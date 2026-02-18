Iadul din Gara de Nord din cauza ninsorii. Zeci de trenuri anulate din cauza zăpezii și viscolului. Orele de întârziere afișate pe tabele te duc în pragul deznădejdii
B365.ro, 18 februarie 2026 12:20
CFR Călători a anunțat că mai multe trenuri sunt anulate din cauza ninsorilor. Echipele competente intervin pentru eliberarea căilor ferate. Dis-de-dimineață, mai multe rute au fost închise, în urma mesajului Ro-Alert privind codul roșu de
FOTO | Cartierul Rahova, adormit sub zăpadă. Cum arată străzile din Sectorul 5 pe unde ar trece, cel mai ușor, o sanie trasă de câini
De marți, 17 februarie, Bucureștiul și alte județe se află sub incidența unui cod portocaliu de viscol. Acesta a intrat în vigoare de ieri seară de la ora 20:00. Astăzi, 18 februarie, bucureștenii se luptă
Efectele abuzului de RO-ALERT, mesajul care a aruncat bucureștenii din pat la 4 dimineața. Medic psihiatru: Nu orice inconvenient este o catastrofă, nu orice ninsoare e un dezastru
În jurul orei 04:20, autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert privind un cod roșu de ninsori abundente, valabil până la ora 08:20, în București. Un medic psihiatru explică faptul că abuzul de acest tip de
FOTO | Stafide „Furnicuța" sunt rechemate de la clienții din București și din țară. Anumite loturi pot conține pesticide neautorizate în UE
ANSVSA anunță rechemarea de la clienți a unui produs ca măsură de precauție, fiind vorba despre mai multe loturi de stafide „Furnicuța". Produsele au fost retrase de la raft din cauza depistării prezenței unor reziduuri
BREAKING | Pensiile magistraților pot fi tăiate. CCR a decis că legea care prevede acest lucru e constituțională
Curtea Constituțională (CCR) a decis, cu puțin timp în urmă, că legea privind pensiile magistraților este constituțională: așadar, aceste venituri pot fi tăiate. CCR a reușit să ia decizia din a șasea încercare – 5
FOTO | Transportul public din București în ziua cu ninsoare, acum și-ntr-o imagine cu nesfârșit șir de troleibuze, blocate blocate la capăt, pe Lucrețiu Pătrășcanu
Mesajul RO-ALERT cu „aoleo, ninge iarna!", care ne-a dus pe mulți în pragul infarctului la ora 4.20 dimineață, poate avea mai mult explicații, cum ar fi aceea de a ne pregăti pentru un fail superb
Cât te costă un Bolt, un Uber sau taxi din Berceni până la Aeroportul Otopeni, în ziua cu STB în maximă dificultate din cauza unei zăpezi. Tarifele au explodat
Pentru a traversa Bucureștiul, pornind din Berceni cu destinația Aeroport „Henri Coandă" Otopeni, o cursă cu una dintre companiile de ridesharing te poate face să scoți din buzunar o sumă considerabilă, având în vedere condițiile
FOTO | Sub Nămeți SRL, compania zilei la București. Șine de tramvai și benzi unice STB, îngropate sub zăpadă
Sub Nămeți SRL este azi numirea cea mai potrivită pentru București, în general, dar în special pentru multe benzi unice STB și pentru zeci de kilometri de șine de tramvai pe unde n-a trecut trecut
VIDEO | Formula 1 pe zăpadă, la noi în București ⚡ Utilaj de deszăpezire din Sectorul 3, în timp ce confundă bulevardul cu circuitul de la Monaco
Utilajele de deszăpezire din Sectorul 3 circulă cu o viteză atât de mare încât nu doar că ridică zăpada, ci reușesc să „îngroape" mașinile parcate într-un amestec fin de omăt, mocirlă și mizerie stradală. Bulevarde
Codul portocaliu prelungit în București și zona metropolitană. Ce intervenții raportează PMB, în ziua în care orașul a fost îngropat în nămeți de un episod de iarnă cinstită | UPDATE
ANM tocmai a prelungit codul portocaliu de ninsoare până la ora 16:00 în București și Ilfov, iar stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri. Între timp, operatorii de salubritate din toate sectoarele Capitalei intervin
FOTO | Dl. Negoiță s-a pozat dimineață la lopată, dar abia pe la ora 9, probabil mesajul RO-ALERT a distorsionat timpul și a stricat beauty rutina matinală. Cum e, de fapt, în S3
Dl. Robert Negoiță, primar al Sectorului 3, ne face azi o demonstrație din cele extrem de enervante, de fapt, cu care vor să ne cucerească autoritățile: a ieșit (și s-a și pozat, evident) la lopată,
VIDEO | „Ninge, nu dau turcii!". Bucureștenii, după ce mesajul RO-ALERT de ninsoare i-a aruncat din paturi. Haz de necazul alertei care a urmat dimineață, pe la 4
Când toată suflarea Capitalei visa la mări și țări, un cor de telefoane RO-ALERT, setate pe modul „sfârșitul lumii", a decis că ora 4 dimineața este momentul perfect pentru ca bucureștenii să afle, subit și
Acoperișul unei stații de tramvai de pe Șoseaua Chitilei, smuls și proiectat pe șine. S-a întâmplat în stația Marmurei, unde oprește linia 53
Din cauza rafalelor de vânt puternice și a condițiilor meteorologice din București, un acoperiș al unui refugiu de tramvai de pe Șoseaua Chitilei a căzut lat pe șine. Refugiu STB, doborât de vânt pe Șoseaua
Coșmarul de trafic din București, într-o singură imagine de pe Șoseaua Mihai Bravu. Un nesfârșit șir de tramvaie blocate, șosea plină de zăpadă și mașini. Și tot ninge!
Prima ninsoare serioasă a acestui an – și, de fapt, doar al treilea episod de iarnă autentică din sezon – a transformat Bucureștiul într-un peisaj alb, dar imposibil de străbătut de către șoferi și pietoni.
ESENȚIAL | Zeci de copaci căzuți, mașini avariate, străzi și drumuri blocate. Bilanț matinal al acestui episod intens de iarnă din București și zona metropolitană
De marți dimineață și până azi, la ora 06:00, ISU București-Ilfov a înregistrat și a intervenit în mai multe cazuri precum pentru îndepărtarea unor copaci căzuți, elemente de construcție desprinse și autoturisme avariate. Între orele
ALERTĂ | Coșmar adeverit dimineață pentru mii de bucureșteni: linia 41, blocată. Nămeți pe șine, puhoaie de oameni în stații și pe șosea
Linia de tramvai 41, un traseu crucial pentru transportul public din București, fiindcă leagă 4 mari cartiere din vest de nordul orașului, este blocată dimineață, din cauza ninsorii și nămeților. Un bucureștean din comunitatea Infotrafioc
Mesajul STB pentru bucureșteni, în dimineața în care pare imposibil să ajungi din punctul A în punctul B din cauza nămeților de pe străzi, trotuare, refugii din stații
Un mesaj pentru bucureșteni vine de la STB în dimineața în care deplasarea din orice punct A în orice punct B este, în cel mai fericit caz, o aventură, iar în cel mai rău –
VIDEO | Oribilul drum spre job al bucureștenilor, în dimineața cu RO-ALERT de cod roșu de ninsoare. Cozi de tramvaie înfofolite în zăpadă, „pe Iuliu Maniu, am mers în șir indian pe șosea"
Bună dimineața, dragi bucureșteni, mai întâi ne bucurăm pentru aceia dintre voi care aveți un somn perfect profund și n-ați sărit din paturi panicați la ora 4.20, când a urlat mesajul RO-ALERT prin care mașinăria
FOTO | Bulevardul Dacia ascunde bijuterii neoromânești. Clădirile își trăiesc chinuite bătrâneți după blocuri anoste, case de amanet și păcănele
Deși Bucureștiul pare adesea anost, iar reminiscențele comunismului se resimt puternic mai ales în vechile cartiere muncitorești, în spatele blocurilor gri se ascund bijuterii arhitecturale. Unele consolidate, altele lăsate în paragină, de îți e mai
ALERTĂ | Centura Capitalei, blocată de zăpadă. Traficul rutier, oprit pe DNCB, în zona Bragadiru. Trafic restricționat și pe autostrăzile pe A2, A3, A7
Zpăada abundentă care a căzut toată noaptea în București și zona metropolitană are deja previzibile efecte și asupra traficului rutier, care pe Centura Capitalei e oprit complet în zona Bragadiru, pe ambele sensuri, din cauză
Mesaj RO-ALERT, cod roșu de ninsori abundente în această dimineață, în București și împrejurimi, de la 4.20 la 8.20. „Evitați deplasarea cu mașina!"
Un mesaj RO-ALERT a trezit, ăn această dimineță, locuitorii din București și îmrepsjurimi, care au aflat că meteorologii au transformat avertizarea de ninsoare abundentă în cod roșu, valabil vreme de 4 ore, de la ora
Cea mai grea noapte de iarnă începe în București: ninsoarea se întețește în orele ce vin, ANM anunță viscol și zăpadă de zeci de centimetri. Până când avem cod portocaliu
17 februarie, ora 20:00, momentul în care, în București, începe ceea ce se anunță a fi cea mai grea noapte de iarnă din acest sezon; codul portocaliu, în vigoare din acest moment, anunță un episod
Schema vacanțe „last minute" prin care mai multe victime au fost înșelate de o bucureșteancă. Suspecta a fost reținută
O femeie de 38 de ani, administrator al unei firme din București, a fost reținută de polițiști. Ea ar fi înșelat mai multe persoane cu pachete turistice „last minute" fictive în destinații exotice. Prejudiciul se
Noi
Rețele Electrice România a anunțat că urmează zile cu întreruperi de curent, la mai multe adrese din București, Ilfov și Girugiu. Compania a precizat că vor avea loc lucrări de mentenanță. Întreruperi de curent în […] Articolul Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice transmite lista străzilor afectate în perioada 18 – 20 februarie apare prima dată în B365.
Accident la intersecția dintre Bulevardul Iuliu Maniu și Aleea Cetățuia. Traficul se aglomerează # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident la intersecția dintre Iuliu Maniu și Aleea Cetățuia. Un martor a spus că la fața locului sunt prezente echipaje de poliție, SMURD și pompieri. Accident […] Articolul Accident la intersecția dintre Bulevardul Iuliu Maniu și Aleea Cetățuia. Traficul se aglomerează apare prima dată în B365.
Toată lumea fuge la metrou înainte să se pornească viscolul din seara asta. Stația Piața Victoriei este plină # B365.ro
Bucureștiul se află sub incidența unui cod portocaliu de viscol. Acesta intră în vigoare din această seară de la ora 20:00. Date fiind aceste condiții zeci de bucureșteni caută să ajungă la adăpost sau chiar […] Articolul Toată lumea fuge la metrou înainte să se pornească viscolul din seara asta. Stația Piața Victoriei este plină apare prima dată în B365.
„Brigada deszăpezirii”, pregătită să intervină în București, în seara în care avem cod portocaliu de viscol. Câte utilaje vor fi pe teren în fiecare sector # B365.ro
Primăria Capitalei a anunțat că echipele și utilajele de deszăpezire sunt pe poziții pentru a interveni în această seară, în București. Un cod portocaliu de viscol și ninsori va intra în vigoare în Capitală și […] Articolul „Brigada deszăpezirii”, pregătită să intervină în București, în seara în care avem cod portocaliu de viscol. Câte utilaje vor fi pe teren în fiecare sector apare prima dată în B365.
Copac căzut pe Strada Jandarmeriei. STB: Linia 261 este blocată pe sensul spre Complex Băneasa # B365.ro
STB a anunțat că linia 261 este blocată la intrarea pe Strada Jandarmeriei, pe sensul spre Complex Băneasa. Călătorii și șoferii trebuie să știe că a căzut un copac pe carosabil. Linia 261 este blocată […] Articolul Copac căzut pe Strada Jandarmeriei. STB: Linia 261 este blocată pe sensul spre Complex Băneasa apare prima dată în B365.
SNSPA suspendă cursurile de miercuri din cauza vremii. Bucureștiul intră sub influența unui cod portocaliu de viscol diseară # B365.ro
Școala Națională de Studii Politice și Administrative a anunțat studenții suspendă cursurile de miercuri, 18 februarie 2026, din cauza codului portocaliu de ninsoare și viscol emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru București. SNSPA suspendă […] Articolul SNSPA suspendă cursurile de miercuri din cauza vremii. Bucureștiul intră sub influența unui cod portocaliu de viscol diseară apare prima dată în B365.
FOTO | Trafic blocat pe Șoseaua Fundeni. Două mașini s-au ciocnit lângă institutul oncologic # B365.ro
În cursul acestei după-amiezi, a avut loc un accident pe Șoseaua Fundeni. Un martor a transmis că traficul de aici este blocată. Accident pe Șoseaua Fundeni Un membru al grupului de Facebook „Info Trafic București […] Articolul FOTO | Trafic blocat pe Șoseaua Fundeni. Două mașini s-au ciocnit lângă institutul oncologic apare prima dată în B365.
FOTO | Zboară tencuială de pe un bloc de pe Calea Dorobanți, și încă nici n-a început cu-adevărat vijelia. Martor: Cad bucăți și pe trotuar, și pe șosea # B365.ro
Astăzi, 17 februarie, Bucureștiul și alte oarșe din țară vor intra sub cod portocaliu de de viscol și ninsoare. Acesta va intra în vigoare de la ora 20:00. Zboară tencuială de pe un bloc de […] Articolul FOTO | Zboară tencuială de pe un bloc de pe Calea Dorobanți, și încă nici n-a început cu-adevărat vijelia. Martor: Cad bucăți și pe trotuar, și pe șosea apare prima dată în B365.
Surpriza nr. 2 din organigrama STB, luată la puricat de dl. Ciucu: cei mai mulți directori sunt de la PNL, partidul în care dumnealui este nr. 2 # B365.ro
Primarul General Ciprian Ciucu a inspectat organigrama de la STB. Cu siguranță, edilul Capitalei a văzut că cei mai mulți directori ai instituției sunt afiliați PNL, partid din care face parte și dumnealui. Cu cine […] Articolul Surpriza nr. 2 din organigrama STB, luată la puricat de dl. Ciucu: cei mai mulți directori sunt de la PNL, partidul în care dumnealui este nr. 2 apare prima dată în B365.
Vom fi salvați de caniculă, doar să treacă vâjgălăul! USR propune construirea de 80 de „adăposturi climatice” în București. O să fie simplu, schimbăm două autobuze și ajungem la umbră # B365.ro
Bucureștiul pare orașul tuturor posibilităților. Ei bine, a fost lansat în dezbatere publică de Primăria Capitalei un proiect de hotărâre privind înființarea unei rețele de 80 de adăposturi climatice, într-o primă etapă, cu extindere treptată […] Articolul Vom fi salvați de caniculă, doar să treacă vâjgălăul! USR propune construirea de 80 de „adăposturi climatice” în București. O să fie simplu, schimbăm două autobuze și ajungem la umbră apare prima dată în B365.
Polițiștii de la rutieră, mesaj pentru șoferii din București pentru orele de viscol și ninsoare care se anunță în oraș și-n zona metropolitană. Ce să nu facem, sub niciun chip # B365.ro
Bucureștiul intră sub alertă de Cod Portocaliu de ninsori și viscol de azi, 17 februarie, ora 20:00, și până mâine, 18 februarie, ora 12:00. În această perioadă Brigada Rutieră face recomandări pentru șoferi și ia […] Articolul Polițiștii de la rutieră, mesaj pentru șoferii din București pentru orele de viscol și ninsoare care se anunță în oraș și-n zona metropolitană. Ce să nu facem, sub niciun chip apare prima dată în B365.
FOTO | Două trenuri Coradia au fost recepționate preliminar la Depoul Alstom din București. Noile garnituri vor fi puse pe șine de un operator privat # B365.ro
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a făcut recepția preliminară la primele două trenuri RE-IR Alstom Coradia Stream atribuite operatorului privat InterRegional Călători. ARF a făcut recepția preliminară a celor două trenuri RE-IR Alstom Coradia ARF […] Articolul FOTO | Două trenuri Coradia au fost recepționate preliminar la Depoul Alstom din București. Noile garnituri vor fi puse pe șine de un operator privat apare prima dată în B365.
VIDEO | Fenomen intens declanșat la Obor de vâjgălăul care s-a pornit în București. Plus super ofertă la pomelo din căruciorul șutit de la supermarket și care brusc dă să zboare # B365.ro
Mă mir că sunt atât de mulți oameni în piață acum, când s-a dat cod portocaliu de ninsoare. Da, tocmai am vorbit ca cei care sunt în trafic și se plâng că e aglomerat pe […] Articolul VIDEO | Fenomen intens declanșat la Obor de vâjgălăul care s-a pornit în București. Plus super ofertă la pomelo din căruciorul șutit de la supermarket și care brusc dă să zboare apare prima dată în B365.
VIDEO | Nepalez venit la muncă în București, jefuit și bătut în fața unei săli de jocuri de noroc din Sectorul 5. Polițiștii au reținut agresorul # B365.ro
Un nepalez a fost jefuit și bătut pe Șoseaua Alexandriei, din București. Polițiștii au reținut agresorul în cursul zilei de ieri, 16 februarie. Incidentul a avut loc în Sectorul 5 Un nepalez a fost jefuit […] Articolul VIDEO | Nepalez venit la muncă în București, jefuit și bătut în fața unei săli de jocuri de noroc din Sectorul 5. Polițiștii au reținut agresorul apare prima dată în B365.
Evenimente de Ziua lui Brâncuși la Hub-ul de Galben, din Piața Amzei. Joi se deschide o expoziție și va fi difuzat un documentar în memoria marelui sculptor # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a anunțat bucureștenii că joi, 19 februarie, va avea loc expoziția „Memoria formelor. Brâncuși și continuitatea” și proiecția unui film documentar dedicat vieții marelui sculptor. Ambele evenimente vor avea loc la Hub-ul […] Articolul Evenimente de Ziua lui Brâncuși la Hub-ul de Galben, din Piața Amzei. Joi se deschide o expoziție și va fi difuzat un documentar în memoria marelui sculptor apare prima dată în B365.
Sărbătorești în București Dragobetele, la Auchan Titan, cu declarații de iubire, momente de animație și alte experiențe. „Timp pentru Dragoste”, pe 22 februarie # B365.ro
Centrul Comercial Auchan Titan invită locuitorii Bucureștiului duminică, pe 22 februarie, să celebreze iubirea în stil românesc în cadrul evenimentului „Timp pentru Dragoste”. Evenimentul promite o experiență memorabilă axată pe creativitate, familie și conexiuni autentice, […] Articolul Sărbătorești în București Dragobetele, la Auchan Titan, cu declarații de iubire, momente de animație și alte experiențe. „Timp pentru Dragoste”, pe 22 februarie apare prima dată în B365.
Cum funcționează sistemul de termoficare în București în prag de cod portocaliu de viscol. 1.000 de blocuri au calorifere reci și apă bocnă la robinet # B365.ro
În București și alte județe, va intra în seara asta un cod portocaliu de viscol. În aceste condiții, este nevoie ca sistemul de termoficare să nu aibă avarii și să cauzeze probleme. Până acum, aplicația […] Articolul Cum funcționează sistemul de termoficare în București în prag de cod portocaliu de viscol. 1.000 de blocuri au calorifere reci și apă bocnă la robinet apare prima dată în B365.
Ghenele îngropate din Sectorul 6 încă nu pot fi date în folosință. PS6 explică de ce: S-au depus contestații repetate la licitația pentru contractul de delegare # B365.ro
Primăria Sectorului 6 răspunde din nou curiozității bucureștenilor în privința noilor-vechi ghene îngropate. Reprezentanții spun că acestea vor fi funcționale după ce va fi încheiat contractul de delegare. Acum, licitația este blocată din cauza unor […] Articolul Ghenele îngropate din Sectorul 6 încă nu pot fi date în folosință. PS6 explică de ce: S-au depus contestații repetate la licitația pentru contractul de delegare apare prima dată în B365.
Recomandările ISU pentru, să-i zicem, Ciclonul Bipolar, anunțat de ANM, în vigoare în București și alte județe. Ce nu trebuie să faci pe durata codului portocaliu de viscol # B365.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență România a trasmis cetățenilor câteva recomndări cu privire la codul portocaliu de viscol și ninsoare în București și în alte 11 județe din țară. Codul va intra în vigoare […] Articolul Recomandările ISU pentru, să-i zicem, Ciclonul Bipolar, anunțat de ANM, în vigoare în București și alte județe. Ce nu trebuie să faci pe durata codului portocaliu de viscol apare prima dată în B365.
Băluță, atac cu gogoașă la Ciucu, despre care zice că-i Baronul Münchhausen, regele minciunilor. “A condus STB până la implozie, împreună cu PNL și USR” # B365.ro
Daniel Băluță a făcut noi remarci la adresa lui Ciprian Ciucu și la felul cum administrează el orașul ca primar general. Primarul social democrat face un „apel la baronul fățarnic” privind reforma STB, despre care […] Articolul Băluță, atac cu gogoașă la Ciucu, despre care zice că-i Baronul Münchhausen, regele minciunilor. “A condus STB până la implozie, împreună cu PNL și USR” apare prima dată în B365.
Epopeea pavelelor puse, sparte și iar puse pe trotuare din Sectorul 3, de câteva ori într-un singur an. Și din diverse motive. Acum, sunt scoase pentru copăcei # B365.ro
O bucureșteancă spune că trotuare refăcute anul trecut sunt din nou distruse într-o zonă din Sectorul 3. Pavalele sunt din nou scoase pentru că administrația ar vrea să planteze copăcei. Pavajul e iar scos O […] Articolul Epopeea pavelelor puse, sparte și iar puse pe trotuare din Sectorul 3, de câteva ori într-un singur an. Și din diverse motive. Acum, sunt scoase pentru copăcei apare prima dată în B365.
FOTO | Caldă Bunătate de Berceni, într-o zi de iarnă cu îngheț și alte neplăceri. Un bucureștean a lăsat la metrou o pungă cu mâncare pentru oricine trece și e flămând # B365.ro
Frigul de afară a făcut bucureștenii să se gândească și la cei mai puțin norocoși, la cei nevoiași care își duc viața de zi cu zi pe străzi. Bunătatea din Berceni O bucureșteancă din Berceni […] Articolul FOTO | Caldă Bunătate de Berceni, într-o zi de iarnă cu îngheț și alte neplăceri. Un bucureștean a lăsat la metrou o pungă cu mâncare pentru oricine trece și e flămând apare prima dată în B365.
Ciucu vrea ca Bucureștiului să găzduiască Forumul Orașelor 2027, un eveniment cu sute de oficiali. Primarul general depune candidatura Capitalei # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, depune azi candidatura Bucureștiului pentru a găzdui Forumul Orașelor în 2027. El a fost împuternicit de Consiliul General pentru a depune dosarul. Evenimentul este organizat de Comisia Europeană și […] Articolul Ciucu vrea ca Bucureștiului să găzduiască Forumul Orașelor 2027, un eveniment cu sute de oficiali. Primarul general depune candidatura Capitalei apare prima dată în B365.
FOTO | Cum a ieșit testul antidrog făcut de Robert Negoiță la IML, după ce a ieșit pozitiv la cocaină la provocarea activistului Marian Ceaușescu. „Ca să fie clar!” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a publicat, cu puțin timp în urmă, rezultatul testului antidrog pe care l-a făcut la IML joi, pe 12 februarie, la câteva ore după ce a acceptat provocarea activistului Marian […] Articolul FOTO | Cum a ieșit testul antidrog făcut de Robert Negoiță la IML, după ce a ieșit pozitiv la cocaină la provocarea activistului Marian Ceaușescu. „Ca să fie clar!” apare prima dată în B365.
VIDEO | Marele Zid de pe Burebista. Dl. Negoiță se ocupă azi de niște noi pădurici pe bulevard, un fel de grădini fortăreață, împrejmuite cu borduri de beton până la brâu # B365.ro
Dl. Negoiță ne anunță azi cărevoluționează iar urbanistic și vine cu o soluție de reamenajare a spațiilor din apropierea intersecției. O soluție verde, cu borduri. Schimbarea coordonată de însuși dl. Negoiță are, spune dânsul, dublu […] Articolul VIDEO | Marele Zid de pe Burebista. Dl. Negoiță se ocupă azi de niște noi pădurici pe bulevard, un fel de grădini fortăreață, împrejmuite cu borduri de beton până la brâu apare prima dată în B365.
De unde iei antiderapant gratuit pentru acest nou episod de iarnă severă, cu ninsoare și viscol, anunțat în București. PS1 anunță lista centrelor de distribuire # B365.ro
E cod portocaliu de ninsoare și viscol, emis de ANM pentru București, Ilfov și alte 11 județe din Muntenia și sudul Moldovei, iar bucureștenii pot lua material antiderapant gratuit de la mai multe centru de […] Articolul De unde iei antiderapant gratuit pentru acest nou episod de iarnă severă, cu ninsoare și viscol, anunțat în București. PS1 anunță lista centrelor de distribuire apare prima dată în B365.
BREAKING | Cod portocaliu de viscol și ninsoare în București. ANM anunță zăpadă și de jumătate de metru. Cât durează acest aparent cel mai sever episod de iarnă # B365.ro
ANM tocmai a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol puternic în această noapte în București și mai multe județe. Cod portocaliu de ninsori și viscol puternic, la noapte, în București Administrația Națională de […] Articolul BREAKING | Cod portocaliu de viscol și ninsoare în București. ANM anunță zăpadă și de jumătate de metru. Cât durează acest aparent cel mai sever episod de iarnă apare prima dată în B365.
