă, din cauza blocajului complet de pe Autostrada A3. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău explică că restricția este impusă pentru siguranța șoferilor. Dacă A7 ar fi redeschisă, fluxul de autovehicule ar ajunge direct pe un sector complet blocat, unde viscolul puternic
• • •
Acum 30 minute
13:40
13:40
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) referitoare la legea privind pensiile magistraților, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. Decizia Curții înseamnă că actul normativ contestat a fost considerat constituțional în raport cu criticile formulate de instanța supremă. Sesizarea ÎCCJ a vizat noul proiect legislativ
13:40
Fermierii din sectorul pomicol afectați de înghețul târziu din primăvara anului 2025 pot solicita până pe 9 martie 2026 sprijin financiar de urgență la APIA. Grantul poate ajunge până la 2.000 de euro pe hectar și se acordă pentru specii precum măr, păr, prun, cais, piersic, cireș, vișin, nuc, alun și migdal. Beneficiarii trebuie să
13:40
Senatorii au adoptat noi reguli pentru domeniul jocurilor de noroc, care ar putea schimba radical modul în care sunt promovate cazinourile și pariurile în România. Proiectele prevăd interzicerea reclamelor la jocuri de noroc pe internet și la televizor între orele 6 dimineața și 12 noaptea. În plus, vârsta minimă de acces în cazinouri ar putea
13:40
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași își intensifică prezența pe scena academică internațională. Conducerea instituției anunță participarea la tot mai multe târguri și reuniuni educaționale organizate la nivel global. Scopul este dezvoltarea de noi parteneriate și proiecte comune cu universități din întreaga lume. Reprezentanții UAIC spun că astfel sunt valorificate oportunități importante de colaborare academică
13:40
Ninsorile abundente au pus la încercare întreaga regiune a Moldovei. De la Suceava până la Vrancea, autoritățile au intervenit continuu pentru menținerea drumurilor practicabile și a serviciilor esențiale. Traficul rutier și feroviar a fost afectat în mai multe zone, iar unele zboruri au fost anulate. În unele județe, cursurile au fost suspendate, în timp ce
Acum o oră
13:30
Ninsoarea căzută peste Iași a mobilizat, încă de la primii fulgi, echipele Companiei de Transport Public, care au intervenit pe tot parcursul nopții pentru a menține circulația în condiții de siguranță. În intervalul 19:00 – 07:00, muncitorii au acționat în stații, la refugii și pe infrastructura liniilor de tramvai. Au fost împrăștiate materiale antiderapante pe
Acum 4 ore
11:50
Astăzi, cursurile din toate unitățile școlare ale județului Neamț se desfășoară în regim normal, conform structurii anului școlar în curs și programului fiecărei unități de învățământ. "Un total de 2.943 de elevi au fost afectați de condițiile meteorologice și nu au putut ajunge la cursuri. Școlile care au raportat un număr semnificativ de elevi absenți
11:50
Vrancea: Peste 1.700 de consumatori din patru localităţi, fără energie electrică din cauza vremii # TeleM Iași
Peste 1.700 de consumatori din patru localităţi ale judeţului Vrancea au rămas fără energie electrică, miercuri dimineaţă, pe fondul ninsorilor abundente şi al viscolului, a anunţat prefectul Marius Iorga. 'La ora 08:15, un număr de 1.707 consumatori din patru localităţi ale judeţului erau afectaţi de întreruperea alimentării cu energie electrică. Sunt vizate mai multe blocuri
11:40
În cursul acestei zile, prin apel la numărul unic de urgență 112, pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au fost solicitați să intervină în localitatea Dumbrava, comuna Ciurea, la un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. La locul solicitării au fost direcționate de urgență două autospeciale de stingere cu
11:40
CFR Călători a anulat alte trenuri, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile ce îngreunează circulaţia feroviară în zonele aflate sub cod de ninsori. Dacă iniţial au fost anulate 20 de trenuri, operatorul a mai scos din circulaţie alte garnituri: R 8001, R 8010, Bucureşti Nord – Constanţa şi retur; IR 16085, IR 16084, IR 1583,
10:50
Circulația mai multor trenuri este suspendată miercuri, 18 februarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice severe care afectează zone aflate sub avertizare meteo. Potrivit CFR Călători, măsura a fost luată pentru a permite intervenții și degajarea căii ferate în zonele afectate. Circulație închisă Ploiești – București Pe distanța Ploiești – București, traficul feroviar este închis din
10:40
Întreruperi programate și avarii la rețeaua de energie electrică în județul Galați (18 februarie – 5 martie 2026) # TeleM Iași
Mai multe localități din județul Galați sunt afectate în această perioadă de întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, dar și de avarii pentru care termenul de remediere este momentan indisponibil. Avarii semnalate – 18 februarie 2026 La data de 18.02.2026 au fost raportate întreruperi cu termen de remediere momentan indisponibil în următoarele zone: Echipele
10:10
82 de candidați pentru 10 posturi de asistent medical, la Spitalul Clinic Județean din Suceava # TeleM Iași
Posturile „sigure" din sistemul public continuă să stârnească interes, iar un nou concurs organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava confirmă, încă o dată, apetitul ridicat pentru locurile de muncă stabile, cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Zeci de candidați s-au înscris pentru doar câteva posturi de asistent medical, semn că, dincolo de
10:10
Accident rutier produs în comuna Gherăești, județul Neamț. O persoană a rămas încarcerată # TeleM Iași
În jurul orei 08:30, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 2-E 85, în satul Gherăeștii Noi din comuna Gherăești.La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman ( o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere și o ambulanță
10:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că președintele american Donald Trump exercită presiuni excesive asupra sa # TeleM Iași
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că președintele american Donald Trump exercită presiuni excesive asupra sa în încercarea de a obține o rezoluție la războiul de aproape patru ani dintre Kiev și Moscova, potrivit Observatornews.ro Într-un interviu acordat Axios, Zelenski a mai spus că orice plan care impune Ucrainei să renunțe la teritorii pe care Rusia
Acum 6 ore
10:00
Zborurile București–Suceava au fost anulate din cauza condițiilor meteo nefavorabile de pe Otopeni # TeleM Iași
Zborurile București-Suceava și retur din noaptea trecută și de azi dimineață au fost anulate din cauza ninsorilor abundente din București, precum și a unei defecțiuni la o aeronavă. Zborul Tarom București-Suceava de ieri a fost anulat din cauza vremii severe din capitală și prin urmare nu a mai fost operat nici zborul retur de azi
10:00
O ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, aflată în misiune în satul Stânca, comuna Victoria, pentru preluarea unei paciente – femeie, 34 de ani, lehuză, care tocmai a născut – a derapat la ieșirea din satul Victoria spre satul Stânca, din cauza condițiilor de iarnă, nemaiputând continua deplasarea.Pentru gestionarea situației de urgență au intervenit
09:50
JO de iarnă: Tentea și Iordache au reușit locul 5 la proba de bob, cel mai bun rezultat al României din ultimii 34 de ani # TeleM Iași
Boberii Mihai Cristian Tentea şi George Iordache au reuşit cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă din ultimii 34 de ani, locul 5 în proba de bob-2 masculin, marţi seara, la Milano-Cortina. Tentea şi Iordache şi-au păstrat locul ocupat luni, după primele două manşe, dar ei ar fi putut spera la
09:50
Mai multe localități din județul Neamț au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile. Peste 2.700 de consumatori sunt afectați, iar echipele de intervenție lucrează pentru remedierea situației. La ora 08:00, reprezentanții Delgaz Grid au informat că localitățile Boboiești, Dolhești, Pâțâligeni, Pipirig, Pluton și Stânca din comuna Pipirig, precum și Mânăstirea Neamț din
09:40
Bacău sub asediul ninsorii! Patru localități fără curent, TIR răsturnat pe DN2 și trafic în condiții de iarnă # TeleM Iași
Ninsorile abundente continuă să creeze probleme în județul Bacău. Deși la această oră nu sunt drumuri naționale sau județene blocate, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, iar utilajele rămân pe trasee pentru a menține carosabilul practicabil. Autoritățile precizează că o îmbunătățire a traficului este așteptată abia după încetarea ninsorii. Patru localități fără energie electrică
09:40
Curtea Constituţională reia dezbaterile asupra proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraţilor # TeleM Iași
La termenul precedent, judecătorii Curţii au întrerupt discuţiile pentru a putea studia noi documente depuse de instanţa supremă, prin care se solicită sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Curtea Constituţională reia miercuri dezbaterile asupra proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraţilor, după ce a amânat de cinci ori pronunţarea pe această temă. La termenul
09:40
Dintre acestea, 39 au ajuns la spital cu ambulanţele, iar celelalte au primit acordul să fie transportate cu maşinile rudelor. 117 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 39 au ajuns la spital cu ambulanţele, iar celelalte au primit acordul să fie transportate cu maşinile rudelor. Potrivit Dispeceratului
09:30
Vrancea: Mai multe maşini rămase blocate în zăpadă, majoritatea între Panciu-Haret şi Focşani-Mândreşti # TeleM Iași
Mai multe autoturisme au rămas blocate în zăpadă, miercuri dimineaţă, majoritatea pe DJ 204E Panciu-Haret şi pe DN 23 Focşani-Mândeşti, 17 persoane fiind afectate, fără a fi însă înregistrate cazuri care să necesite îngrijiri medicale, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea. Reprezentanţii ISU Vrancea au precizat, pentru AGERPRES, că pe DJ 204E Panciu-Haret
09:20
Reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Iaşi au anunţat, miercuri dimineaţa, că se circulă în condiţii de iarnă şi fără restricţii pe toate drumurile naţionale din zona Moldovei. 'În prezent, pe raza DRDP Iaşi sunt în acţiune 201 autoutilaje, iar circulaţia în regiune se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu zăpadă pe carosabil
Acum 24 ore
15:30
Universitățile din România își stabilesc taxele pentru anul universitar 2026–2027, iar mai multe instituții anunță modificări ale costurilor de școlarizare. La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași, Senatul a aprobat creșteri pentru unele specializări. Pentru studenții din anul I la Medicină și Medicină Dentară, taxa va ajunge la 13.000 de lei,
Ieri
14:00
Spitalul Județean de Urgență Bacău va implementa un proiect de modernizare și dotare a blocului operator, în valoare de peste 57 milioane de lei, dintre care 26 milioane provin din fonduri europene. Investiția vizează în special Secția de Ortopedie și Secția de Neurochirurgie, centre esențiale pentru intervențiile chirurgicale complexe și tratamentul traumelor grave. Proiectul presupune
14:00
Procedura de achiziție pentru retehnologizarea Centralei Electrotermice I din Iași a fost anulată, după ce nicio firmă nu a depus ofertă. Primăria pregătise aproximativ 115 milioane de lei pentru instalarea de echipamente de cogenerare, care ar fi permis producerea concomitentă de energie termică și electrică cu șase motoare termice și două cazane de abur, cu
13:40
Bazinul de înot didactic din Târgu-Neamț rămâne închis pe perioadă nedeterminată, după ce au fost identificate probleme structurale la nivelul construcției. Decizia a fost anunțată public de primarul Vasile Apopei, printr-o postare pe rețelele de socializare. Potrivit edilului, o comisie formată din reprezentanți ai Compania Națională de Investiții și ai constructorului a constatat existența unei
13:40
Maria are 20 de
13:40
Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Neamț au efectuat două percheziții domiciliare în Piatra-Neamț și Sagna. În urma verificărilor au fost ridicate arme, muniție și trofee cinegetice. La data de 16 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Neamț au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în […] Articolul Percheziții în Piatra-Neamț și Sagna: arme, muniție și trofee ridicate de polițiști apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Tulburarea de spectru autist (TSA) ridică multe întrebări pentru părinți și îngrijitori. În spațiul online circulă informații corecte, dar și mituri sau interpretări alarmiste. Mai jos vei descoperi informații care te vor ajuta să înțelegi ce înseamnă această tulburare, cum recunoști semnele timpurii, cum se stabilește diagnosticul și ce tipuri de intervenții pot ajuta. 1. TSA […] Articolul 9 lucruri pe care trebuie să le știi despre tulburarea de spectru autist (P) apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Direcția de Asistență Socială Iași a desfășurat în această iarnă mai multe campanii de amploare pentru identificarea și sprijinirea persoanelor fără adăpost, în contextul temperaturilor extreme. Echipele din teren au mers în zonele cunoscute ca fiind frecventate de oamenii străzii, pentru a-i direcționa către centrele special amenajate sau către spitale, atunci când situația medicală a […] Articolul Campanii anti-ger pentru persoanele fără adăpost la Direcția de Asistență Socială Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început virarea sumelor destinate crescătorilor de animale din județul Iași, în cadrul schemei de sprijin pentru ameliorarea raselor. Peste 2,5 milioane de lei au fost alocați la nivel național pentru plata serviciilor prestate în luna noiembrie 2025. Fondurile provin din bugetul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și […] Articolul APIA virează 2,5 milioane lei crescătorilor din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Consiliul Județean Suceava a obținut publicarea anunțului de participare pentru licitația privind realizarea centurii ocolitoare a orașului Gura Humorului în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, SEAP. Deși documentația a fost transmisă către Agenția Națională pentru Achiziții Publice încă din 30 decembrie 2025, anunțul a fost publicat abia pe 16 februarie. Întârzierea a dus la decalarea […] Articolul Proiectul centurii din Gura Humorului va prinde contur apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Incident la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Târgu Jiu – medic agresat de un aparținător # TeleM Iași
Un medic a fost agresat de un aparținător, luni, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Târgu Jiu, cercetările în acest caz fiind preluate de un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Este vorba despre o doctoriță care lucrează în cadrul UPU. Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Județean de […] Articolul Incident la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Târgu Jiu – medic agresat de un aparținător apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Tragedie la Vaslui: Fetita de două luni a murit din cauza unei pneumonii netratate la timp. Ancheta este în desfășurare # TeleM Iași
Medicii ieșeni au finalizat autopsia fetitei de două luni care a decedat la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, confirmând că moartea a fost cauzată de insuficiență respiratorie acută, provocată de o bronhopneumonie bilaterală în focare confluente, potrivit articolului publicat de Vremea Nouă. Autopsia a mai relevat și prezența unei formațiuni tumorale benigne la palatul moale […] Articolul Tragedie la Vaslui: Fetita de două luni a murit din cauza unei pneumonii netratate la timp. Ancheta este în desfășurare apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Iarna se întoarce puternic. ANM a emis cod portocaliu de vreme rea: Viscol puternic și ninsori masive în sudul și estul țării. Strat de zăpadă de până la 50 cm # TeleM Iași
Un episod de iarnă extrem de sever lovește România începând din această seară, cu ninsori abundente, viscol puternic și depuneri consistente de zăpadă în mai multe regiuni. Potrivit avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, condițiile meteo se vor deteriora accentuat. ANM a emis o avertizare Cod portocaliu de ninsori și viscol pentru Muntenia și […] Articolul Iarna se întoarce puternic. ANM a emis cod portocaliu de vreme rea: Viscol puternic și ninsori masive în sudul și estul țării. Strat de zăpadă de până la 50 cm apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
„Floarea Vieții” aduce speranță în primii pași ai copiilor: flori care se transformă în scutece și lapte praf # TeleM Iași
Asociația Glasul Vieții lansează și în 2026 campania „Floarea Vieții”, prin care încearcă să aducă un sprijin concret copiilor sărmani și orfani aflați în grija sa. Familia Vieții a ajuns acum la 10.559 de copii, fiecare având nevoie de hrană, îmbrăcăminte, medicație și produse de igienă de bază. Povestea Marinelei: lupta unei mame pentru șase […] Articolul „Floarea Vieții” aduce speranță în primii pași ai copiilor: flori care se transformă în scutece și lapte praf apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, atrag atenţia reprezentanţii Organizaţiei Salvaţi Copiii. Rata de vaccinare pentru ROR – Rujeolă, Oreion şi Rubeolă – a scăzut abrupt, în special când vine vorba despre cea de-a doua doză, care ar trebui administrată la vârsta de cinci ani. Mai puţin de […] Articolul România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Ministrul Muncii ameninţă cu demisia dacă nu se discută cu sindicatele pe tema legii salarizării # TeleM Iași
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, luni seară, că va pleca din funcţie dacă, până la jumătatea lunii aprilie, nu vor începe consultările cu sindicatele pe tema Legii salarizării, el precizând că această lege repreztintă jalon în PNRR. Ministrul Florin Manole a explicat, luni seară, la Antena 3 CNN, că Legea salarizării este jalon în […] Articolul Ministrul Muncii ameninţă cu demisia dacă nu se discută cu sindicatele pe tema legii salarizării apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Datoria administraţiei publice a României (datoria guvernamentală) a urcat, în noiembrie 2025, până la 1.121 miliarde lei, de la 1.116 miliarde de lei în luna precedentă. Conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), citate de Agerpres, ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,2%, de la 60% în august (PIB […] Articolul Datoria publică a României a crescut la 1.121 miliarde lei în noiembrie 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Premierul Ilie Bolojan reaprinde discuțiile despre reorganizarea administrativă: România ar putea trece la 8 regiuni # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a abordat recent posibilitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale în România, subliniind dificultățile financiare ale unui număr mare de unități administrativ-teritoriale. Discuții similare au existat și în 2013, atunci când se propunea reducerea celor 41 de județe la 8 regiuni. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că doar „o pătrime” dintre cele peste 3.200 […] Articolul Premierul Ilie Bolojan reaprinde discuțiile despre reorganizarea administrativă: România ar putea trece la 8 regiuni apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Control judiciar pentru trei angajați ai adăpostului din Suraia, acuzați de uciderea și schingiuirea câinilor # TeleM Iași
Procurorii Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru 60 de zile față de trei persoane din cadrul adăpostului de câini din Suraia, cercetate pentru uciderea și schingiuirea animalelor. În cazul persoanei juridice, instanța a admis interzicerea încheierii unor contracte privind capturarea câinilor fără stăpân și suspendarea activităților […] Articolul Control judiciar pentru trei angajați ai adăpostului din Suraia, acuzați de uciderea și schingiuirea câinilor apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Ministerul Justiţiei a validat lista cu cei 19 candidaţi înscrişi pentru conducerea marilor parchete # TeleM Iași
Este vorba despre Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – DIICOT. Ministerul Justiţiei a validat lista cu cei 19 candidaţi înscrişi pentru şefia marilor parchete. Este vorba despre Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia […] Articolul Ministerul Justiţiei a validat lista cu cei 19 candidaţi înscrişi pentru conducerea marilor parchete apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Centura Gura Humorului, scoasă la licitație pe SEAP: contract de aproape 600 milioane lei, termen pentru oferte 30 martie # TeleM Iași
La mai bine de o lună și jumătate de la transmiterea documentației către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Consiliul Județean Suceava a obținut publicarea anunțului de participare pentru licitația deschisă privind realizarea centurii ocolitoare a orașului Gura Humorului în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Anunțul a fost publicat pe 16 februarie, deși documentația fusese […] Articolul Centura Gura Humorului, scoasă la licitație pe SEAP: contract de aproape 600 milioane lei, termen pentru oferte 30 martie apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași) organizează mâine, 18 februarie 2026, workshopul„Managementul pisciculturii ecologice”, eveniment care va avea loc începând cu ora 10:00, în Sala Verde situată în clădirea principală a Universității. Workshopul își propune să consolideze colaborarea dintre cercetători și specialiști din domeniul pisciculturii, facilitând transferul rezultatelor […] Articolul Workshop dedicat managementului pisciculturii ecologice,organizat la USV Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare # TeleM Iași
Întâlnirea şefului statului cu liderii coaliţiei de guvernare are loc la o zi după ce aceştia au stabilit mai multe măsuri bugetare. Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni marți cu liderii coaliţiei de guvernare. Întâlnirea este programată la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, transmite Administraţia Prezidenţială. Întâlnirea şefului statului cu liderii coaliţiei de guvernare are […] Articolul Preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Taxe mai mari la UMF Iași din 2026: 13.000 de lei pentru anul I la Medicină și Medicină Dentară # TeleM Iași
Universitățile din țară își definitivează taxele pentru anul universitar viitor, iar mai multe instituții anunță modificări ale costurilor de școlarizare. La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Senatul a aprobat creșteri consistente pentru unele specializări. Pentru studenții din anul I la Medicină și Medicină Dentară, taxa ajunge la 13.000 de lei. […] Articolul Taxe mai mari la UMF Iași din 2026: 13.000 de lei pentru anul I la Medicină și Medicină Dentară apare prima dată în TeleM Regional.
16 februarie 2026
15:10
Angajații Combinatului Siderurgic din Galați au ieșit luni în stradă, nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile din octombrie 2025. Aproximativ 100 de persoane s-au adunat în fața Prefecturii, cerând intervenția rapidă a guvernului pentru respectarea statutului combinatului ca obiectiv strategic. Din 2024, societatea se află în procedură de concordat preventiv, prin care datoriile sunt […] Articolul Protest al angajaților Combinatului Siderurgic Galați din cauza salariilor restante apare prima dată în TeleM Regional.
